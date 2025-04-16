Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.110

Уже традиционно три работы, сделанные в стиле работ Вадима Окладникова
Билзен Эдуард Владимирович 21.02.1987 - 05.03.2022
Билзен Эдуард Владимирович родился 21 февраля 1987 года в с.Бурен-Хем Каа-Хемского района Республики Тыва в семье простых рабочих — Владимира Давааевича и Людмилы Аяевны.
Его родители были уважаемой и авторитетной семьёй с.
В 1993 году в возрасте 6 лет он поступил в первый класс МБОУ «СОШ с.Бурен-Хем» и окончил её в 2002 году. За все время обучения показал себя способным и старательным учеником. К учёбе относился с интересом и чувством ответственности, активно участвовал во всех мероприятиях, проводимых в школе. Со сверстниками поддерживал спокойные, доброжелательные отношения, с учителями и старшими был внимателен и вежлив. Его родители активно поддерживали сына во всех его школьных мероприятиях, сплочённость их семьи была примером для многих.
Осенью 2002 года Эдуард поступил в ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий» с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района и успешно окончил обучение в 2003 году, получив квалификацию «слесарь-автомеханик».
В 2003-2004 годах обучался в ПОУ «Кызылская ОТШ РО ДОСААФ России Республики Тыва», где получил водительское удостоверение категорий «В» и «С». В студенческие годы активно изучал автомеханику. Среди друзей отличался радостным, оптимистичным жизненным настроем. Позитивное отношение к окружающему миру всегда было свойственно его душе, неслучайно у него был большой круг друзей и знакомых, хорошие отношения с которыми он поддерживал всегда.
С 2005 по 2007 годы проходил военную службу в военной части 2038 г.Владикавказа в должности стрелка.
После возвращения из армии встретил свою будущую супругу Наталью Сергеевну, которая на тот момент училась в Тувинском государственном университете на учителя начальных классов. Молодая семья начала жить в г.Кызыле, к тому моменту Эдуард работал в ФГУ «Управление Тывамеловодхоз» машинистом, где трудился до августа 2009 года.
В период с октября 2010 года по январь 2011 года работал в ОАО «Автобаза» слесарем. В 2012 — 2013 годах работал в Кызылском доме-интернате для престарелых и инвалидов водителем.Эдуарду были присущи такие черты характера, как честность, твёрдость в своих решениях, принципиальность, отзывчивость. Пользовался заслуженным авторитетом в коллективе.
В марте 2014 года, заключив срочный контракт с военной частью 41659, уехал служить водителем, а в январе 2015 года был переведён командиром отделения в звании младшего сержанта.
С октября 2015 года переведён в военную часть 55115 Республики Тыва связистом — телефонистом, старшим механиком. Служил в указанной военной части с момента её основания, помогал при строительстве зданий и сооружений. Внёс значительный вклад в развитие военной части 55115, помогал в восстановлении и социализации солдат, прибывших из горячих точек, поддерживал активную жизненную позицию по сохранению памяти о подвиге солдат, ветеранов и товарищей, павших на поле боя.
С начала военной операции на Украине он не смог оставаться в стороне. Оставив свою семью, где воспитывал 3 дочерей, встал в ряды защитников одним из первых, выполняя задачи по сохранению целостности и неделимости нашей родины от угроз неонацизма.
24 февраля 2022 года их взвод прибыл в пункт дислокации, где начались полномасштабные военные действия по освобождению мирных жителей с.Ягодное Черниговской области. Несколько дней подряд, несмотря на превосходящие силы противника, они упорно продвигались вперёд, нанося тяжёлые поражения армии ВСУ и, несмотря на неравный бой с врагом, отбросили их позиции на несколько километров назад.Благодаря сплочённости и мастерству, взвод с участием Эдуарда Владимировича отразил атаку противника, уничтожил и вывел из строя наступающую бронетехнику различных модификаций, более 10 огневых точек, обслуживающими их расчётами, а также свыше 20 военнослужащих спецподразделений и сил территориальной обороны ВСУ.
Потерпев неудачу, 5 марта 2022 года враг начал подтягивать резервы и нанёс массированный обстрел позиций взвода с использованием тяжёлой артиллерии. В ходе миномётного обстрела младший сержант Эдуард Владимирович, несмотря на то, что получил огнестрельное ранение левого бедра, проявляя отвагу и личное мужество, самоотверженно оставался в строю, отражая наступления ВСУ.
В тот же день в ходе контрнаступления Эдуард Владимирович, оказывая помощь своим раненым сослуживцам, попал под плотный огонь из миномётного оружия противника, в результате которого получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью.
Благодаря грамотной оценке обстановки, организации взаимодействия с другими взводами и умелому руководству в ходе боя, а также проявленному младшим сержантом Эдуардом Владимировичем мужеству и героизму, наступление украинских националистов в районе с.Ягодное было остановлено, поставленные боевые задачи выполнены, а боевые товарищи спасены.
Он был не только опытным солдатом и крепким хозяйственником, но ещё и прекрасным семьянином, был основой своей семьи, опорой и поддержкой своих близких, надёжным другом и наставником своих молодых коллег. У него остались жена и трое несовершеннолетних дочерей.
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач в составе группировки войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в Украине, младший сержант Билзен Эдуард Владимирович награждён высшей государственной наградой Российской Федерации — орденом Мужества, посмертно.
Кроме этого, в период прохождения службы за образцовое выполнение поставленных задач в 2015 году удостоен медали «100 лет Войскам связи России», а в 2020 году медалью «Участнику военной операции в Сирии». За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие показатели боевой подготовки, крепкую воинскую дисциплину награждён многочисленными грамотами и благодарностями.
Эдуард Владимирович был настоящим патриотом. Являлся достойным примером российского солдата, верности войсковому братству, долгу и чести. Героически погиб в бою, беззаветно исполнив свой воинский долг по защите мирных жителей и национальной безопасности своей страны.
Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства и его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу.
Немало наших солдат навеки вписали свои имена в историю нашего государства, совершили подвиги, выдающиеся поступки во имя Родины, во имя наших людей. Эдуард всегда говорил, что сделает всё возможное, чтобы приблизить победу. Он был солдатом, хорошо знающим цену воинскому подвигу. А подвиг — это не просто смелость и героизм, это великий труд, железная дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к Родине. Подвиг воина — это подвиг веры, долга, присяги.
Эдуард Владимирович прожил свою жизнь ярко, стремительно и погиб, как герой, проявив исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за нашу Родину. Его героизм идёт от сердца, от любви к своей родной земле и основывается на высоких моральных ценностях, которые дороги для каждого из нас.https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/bilzen-eduard-vladimirovich/
Еще порталы, где есть информация о Герое:
Кызыл. Без формата: https://kizil.bezformata.com/listnews/eduard-bilzen-nagrazhd...
Видео от Правительство Республики Тыва:https://vk.com/wall-34709566_45618?z=video-34709566_45623956...
Тувинская правда 12+:https://tuvapravda.ru/novosti/my-pamyat-berezhno-hranim/
МК Тыва: https://www.mk-tuva.ru/incident/2022/03/15/v-khode-specopera...
Книга Памяти Новороссии:
Билзен Эдуард Владимирович
21.02.1987 - 05.03.2022
с. Бурен-Хем, Республика Тува
В 2004 окончил школу. Военнослужащий ВС РФ, младший сержант роты связи 55 отдельной мотострелковой бригады (горной) 41 армии ЦВО, участник операции в Сирии. Награжден медалью «100 лет войскам связи России». В ходе спецвоеноперации по денацификации территории «У» у села Ягодное Черниговской области в течение двух суток успешно отбивал нападения со стороны нацистов. 5 марта 2022, несмотря на огнестрельное ранение в ногу, оставался в боевом порядке, отражая атаку противника. Во время повторного минометного обстрела со стороны украинских террористов получил смертельное ранение в левую сторону груди и погиб. Указом президента РФ №151 от 25.03.2022 награжден Орденом мужества посмертно.26 октября в селе Бурен-Хем состоялось открытие Парты героя и двух мемориальных досок, его именем названа улица
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155597945847252
Портал Воины Тувы:
Биография/очерк
Эдуард Владимирович Билзен родился в многодетной семье, где воспитывались пятеро детей – два мальчика и три девочки. Его детство прошло в селе Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна. Учителя и одноклассники вспоминают его с гордостью. С самого детства он был отличным другом, всегда выручал своих товарищей и поддерживал их в трудную минуту. Но самое замечательное в нем – его воспитание и манеры. Мальчик отличался примерным и уважительным поведением. В школьные годы Эдуард очень любил играть в футбол и баскетбол. Не было ни одного спортивного турнира, в котором бы он не проявил свои уникальные способности.
По словам младшей сестры Анджелы Владимировны Билзен, Эдуард всегда старался защитить своих близких от любых трудностей и проблем. Но его забота не ограничивалась только родными. Он любил помогать всем, кто нуждался в поддержке.
«Он обожал животных. У нас была кошка по кличке Ивенек, и каждый вечер он засыпал рядом с ней. Его забота не знала границ. Помню одну историю из детства: дети всего двора решили отправиться в лес за черемухой, и друзья моего брата не хотели, чтобы мы шли вместе с ними. Ведь нам всего 4 и 6 лет было. Но наш брат настоял на том, чтобы мы тоже пошли. Он взял нас за руки, и мы с ним отправились в лес. С того дня он всегда брал нас во все свои игры и заботился о нас. Он был просто лучшим братом. Мы бесконечно любим его. Всегда буду помнить его как надежного и преданного защитника, готового сделать все возможное, чтобы окружающие его люди были счастливыми».
Окончив школу в 2004 году, он поступил в Старосельское училище на специальность «механик-машинист». После обучения Эдуард решил пройти курсы по получению водительского удостоверения в ДОСААФе Республики Тыва. Вождение автомобилей приносило ему огромное удовольствие, и он овладел навыками вождения всех категорий транспортных средств. Получив права, Эдуард отправился служить в армию. Его определили в войсковую часть №2038 Владикавказа на должность стрелка. По окончании срочной службы он вернулся на родину и устроился работать водителем в Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Он проработал там несколько лет, помогая нуждающимся и заботясь о них.
Однако, Эдуард уже тогда принял решение связать свою жизнь с военной профессией. С 2008 по 2011 годы служил по контракту в Чеченской Республике, участвовал в боевых действиях. За отличную службу был награжден нагрудным знаком «За службу на Кавказе». В 2014 году также служил по контракту в войсковой части №41659 г. Алейска в должности старшего наводчика. А в 2015 продолжил службу в 55-й отдельной мотострелковой бригаде в звании младшего сержанта.
По словам сослуживца и близкого друга Эдуарда Айдыса Даваакая, в начале формирования 55-й отдельной мотострелковой бригады существовал только один взвод, состоящий из 16 человек, в их числе был и Эдуард.
«После нашего перевода из других военных частей, мы вернулись в Туву и провели время в палаточном лагере, прямо на том участке земли, где теперь находится бригада. На тот момент там ничего не было, только пустая земля, так как бригада только начала формироваться. И я могу с уверенностью сказать, что наш взвод сыграл большую роль в этом процессе. Все мы помогали в строительстве бригады. Я помню, как Эдуард занимался всеми военными документами и отправлял их в Сибирский военный округ. Мы были друзьями и сослуживцами на протяжении многих лет. У Эдуарда были золотые руки, он прекрасно разбирался в технике, это было его призвание. Когда мы служили в Алейске, у нас поломалась машина ГАЗ-66, и даже опытные механики не могли ее починить, но Эдуард справился с задачей за короткое время. Эдуард был спокойным и справедливым человеком, а главное – он обладал отличным чувством юмора. Он также превосходно умел петь и танцевать, был многосторонне одаренным человеком. В самые трудные времена он всегда приходил на помощь своим товарищам и никогда не забывал о них».
Младший сержант Эдуард Владимирович Билзен с первых дней специальной военной операции принимал участие в боях по денацификации Украины и оказывал помощь жителям Донбасса. Он в составе своего подразделения у населенного пункта Ягодное Черниговской области занял рубеж и в течение двух суток успешно отбивал нападения со стороны нацистов. 5 марта 2022 года в ходе очередного боестолкновения, находясь под обстрелом, Эдуард, несмотря на огнестрельное ранение левого бедра, проявляя отвагу и мужество, оставался в боевом порядке, отражая атаку противника. Во время повторного минометного обстрела, он, оказывая помощь своим боевым товарищам, получил огнестрельное ранение левой половины грудной клетки, в результате чего погиб.
Эдуард Билзен был любящим мужем и прекрасным отцом для трех дочерей. Его супруга Наталья Сергеевна вспоминает:
«Для Эдика его семья – это самое драгоценное во всем мире. Ради своих дочек делал все возможное. Он был очень терпеливым, упорным и трудолюбивым человеком. Эдик был примером для всех нас. Вместе с ним мы построили наш дом от начала до конца. Он был мудрым и умным, всегда смотрел в будущее с оптимизмом. Эдик любил бегать на лыжах в морозные зимние дни, рыбачить и чинить машины. После окончания службы он хотел стать предпринимателем. Ему было 35 лет. Свой юбилей он встретил среди сослуживцев на Украине. Нам будет очень не хватать его. Я и дети всегда будем помнить, что наш папа был настоящим героем. Мы очень любим его и гордимся им!».
В честь Эдуарда Билзена, героически погибшего при исполнении воинского долга на СВО, в школе села Бурен-Хем торжественно открыли два символических объекта: «Парту Героя» и мемориальную доску. Его именем была названа новая улица в родном Бурен-Хеме.Автор: Гюзель Кунзет
Информация для очерка предоставлена родными, друзьями, сослуживцами.
Информация, данные и фото размещены с разрешения родных воина.
https://tuvaheroes.ru/soldiers/soldier_3.html
Всероссийская общественная организация ветеранов:
Ветераны Бурен-Хема почтили память Эдуарда Билзена22 февраля 20205 г. в селе Бурен-Хем республики Тыва прошло возложение цветов к мемориальной доске памяти младшего сержанта Эдуарда Билзена.
Младший сержант Эдуард Билзен в составе своего подразделения занял рубеж и в течение двух суток успешно отбивал нападения со стороны диверсантов и войск Вооруженных сил Украины. 5 марта 2022 года в ходе наступательных действий произошло боестолкновение, в результате которого были ранены военнослужащие Вооруженных Сил России. Находясь под обстрелом вражеских сил, младший сержант Эдуард Билзен, несмотря на огнестрельное ранение левого бедра, проявляя отвагу и личное мужество, самоотверженно оставался в строю, отражая наступление националистов. Во время повторного наступления диверсантов и минометного обстрела младший сержант Эдуард Билзен оказывал помощь своим сослуживцам, но получил смертельное ранение и погиб.
В мероприятии участвовали ветераны Тувинского «БОЕВОГО БРАТСТВА», школьники, педагоги и родственники героя. Память героя почтили минутой молчания.
https://bbratstvo.com/2023/02/26/v-sele-buren-khem-pochtili-...
Бородатов Роман Валерьевич 11.08.1990 - 15.02.2023Бородатов Роман Валерьевич родился 11 августа 1990 года в посёлке Подтёсово Красноярского края.
В семь лет пошёл в первый класс МБОУ «Подтёсовская средняя общеобразовательная школа №46 имени В.П. Астафьева», окончил девять классов. Получил профессию рулевого моториста в КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №5».
После окончания лицея работал на Подтёсовской ремонтно-эксплуатационной базе флота.
В 2012 году Роман женился, перевёлся в Транспортную компанию «Сибирь- речтранс» и уехал из посёлка. Отработав там три года, решил вернуться в посёлок и продолжил работу на базе флота.По состоянию здоровья Роман не служил в рядах Вооружённых Сил РФ, но принял решение пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер» и стал участником специальной военной операции на Украине. С января 2023 года находился на полях сражений.
15 февраля 2023 года погиб в ходе выполнения боевого задания в составе разведывательной группы под городом Артёмовск ДНР.
https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/borodatov-roman-v...
Сообщение о захоронении воина ВК поселение Подтёсово
https://vk.com/wall-66269783_290846
Далее короткие сообщения
Красноярск ТВК:
https://tvknews.ru/publications/news/72426/
Портал ZаПобеду:
https://zpobeda.ru/roman-borodatov/
Красраб.ру
https://krasrab.ru/news/society/29921
МК Красноярск:
https://kras.mk.ru/social/2023/04/10/zhiteli-eniseyskogo-ray...
Брунов Алексей Анатольевич 02.10.1986 - 24.10.2022Брунов Алексей Анатольевич родился 2 октября 1986 года в г.Вязники Владимирской области.
Учился в МБОУ «СОШ №9 имени А.И.Фатьянова» г.Вязники Владимирской области. С детства занимался спортом, ходил в спортивный зал. После окончания школы поступил в Профессиональное училище №12 по специальности «слесарь по ремонту автомобилей».
Работал в автосервисе. Позже выучился на электросварщика и газоэлектросварщика. Работал в ООО ПКК «Строймаш» в должности станочника деревообрабатывающих станков.
В 2015 году стал папой.
С 1 сентября 2022 года принимал участие в СВО добровольцем в составе добровольческого формирования ЧВК «Вагнер» для содействия в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации. Был прикомандирован к Луганской Народной Милиции. Алексей хотел, чтобы им гордились, им гордятся все близкие ему люди.Брунов Алексей Анатольевич героически погиб в бою в г.Артёмовске 24 октября 2022 года. Он погиб за то, во что верил и прославил форму, которую носил.Награждён: государственной наградой — медалью «За отвагу» и наградой ЧВК «Вагнер» — медалью «Чёрный крест», посмертно.
ВСПОМИНАЙТЕ ОБО МНЕ
(памяти рядового Алексея Брунова)
Вы не плачьте обо мне,
Слёз не проливайте.
Я весёлым парнем был и не унывал.
Раз погиб я на войне —
То земле предайте,
За неё, родимую, я и воевал.
Буду я всегда живой —
В дуновеньи ветра,
В каплях тёплого дождя, шелесте листвы.
В облаках над головой,
Спелых нотах лета,
Буду яркой зеленью молодой травы.
Вспоминайте вы меня
С нежностью, без грусти,
Тело бренное моё просто крепко спит.
И тогда душа моя
Боль свою отпустит,
И свободной птицею в вечность улетит.
Вы не плачьте обо мне —
Я остался в детях,
Я умело воевал и достойно жил.
И придёт конец войне,
Будет мир на свете,
И не зря я к этому руку приложил.
А в небесной вышине
Птаха заливается,
Вечер вышел милый край снова сторожить.
И в закатной тишине
Солнце разливается,
Вспоминая обо мне, продолжайте жить…
Елена Ивченко © 17.04.2023 года
ОТПУЩУ СЫНОЧКА-ЖУРАВЛЯ
(памяти рядового Алексея Брунова)
Ах, сыночек, ах, Алёша…
С каждым днём все горше, горше.
В сердце мамы просто пустота.
Был ты с «Вагнером» отважным,
И к бойцам попал однажды,
Наступила жизнь уже не та.
Музыканты разыграли
Пьесы СВО вначале,
Были в самом пекле и в аду.
«Отступать, бойцы, негоже!» —
Говорил всегда Пригожин, —
«Право слово, мы не в детсаду!»
Но не знали мы, сыночек,
Многоточий сотни точек —
Тех, что завершили путь бойцов.
Просто ничего не знали,
Как могли тебя искали,
Позвонил ты нам, в конце концов.
— Мама, жив-здоров пока что,
Понял я, что в жизни важно —
Очень, мама, Родину люблю.
Если я на связь не выйду,
То, пожалуй, очевидно,
Что уже на том конце в строю…
Был спортивным, любопытным,
Как положено активным,
Если уж в учёбе не блистал —
Вежлив был с учителями,
И с ребятами, и с нами,
И уроков ты не пропускал.
Помнишь, твой малыш родился?
Ты в сыночке проявился,
Наша радость также, как и ты.
Так похожи папа с сыном —
Как единая картина,
Прямо вот один в один черты!
Ах, Алёшенька, Алёша,
Хорошо, что так похожи.
Жаль, тебя не будет рядом с ним.
Как же мы горды тобою,
Внук дарован нам судьбою,
Боль, что не придёшь, любимый сын.
А Артёмовск, знаешь, взяли!
Очень многие там пали,
И ребята мстят, и будут мстить —
И за каждого по десять,
Надо будет – двадцать взвесят,
Ведь вы все могли, родные, жить…
Ах, сыночек, ах, Алёша,
Был ты мне всего дороже,
Милая кровиночка моя.
В широту земного свода,
Отпущу я на свободу
Своего сыночка-журавля…
Елена Ивченко © 13.01.2024 года
https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/brunov-aleksej-an...
День во Владимире:
«Знал, что может не вернуться». Мать погибшего при СВО владимирского бойца рассказала о сыне
«Был хорошим сыном и папой». Таким запомнила сына Любовь Брунова. Алексей погиб под Артемовском в Луганской области в ходе специальной военной операции 24 октября, рассказала журналисту сайта «День во Владимире» мать военнослужащего.
Алексей Брунов пошел служить добровольцем. 1 сентября 36-летнего мужчину отправили в Луганскую область. По словам Любови, сын знал, что может не вернуться домой. Но, несмотря ни на что, храбро шел в бой.
– Алексей погиб на поле боя 24 октября. Пал смертью храбрых. Всегда шел только вперед. Знал, какие ожесточенные бои проходили под Артемовском, – рассказала Любовь Брунова.
Служил боец в Луганской народной милиции. Алексея наградили двумя медалями посмертно – «За отвагу» и «За мужество».
По словам матери, сын был хорошим человеком. У Алексея всегда было много друзей, которым он старался помогать. У мужчины остались младший брат и 7-летний ребенок.
– Алексей был хорошим сыном и папой. Он уважал родных и старших. Сын всегда останется в нашей памяти и в нашем сердце добрым и хорошим человеком. Мы гордимся им, – дополнила Любовь.
7 декабря 2022
https://dzen.ru/a/Y5B48phMtU0os649
Мама разместила в ВК на странице: ЧВК | Оркестр, который знает весь мир!
Год назад 24.10. 2022 г. в боях в г. Артемовске (Бахмут) погиб Брунов Алексей Анатольевич 02.10.1986 - 24.10.2022 г. Уроженец Владимирской обл. г. Вязники. Награждён государственной медалью. За проявленное в сражениях мужество удостоен медали,, За Отвагу" и внутренней награды Компании Окопного Креста,, Вагнер".
https://vk.com/wall-219932746_172912
Выложила и в ВК Мемориал Героев:
https://vk.com/wall-120027872_869310
Портал "Маяк" 01.10.2024
Земляки чтят подвиги героя
Вязниковцы сохраняют память о героях. В сентябре этого года на зданиях образовательных учреждений нашего района появился ряд мемориальных знаков, посвящённых погибшим участникам специальной военной операции. На одной из досок – имя Алексея Брунова. Молодого человека, который пал смертью храбрых, отстаивая интересы страны.Мемориальная доска появилась на здании корпуса средней школы №9 имени А.И. Фатьянова, который расположен в Вязниках на улице Стахановской. Прежде всего, это инициатива местного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. В церемонии открытия памятного знака приняли участие представители различных общественных организаций, родственники Алексея Брунова, школьники и педагоги.
Как отметила председатель совета ветеранов Надежда Ковалёва, говорить о погибших молодых людях вдвойне тяжело и больно. Но земляки обязательно будут помнить о настоящем патриоте России. Это наш долг.
— Мемориальная доска – дань памяти Алексею Анатольевичу Брунову, — выразил уверенность заместитель главы администрации Вязниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Николай Прихода. – Наш земляк охранял и защищал рубежи России. Делал так, чтобы над нашим с вами мирным небом светило солнце, а мы спокойно работали, учились, растили детей. Алексей Брунов погиб при исполнении воинского долга. Огромная благодарность родителям за воспитание такого сына. Вечная слава герою!Вязниковцы во все времена достойно служили Родине в разных ипостасях. В полной мере это относится и к рядовому Алексею Брунову. Он родился в 1986 году в Вязниках. Учился в средней школе №9. С детства занимался спортом. После окончания школы молодой человек поступил в профессиональное училище №12. Работал в автосервисе. Позднее Алексей выучился на электрика-газосварщика, трудился на производстве. В 2015 году вязниковец стал папой.
Участие в специальной военной операции Алексей Брунов принимал с сентября 2022 года – как доброволец в составе одного из формирований. Он был прикомандирован к народной милиции в ЛНР. Алексей Анатольевич героически погиб в ходе боёв за Артёмовск. Вязниковец был удостоен медали «За отвагу». На его счету – ещё ряд наград.— Выпускник нашей школы с доблестью и честью защищал Луганскую Народную Республику. Охранял границы России, — сказала директор школы №9 Ольга Балюк. – Грустно и печально, что Алексей так рано ушёл из жизни. О его подвиге земляки будут помнить всегда.
https://33mayak.ru/2024/10/01/90660
День во Владимире об открытии мемориальной доски Герою 20 сентября 2024 года:
Памятная плита появилась на фасаде школы №9.Фото — скриншот из видео группы «Вязники наш город» во «ВКонтакте»
Мемориальную доску в честь погибшего в ходе специальной военной операции Алексея Брунова открыли в школе №9 в Вязниках. Видео с мероприятия опубликовали в группе «Вязники наш город» в понедельник, 16 сентября.
Алексей Брунов пошел служить добровольцем. В сентябре 2022 года бойца отправили в Луганскую область. 24 октября в ходе военных действий под Артемовском мужчина погиб.
Алексей служил в Луганской народной милиции. Его наградили двумя медалями посмертно – «За отвагу» и «За мужество».скриншот из видео группы «Вязники наш город» во «ВКонтакте»
На торжественное открытие мемориальной доски собрались ученики и педагоги школы №9, родные и одноклассники участника СВО.
– С Алексеем учились с первого класса. Тяжело говорить. Лешка был хорошим мальчишкой. Всегда был готов помочь в трудную минуту. Заступиться где-то, где нужно было, – рассказал одноклассник бойца.скриншот из видео группы «Вязники наш город» во «ВКонтакте»
Право открыть памятную табличку предоставили матери Алексея Людмиле Бруновой, его сыну Кириллу, ветерану боевых действий СВО Владимиру Яцкову и ветерану боевых действий, военному летчику Андрею Жиглову.скриншот из видео группы «Вязники наш город» во «ВКонтакте»
– Спасибо нашей родной школе, в которой учился Алешенька, за продолжение памяти о нем. Хочу сказать большое спасибо за память о всех ребятах, которые погибли, защищая нашу Родину. Которые отдали самое дорогое на свете – свою жизнь, за нас с вами, за нашу Родину. И мы должны их помнить и гордиться ими, – выразила слова благодарности мать бойца.
Текст Анастасии Бычковой
https://vladday.ru/news/2024/09/20/v-vyaznikah-otkryli-memor...
Пришлось в этот раз изменить вставку материалов. Поскольку иногда получается, что дополнительные данные не вмещаются из-за ограничения формата. Поэтому, сначала размещу дополнительные материалы, а после них информацию по портретам Вадима Окладникова, о которых не было информации в первых темах.
Дополнительные материалы:
Десантный Журнал ВДВ:
Нам с фронта прислали фото и видео с подарками для фашистов за Комбата Геннадия Петровича Баюра. От бойцов Баюра:https://vk.com/im/convo/2000000001?entrypoint=list_all&w=wall-106160452_625481
Материалы о Баюре Геннадии:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.33
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.71
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87
Светлана Токарева прислала материал о соревнованиях в честь живых и павших бойцах в Джидинском районе.Первые мероприятия в рамках открытия Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы прошли в нашем районе
25 января 2025 года в Булыкской школе прошли районные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях на призы участников СВО.
Организаторами соревнований выступили ветеран СВО Сахаров Максим и Центр дополнительного образования детей.
Максим Владимирович отметил: "Символично, что старт Году защитника Отечества был дан в преддверии 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Патриотическое воспитание, передача знаний и ценностей через мероприятия, встречи — это теперь наша миссия, которую мы продолжаем выполнять с честью".
Почетное право поднять Государственный флаг Российской Федерации было дано ветеранам СВО Анатолию Колодину и Александру Янькову.Особым моментом мероприятия стало вручение первых памятных знаков «Семье погибшего защитника Отечества», в котором приняли участие представители Администрации района, ВОО "Боевое Братство», Центр дополнительного образования детей, руководители организаций района, учащиеся школ, юнармия, Орлята России, РДДМ "Движение Первых.Памятные знаки семьям погибших Героев вручил руководитель аппарата Администрации МО "Джидинский район" Буянто Владимирович Кондратьев и председатель ВОО "Боевое Братство" в Джидинском районе Балтатаров Баир Дашиевич. Они переданы семьям Токарева Николая Николаевича, Брикова Михаила Сергеевича, Гончарова Николая Сергеевича, Зиннатова Радика Рафиковича, Усынина Алексея Юрьевича, Бекетова Александра Семеновича, Чагдурова Вадима Мункуевича.Мама Николая - Светлана Токарева
Поддержать членов семей участников специальный военной операции пришли социальные координаторы филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Брикова и Цыцыкма Дашижапова, а также руководители организаций Джидинского района.
https://vk.com/im/convo/785685223?entrypoint=list_all&w=...
Все ветераны и семьи стоят на персональном сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.
Видео о прошедшем мероприятии: https://vk.com/im/convo/785685223?entrypoint=list_all&w=...
Материалы о Токареве Николае:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.90
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.91
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.92
Портреты, выполненные Валимом Окладниковым, в ранней теме, где не было описания Героя.Из темы: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4
Взгляд-инфо от 5 сентября 2022г:
В Вольске похоронили 28-летнего капитана Максима Плеханова.В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Вольского района Саратовской области Максим Плеханов. Об этом сообщает администрация района.
Врио губернатора Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким Максима Юрьевича.
Согласно информации из соцсетей, похороны 28-летнего капитана войск национальной гвардии проходят сегодня на городском кладбище в Вольске.
Максим Плеханов является выпускником Вольского военного института материального обеспечения. Офицер служил в городе Новоуральске Свердловской области.
https://www.vzsar.ru/news/2022/09/05/specoperaciya-v-volske-...
Тоже самое извещение на сайте г.Балаково:
https://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=105530
Далее только скупые строки.
Репортер Саратова:
https://dzen.ru/a/YxXabozDbmbNmk3i
Саратов Без формата:
https://saratov.bezformata.com/listnews/pogib-28-letniy-voen...
КП Саратов:
https://www.saratov.kp.ru/online/news/4905908/
Четвертая власть:
https://www.4vsar.ru/news/v-specoperacii-na-ykraine-pogib-16...
Подслушано в Вальске в ВК:
https://vk.com/wall-65944905_926354
Типичный Вольск:
Погибшего на Украине офицера из Вольска наградили посмертно
В городе Вольске Саратовской области 5 сентября состоялись похороны 28-летнего капитана Росгвардии Максима Плеханова.
Офицер погиб во время специальной операции на Украине. По данным портала «Вольск.ру», это произошло на территории Херсонской области во время обстрела со стороны ВСУ.
На прощание с офицером пришло много вольчан. Региональную власть представлял заместитель председателя правительства - министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, местную - глава района Андрей Татаринов.
Также на траурную церемонию приехали начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии по Саратовской области Геннадий Макаров и офицеры из Свердловской области, где служил Плеханов.
Максим является выпускником Вольского военного института материального обеспечения (бывшее училище тыла). Проходил службу в городе Новоуральске Свердловской области. Посмертно его наградили орденом Мужества.
источник- wolsk.ru
https://m.ok.ru/group/51599242035441/topic/155703022844913
ИА Регнум
https://dzen.ru/news/story/Vspecoperacii_naUkraine_pogib_sar...
АИФ Саратов:
https://saratov.aif.ru/incidents/na_ukraine_pogib_maksim_ple...
Балаковская городская центральная библиотека:
от 2 марта 2023 года есть небольшая статья об открытии памятной доски.
В Вольском районе открыли мемориальные доски участникам специальной военной операцииВ школе № 3 города Вольска открыли памятные доски сразу двум героям – Максиму Плеханову и Артему Кирееву. Оба они героически погибли, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. За проявленную отвагу гвардии рядовой гаубичной артиллерийской батареи Воздушно- десантных войск Артем Киреев и капитан, начальник продовольственной службы тыла Максим Плеханов посмертно награждены Орденами Мужества.Сеть Одноклассники:
Всего в Вольском районе в этот день прошли церемонии открытия шести памятных досок в пяти вольских школах. Помощь в их производстве оказал ИП А. В. Климашин, большой объем работ предприниматель произвел на благотворительной основе. Кроме того, материальную помощь оказал В. Степанов.
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Более развернутой информации не найденоИз темы: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4
Этот наш Герой погиб в Беслане. Но Вадим написал его портрет в своей галерее Героев.
16 марта 2023 г. Герою России и отважному воину из элитного подразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрию Разумовскому исполнилось бы 55 лет.
О его героических подвигах написано немало статей, а в 2015 г. вышла в свет книга "Умереть в бою – счастье." Этой фразой сам Дмитрий обозначил смысл своей жизни. О нем были созданы два фильма: «Последняя командировка» и «Тихая застава». Ульяновск хранит память о Герое. Это воспоминания его близких родственников, друзей, сослуживцев и сотрудников УФСБ России по Ульяновской области, есть также материалы о нём в музеях гимназии № 1, где он учился, и в педагогическом колледже № 4.
Он мечтал стать только военным и твёрдо шёл к своей цели. В школе был отличником, активистом, спортсменом. Серьезно относился к спорту, преуспел в боксе, став чемпионом среди юношей СССР, что помогло ему, когда он стал офицером. Очень уважаемым, с твёрдым характером, командиром, который всегда думал о своих подчинённых и берег их. Во время его службы в Афганистане, в Таджикистане он не потерял ни одного бойца. Ночами напролет каждый раз просчитывал он различные ситуации при ведении боя, и, по сути дела, у него был готов выход из любой ситуации. По воспоминаниям Игоря Анисимова, сослуживца Дмитрия, он был рожден солдатом и умер им. Дмитрий Разумовский погиб 3 сентября 2004 г. во время спецоперации в Беслане, обеспечивая со своей группой выход заложников из здания школы. На бойцов сыпался град пуль. Командир шёл впереди. Одна пуля, попав Дмитрию над бронежилетом, нанесла ему смертельную рану. Он успел сказать лишь: «Пробило… Вытаскивайте…» и показал на школу.
Память о Дмитрии жива, у его памятника всегда живые цветы. Рефреном мероприятия стала фраза о том, что на таких парнях, как Дмитрий, всегда держалась и держится сегодня наша армия.Из темы: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3
Десантный журнал ВДВ:
При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб гвардии младший сержант Романишин Николай Николаевич 11.03.1986
Похоронен в Псковской области в июне 2022 года.
Разведчик-снайпер разведывательной роты 175 отдельного разведывательного батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии
Вечная Память Герою! Вечная Слава!
Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.
https://vk.com/wall-106160452_331539
От 12 канала видео о мероприятии открытия мемориальной доски Герою:
На открытие мемориальной доски пришли школьники, педагоги, родные и близкие героя, а также представители администрации Омска. В школе № 47 Николай Романишин учился до девятого класса, а после получил специальность мебельщика. Но, по словам родных, с детства мечтал быть военным. Поэтому после окончания училища переехал с мамой в Псков. Там дислоцируется знаменитая 76-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия.
«Он пошёл в армию, принял присягу и сразу же подписал контракт, потом перешёл в разведку, ему очень нравилось, там сложнее всего в разведке», — рассказывает Ольга Романишина, мама героя.
Отбор был очень строгий — набирали элиту ВДВ, и Николай Романишин стал, одним из первых, разведчиком-снайпером. На службе его очень ценили — дружелюбный, всегда готовый помочь товарищам, а уж если что-то нужно было починить в батальоне, в первую очередь обращались к Николаю. Учителя также вспоминают о нём как о юноше с золотыми руками и добрым сердцем.
«В классе, где он учился, такой шаловливый класс был, замечательные детки. Он был добрый, весёлый, всегда готовый прийти на помощь и одноклассникам и учителям», — вспоминает учитель химии школы № 47 Елена Рождественская.
В 2018 году Николай Романишин был в командировке в Сирии, там и получил свою первую медаль, а в 2022-м был награждён орденом Мужества за исполнение воинского долга в зоне СВО — посмертно. Николай Романишин погиб вблизи посёлка Нагорного в Бахмутском районе Донецкой области в бою, находясь плечом к плечу с товарищами.
«Каждому школьнику необходимы, какие-то ориентиры и понимание куда дальше двигаться, что значит патриотизм, понимание того, что нужно любить себя, свою семью, друзей, свой город. Высшая степень патриотизма — служение своей отчизне», — говорит главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования администрации города Омска Анна Кузнецова.
И этот знак, установленный на фасаде образовательного учреждения, для школьников будет примером истинного патриотизма и любви к Родине.
https://12-kanal.ru/news/187760/#:~:text=%D0%92%202018%20%D0....
Новости Омска об открытии мемориальной доски:
https://bk55.ru/news/article/225247/
Портал Вспомним всех поименно:
Младший сержант Николай Романишин родился в Омске 11 марта 1986 года, учился в школе № 47, получил основное общее образование в 2002 году. В 2005 г. семья Николая переехала в Псков, где мечта героя исполнилась, он подписал контракт и проходил службу в 175 отдельном разведывательном батальоне 76 десантно-штурмовой дивизии в должности стрелка-снайпера. Он очень гордился службой в разведывательном батальоне. Среди сослуживцев и командного состава Николай Николаевич всегда был на хорошем счету. Отзывчивый, добрый, сердечный, надёжный и верный товарищ.За время службы участвовал в многочисленных командировках, как по России, так и за ее пределами. Николай - участник военной операции в Сирии и специальной военной операции на территории Украины. В ходе военной спецоперации вооруженных сил РФ на территории Украины в посёлке Нагорное Бахмутского района Донецкой области 8 июня 2022 года Николай погиб. Он похоронен в деревне Выбуты Псковской области.
В школе № 47 в Омске открыли мемориальную доску Николаю Романишину.В школе № 47 Николай Романишин учился до девятого класса, а после получил специальность мебельщика. Но, по словам родных, с детства мечтал быть военным. Поэтому после окончания училища переехал с мамой в Псков. Там
дислоцируется знаменитая 76-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия.
«Он пошёл в армию, принял присягу и сразу же подписал контракт, потом перешёл в разведку, ему очень нравилось, там сложнее всего в разведке», — рассказывает Ольга Романишина, мама героя.Отбор был очень строгий — набирали элиту ВДВ, и Николай Романишин стал, одним из первых, разведчиком-снайпером. На службе его очень ценили — дружелюбный, всегда готовый помочь товарищам, а уж если что-то нужно было починить в батальоне, в первую очередь обращались к Николаю. Учителя также вспоминают о нём как о юноше с золотыми руками
и добрым сердцем.
«В классе, где он учился, такой шаловливый класс был, замечательные детки. Он был добрый, весёлый, всегда готовый прийти на помощь и одноклассникам и учителям», — вспоминает учитель химии школы № 47 Елена Рождественская.В 2018 году Николай Романишин был в командировке в Сирии, там и получил свою первую медаль, а в 2022-м был награждён орденом Мужества за исполнение воинского долга в зоне СВО — посмертно. Николай Романишин погиб вблизи посёлка Нагорного в Бахмутском районе Донецкой области в бою, находясь плечом к плечу с товарищами.
«Каждому школьнику необходимы, какие-то ориентиры и понимание куда дальше двигаться, что значит патриотизм, понимание того, что нужно любить себя, свою семью,
друзей, свой город. Высшая степень патриотизма — служение своей отчизне», — говорит главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации
Награждён:
медалью «Участник военной операции в Сирии»,
медалью «За боевые отличия»,
медалью «За отличие в военной службе 3 степени»,
орденом Мужества посмертно.https://vk.com/@vspomnim.russia-romanishin-nikolai-nikolaevi...
И на сегодня всё.
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