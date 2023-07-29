Мы из Советского Союза

13 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    К сожалению для нынешней власти это табу на упоминание достижений и уровне жизни людей во времена СССР.... То чего до...Лучшие бренды Сою...
  • Николай
    Спасибо за напоминание нашей славной истории! И действительно надо писать в учебниках истории правду, а не умалчивать...29 июля 1572 года...
  • Владимир Минаков
    Чванство и высокомерие, увы, пока не изжито. У "музыкантов" в составе солидная гвардия Героев России, но их опыт и зн...Они не выходят из...

Ломать, не строить. Много умения не надо

В селе Дебёсы (Удмуртия) снесли дореволюционный дом купца Соина за четыре дня до суда по признанию его объектом культурного наследия.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ранее муниципалитет продал это здание на торгах предпринимателю.

Ломать, не строить. Много умения не надо.Усадьба Голицыных-Муромцевых в самом центре села Пречистое Смоленской области.Ломать, не строить. Много умения не надо.Еще один кусочек уходящей России. Ломать, не строить. Много умения не надо.Главный дом в стиле английской готики возвели в 1890-е годы.Ломать, не строить. Много умения не надо.Комплекс включал в себя большой парк, пруды, церковь, служебные постройки и спиртзавод. После 1917 года внутри находилась школа скотоводства. Сейчас здание медленно разрушается.

Ломать, не строить. Много умения не надо.Памятник Ленину в заброшенном санатории «Родник» в Хвалынске.

Медленно разрушающийся барский дом в усадьбе Грендбаума (село Козловка Пензенской области).Ломать, не строить. Много умения не надо.До революции здесь построили церковь и школу, разбили огромный сад с яблонями, вишнями, благоустроенными аллеями, беседками. Сортовая сирень и розы служили украшением и гордостью барского сада.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Рядом с домом устроили кирпичный завод, и для создания всех надворных построек использовался только местный материал.

Первым делом, когда стал путешествовать по центральной России, отправился в Шую Ивановской области. Долго и завороженно стоял перед ансамблем 2-й городской больницы. И «петербургский» характер здания, и сам размах, непривычный для 50-тысячного городка, и старый шрифт — все удивляло.Ломать, не строить. Много умения не надо.Комплекс Киселевской больницы появился в Шуе в 1843 году. Это хороший образец позднего классицизма и подарок городу от купцов первой гильдии, братьев Ивана и Дмитрия Киселёвых (чувствуете нравы позапрошлого века? Подарить городу больницу такой площади, которую потомки даже содержать не смогут). Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Уже несколько лет здание как больница не работает и медленно ветшает. Очень обидно, потому что по всему миру (и в России) накоплен огромный опыт возвращения подобных зданий к жизни и их наполнения новыми функциями.

Ломать, не строить. Много умения не надо.Беседка «Храм Любви» на обрывистом краю реки Ольховки в Кисловодске. Сооружена в 1899 году, разобрана в советское время.

Усадьба Горетово недалеко от Можайска. Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.К сожалению, усадьба не дошла до нас полностью (часть затоплена водами Можайского водохранилища). Сохранились флигель начала XIX века с колоннадой, красивое здание с великолепным видом на водохранилище, церковь Троицы 1737 года (действующая), пруд и частично парк.  Усадьба согласно опросам местного населения принадлежала Бестужевым-Рюминым. Во флигеле на октябрь 2015 года, гостиница. Территория до 90х годов принадлежала разорившемуся пансионату, сейчас частная собственность. Если такой флигель, то какова же была сама усадьба?Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.В парке много старых деревьев, в том числе черешчатый дуб, которому больше 250 лет. В 1812 году в селе действовал партизанский отряд Кондратия Кондратьева, крестьянина Зарецкой слободы, который собрал несколько тысяч крестьян из окрестных деревень и встретил "неприятеля в 8-ми верстах от Бородинского сражения".

Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.В ночь с четверга на пятницу (25-26 мая 2023г) в Тамбове сгорели сразу два частично расселенных исторических дома, причем один из них, дом почетного гражданина Э.Д. Нарышкина (на первой фотографии), имеет статус памятника архитектуры.

Мемориальный комплекс в стиле наив на кладбище села Васильевское Ивановской области. Ломать, не строить. Много умения не надо.Он был создан одним человеком в память о своём отце, погибшем в ВОВ, и односельчанах. Автор мемориала, Виктор Мочалов, строил его два года на собственные средства, разместил на гранях памятника собственные стихи. Неказистые, зато искренние. Комплекс открыли в 1985 году. 

Он знал чего он защищал, 
Он о победе так мечтал, 
Но встретить не пришлось ему, 
Погиб в Ростове-на-Дону. 
Пусть будет проклята война 
И те, кто в этом виноваты. 
А память вечная ему 
И всем его друзьям солдатам.Ломать, не строить. Много умения не надо.
Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.К сожалению, памятник ветшает. А вот будет ли он отреставрирован? Не известно.

Ломать, не строить. Много умения не надо.3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота, возведенные по приказу императора Петра I в 1709 году в честь победы в Полтавской битве.

В Ставрополе экскаваторы и краны вплотную подошли к замечательному объекту индустриальной эпохи — дореволюционной мельнице А.Б. Гулиева. Этому комплексу можно придать абсолютно любую новую функцию — от жилья до общественного пространства, сохранить для города кусочек его истории, которых не так много и осталось...Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Жаль, что у нас предпочитают идти по легчайшему прямолинейному пути.

Прекрасный образец деревянного модерна — жилой дом с конторой нотариуса Глушкова, построенный в Кунгуре в 1908 году.Ломать, не строить. Много умения не надо.Увы, охранный статус регионального памятника не уберег его от пластиковых окон.

В Сосновом Бору (Ленинградская область) сгорела старинная насосная станция Калищенской железной дороги.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Водокачка перестала работать в 1965 году, и впоследствии пришла в запустение.

С начала 1920-х годов в Верхней Губахе строили дома для работников одной из первых в СССР ГРЭС, а затем и возводимого неподалеку коксохимзавода.Ломать, не строить. Много умения не надо.Увы, но близость производства и неблагоприятная роза ветров заставили уже в середине XX века пересмотреть развитие поселка и начать новую застройку на другом берегу реки Косьвы. Жителей старой — Верхней Губахи — начали переселять, а поселок стал загибаться и пустеть, постепенно превращаясь в руины.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Тем не менее он представляет интерес не только как «заброшка», но и как архитектурный комплекс. Ведь архитектура первой пятилетки в СССР, особенно в регионах, — это не знакомый нам конструктивизм или конкурирующие с ним течения авангарда, а в основном инертное продолжение дореволюционных тенденций, «доживание» которых в послереволюционное время крайне малоизучено.Ломать, не строить. Много умения не надо.Ломать, не строить. Много умения не надо.Несколько лет назад в заброшенном поселке установили информационные стенды с фотографиями и историями ныне почти разрушенных зданий.Ломать, не строить. Много умения не надо.Кроме того, раз в год здесь проводится фестиваль «Губаха ALIVE» с экскурсиями, концертами и лепкой пельменей.Ломать, не строить. Много умения не надо.
Фото и текст о судьбе последнего строения Константина Антипина

фото сегодняСветлана Митленкодорога в никуда

Картина дня

наверх