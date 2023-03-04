Вот такие многонационалы

Ну и кто сейчас скажет, что это разжигание межнациональной розни? А меж тем находятся такие индивиды. А вот факты давайте глянем?

По всей России продолжаются нападения многонациональных банд на подростков просто из-за их внешнего вида, детей избивают толпой и унижают на камеру. Скрин

На первом видео в Саратовской области малолетнее быдло, во главе которого некий Амин, отловили двух подростков и жестоко забили толпой. Скрин.

На втором видео инцидент из петрозаводского торгового центра "Лотус Плаза", там многонациональная банда избила подростка прямо под камерами ТЦ, произошедшее активно обсуждается в каналах города. Скрин.

На третьем и четвертом видео крысеныши бьют и издеваются над малолетней девочкой. Предположительно в Омске (но это не точно, пишут, что не Омск).

Заметьте, почти везде тон задают дети мигрантов. Малолетние шакалы на всех видео очень счастливы, с упоением избивают заведомо более слабых детей, все это записывается на видео под радостные возгласы бесноватой толпы.

https://t.me/mnogonazi/10144

В отношении несовершеннолетнего мигранта из Азербайджана Гасанова Симура Алгиям оглы, который в тольяттинском ТЦ «Парк-Хаус» избил русского подростка возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Его может ждать до пяти лет лишение свободы. Молодой специалист помещен в ЦВСНП ГУ МВД России по Самарской области на 48 часов. Сейчас проходят следственные действия, может и другие эпизоды будут. В местных пабликах пишут, что это только часть драки.

https://t.me/mnogonazi/10148

Следующий скрин из видео избиения подростка в Торговом центре Питера. В Петербурге продолжают ловить участников погромов в ТРЦ «Галерея».

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Ислама Абдулаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ(до 7 лет).

Абдулаев в составе многонациональной банды, находясь в ТРЦ «Галерея», жестоко избил местного школьника.

Абдулаев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, отправив Абдулаева в СИЗО до 25 апреля.

https://t.me/mnogonazi/10153

В Приморском крае мигрант из Армении жестоко убил врача на глазах у его 12-летней дочери из-за того, что он не смог сохранить беременность его жены. 28 февраля 2023 года в квартиру дома по улице Фрунзе в городе Артем, которая принадлежала известному врачу ворвался Погосян Нарек Арменович требуя, чтобы тот обеспечил сохранность ребёнка его беременной жены. В ходе скандала Нарек принял решение зарезать врача. Очевидцем преступления стал ребенок погибшего, которого Погосян связал перед совершением преступления. После жестокой расправы мигрант осторожно убежал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Погосян уже задержан.

Погибший врач был хорошо известен в городе Артёме и считался профессионалом высокого класса, занимал в местной больнице должность заведующего одного из отделений.

https://t.me/mnogonazi/10154

На местных жителей продолжают нападать этнические бандиты из Средней Азии. В Самаре мигранты из Таджикистана в очередной продемонстрировали свои древние и красивые обычаи забив толпой нескольких местных жителей. Нападение избиение попало на видео.

https://t.me/mnogonazi/10160

Всё началось с конфликта детей около школы. В ходе потасовки в которой участвовало около десяти учеников начальных классов, якобы, пострадала девочка-таджичка.

Сначала Азизходжа Махмудов (брат девочки) и ещё несколько представителей таджикской диаспоры пришли на работу (в студию красоты) к матери одного из детей, кто якобы участвовал в этой потасовке, вели себя агрессивно, но договорились встретиться позже, когда отец ребёнка вернётся с работы.

Спустя несколько минут в студию красоты пришла мать девочки-таджички и сама девочка. Мигранты устроили скандал. По словам Юлии Судаковой, она сказала дочери, что «русские ненавидят нас таджиков, запомни это!», но они это так не оставят. Вскоре мигранты развернулись и ушли.

Сразу возникает вопрос. Если она считает, что русские их ненавидят, то зачем нужно приезжать в Россию? В начале 90-х из Таджикистана выдавили тысячи русских людей, теперь мигранты приезжают уже к нам, чтобы рассказывать, что русские ненавидят таджиков, но это так, лирическое отступление.

Далее рассказывает Юлия Судакова:

«В 18:10 подошла компания, в количестве четверых взрослых мужчин, женщина (мать девочки) и девочка. Мы начали обсуждать сложившиеся ситуацию, брат девочки начал обвинять меня и моего супруга в том, что мы не умеем воспитывать сына. Мать девочки начала визжать, что мой сын ее обозвал шлюхой и требовала наказания за эти слова. После этого её сын Хаджа внезапно накинулся на моего мужа, нанес кулаком удар в висок, мой муж упал и вся толпа его начала избивать. Я кинулась разнимать, кричала: "Что же вы делаете, с чего вы взяли, что вас кто-то оскорблял?", но, на меня никто не обращал внимание, они продолжали избивать мужа. Пока я отвлеклась, мать девочки накинулась на моего сына, хватая его за грудки, со словами: "Я сейчас придушу твоего ублюдка!" Я кинулась на защиту своего сына, открыла дверь студии и сказала своему сыну, Богдану "Беги в студию!", пытаясь при этом закрыть своего ребенка собой. Женщина не успокаивалась, отталкивала от двери, пытаясь ворваться в мою студию, пинала меня по ногам, хватала за одежду. Моего сына успела спрятать моя знакомая Светлана, они закрыли дверь изнутри. Я переключилась на защиту мужа, услышала сильный удар, после чего мой муж захрипел, я сразу поняла, что всё серьёзно. На мои крики отреагировал только мужчина из соседнего подъезда, который вышел заступиться за одного русского мужчину против компании таджиков, за что тоже был жестоко избит. В этом избиение также участвовала мать и малолетняя дочь. После того как я вызвала полицию и скорую помощь, группа нападавших скрылись».

Прошло уже больше недели, но уголовное дело в отношении напавших на людей мигрантов так и не возбуждено.

UPDATE: Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинения вреда здоровью средней тяжести».

«Почему в своей стране я должна бояться иностранных граждан имеющих русофобские наклонности? Мы добропорядочная семья, не нарушаем законы, платим налоги», — справедливо спрашивает Юлия Судакова.

https://t.me/mnogonazi/10163

В городе Артём (Приморский край, там же где мигрант убил врача) гастарбайтеры из Средней Азии вынесли железную дверь с петель и устроили массовые разборки в общежитии. В среду вечером жителям общежития расположенного по адресу Кирова, 150 в Артеме было не до сна, т.к. их иностранные соседи устроили очередную массовую битву. С проживающим здесь узбекским рабочим пришли выяснять отношения от 15 до 20 соотечественников. Вынесли ему железную дверь и отпинали.

Местные жители пытались возмутиться, что им с утра на работу, но мигранты нападали и на других жильцов, пытались отнимать телефоны. Люди вызвали полицию.

Пользователи соцсетей пишут, что в общежитиях в домах №№ 150 и 152 постоянно происходит подобный беспредел. Полиция приезжает когда все этнические бандиты уже успевают разбежаться. Вообще ужас в каких условиях приходится жить людям. Такой маленький город, а уже две новости за день в нашем канале.

https://t.me/mnogonazi/10164

Мигранты возвращают в Россию 90-е Всё больше новостей именно об организованной преступности со стороны мигрантов. Изнасилования, избиения, грабежи, убийства на бытовой почве и из-за национальной неприязни никуда не делись, но сейчас появляется всё больше ОПГ, которые промышляют организованным РЭКЕТОМ и другими прибыльными криминальными нишами.

В Омске задержаны члены этнической преступной группы, занимавшейся вымогательством. В феврале бандиты потребовали от омского бизнесмена 1,2 млн руб., а также его личный автомобиль стоимостью 3,5 млн руб. Предприниматель обратился в правоохранительные органы.

Задержали пятерых бандитов. Преступная группа была сформирована из числа представителей различных национальных диаспор (Азербайджан и Средняя Азия), сейчас они в СИЗО.

Как уточнили в УФСБ по Омской области, преступная группа также причастна к мошенническим схемам, другим эпизодам вымогательства денег и собственности у руководителей ряда коммерческих структур.

Многонациональные уличные банды о которых мы пишем ( Москва (https://t.me/mnogonazi/9990?single), Самара (https://t.me/mnogonazi/9937), Челябинск (https://t.me/mnogonazi/9914), Новосибирск (https://t.me/mnogonazi/9980?single)) — это отличная питательная среда для рекрутинга бойцов уже во взрослые ОПГ, поэтому у этих "подростков" появляются хорошие адвокаты и их отпускают под подписку (https://t.me/mnogonazi/10055). Все эти процессы только начинают раскручиваться в нашей стране.

https://t.me/mnogonazi/10059

В Петропавловске-Камчатском трудолюбивый, но официально безработный Эльшад Гулиев вместе с другими незаменимым для нашей экономики иностранными специалистами из Азербайджана Джавидом Мамедовым, Бахманом Ибаевым и Ибрагимом Мурадовым, угрожая убить и «поджечь дома вместе с детьми», вымогали у предпринимателей 14 млн рублей. По нашей информации, коммерсанты тоже уроженцы Азербайджана.

В отношении Эльшада Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 Уголовного кодекса РФ). По версии следствия, с января 2020 года он был наделен серьёзным криминальный статусом, протеже убитого вора в законе Лоту Гули прибыл на Камчатку, чтобы обложить данью местных предпринимателей и взять под контроль крупные оптово-розничные базы для пополнения криминального общака. Незаменимый иностранный специалист был задержан в апреле 2022 года в Новосибирске. По версии следствия, он причастен к вымогательству крупных сумм денег у предпринимателей Камчатского края.

За получение высшего положения в преступной иерархии мигранту грозит 15 лет лишения свободы, за вымогательство — срок до 7 лет.

После ликвидации «вора в законе» Лоту Гули(Надир Салифов), Эльшад Гулиев представлял интересы другого вора в законе из Азербайджана Намига Бакинского(родного брата Лоту Гули). Напоминаем, что всё это происходит в России.

https://t.me/mnogonazi/10165

Кавказцы похитили мужчину в Ростове-на-Дону на глазах у прохожих. В Ростове пару часов назад двое кавказцев избили и затолкали в машину человека на улице Журавлева, 33! Лишь один прохожий попытался не дать машине уехать, в итоге его прокатили на капоте и чуть не переехали. Мужчина получил незначительные травмы. Неизвестно с какой целью они похитили мужчину. Машина похитителей зарегистрирована на специалиста из Азербайджана Ахмедова Заура Сахават Оглы, он держит таксопарк, за рулём может быть другой человек.

https://t.me/mnogonazi/10166

Из последних событий уже мартовских. В Рязани задержали двух незаменимых для нашей экономики иностранных специалистов из Средней Азии с крупной партией героина. 30-летняя уроженка одной из стран Средней Азии и ее 24-летний брат поселились в Рязани около месяца назад, приехали специально торговать наркотиками.

Иностранцев задержали на улице Дзержинского. Мигранты вышли на улицу, чтобы разложить закладки. У них нашли 59 свертков героина с общей массой по 107 граммов. Позже в квартире брата и сестры полицейские обнаружили 300 свертков и один большой контейнер с героином. Всего у них изъяли более 1 килограмма 200 граммов наркотиков, упаковочные материалы и электронные весы. По предварительной информации, после переезда в Рязань, женщина устроилась в нелегальный интернет-магазин курьером-закладчиком и вовлекла в работу своего младшего брата. Этот бизнес показался мигрантам очень выгодным. Мужчина помогал ей расфасовывать героин, обеспечивал безопасность во время передвижения по городу и делал описание мест закладок.

Пара торговала наркотиками не только для простых потребителей, но и для курьеров, которые приезжали в Рязань из других регионов. За короткое время они смогли организовать довольно обширную сеть сбыта.

На родственников завели уголовное дело по части 5 статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере»).

https://t.me/mnogonazi/10172

Ну и что? Будем продолжать говорить о дружбе-мире-жвачке?