Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.14

Старший прапорщик Иван Буланчиков выполнял задачи по обеспечению передвижения колонн ВС РФ, законности и правопорядка на освобожденных территориях. Сопровождая колонны наших войск, в том числе в районах непосредственного боевого соприкосновения, старший инспектор военной автоинспекции Буланчиков неоднократно попадал под артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских националистов. Неся службу на блокпосту, выполняя задачи по регулированию транспортных потоков Иван получил информацию о том, что в районе расположения блокпоста действует вооруженная группа украинских диверсантов. В момент, когда к блокпосту Ивана приближалась очередная колонна с российской техникой, противник приступил к артиллерийскому и минометному обстрелу расположения блокпоста. Не считаясь с угрозой собственной жизни, Иван оперативно возглавил и вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии противника, что позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни многих людей.

Получивший ранение уроженец Саратовской области Иван Буланчиков награжден орденом Мужества.

Иван закончил Рязанское военное училище ВДВ, а затем проходил военную службу в Подмосковье. Участником специальной военной операции он стал в мае 2022 года.

В настоящее время боец проходит лечение после ранения в госпитале.

Орден Мужества саратовцу вручил представитель Минобороны России. Десантник из Бурятии Соёл Дашиев отдал свою жизнь, защищая жителей новых российских регионов.

Соёл Дашиев родился 19 апреля 1999 года в селе Барун-Хасурта Хоринского района. В 2014 году окончил Удинскую школу, затем поступил в БРИТ Улан-Удэ.

В 2018 году был призван в ряды Российской Армии. Срочную службу проходил в Военно-морском флоте. В 2020 году заключил контракт, служил в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Улан-Удэ. Соёл погиб 13 октября во время проведения СВО.

- У Соёла остались папа, мама, братья, супруга и сын, которому нет и двух лет. Ранее, в марте 2022 года, у Соёла погиб родной дядя Жаргал Дашиев при исполнении воинского долга на Украине, – сообщается в чате «Хоринск-инфо.24/7». Бывший строитель из Новочебоксарска Сергей Стоновой решил пойти добровольцем на спецоперацию. Об этом он ранее делился с "Про Город". В ноябре стало известно, что мужчина погиб в ЛНР. О трагическом исходе сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сергей Стоновой отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца и погиб у населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике. За проявленную храбрость, героизм, доблесть при исполнении воинского долга мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Его вручили вдове мужчины 12 ноября.

Ранее, когда корреспондент "Про Город" спросил у Сергея Стонового, почему он решили участвовать в спецоперации, тот ответил так:

"Они хотели туда поставить западное вооружение. Я иду туда за идею, восстановить справедливость, за Родину, за наших детей и за будущее! Слава России!"

Гвардии рядовой Даниил Иванов выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от противника. Украинские боевики, усиленные иностранными наемниками, отступая, вели ожесточенное сопротивление. Продвигаясь в составе группы, Даниил обнаружил в одном из зданий 3 боевиков, которые, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. От пленных, задержанных Даниилом Ивановым были получены сведения об оборудованных в данном районе фортификационных сооружениях боевиков.

Несмотря на превосходящие силы, националисты, понеся потери, оставили населенный пункт и расположились в оборудованном рядом с поселком укрепрайоне. Дождавшись подкрепления, группа, в составе которой действовал Даниил Иванов, приступила к штурму укрепрайона националистов. В бою, который длился около суток, Даниил, действуя смело и решительно, огнем из штатного оружия уничтожал противника. По итогам боестолкновения, националисты, взятые в кольцо российскими десантниками, были уничтожены.

https://t.me/rabotaembrat/4874

Майор медицинской службы Владимир Беседин выполнял вместе с группой задачу по обороне взятого важного стратегического объекта. В одном из помещений Владимир организовал временное место для оказания медицинской помощи.

Националисты нанесли огневой удар по объекту. В тот момент, когда Владимир оказывал медпомощь раненым, часть выпущенных врагом снарядов попала в здание, где находились пострадавшие. Владимир получил ранение головы и потерял сознание. Придя в себя, Владимир Беседин, не считаясь с угрозой собственной жизни, продолжил оказывать медицинскую помощь раненым. Спустя некоторое время, здание загорелось в результате попадания вражеской артиллерии. Владимир лично организовал эвакуацию личного состава военных медиков и раненых в другое помещение. Под огнем противника Владимир Беседин вместе с подчиненными на носилках перенесли тяжелораненых военнослужащих в укрытие, где продолжили спасать жизни своих товарищей до прибытия вертолета для эвакуации.

https://t.me/rabotaembrat/4873

6 ноября 2022 года во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине героически погиб 25-летний лейтенант Вернигора Антон Олегович.

Командир взвода морской пехоты лейтенант Антон Вернигора погиб при зачистке лесополосы в Донецкой области. Его взводу была поставлена задача двигаться вдоль лесопосадки, досмотреть её и в случае обнаружения противника – уничтожить его. В ходе зачистки Антон первым обнаружил опорный пункт ВСУ и вовремя подал команду подчинённым на открытие огня.

Когда командование ВСУ осознало, что в лесопосадке находятся морпехи, уничтожившие их опорный пункт, противник нанёс артиллерийский удар по лесополосе. Один из снарядов разорвался рядом с Антоном. Спасти его не удалось.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу лейтенант Вернигора Антон Олегович награждён Орденом Мужества. Посмертно...

ПОКОЙСЯ С МИРОМ, ГЕРОЙ….

https://t.me/rosgvardia67/13803

В Тюмени простились с командиром инженерно-десантной роты Александром Иванчиковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. До переезда в Тюмень, Александр проживал в ЯНАО, сообщается в официальной группе администрации Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в Тюмени простились с Александром Иванчиковым — нашим земляком, геройски погибшим во время спецоперации на Украине. Скорбим вместе с родными и близкими», — сообщается в соцсети.

Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм Александр награжден орденом Мужества посмертно. Глава города Лабытнанги Марина Трескова выразила соболезнования семье Александра Иванчикова.

https://ura.news/news/1052568787

Станиславу было 19 лет, он ушел служить, подписал контракт на два года, — рассказала 74.RU подруга семьи военнослужащего Валентина. — Он с детства жил в Красногорском, все родственники тут, а потом только они переехали с семьей в Миасс. Но похоронили его в Красногорском.

https://74.ru/text/incidents/2022/04/18/71264135/

23 июня 2022 года во время исполнения воинского долга на территории Украины перестало биться сердце 25-летнего бийчанина, старшего лейтенанта, Михаила Андреевича Лукина.

Михаил родился в семье военного, первый класс встретил в форме кадета. После окончания 9 класса кадетской школы доучивался в СОШ №9, которая находилась недалеко от его дома.

Семья Лукиных живет в бийском Заречье. Здесь, в тихом, спокойном районе провинциального алтайского города, родители растили его в любви, внимании и заботе. Михаил был счастливым, жизнерадостным парнем, строил планы на будущее, которое он, сын офицера, сознательно связал с благородной профессией защитника Родины. Да и родился Миша в день, когда вся наша страна чтит память защитников Отечества, гордо идет в «Бессмертном полку». 9 мая 1997 года в День Победы появился на свет наш защитник Отечества.

В 2018 году Михаил Лукин окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Последним местом службы Михаила до спецоперации была в/ч 90600 в поселке Рощинский, Самарская область.

Когда Михаил погиб в бою, товарищ прислал такое сообщение его родителям — маме Елене Викторовне, учителю начальных классов, и папе Андрею Владимировичу, майору в/ч 30654: «Миша был впереди всех. Мы шли в лесном массиве, нарвались на засаду, началась стрельба. В нас стреляли с окопов, слева и справа… потом настала тишина. Подползли к нему…». Ранение оказалось смертельным.

В марте незадолго до гибели во время боевых действий на территории ЛДНР Михаил был уже ранен, лежал в госпитале, его прооперировали. Но после лечения уехать домой на реабилитацию отказался — решил остаться со своим взводом, со своими ребятами до последнего — до Победы. Но жизнь молодого офицера, который до конца оставался верным присяге и Отечеству, трагически оборвалась.

Михаилу присвоена государственная награда Орден мужества …. посмертно.

https://nb22.ru/regiony/geroicheski-pogib-25-letnij-bijchani...

Евгений Зарубин родился 13 февраля 1988г. в селе Зарубино. В 2003г. успешно окончил 9 классов Зарубинской ООШ. В 2005г. успешно окончил 11 классов Джидинской СОШ. После окончания школы поступил в ПУ-18 поселка Хоронхой Кяхтинского района.

В 2007г. получил диплом повара-кондитера. В том же году был призван в ряды Российской армии, служил в железнодорожных войсках г. Тюмень. В 2009г. поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.Макарова г.Владивосток.

Заключил контракт и стал проживать в Приморском крае.

В 2012 г. получил диплом Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия им.Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" г.Санкт-Петербург по специальности: техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

В 2022 г. получил диплом Московского государственного технологического университета гражданской авиации г.Москва по направлению: техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

Награждён медалью "За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью участника манёвров войск (сил) "ВОСТОК-2018", медалью "За службу в морской авиации" 2020 г.

Указом Президента РФ старший прапорщик Зарубин Евгений Михайлович награждён Орденом Мужества посмертно.

https://gazeta-n1.ru/news/society/112841/

В ходе проведения специальной военной операции пал смертью храбрых начальник по связи, заместитель начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии подполковник Сергей Никулин, сообщается в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск ВС РФ в соцсети «ВКонтакте».

Десантник принимал участие в СВО с первых дней ее проведения.

11 октября 2022г в ходе проведения специальной военной операции на территории бывшей украины пал смертью храбрых начальник по связи заместитель начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии подполковник Никулин Сергей Леонидович.

С первых дней проведения СВО на украине Подполковник Никулин Сергей Леонидович принимал участие, проявляя профессионализм и отвагу.

Участник специальной операции В САР и контртеррористической операции на территории Чеченской республики.

За Мужество и Героизм проявленные при выполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории бывшей украины указом Президента Российской Федерации гвардии подполковник Никулин Сергей Леонидович награжден Орденом Мужества( посмертно).

https://t.me/rosich_ru/28445

Гвардии капитан Литвинов Дмитрий участвовал в военной операции на территории Украины. До конца верный присяге, он погиб в ходе выполнения специального задания. Гвардии капитан Дмитрий Павлович Литвинов участвовал в военной операции на территории Украины. О деталях гибели военнослужащего подробности по понятным причинам не разглашаются. Власти емко обозначили, что он погиб в ходе выполнения специального задания. Похоронили Дмитрия на малой родине. По словам жителей Камышина *Саратовская обл.), Дмитрий Литвинов был храбрым и честным человеком. У него осталась супруга.

WWW.VOLGOGRAD.KP.RU: https://www.volgograd.kp.ru/online/news/4836309/

https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-komandir-...

Выпускник кадетского класса МБОУ «СОШ N 6» г. Чебаркуля. Закончил Златоустовский педагогический колледж.

«Он был бы прекрасным Учителем! Его так любили дети! Боготворили! Он излучал всем людям свет и радость! Рядом с ним мир казался окружающим прекрасным и справедливым!» - отзывается о нем директор колледжа Юрий Борисович Буров.

После окончания колледжа Александр пошёл в армию и подписал контракт. С самого первого дня спецоперации он находился в зоне боевых действий. В течении всего времени он самоотверженно и мужественно защищал Донбасс, но 13 сентября его жизнь трагически оборвалась. Ушёл безвозвратно. Красивый, сильный, мужественный и молодой.

https://t.me/rabotaembrat/4364

Взвод под командованием Сергея Борисенко, действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Сергей обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом условий местности, Борисенко вместе с подчиненными атаковал позиции украинских боевиков.

В ходе боя взводом Борисенко были уничтожены долговременные огневые точки с пулеметными и гранатометными расчетами националистов, что позволило создать брешь в рубежах обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/4888

В ходе наступательных боевых действий в составе своего подразделения командир расчета минометной батареи лейтенант Наби Койчакаев принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Вытесняя боевиков из поселка, лейтенант Койчакаев с двумя подчиненными обнаружили и задержали трех украинских боевиков, укрывающихся в жилом здании. Боевики наблюдали за перемещением ВС РФ для последующей их атаки. Задержанные националисты были переданы командованию и от них были получены ценные сведения о месте дислокации, численности и командире ДРГ, готовящей провокацию в отношении российских подразделений.

Спустя несколько дней подразделение лейтенанта Койчакаева получило задачу выдвинутся в назначенный район для организации минометной поддержки наступления ВС РФ на одном из стратегически важных участков местности. В ходе боя с противником, Наби, получив тяжелое ранение в ногу, более часа руководил своим расчетом,не покинув позиции и продолжая бой до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/4868

И на сегодня все. Спасибо большое и низкий поклон художнику Вадиму Окладникову за его труд.