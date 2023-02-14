«Украина должна быть отрезана от Черного моря» - Дмитрий Гоблин Пучков об идеологии антисоветизма

Легендарный видеоблогер о мерзости элиты, массовых расстрелах и порочности капитализма

«Спасибо большевикам, которые, надрывая силы и отказывая себе во всем, оставили нам такое огромное количество военной техники и боеприпасов, что даже сейчас, через 30 лет после развала, мы всем этим активно воюем. Не было бы этого, не было бы атомных бомб, которые построили Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович, то нам бы давно кранты!» — считает блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассуждает о том, почему капитализм ведет к фашизму, как государство выращивало элиту, которая преклоняется перед Западом, почему Америка остается врагом номер один, а победа России неизбежна, как и распад сложившегося миропорядка. Дмитрий Пучков: «Только антисоветчина и вдогонку к ней русофобия — вот что востребовано на Западе» Фото: «БИЗНЕС Online»

«На самом деле идеология у нас есть. Это идеология махрового антисоветизма — отрицание всего советского»

— Дмитрий Юрьевич, почему отечественная творческая интеллигенция во многом откровенно русофобская? Возможно ли переубедить этих граждан и есть ли в этом смысл?

— Ее 30 лет натаскивали в этом направлении как наши внутренние руководители, так и внешние «доброжелатели». Если вы, например, смотрите сериалы «Штрафбат», «Диверсант» или, боже упаси, «Утомленные солнцем», то там обязательно будут упыри из НКВД, заградотряд, который в самый неподходящий момент начнет расстреливать наших наступающих в спину. Многим может показаться, что это про НКВД, ведь он же был нехорошим, ведь в «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Исаевич [Солженицын] не врал. На самом деле нет, это не про НКВД, а про государственную власть как таковую. Они в головы граждан 30 лет вбивали, что госвласть (на примере советской) отвратительная.

Я помню, что еще в 2010-е годы приехал в Волгоград, сел в такси. Вдруг вижу сбоку здоровенный памятник — стоит человек в форме НКВД, подняв меч над головой. Мне сказали, что это памятник бойцам НКВД, которые защищали Сталинград. Как я должен к ним относиться, если они защищали город и целыми заставами там полегли, не пропуская врага? Делом занимались. А я кому должен верить? Фильму «Утомленные солнцем», где вы предков поливаете известной субстанцией в промышленных масштабах? Так вот, это в первую очередь про государственную власть, которая отвратительна, а здесь должна воцариться анархия в самых наихудших проявлениях.

Кто такой Дмитрий Гоблин Пучков? Дмитрий Юрьевич Пучков родился 2 августа 1961 года в Кировограде на Украине в семье военнослужащего и учительницы.

Пошел в школу в УССР, но в 1969-м семья переехала в Ленинград.

После получения аттестата поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики, но не окончил.

Зато окончил автошколу ДОСААФ и уже до армии поработал шофером «ГАЗа-51» на молокозаводе, хлебозаводе и в детском саду.

В 1980–1982 годах служил в военно-транспортной авиации в Медвежьих Озерах, уволился ефрейтором.

В 1992-м Пучков поступил на службу в милицию Санкт-Петербурга. Затем стал кинологом, окончив двухлетнюю Санкт-Петербургскую специальную среднюю школу милиции МВД России по специальности «правоохранительная деятельность».

Английский язык начал изучать на двухгодичных курсах при Дворце культуры милиции им. Дзержинского.

Именно в милиции Пучков обзавелся прозвищем Гоблин. Как вспоминал Дмитрий, друживший с милиционерами журналист А. Невзоров (включен минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, — прим. ред.) называл их «еринскими упырями», по фамилии тогдашнего министра внутренних дел Российской Федерации В.Ф. Ерина. После статьи «Гоблины в милицейских шинелях» он и коллеги иронически называли друг друга «гоблинами», а самого Дмитрия, как старшего оперуполномоченного, называли «старшим гоблином».

В 1997 году Пучков начал писать о компьютерных играх на сайте quake.spb.ru, продолжил в профильных журналах «Навигатор игрового мира» и «Страна игр».

В 1998-м уволился из милиции.

В 1998 году открылся веб-форум «Тупичок Гоблина», затем заработал одноименный авторский сайт. Дмитрий занялся переводом компьютерных игр, таких как «Горький-18», «Серьезный Сэм: второе пришествие», «Хулиганы».

В конце 2006-го вышла компьютерная игра «Санитары подземелий», в основу которой легла одна из сюжетных линий книги Пучкова, и получила два приза Gameland Award.

С 1995 года Пучков стал заниматься переводами фильмов, начав с «Пути Карлито».

Широкая известность пришла к Дмитрию Гоблину Пучкову после пародийных переводов трех частей киноэпопеи «Властелин колец» («Братва и кольцо», «Две сорванные башни» и «Возвращение бомжа»), а также фильмов «Шматрица» и «Звездные войны: Буря в стакане».

В 2008 году стартовал проект «Синий Фил», где Пучков в цикле видеороликов рассказывает о новинках в мире кино, сериалов, а также личной жизни актеров.

В сентябре 2008-го вышла книга «За державу обидно. Вопросы и ответы про СССР» — сборник заметок с сайта oper.ru и комментарии к ним.

С 2012 по 2015 год Пучков входил в состав общественного совета при министерстве культуры Российской Федерации.

В 2014-м Пучков на своем YouTube-канале открыл цикл встреч с интересными людьми — «Разведопрос».

В 2014 году в издательстве «Крылов» вышла книга «Украина це Россия», также написанная по заметкам с сайта oper.ru.

В 2015-м Дмитрий снял дилогию «Солженицынские чтения», направленную на опровержение исторической концепции и отдельных утверждений, изложенных в книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Также перу Пучкова принадлежат книги «Мужские разговоры за жизнь», «Записки сантехника о кино», «Разведопрос. Наша Победа», «Разведопрос. Трудно быть русским», «Как начинаются войны».

Об этом они 30 лет транслировали как самостоятельно, так и с подачи Запада, пытаясь выслужиться перед хозяином. Надо же напихать этого в любое кино. Чернейшая антисоветчина! Только такой фильм может получить «Оскар» или «Пальмовую ветвь» в Каннах. Ни один другой фильм не получит. Только антисоветчина и вдогонку к ней русофобия — вот что востребовано на Западе. Для этой интеллигенции западные люди — это хозяева и образец подражания во всем. Вместо того чтобы выращивать людей, которые любят родную страну и что-то хорошее о ней делают, выращивали всякую мерзость. Когда начались боевые действия, у всех внезапно открылись глаза: «Мы думали, что они хорошие. А они вон какие!» Да они всегда такие были, родную страну ненавидят, любят только деньги. За деньги они готовы вообще на что угодно: продать мать, Родину, соотечественников. Плевать им на все! Лишь бы были деньги. После этого убежать, как какой-нибудь Борис Акунин (Чхартишвили), в Лондон и там сидеть счастливым с деньгами. Как они говорят? Лишь бы не видеть отвратительных рож наших поклонников.

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— Получается, мы сами вырастили такую элиту.

— Лично я их не выращивал, уверен, что и вы тоже. Выращивало их наше государство, наша власть. У нас в Конституции прописано, что никакой идеологии в стране нет и быть не может. Говорят, что Конституцию писали под руководством американцев. На самом деле идеология у нас есть. Это идеология махрового антисоветизма — отрицание всего советского. Я уже 61 год на свете живу, заметил, что любой антисоветчик — это для начала русофоб, так как период наивысших достижений народа оценивает отрицательно: «Русские не тот народец». А сами они такие гениальные выходцы из этого народца, а сам народец не тот. Поэтому сначала он антисоветчик, но рано или поздно прильнет к Адольфу Гитлеру — самому главному противнику коммунистов. Правильно делал? Он же большевиков убивал. И вот поглядите, у нас уже на стены военных училищ прикручивают таблички, как в Ленинграде, финскому маршалу Густаву Маннергейму. Что плохого он в жизни сделал? Он большевиков убивал, поэтому хороший. Мало ли что он блокаду с севера замыкал, он вместе с Вильгельмом фон Леебом уморил голодом у нас в Питере миллион человек, а вы ему таблички вешаете. Так давайте сразу на Пискаревском кладбище, где Родина-мать стоит, сзади установим Маннергейма и фон Лееба, раз для вас это святые люди. Это святотатство натуральное, неуважение и оскорбление памяти предков. Вот такая у нас самопровозглашенная интеллигенция.

— Получается, теперь эта интеллигенция сбежала. Но что произошло внутри страны? Если власть сама выращивала таких людей, то почему теперь изменила позицию?

— Так получилось, что во власть попадают разные люди, там есть разные группировки, которые хотят разного. Лично мне как обывателю на стол разведсводки не кладут, ФСБ ничего не докладывает о настроениях в обществе…

— А жаль, да?

— Во многих знаниях многие печали. Если не можешь ничего изменить, зачем ты это слушаешь? Так получилось, что во главе страны благодаря Борису Ельцину стояли люди, для которых самый главный ориентир — Запад. Они наворовали тут денег, вывезли их за кордон. Как говаривал Збигнев Бжезинский: если ваша элита держит свои деньги у нас, может, это уже не ваша элита? А для них США — сияющий град на холме, образец политической власти, системы управления, культуры, это вообще образец.

— А главное — демократии.

— Да. Поэтому нужно делать так, как там. Поскольку все деньги вывезены туда, поэтому тут можно любые эксперименты над населением организовывать. Передохнут? Какая разница! Как говорил Чубайс, не впишутся 15 миллионов в рынок — и ладно, все равно бы померли. Если такие люди стоят у руля, то судьба страны печальна и незавидна.

Они на Запад стремились 30 лет, а в это время НАТО в пять подходов продвигалось к нашим границам. Меня, советского ребенка, в детстве учили: Америка — это наш враг. Не наиболее вероятный противник, а откровенный враг. С тех пор что-то изменилось? С моей точки зрения, нет. Если лезть к ним на четвереньках и целовать им сапоги, то вас этими же сапогами с разбега по роже: «Не нужны вы нам! Ни вы, ни ваши ресурсы! А деньги мы у вас отнимем. Сначала государственные, а потом лично у вас все выметем до копейки». Мне не кажется, что эти люди обладают каким-то интеллектом, способностью предвидеть. Если бы они заботились о стране, то они бы не смогли этого сделать. А если не заботились, то это откровенные враги.

Так получилось, что к власти пришли враги и они страну уничтожали. А теперь ситуация обострилась: «Ой!» Другие думали, нужна ли нам индустриализация, а отобьются ли вложенные деньги… Это дополнительная группа идиотов, которая рассматривает государство как бизнес-проект. Государство — это не бизнес-проект, хотя занимается деньгами, производит, тратит. Подходить к управлению государством как к бизнес-проекту нельзя. Нельзя считать, что раз это выгодно, то будем делать, а если нет, то и не надо. Тогда закрывайте нашу медицину, военные производства. Они же невыгодны, потому что военную технику жгут, ломают и ее больше нет.

А большевики зачем понастроили такое количество танков, пушек, самолетов? «Ха-ха, они идиоты, нет никакой угрозы!» Вот тебе, идиот, угроза, смотри! НАТО в пять волн придвинулось к Украине. Вы не видели и не знали, зачем они идут? Даже в голову не приходило, что они сделают со страной? Вот смотрите! Кто за это отвечает? Никто, мы всех прощаем. Мало ли какие просчеты… Ведь у нас не 1937 год! А жаль! Если человек ни за что не отвечает, не отвечает перед судом за уголовно наказуемое деяние, то я не знаю, что будет в стране в результате такого подхода.

«То, что уехали так называемые писатели, сценаристы и прочие, так пусть едут. Они свободные люди, а у нас пока что свободная страна. Поезжайте на здоровье!»Фото: «БИЗНЕС Online»

«У нас капитализм, поэтому надо бить по самому больному — по кошельку»

— Видите ли сейчас какие-то перемены в элите? Кто-то уехал, а иные так и остались.

— Как и вы, не вижу. То, что уехали так называемые писатели, сценаристы и прочие, так пусть едут. Они свободные люди, а у нас пока что свободная страна. Поезжайте на здоровье!

Как-то я ездил во Францию, бегали по Парижу. А местный товарищ предложил сходить на кладбище «Сент-Женевьев-де-Буа». «А кто там?» — «Там белогвардейцы похоронены». — «На могилы испражняться нельзя, а больше я никакого смысла посещения этого захоронения не вижу». Тем не менее поехали. Лежит там какой-нибудь Галич, который разбирал стиральную машину, а его током убило. Вот режиссер Тарковский, а вот Иван Бунин, Рудольф Нуриев, философ Булгаков. А тут какие-то «алексеевцы», «дроздовцы» — всякая сволочь и военные преступники, которые убежали и спрятались, не смогли вернуться на Родину. Вопрос сразу: чего такого вы там сделали, что прославило Россию в веках? Наверное, кроме гражданина Сикорского, и не вспомнить никого. Так и эти. Пусть бегут, пусть свой гений проявят в голливудах, лондонах и где-то еще. Посмотрим с большим интересом, что же такое вы с собой увезли. Как заявила гражданка Пугачева: «Всю русскую культуру я сложила в чемодан и увезла с собой». Ты бы хоть не позорилась на старости лет! Мудрость приходит с возрастом, но, как правило, возраст приходит один. Посмотрим, чего они там натворят, чем поразят. Боюсь, что ничем, как и все предыдущие волны.

— Если захотят вернуться, стоит ли их обратно принимать? Или, как предлагают некоторые, у них нужно конфисковать имущество, оставшееся здесь?

— Как бывший оперуполномоченный, считаю, что вину стоит определять строго в соответствии с тяжестью содеянного. Если ты какие-то пакости говорил — это одно. Публичное раскаяние. Иди на Первый канал и говори: «Я повел себя как подонок, как гнида». А дальше как Емельян Пугачев падай на колени и проси: «Прости меня, народ православный!» У нас люди добрые, считаю, что простят, хотя будут зорко присматривать за тобой. А если ты как-то деятельно это проявлял, как Борис Гребенщиков, который заявил, что выступал на концерте, где собрали 12 миллионов евро, и все они пошли на поддержку армии Украины, то такого не пускать категорически. А далее по нарастающей. У тебя тут какая-то собственность? Изъять, конфисковать. У тебя тут счета? Они должны быть немедленно закрыты внутри России. Музыка какая-то продается? Убрать ее из магазинов, из ротаций. Вон в Лондоне крути и наслаждайся миллиардами, которые тебе там будут платить. У них же здесь кормовая база. А у нас капитализм, поэтому надо бить по самому больному — по кошельку. Не нужно ничего изобретать, все придумано до нас.

— Еще один вопрос об элите. Некоторые политологи считают, что в ней есть люди, которые готовы хоть завтра предать Владимира Путина, но нет механизма предательства. Согласны?

— Я вам больше скажу: они и сегодня его предадут. Но механизма нет, поэтому не могут.

— Нужно ли нам тогда провести «чистку» элит? Вы же не просто так упомянули 1937 год. Стоит ли искать врагов народа?

— Все-таки следует понимать, что 1937 год был почти 100 лет назад. С тех пор и общество, и страна радикально изменились. Если даже кажется, что массовые расстрелы чему-то помогают, то все-таки посмотрите, каков их итог после смерти товарища Сталина. Никита Сергеевич Хрущев все спустил в унитаз. Помогли массовые расстрелы? Я считаю, что нет. Но время было такое… Обычно начинают орать, что на время все списывают. У товарища Сталина было 20 лет, чтобы индустриализировать страну. Он занимался индустриализацией, которая была невозможна без коллективизации, потому что кулаки не могли прокормить стройки коммунизма, это были гнусные твари, которых справедливо раскулачили. Как это произошло физически — к ученым надо обращаться, а не к Солженицыну, и тогда картина будет другая. Но Сталин за 20 лет подготовился к войне, в самой страшной войне в истории человечества победил. Плохо готовился? Можно было лучше? Были массовые расстрелы? Были. Помогли они чему-то? В подготовке к войне — наверное.

А сейчас уже военный конфликт начался. Наверное, уже поздно стрелять. Всех негодяев надо было выявлять до этого, а их такое количество, что вам и не снилось. Посмотрите, кто сейчас воюет на фронте, кто в 2014 году взял в руки оружие, и вы никого моложе 40 лет не увидите. Почему так получается? Потому что все остальные, кого воспитывали наши дорогие режиссеры, сценаристы, через Верхний Ларс убежали. Есть такой анекдот: один украинец — это партизан, два украинца — партизанский отряд, а три украинца — партизанский отряд с предателем. То есть каждый третий — предатель. У нас каждый второй, просто и без затей. Когда вы смотрите на Украину, вы смотритесь в зеркало. А тут каждый второй предатель внутри элиты, которая наворовала здесь денег. Наверное, надо было раньше их выявлять и вовсе не обязательно при этом расстреливать. Если он вор, то его в уголовном порядке надо наказывать. А у нас Анатолий Чубайс, носитель государственных секретов, взял и беспрепятственно уехал. Какой-нибудь Владимир Мау, подозреваю, тоже носитель государственных секретов, взял и уехал. А кто это разрешает?

— Зачем их выпустили?

— Не знаю. Я был простым старшим российским оперуполномоченным, но, когда я закончил службу, меня еще пять лет за границу не пускали, потому что у меня секретность. Но ведь у меня не такая секретность, к которой был причастен Чубайс. Его вообще никуда нельзя выпускать, а он уехал. А что говорить о людях, которые тупо коммерцией занимаются? С них вообще никакого спроса нет, и это неправильно. Расстреливать не надо, но стоит налаживать нормальную работу правоохранительных органов.

— Значит, был какой-то «договорняк».

— Не значит. Если объявляют мобилизацию, а при этом из Казахстана, Киргизии, Армении говорят, что туда въехали 700 тысяч человек, то я, с одной стороны, могу понять, что все так называемое протестное движение само уехало и обстановка внутри страны резко стабилизировалась. А с другой — почему они уехали, кто их выпустил? Кто объявил мобилизацию, не закрыв границы?

Вчера еще: «Ха, хохлятские мамки хохлов на фронт собирают! Они бронежилеты покупают. Цирк!» Раз — и вот уже мы покупаем бронежилеты. А где они, те, которые должны быть? В телевизоре генерал говорит, что 1,5 миллиона комплектов формы исчезло. Куда они исчезли? Как бывший оперуполномоченный, не понимаю: если ты материально ответственное лицо, по документам комплекты там находятся, они только по документам могут исчезнуть. Нельзя обокрасть склад, из которого вывезли 1,5 миллиона комплектов формы. Где они? Кто материально ответственное лицо? Покажите его нам, покажите дом, в котором он живет, покажите машину, на которой ездит его жена, чем занимаются его дети. Просто интересно. А дальше вы покажете мне его зарплату. Если дом стоит 3 миллиона долларов, а у него зарплата 150 тысяч рублей, то пусть объяснит, где он это взял. Не сможет — все конфисковать, самого — в лагеря, жену — туда же, детей — в интернаты для детей изменников Родины, врагов народа. Кстати, враг народа — это термин из Древнего Рима. В США он тоже применяется, они его просто иначе переводят — enemy of the state. У них нет такого понятия, как «народ», в отличие от нас.

А тот, кто 1,5 миллиона комплектов формы продал, — друг народа, я правильно понимаю? Типичная вражина! Разбирайтесь, показывайте! Сейчас невероятно прекрасная ситуация для работы правоохранительных органов. Интернет — волшебная палочка, которая позволяет большинство преступлений расследовать со скоростью звука, а про экономические даже речи нет. Вот твоя зарплата, а вот твой дом, давай сравним. Расскажи, где ты взял деньги. И все поедут известно куда. А остальные думать начнут, можно так делать или нет. И смеяться над хохлами прекратите. Вы сами точно такие же, и это очень печально.

— В таком случае нет политической воли, чтобы осуществлять это преследование.

— К сожалению, не я организатор этой политической воли. Вообще она есть. Если вы полезете искать, кого у нас ловят и сажают, вы заметите, что за год сажают 4 тысячи государственных чиновников. Годами! Четыре тысячи — это по 10 человек в день, грубо говоря, даже больше. Вы же не видите этого, только у Солженицына фургоны с надписями «Хлеб» и «Мясо» мчатся. Так и сейчас они мчатся, этих граждан выявляют, сажают. Интернет этому очень помогает, крепчайшая связь с народом: кто живет не по средствами, давайте посмотрим. Надо этим просто пользоваться.

«В первую очередь мобилизовывать нужно бывших военных либо тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях. Вот эти люди нужны. А художники, козопасы и композиторы — нет, не нужны» Фото: «БИЗНЕС Online»

«У одного штраф в 15 тысяч рублей, и его за кордон не выпускают, а этот фактически Родину предал и убежал от воинского призыва»

— Вы говорите, что нужно было закрыть границы перед мобилизацией, чтобы не уехали те 700 тысяч. Но зачем нам мобилизовывать потенциальных предателей?

— Мобилизация 300 тысяч человек — это, мягко говоря, не совсем то, что им кажется. В первую очередь мобилизовывать нужно бывших военных либо тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях. Вот эти люди нужны. А художники, козопасы и композиторы — нет, не нужны. Уверяю, в 300 тысяч они не попадают. Но не без нашего идиотизма: где-то попадут обязательно и те, у кого пятеро детей. Но тут комплекс проблем. Я в Советском Союзе жил и служил. Если хочешь на работу устроиться, то сначала иди в военкомат. Если оттуда принесешь приписное свидетельство, что тебя поставили на учет, то только после этого тебя возьмут на работу. Вот военкоматы и работали. Никакого интернета, никаких баз данных, только карточки, и все работало. Но это угробили в 1990-е годы. Людей просто не найти. Если ты не обязан становиться на учет, законом это не карается, то никто и не будет вставать на учет.

— Вроде был штраф 500 рублей.

— Страшный, неподъемный штраф! Можно я вам сразу 5 тысяч дам и вы ко мне сразу 10 лет приходить не будете? Подозреваю, что в нынешнее время с удовольствием возьмут.

Но если ты композитор, то непонятно, к какому военному оркестру ты приписан. И если призовут, то в оркестр, а не в окопы, чтобы бегать с автоматом и штурмовать какой-нибудь Соледар. Зачем ты там нужен? Ты ничего не умеешь, ничего не можешь. Зачем ты нам нужен? Но люди боятся. Во-первых, они Родину ненавидят. Во-вторых, трусы, поэтому благополучно убежали. Надо ли с этим бороться? Надо. Но сначала наладьте систему воинского учета. Говорят, что зашевелились и что-то делают. Но обидно, что, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так быть не должно. И за границу без разрешения государства убегать нельзя. Иначе получается, что у одного штраф в 15 тысяч рублей, и его за кордон не выпускают, а этот фактически Родину предал и убежал от воинского призыва. Что за бред? Так быть не должно!

— Вы вспомнили о Соледаре, поэтому поговорим о ЧВК Вагнера. Те заключенные, которые попали туда, не отсидев срок до конца, но после службы вернулись на гражданку, будут ли представлять проблемы для полиции на местах?

— Зайдем издалека. Ситуация на планете Земля вовсе не такая, как 100 лет назад. Частные военные компании стали первыми применять, естественно, передовые демократические державы, например США. Их компания Black water натворила дел, переименовалась в академию и еще во что-то. Есть ряд обстоятельств, в которых не должны принимать участие государственные вооруженные силы. Не могут и не должны. Например, воевать в Африке Россия не собирается и не будет, но туда можно послать частные военные компании, которые, безусловно, РФ представляют, но по документам нет. Они просто заказ выполняют в пользу России. Если этим заняты США, Европа, то почему мы должны в стороне стоять? Вот и у нас есть такая ЧВК, которая очень успешно решает вопросы в Африке. Может ли она их решать на Украине? Да, уже решает. И в Сирии решала. А все эти издевательские «Их там нет»… Где надо, там и будут! Не ваше собачье дело! И государство в этом ни перед кем, в том числе перед собственными гражданами, отчитываться не должно и не будет.

Да, воюет на Украине ЧВК Вагнера. Я не знаю, как она называется на самом деле, документы не видел. Но они зачем-то набирают уголовников. Это для меня большая загадка. Такой ход, честно говоря, только отчасти понимаю. Было бы неплохо для начала вынуть из мест лишения свободы людей, которые имеют реальный боевой опыт, и дать заняться делом.

У нас в голове есть стереотип: когда войска на фронте заканчиваются, тогда пора открывать лагеря и оттуда призывать, как это было в Великую Отечественную войну, — люди закончились. Сейчас люди не закончились. А зачем вы призываете уголовников? Для меня загадка. Когда потом начинают рассказывать, что человек отсидел за убийство четверых, то я вам как бывший оперуполномоченный сразу скажу: убил он гораздо больше, четверо только доказаны, а больше и не надо, это статистику портит. А говорят, что он был наемным убийцей, но сейчас себя проявил. И что? Он от этого перестал быть убийцей? У меня в детстве в героях числились пионеры — дети, которые жизни отдали за то, чтобы нам жилось лучше. Дети! Это я понимаю. А вы кого в герои предлагаете? Убийцу? Я бы о таком даже говорить не стал, даже если такое есть. Исправятся ли эти люди, приняв участие в боевых действиях и вернувшись домой, как Саддам Хусейн в известном мультике: «Я исправлюсь и всем понравлюсь»? Нет, не исправятся и не понравятся. Есть такое понятие, как «рецидив» — повторное совершение преступления.

Я вам больше скажу: среди всех вернувшихся будет достаточно неадекватных людей, даже среди тех, кто не сидел и не имел никакого отношения к преступности. Им тяжело. Но не потому, что они гады и негодяи, а потому, что это тяжелое психологическое испытание. Сможет ли человек себя найти? Для меня загадка. Война — это «дело молодых, лекарство против морщин». Когда молодой человек попадает на фронт, там все четко и понятно: тут мы, а там они, мы хорошие, они плохие, их надо убить. В одном из последних фильмов Алексея Балабанова «Кочегар»: «„Расскажи про войну“. — „На войне все просто: есть свои, а там чужие“». А здесь все свои. Там только что все было черно-белое и понятное, а здесь — нет, и человеку тяжело в это вливаться. Поэтому надо относиться с пониманием, но ситуация будет непростая не только с ветеранами «Вагнера», но и со всеми остальными.

«Все видели, как проходила эта мобилизация. Точно так же будет происходить следующая. Но границы, я думаю, закроют»Фото: «БИЗНЕС Online»

«Кусок от Крыма до Приднестровья должен отойти к России»

— Кстати, много слухов о следующей волне мобилизации. Вы в них верите?

— Это специально. Лично я не знаю никакой частичной мобилизации, бывает просто мобилизация. В советское время я был приписан к военкомату в Смольнинском районе, поэтому четко знал, что по сигналу должен явиться с «сидором», в котором пара кальсон, запас еды, ложка, вилка, кружка. А дальше меня посадят в автобус, отвезут на Карельский перешеек, там кадрированные части, где техника на охранении стоит. Там я седлаю свой танк и выдвигаюсь в Скандинавию. Никаких секретов для меня не было. Как теперь это происходит, для меня загадка.

А теперь мобилизация вдруг стала частичной. Так не бывает. Закон о частичности ввели уже после мобилизации. Призывать государство будет ровно столько, сколько ему надо. Если оно считает, что 300 тысяч призванных должны решить все задачи, то военачальникам виднее, я академию Генштаба не оканчивал, в интеллекте и военной сообразительности с генералами соревноваться бы не стал. Они все-таки люди обученные и понимают, что делают. Если надо будет, еще призовут, ничего удивительного в этом не вижу.

Тем не менее это сложное мероприятие, оно не происходит по щелчку пальцев министра обороны — и всех сразу загребли. Нет, это требует времени на подготовку. Все видели, как проходила эта мобилизация. Точно так же будет происходить следующая. Но границы, я думаю, закроют.

— В таком случае что должна представлять из себя наша победа? Если у Украины есть вполне конкретные требования типа вернуть Крым, вывести войска, то чего хотим мы, помимо двух слов — «денацификации» и «демилитаризации»?

— Невозможно понять, что это такое. Из объявленных демилитаризации и денацификации я понимаю только про демилитаризацию, то есть на территории Украины не должно быть никаких, условно говоря, тяжелых наступательных вооружений, которые сейчас старательно поставляют с Запада. Украина, в моем понимании, должна быть отрезана от Черного моря. Кусок от Крыма до Приднестровья должен отойти к России. Все остальное, что выше, нам не интересно вообще. Но там не должно быть армии (только какие-то полицейские силы), там не должно быть тяжелых вооружений, и живите так, как хотите. Я это понимаю так. То есть брать штурмом Киев нецелесообразно, мне кажется, и никому не надо. А дальше их внутри уже можно спрашивать: не хотите ли вы в Российскую Федерацию, Николаев, Одесса? Можно их спрашивать, проводить референдумы, выслушивать решения. Все.

Восстанавливать разнесенные электростанции, как мне кажется, не стоит. Бьют же не по электростанциям, а по трансформаторам весом 150 тонн, изготовленным в Советском Союзе в единичном экземпляре. Их на Западе вам никто не построит и не привезет. А в последнее время начали шарашить и по турбинным залам. Поздравляю: турбины вам никто тем более не повезет и не восстановит. Разнесли трансформаторы и электростанции, значит, промышленность уже не работает. Кто ее будет восстанавливать и зачем? Для меня загадка. Так, в моем понимании, должна закончиться военная часть. Там не должно быть никаких вооружений, из которых кто-то мог бы вести огонь по территории РФ. Все.

Что такое денацификация, мне непонятно вообще, что будут делать, в чем это выражается, как это реализовать. Власть ничего не объясняет, поэтому ничего ответить не могу.

— Но свет и интернет на Украине вроде все еще есть.

— Электростанции бьют для того, чтобы не работала промышленность. А власти Украины, естественно, в первую очередь обеспечат светом и теплом население, чтобы все кричали: «А ничего у вас не получилось!» Что не получилось? Промышленность не работает. Правда, непонятно, почему поезда до сих пор ездят. Это для меня загадка, как и для всех. Непонятно, почему год спустя ездят паровозы, возят снаряды, танки. Но спецоперацией руковожу не я. Через Днепр есть вроде 14 мостов, четыре из них железнодорожные. Хотите сказать, что их нельзя расшибить? В Днепропетровске недавно ракета попала в жилой дом. Естественно, ракета украинская, это украинская ПВО зарядила по своему дому, а потом кричали: «Неважно, кто засадил. Все равно виновата Россия». Но при этом принялись рассказывать, что летела российская ракета ХА-22, они ее пытались сбить. Так вот сбили. У этой ракеты боеголовка 950 килограммов взрывчатки. Ракета — дорогое изделие, туда обычный тол никто не кладет, гексоген насыпан или что-то еще помощнее. Может ли ракета, которая несет тонну взрывчатки, взорвать мост? Я считаю, что пара таких ракет разнесет любой. Она не может в мост попасть? Загадка.

А дальше, например, США сообщают, что поставят 100 тысяч снарядов калибром 152 миллиметра. 600 артиллерийских снарядов 152-миллиметровых — это по объему железнодорожный вагон. Значит, 100 тысяч снарядов — это 166 вагонов. Их никто не видит? Никто не знает, где они едут? Это для меня загадка. Много загадочного в этом конфликте.

— А потом еще лет на 100 всю информацию засекретят.

— Да, я как причастный к секретам всю секретность понимаю и разделяю: нельзя никому ничего рассказывать.

«Я вас уверяю: жизнь без бомбежек от жизни с бомбежками отличается настолько, что любой, у кого есть хоть немного мозгов, проголосует за мир»Фото: «БИЗНЕС Online»

«Когда Советский Союз покончил с собой, американцам показалось, что теперь они остались навсегда»

— Что мы тогда в идеологическом смысле можем предложить новым территориям и оставшейся Украине? Есть у нас какая-то глобальная миссия?

— Я не вижу. Я непричастен к госполитике, не я ее создаю и определяю. Я смотрю, как наши военные ходят по разгромленной украинской школе, поднимают учебник: «Посмотрите, чему они учат детей». Там написан всякий бред о советском периоде. Только руками развести: а вы видели наши российские учебники, чему учат наших детей? Вы в курсе, что вашим детям в школе преподают труды такого светоча, как Александр Солженицын, ярого поклонника бандеровцев, власовцев, предателя и изменника Родины, которого крышевало ЦРУ? У вас ничего не шевельнулось?

Так что мы им предложим? С одной стороны, когда все закончится, мы им предложим в первую очередь мир. Я вас уверяю: жизнь без бомбежек от жизни с бомбежками отличается настолько, что любой, у кого есть хоть немного мозгов, проголосует за мир. А глядя на эти бесконечные кладбища, у меня вопрос: вы ради чего подохли? Я даже не могу сказать, что приняли смерть. Подохли. За интересы США и Германии? Поздравляю. Я бы задумался, прежде чем на такую войну ходить. И там задумаются.

Какие ценности мы им дальше преподнесем, для меня загадка. С одной стороны, ценности у нас всем понятные и нормальные.

— Традиционные.

— Да, давайте, семья — это мужчина и женщина, мальчик — это мальчик, а девочка — это девочка. Безусловно, есть извращенцы, но поскольку у нас толерантность и все такое, то нет уголовной статьи за половые извращения подобного типа. Поэтому извращайся у себя под одеялом, только никому об этом не рассказывай, и не надо демонстрации на улицах, чтобы показывать свою голую отвисшую 50-летнюю задницу, обтянутую кожаными ремнями, и прыгать как павиан. С этим я решительно согласен, но, кажется, такого недостаточно.

Но у нас капитализм и речь все время идет о деньгах, что главная ценность в жизни — деньги, главное мерило успеха — деньги. Все вокруг денег. Так в США денег больше. Мы столько денег дать не можем. А что мы можем дать, кроме денег? Вот тут вопрос.

— Вы бы что предложили? Что Россия может дать?

— Я не могу вести вам коммунистическую пропаганду. XX век показал ровно два пути развития — капиталистический, который непременно приводит к фашизму (это его составная часть), и коммунистический, который ведет нас в светлое будущее. Но коммунизм временно покончил с собой. Кроме него, предложить нечего.

Вы тоже хотите предложить капитализм? Смотрите, к чему это приводит, посмотрите на Украину. Вы разогнали коммунистов — главных врагов нацизма, а нацистов оставили. И вот они везде, оказывается, есть. И вот они уже на Украине орудуют. Сможем ли мы от этого отбиться — от нацистов под руководством объединенного Запада? Я считаю, что сможем, но это же человеческие жизни и серьезное экономическое напряжение. Спасибо большевикам, которые, надрывая силы и отказывая себе во всем, оставили нам такое огромное количество военной техники и боеприпасов, что даже сейчас, через 30 лет после развала, мы всем этим активно воюем. Не было бы этого, не было бы атомных бомб, которые построили Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович, то нам бы давно кранты!

— Вы в победу все-таки верите?

— Да. Сколько осталось на Украине населения? Допустим, 30 миллионов, а у нас — 150 миллионов, а это в 5 раз больше. И оружия у нас больше, и ядерное оружие есть.

— Но им оружие Запад поставляет.

— Да, но что быстрее закончится: западное оружие или граждане Украины? Подозреваю, что и то и другое, причем граждане Украины закончатся гораздо быстрее.

А все эти сказки, что нам нужна профессиональная армия… Откуда у вас деньги, чтобы она была? Например, были когда-то Карфаген и Древний Рим. У Карфагена была строго профессиональная армия. 14 лет Ганнибал ураганил по всей Италии, бегал, резал и всех побеждал. Но только мобилизационный резерв Древнего Рима позволил этого гада из Италии выгнать, потом в конце концов добить его в Карфагене, а тот снести с лица земли, распахать и засыпать солью. У Рима просто тупо было больше людей. Можно даже сказать, что Ганнибала завалили римским мясом. Тем не менее Рим победил, а Карфагена больше нет, потому что Карфаген должен быть разрушен. То же самое у нас: оружия и народа у нас больше, поэтому лично у меня победа сомнений не вызывает. Печаль, что люди гибнут, их жалко.

— Сейчас много говорят о том, что идет передел миропорядка, а Россия — в авангарде этого процесса. Как вы видите будущее мира, какова роль России в нем?

— Все развалится. Когда Советский Союз покончил с собой, американцам показалось, что теперь они остались навсегда. А проамериканские придурки типа Фрэнсиса Фукуямы принялись сочинять книжки о конце истории.

— Фукуяма потом вроде отказался от этой идеи.

— Дурак. Сначала городил дурь, а потом от нее отказывался. Тем временем американцам казалось, что они развитие цивилизации и в целом мир взяли под управление, а дальше все будет так, как они сказали. Не получилось, не стало так, как им хотелось. Подняли головы совершенно другие экономики. Я не о нас говорю, потому что мы живы только благодаря наследию большевиков: у нас есть ядерное оружие и средство его доставки. Только благодаря этому к нам не лезут. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство и жизнь. А в это время поднялись Китай, Индия, Малайзия. Это центры силы, которые не хотят жить так, как им навязывают и диктуют США. Сначала они по отдельности, потом собьются в блоки, как БРИКС: «Не будем вашими долларами пользоваться». Если все экономическое благополучие построено на том, что США печатают деньги, то ими пользоваться не будут ни арабы, ни китайцы, ни индусы. Значит, вашему экономическому могуществу — кранты!

Так все развалится экономически и географически. Сейчас Украину переделят, а дальше все активизируются: почему им можно, а нам нельзя? Венгры отгрызут кусок, поляки тоже. А там и немцы задумаются: «А что это у вас там какой-то дурацкий Гданьск? Это же немецкий Данциг. Так что вон отсюда! Оттуда немцев выгоняли по итогам Второй мировой по указу упыря Сталина, а мы восстанавливаем справедливость». Так попрет по всему миру, все развалится и никогда прежним не будет.

— А потом и Китай Тайвань присоединит.

— Естественно. Так будут делать все. Никто не станет смотреть, США слабеют, и их будут пинать до потери сознания. Они крепкие, здоровые, все это будет не быстро, не так, что завтра Штаты рухнут и под обломками все погибнет. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ничего, пока посохнут.

Но меня удивляет наша деятельность. Нам со всех сторон гадят, везде соросы, гранты, деньги. А мы что? Почему не поднимаем негритянские восстания в США? Почему мы тамошним индейцам денег не даем, не спонсируем латиносов, которые требуют возвращения незаконно аннексированного Техаса и Калифорнии? Мирное время закончилось, надо активно действовать. Схватил лоха — бей до смерти. Но у нас работает газопровод «Дружба». Европа поставляет на Украину гаубицы и танки, из которых убивают наших солдат, а мы в ответ продаем им газ. Мы продаем нефть в Болгарию, а она обратно поставляет солярку на Украину. Вы в своем уме? Вы что делаете? У вас бизнес-интересы откровенных козлов, которые гадят родной стране, гораздо важнее, чем жизни российских граждан? Это очень опасные игры, легко доиграться, когда граждане возьмут вилы в руки и пойдут решать вопросы так, как они умеют: насаживая на вилы тех, кого они считают виноватыми, и сжигая дома. Не хотелось бы…

«США хотят Россию уничтожить, а русский народ ликвидировать. Под русским народом я понимаю всех, кто живет на территории РФ. Хочу ли я этого? Нет, я считаю, что мы правильно все делаем»Фото: «БИЗНЕС Online»

«Как говорил Стэнли Кубрик, большие страны ведут себя как бандиты, а маленькие — как проститутки»

— Я вас не просто так об идеологии спрашивала. Чем же мы отличаемся, если сами являемся частью капитализма?

— Ничем. Мы же не коммунисты какие-нибудь.

— Значит, капиталисты сражаются против капиталистов.

— Да, это империалистическая война. Для многих открытие! Когда-то дедушка Ленин об этом все подробно написал. Можно книжки еще почитать, их до сих пор не запретили.

— И в чем же роль России?

— Россия, в моем понимании, первая уперлась: «Не буду делать так, как вы говорите, потому что у нас есть ядерное оружие и на нас нельзя физически напасть». Обратите внимание, много ли у России союзников. Северная Корея и Иран. А вы 30 лет тащили нас на Запад, рассказывая, как там все замечательно. Зачем вы нас туда тащили, если они в открытую против нас воюют? А наш друг, оказывается, Ким Чен Ын, над которым вы издевались, к санкциям против которого присоединились и до сих пор не отключились. Еще союзник — Иран, которым руководил Али Хаменеи, который Советский Союз описывал как малого шайтана, тогда как США были большим шайтаном. Я сомневаюсь, что они пересмотрели религиозные взгляды на это, но тем не менее это наш союзник. А больше нет никого, потому что остальные боятся переть против США. Только мы такие отважные, и то не мы как страна, а вождь так решил. Я считаю, что мы правильно делаем, потому что в противном случае нас просто уничтожат, физически ликвидируют. США пишут, что мы для них экзистенциальная угроза. Умное слово у нас никто не понимает, а это прямая угроза физическому существованию. Так вот, США хотят Россию уничтожить, а русский народ ликвидировать. Под русским народом я понимаю всех, кто живет на территории РФ. Хочу ли я этого? Нет, я считаю, что мы правильно все делаем.

— Но ведь один в поле не воин.

— С атомными бомбами товарища Сталина у нас совершенно другие возможности. Не просто воин, а мое почтение, какой воин!

— Спецоперация идет уже почти год. На ваш взгляд, есть ли в обществе усталость от военного конфликта? И не повторится ли сценарий Первой мировой войны, которая для страны закончилась гражданской и революцией?

— Пока я такого не вижу. Я, как и все, наблюдаю странные телодвижения со стороны власти. Но вокруг себя я не вижу усталости. У меня есть один товарищ, десантник, который руководителя государства на дух не переваривает, слова хорошего от него за 20 лет не слышал. А когда началась спецоперация, десантник, расплывшись в крокодильей улыбке, сказал: «Владимир Владимирович сумел подобрать ключик к моему сердцу». Я вас уверяю, что ключик к сердцам подавляющего большинства россиян найден. И население готово терпеть лишения просто ради того, чтобы мы победили.

— Но наш разговор начинался с того, что все эти 30 лет молодежь воспитывали на других ценностях.

— А не смогли всем их привить. Таким, как я, западные ценности в голову не заходят. Я только смеюсь и считаю, что они приведут к развалу моей страны, гражданской войне и массовым убийствам. Мне эти ценности не нужны, как и подавляющему большинству населения.

— Вам 61 год, а как же те, кому 21?

— Плохо воспитывали. Поскольку государство не воспитывало, то их воспитываю я в интернете. Неплохо получается. Уверяю, не все потеряно. Просто работать надо.

— Было ли все то, что сейчас происходит, неизбежностью или можно было решить вопрос миром?

— Это неизбежность. Пять волн продвижения НАТО было. Можно ли было с ним договориться? Они документы подписывали, что НАТО никуда двигаться не будет, но они двигались. Нас обманули. А Меркель и Олланд, не таясь, говорят, что 8 лет назад кинули Россию. Это вообще не руководители государств, а марионетки — две куклы, насаженные на американскую руку, исполнители воли США. Штатам нужны наши ресурсы. Господин Жозеп Боррель, не таясь, говорит, что все европейское благосостояние построено на дешевых российских ресурсах. Значит, если убрать ресурсы, то все накроется? «Да, — говорят европейцы. — Поэтому мы даже дешево больше за них платить не будем. Идет капиталистический кризис, поэтому мы даже физически не можем платить. Значит, нужна война, в ходе которой у России все ресурсы отберут». Победа над Россией — это ее расчленение и захват ресурсов: за это воюют. Обратите внимание: ни на какие переговоры не идут, они твердо уверены, что победят силами контуженых хохлов. Сейчас посмотрим, как будут побеждать.

Можно ли было этого избежать? Это примерно как пойти в лес и уговаривать волка не есть зайчика. Волк зайчика ест не потому, что он плохой, а потому, что так жизнь устроена. И капиталист нападает на другие страны и живет за счет других не потому, что он плохой (хотя он сволочь!), а потому, что жизнь так устроена. Для того чтобы в Америке жилось богато, в Китае должно житься бедно. Деньги из ниоткуда не появляются, чтобы их стало много в одном месте, в другом должно стать мало. Ресурсы нужны? Да, сейчас на вас кого-то натравим, а если надо, то и сами впряжемся, но будем изо всех сил стараться вас убить. Нас хотят убить. Можно ли волку объяснить, что зайца есть не надо? Он даже слушать не станет, пойдет есть зайца. Так и эти. Как говорил Стэнли Кубрик, большие страны ведут себя как бандиты, а маленькие — как проститутки. Это прекрасно видно: большие США никого не слушают и делают то, что хотят, а вокруг какая-нибудь Прибалтика, которая даже не проститутка, а не знаю, как еще их назвать.

Так устроена жизнь: чтобы тебя уважали, должна быть могучая армия и ты должен во все стороны ощетиниться ракетами с ядерными боеголовками. Чтобы все это было, должна быть могучая экономика (а не продажа ресурсов за рубеж по 3 копейки), которая обеспечивает благосостояние граждан и их надежную защиту. Вот тогда с тобой считаются.

— Как видите, с экономикой у нас как раз проблемы.

— Да, 30 лет ее ломали чубайсы. Например, Чубайс уничтожил советское станкостроение, от наших потребностей внутри страны выпускают всего 5 процентов станков. У нас нет подшипниковых заводов, их все уничтожили под крики: «Мы все у шведов купим!» И что, можете купить у шведов? Подшипников нет даже для гироскопов в башке баллистической ракеты. А китайские не годятся, так как плохие. Кто ломал станкостроение? Кто разрешил это сделать? И самое главное — кто за это ответил? А никто. Это уважаемые люди, у них бизнес. Так мы далеко не уедем!

— А вы еще при этом верите в нашу победу…

— Да! Как говорил Бурхард Миних, Россия управляется напрямую Господом Богом. Ничем другим ее существование объяснить нельзя.