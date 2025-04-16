Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.110

Уже традиционно три работы, сделанные в стиле работ Вадима Окладникова

Билзен Эдуард Владимирович 21.02.1987 - 05.03.2022

Билзен Эдуард Владимирович родился 21 февраля 1987 года в с.Бурен-Хем Каа-Хемского района Республики Тыва в семье простых рабочих — Владимира Давааевича и Людмилы Аяевны.

Его родители были уважаемой и авторитетной семьёй с.

Бурен-Хема. Отец Владимир Давааевич всю жизнь плодотворно работал в совхозе села трактористом, а мама Людмила Аяевна — помощником воспитателя детского сада. Семья славилась образцовым трудолюбием, имела личное подсобное хозяйство. Всего в семье воспитывались 5 детей: 2 мальчика и 3 девочки. Эдуард был третьим ребёнком в семье, с детства отличался хозяйственностью и добротой, рос шустрым и любознательным ребёнком, постоянно помогал отцу в работе, с детства увлекался техникой и машинами.В 1993 году в возрасте 6 лет он поступил в первый класс МБОУ «СОШ с.Бурен-Хем» и окончил её в 2002 году. За все время обучения показал себя способным и старательным учеником. К учёбе относился с интересом и чувством ответственности, активно участвовал во всех мероприятиях, проводимых в школе. Со сверстниками поддерживал спокойные, доброжелательные отношения, с учителями и старшими был внимателен и вежлив. Его родители активно поддерживали сына во всех его школьных мероприятиях, сплочённость их семьи была примером для многих.Осенью 2002 года Эдуард поступил в ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий» с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района и успешно окончил обучение в 2003 году, получив квалификацию «слесарь-автомеханик».В 2003-2004 годах обучался в ПОУ «Кызылская ОТШ РО ДОСААФ России Республики Тыва», где получил водительское удостоверение категорий «В» и «С». В студенческие годы активно изучал автомеханику. Среди друзей отличался радостным, оптимистичным жизненным настроем. Позитивное отношение к окружающему миру всегда было свойственно его душе, неслучайно у него был большой круг друзей и знакомых, хорошие отношения с которыми он поддерживал всегда.С 2005 по 2007 годы проходил военную службу в военной части 2038 г.Владикавказа в должности стрелка.После возвращения из армии встретил свою будущую супругу Наталью Сергеевну, которая на тот момент училась в Тувинском государственном университете на учителя начальных классов. Молодая семья начала жить в г.Кызыле, к тому моменту Эдуард работал в ФГУ «Управление Тывамеловодхоз» машинистом, где трудился до августа 2009 года.В период с октября 2010 года по январь 2011 года работал в ОАО «Автобаза» слесарем. В 2012 — 2013 годах работал в Кызылском доме-интернате для престарелых и инвалидов водителем.Эдуарду были присущи такие черты характера, как честность, твёрдость в своих решениях, принципиальность, отзывчивость. Пользовался заслуженным авторитетом в коллективе.В марте 2014 года, заключив срочный контракт с военной частью 41659, уехал служить водителем, а в январе 2015 года был переведён командиром отделения в звании младшего сержанта.С октября 2015 года переведён в военную часть 55115 Республики Тыва связистом — телефонистом, старшим механиком. Служил в указанной военной части с момента её основания, помогал при строительстве зданий и сооружений. Внёс значительный вклад в развитие военной части 55115, помогал в восстановлении и социализации солдат, прибывших из горячих точек, поддерживал активную жизненную позицию по сохранению памяти о подвиге солдат, ветеранов и товарищей, павших на поле боя.С начала военной операции на Украине он не смог оставаться в стороне. Оставив свою семью, где воспитывал 3 дочерей, встал в ряды защитников одним из первых, выполняя задачи по сохранению целостности и неделимости нашей родины от угроз неонацизма.24 февраля 2022 года их взвод прибыл в пункт дислокации, где начались полномасштабные военные действия по освобождению мирных жителей с.Ягодное Черниговской области. Несколько дней подряд, несмотря на превосходящие силы противника, они упорно продвигались вперёд, нанося тяжёлые поражения армии ВСУ и, несмотря на неравный бой с врагом, отбросили их позиции на несколько километров назад.Благодаря сплочённости и мастерству, взвод с участием Эдуарда Владимировича отразил атаку противника, уничтожил и вывел из строя наступающую бронетехнику различных модификаций, более 10 огневых точек, обслуживающими их расчётами, а также свыше 20 военнослужащих спецподразделений и сил территориальной обороны ВСУ.Потерпев неудачу, 5 марта 2022 года враг начал подтягивать резервы и нанёс массированный обстрел позиций взвода с использованием тяжёлой артиллерии. В ходе миномётного обстрела младший сержант Эдуард Владимирович, несмотря на то, что получил огнестрельное ранение левого бедра, проявляя отвагу и личное мужество, самоотверженно оставался в строю, отражая наступления ВСУ.В тот же день в ходе контрнаступления Эдуард Владимирович, оказывая помощь своим раненым сослуживцам, попал под плотный огонь из миномётного оружия противника, в результате которого получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью.Благодаря грамотной оценке обстановки, организации взаимодействия с другими взводами и умелому руководству в ходе боя, а также проявленному младшим сержантом Эдуардом Владимировичем мужеству и героизму, наступление украинских националистов в районе с.Ягодное было остановлено, поставленные боевые задачи выполнены, а боевые товарищи спасены.Он был не только опытным солдатом и крепким хозяйственником, но ещё и прекрасным семьянином, был основой своей семьи, опорой и поддержкой своих близких, надёжным другом и наставником своих молодых коллег. У него остались жена и трое несовершеннолетних дочерей.За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач в составе группировки войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в Украине, младший сержант Билзен Эдуард Владимирович награждён высшей государственной наградой Российской Федерации — орденом Мужества, посмертно.Кроме этого, в период прохождения службы за образцовое выполнение поставленных задач в 2015 году удостоен медали «100 лет Войскам связи России», а в 2020 году медалью «Участнику военной операции в Сирии». За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие показатели боевой подготовки, крепкую воинскую дисциплину награждён многочисленными грамотами и благодарностями.Эдуард Владимирович был настоящим патриотом. Являлся достойным примером российского солдата, верности войсковому братству, долгу и чести. Героически погиб в бою, беззаветно исполнив свой воинский долг по защите мирных жителей и национальной безопасности своей страны.Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства и его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу.Немало наших солдат навеки вписали свои имена в историю нашего государства, совершили подвиги, выдающиеся поступки во имя Родины, во имя наших людей. Эдуард всегда говорил, что сделает всё возможное, чтобы приблизить победу. Он был солдатом, хорошо знающим цену воинскому подвигу. А подвиг — это не просто смелость и героизм, это великий труд, железная дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к Родине. Подвиг воина — это подвиг веры, долга, присяги.Эдуард Владимирович прожил свою жизнь ярко, стремительно и погиб, как герой, проявив исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за нашу Родину. Его героизм идёт от сердца, от любви к своей родной земле и основывается на высоких моральных ценностях, которые дороги для каждого из нас.Еще порталы, где есть информация о Герое:Билзен Эдуард Владимирович21.02.1987 - 05.03.2022с. Бурен-Хем, Республика ТуваВ 2004 окончил школу. Военнослужащий ВС РФ, младший сержант роты связи 55 отдельной мотострелковой бригады (горной) 41 армии ЦВО, участник операции в Сирии. Награжден медалью «100 лет войскам связи России». В ходе спецвоеноперации по денацификации территории «У» у села Ягодное Черниговской области в течение двух суток успешно отбивал нападения со стороны нацистов. 5 марта 2022, несмотря на огнестрельное ранение в ногу, оставался в боевом порядке, отражая атаку противника. Во время повторного минометного обстрела со стороны украинских террористов получил смертельное ранение в левую сторону груди и погиб. Указом президента РФ №151 от 25.03.2022 награжден Орденом мужества посмертно.26 октября в селе Бурен-Хем состоялось открытие Парты героя и двух мемориальных досок, его именем названа улицаБиография/очеркЭдуард Владимирович Билзен родился в многодетной семье, где воспитывались пятеро детей – два мальчика и три девочки. Его детство прошло в селе Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна. Учителя и одноклассники вспоминают его с гордостью. С самого детства он был отличным другом, всегда выручал своих товарищей и поддерживал их в трудную минуту. Но самое замечательное в нем – его воспитание и манеры. Мальчик отличался примерным и уважительным поведением. В школьные годы Эдуард очень любил играть в футбол и баскетбол. Не было ни одного спортивного турнира, в котором бы он не проявил свои уникальные способности.По словам младшей сестры Анджелы Владимировны Билзен, Эдуард всегда старался защитить своих близких от любых трудностей и проблем. Но его забота не ограничивалась только родными. Он любил помогать всем, кто нуждался в поддержке.«Он обожал животных. У нас была кошка по кличке Ивенек, и каждый вечер он засыпал рядом с ней. Его забота не знала границ. Помню одну историю из детства: дети всего двора решили отправиться в лес за черемухой, и друзья моего брата не хотели, чтобы мы шли вместе с ними. Ведь нам всего 4 и 6 лет было. Но наш брат настоял на том, чтобы мы тоже пошли. Он взял нас за руки, и мы с ним отправились в лес. С того дня он всегда брал нас во все свои игры и заботился о нас. Он был просто лучшим братом. Мы бесконечно любим его. Всегда буду помнить его как надежного и преданного защитника, готового сделать все возможное, чтобы окружающие его люди были счастливыми».Окончив школу в 2004 году, он поступил в Старосельское училище на специальность «механик-машинист». После обучения Эдуард решил пройти курсы по получению водительского удостоверения в ДОСААФе Республики Тыва. Вождение автомобилей приносило ему огромное удовольствие, и он овладел навыками вождения всех категорий транспортных средств. Получив права, Эдуард отправился служить в армию. Его определили в войсковую часть №2038 Владикавказа на должность стрелка. По окончании срочной службы он вернулся на родину и устроился работать водителем в Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Он проработал там несколько лет, помогая нуждающимся и заботясь о них.Однако, Эдуард уже тогда принял решение связать свою жизнь с военной профессией. С 2008 по 2011 годы служил по контракту в Чеченской Республике, участвовал в боевых действиях. За отличную службу был награжден нагрудным знаком «За службу на Кавказе». В 2014 году также служил по контракту в войсковой части №41659 г. Алейска в должности старшего наводчика. А в 2015 продолжил службу в 55-й отдельной мотострелковой бригаде в звании младшего сержанта.По словам сослуживца и близкого друга Эдуарда Айдыса Даваакая, в начале формирования 55-й отдельной мотострелковой бригады существовал только один взвод, состоящий из 16 человек, в их числе был и Эдуард.«После нашего перевода из других военных частей,мы вернулись в Туву и провели время в палаточном лагере, прямо на том участке земли, где теперь находится бригада. На тот момент там ничего не было, только пустая земля, так как бригада только начала формироваться. И я могу с уверенностью сказать, что наш взвод сыграл большую роль в этом процессе. Все мы помогали в строительстве бригады. Я помню, как Эдуард занимался всеми военными документами и отправлял их в Сибирский военный округ. Мы были друзьями и сослуживцами на протяжении многих лет. У Эдуарда были золотые руки, он прекрасно разбирался в технике, это было его призвание. Когда мы служили в Алейске, у нас поломалась машина ГАЗ-66, и даже опытные механики не могли ее починить, но Эдуард справился с задачей за короткое время. Эдуард был спокойным и справедливым человеком, а главное – он обладал отличным чувством юмора. Он также превосходно умел петь и танцевать, был многосторонне одареннымчеловеком. В самые трудные времена он всегда приходил на помощь своим товарищам и никогда не забывал о них».Младший сержант Эдуард Владимирович Билзен с первых дней специальной военной операции принимал участие в боях по денацификации Украины и оказывал помощь жителям Донбасса. Он в составе своего подразделения у населенного пункта Ягодное Черниговской области занял рубеж и в течение двух суток успешно отбивал нападения со стороны нацистов. 5 марта 2022 года в ходе очередного боестолкновения, находясь под обстрелом, Эдуард, несмотря на огнестрельное ранение левого бедра, проявляя отвагу и мужество, оставался в боевом порядке, отражая атаку противника. Во время повторного минометного обстрела, он, оказывая помощь своим боевым товарищам, получил огнестрельное ранение левой половины грудной клетки, в результате чего погиб.Эдуард Билзен был любящим мужем и прекрасным отцом для трех дочерей. Его супруга Наталья Сергеевна вспоминает:«Для Эдика его семья – это самое драгоценное во всем мире. Ради своих дочек делал все возможное. Он был очень терпеливым, упорным и трудолюбивым человеком. Эдик был примером для всех нас. Вместе с ним мы построили наш дом от начала до конца. Он был мудрым и умным, всегда смотрел в будущее с оптимизмом. Эдик любил бегать на лыжах в морозные зимние дни, рыбачить и чинить машины. После окончания службы он хотел стать предпринимателем. Ему было 35 лет. Свой юбилей он встретил среди сослуживцев на Украине. Нам будет очень не хватать его. Я и дети всегда будем помнить, что наш папа был настоящим героем. Мы очень любим его и гордимся им!».В честь Эдуарда Билзена, героически погибшего при исполнении воинского долга на СВО, в школе села Бурен-Хем торжественно открыли два символических объекта: «Парту Героя» и мемориальную доску. Его именем была названа новая улица в родном Бурен-Хеме.Автор: Гюзель КунзетИнформация для очерка предоставлена родными, друзьями, сослуживцами.Информация, данные и фото размещены с разрешения родных воина.Ветераны Бурен-Хема почтили память Эдуарда Билзена22 февраля 20205 г. в селе Бурен-Хем республики Тыва прошло возложение цветов к мемориальной доске памяти младшего сержанта Эдуарда Билзена.Младший сержант Эдуард Билзен в составе своего подразделения занял рубеж и в течение двух суток успешно отбивал нападения со стороны диверсантов и войск Вооруженных сил Украины. 5 марта 2022 года в ходе наступательных действий произошло боестолкновение, в результате которого были ранены военнослужащие Вооруженных Сил России. Находясь под обстрелом вражеских сил, младший сержант Эдуард Билзен, несмотря на огнестрельное ранение левого бедра, проявляя отвагу и личное мужество, самоотверженно оставался в строю, отражая наступление националистов. Во время повторного наступления диверсантов и минометного обстрела младший сержант Эдуард Билзен оказывал помощь своим сослуживцам, но получил смертельное ранение и погиб.В мероприятии участвовали ветераны Тувинского «БОЕВОГО БРАТСТВА», школьники, педагоги и родственники героя. Память героя почтили минутой молчания.

Бородатов Роман Валерьевич 11.08.1990 - 15.02.2023 Бородатов Роман Валерьевич родился 11 августа 1990 года в посёлке Подтёсово Красноярского края.

В семь лет пошёл в первый класс МБОУ «Подтёсовская средняя общеобразовательная школа №46 имени В.П. Астафьева», окончил девять классов. Получил профессию рулевого моториста в КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №5».

После окончания лицея работал на Подтёсовской ремонтно-эксплуатационной базе флота.

В 2012 году Роман женился, перевёлся в Транспортную компанию «Сибирь- речтранс» и уехал из посёлка. Отработав там три года, решил вернуться в посёлок и продолжил работу на базе флота. По состоянию здоровья Роман не служил в рядах Вооружённых Сил РФ, но принял решение пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер» и стал участником специальной военной операции на Украине. С января 2023 года находился на полях сражений.

15 февраля 2023 года погиб в ходе выполнения боевого задания в составе разведывательной группы под городом Артёмовск ДНР.

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/borodatov-roman-v...

Сообщение о захоронении воина ВК поселение Подтёсово

https://vk.com/wall-66269783_290846

Далее короткие сообщения

Красноярск ТВК:

https://tvknews.ru/publications/news/72426/

Портал ZаПобеду:

https://zpobeda.ru/roman-borodatov/

Красраб.ру

https://krasrab.ru/news/society/29921

МК Красноярск:

https://kras.mk.ru/social/2023/04/10/zhiteli-eniseyskogo-ray...

Брунов Алексей Анатольевич 02.10.1986 - 24.10.2022 Брунов Алексей Анатольевич родился 2 октября 1986 года в г.Вязники Владимирской области.

Учился в МБОУ «СОШ №9 имени А.И.Фатьянова» г.Вязники Владимирской области. С детства занимался спортом, ходил в спортивный зал. После окончания школы поступил в Профессиональное училище №12 по специальности «слесарь по ремонту автомобилей».

Работал в автосервисе. Позже выучился на электросварщика и газоэлектросварщика. Работал в ООО ПКК «Строймаш» в должности станочника деревообрабатывающих станков.

В 2015 году стал папой.

С 1 сентября 2022 года принимал участие в СВО добровольцем в составе добровольческого формирования ЧВК «Вагнер» для содействия в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации. Был прикомандирован к Луганской Народной Милиции. Алексей хотел, чтобы им гордились, им гордятся все близкие ему люди. Брунов Алексей Анатольевич героически погиб в бою в г.Артёмовске 24 октября 2022 года. Он погиб за то, во что верил и прославил форму, которую носил. Награждён: государственной наградой — медалью «За отвагу» и наградой ЧВК «Вагнер» — медалью «Чёрный крест», посмертно.