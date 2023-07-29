Ломать, не строить. Много умения не надо

В селе Дебёсы (Удмуртия) снесли дореволюционный дом купца Соина за четыре дня до суда по признанию его объектом культурного наследия. Ранее муниципалитет продал это здание на торгах предпринимателю.

Усадьба Голицыных-Муромцевых в самом центре села Пречистое Смоленской области. Еще один кусочек уходящей России. Главный дом в стиле английской готики возвели в 1890-е годы. Комплекс включал в себя большой парк, пруды, церковь, служебные постройки и спиртзавод. После 1917 года внутри находилась школа скотоводства. Сейчас здание медленно разрушается.

Памятник Ленину в заброшенном санатории «Родник» в Хвалынске.

Медленно разрушающийся барский дом в усадьбе Грендбаума (село Козловка Пензенской области). До революции здесь построили церковь и школу, разбили огромный сад с яблонями, вишнями, благоустроенными аллеями, беседками. Сортовая сирень и розы служили украшением и гордостью барского сада. Рядом с домом устроили кирпичный завод, и для создания всех надворных построек использовался только местный материал.

Первым делом, когда стал путешествовать по центральной России, отправился в Шую Ивановской области. Долго и завороженно стоял перед ансамблем 2-й городской больницы. И «петербургский» характер здания, и сам размах, непривычный для 50-тысячного городка, и старый шрифт — все удивляло. Комплекс Киселевской больницы появился в Шуе в 1843 году. Это хороший образец позднего классицизма и подарок городу от купцов первой гильдии, братьев Ивана и Дмитрия Киселёвых (чувствуете нравы позапрошлого века? Подарить городу больницу такой площади, которую потомки даже содержать не смогут). Уже несколько лет здание как больница не работает и медленно ветшает. Очень обидно, потому что по всему миру (и в России) накоплен огромный опыт возвращения подобных зданий к жизни и их наполнения новыми функциями.

Беседка «Храм Любви» на обрывистом краю реки Ольховки в Кисловодске. Сооружена в 1899 году, разобрана в советское время.

Усадьба Горетово недалеко от Можайска. К сожалению, усадьба не дошла до нас полностью (часть затоплена водами Можайского водохранилища). Сохранились флигель начала XIX века с колоннадой, красивое здание с великолепным видом на водохранилище, церковь Троицы 1737 года (действующая), пруд и частично парк. Усадьба согласно опросам местного населения принадлежала Бестужевым-Рюминым. Во флигеле на октябрь 2015 года, гостиница. Территория до 90х годов принадлежала разорившемуся пансионату, сейчас частная собственность. Если такой флигель, то какова же была сама усадьба? В парке много старых деревьев, в том числе черешчатый дуб, которому больше 250 лет. В 1812 году в селе действовал партизанский отряд Кондратия Кондратьева, крестьянина Зарецкой слободы, который собрал несколько тысяч крестьян из окрестных деревень и встретил "неприятеля в 8-ми верстах от Бородинского сражения".

В ночь с четверга на пятницу (25-26 мая 2023г) в Тамбове сгорели сразу два частично расселенных исторических дома, причем один из них, дом почетного гражданина Э.Д. Нарышкина (на первой фотографии), имеет статус памятника архитектуры.

Мемориальный комплекс в стиле наив на кладбище села Васильевское Ивановской области. Он был создан одним человеком в память о своём отце, погибшем в ВОВ, и односельчанах. Автор мемориала, Виктор Мочалов, строил его два года на собственные средства, разместил на гранях памятника собственные стихи. Неказистые, зато искренние. Комплекс открыли в 1985 году.

Он знал чего он защищал,

Он о победе так мечтал,

Но встретить не пришлось ему,

Погиб в Ростове-на-Дону.

Пусть будет проклята война

И те, кто в этом виноваты.

А память вечная ему

И всем его друзьям солдатам.

К сожалению, памятник ветшает. А вот будет ли он отреставрирован? Не известно.

3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота, возведенные по приказу императора Петра I в 1709 году в честь победы в Полтавской битве.

В Ставрополе экскаваторы и краны вплотную подошли к замечательному объекту индустриальной эпохи — дореволюционной мельнице А.Б. Гулиева. Этому комплексу можно придать абсолютно любую новую функцию — от жилья до общественного пространства, сохранить для города кусочек его истории, которых не так много и осталось... Жаль, что у нас предпочитают идти по легчайшему прямолинейному пути.

Прекрасный образец деревянного модерна — жилой дом с конторой нотариуса Глушкова, построенный в Кунгуре в 1908 году. Увы, охранный статус регионального памятника не уберег его от пластиковых окон.

В Сосновом Бору (Ленинградская область) сгорела старинная насосная станция Калищенской железной дороги. Водокачка перестала работать в 1965 году, и впоследствии пришла в запустение.

С начала 1920-х годов в Верхней Губахе строили дома для работников одной из первых в СССР ГРЭС, а затем и возводимого неподалеку коксохимзавода. Увы, но близость производства и неблагоприятная роза ветров заставили уже в середине XX века пересмотреть развитие поселка и начать новую застройку на другом берегу реки Косьвы. Жителей старой — Верхней Губахи — начали переселять, а поселок стал загибаться и пустеть, постепенно превращаясь в руины. Тем не менее он представляет интерес не только как «заброшка», но и как архитектурный комплекс. Ведь архитектура первой пятилетки в СССР, особенно в регионах, — это не знакомый нам конструктивизм или конкурирующие с ним течения авангарда, а в основном инертное продолжение дореволюционных тенденций, «доживание» которых в послереволюционное время крайне малоизучено. Несколько лет назад в заброшенном поселке установили информационные стенды с фотографиями и историями ныне почти разрушенных зданий. Кроме того, раз в год здесь проводится фестиваль «Губаха ALIVE» с экскурсиями, концертами и лепкой пельменей.

Фото и текст о судьбе последнего строения Константина Антипина