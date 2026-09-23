Деградация человечества и общество истребления

Деградация человечества Как показывают статистические исследования, с каждым годом человечество деградирует, теряет концентрацию и логику. Люди хуже сосредотачиваются, слабее анализируют информацию и теряют логическое, критическое мышление (Деградация человечества).

Всё хуже дело с базовой математикой, молодежь перестала читать.

В сущности, общество потребления, сформированное на Западе и ставшее затем глобальным, преобразовалось в общество истребления и самоистребления.

Примерно до середины XX века человечество шло по пути развития. Можно вспомнить, какие общества создавали в нацистской Германии, фашистской Италии или социалистической (сталинской) России. Понятно, что были жирные минусы, но был культ науки и техники, культ человеческого разума. Школа и Учитель с большой буквы. Культ человеческого тела – массовая физическая культура. Музыка, творчество, высокая архитектура и изобразительное искусство.

Во многом копировалась античная школа (Древняя Греция и Рим) и их культ интеллектуально и физически развитого человека. Так, знаменитый математик и философ Пифагор был могучим кулачным бойцом, стал олимпийским чемпионом. Отец медицины – древнегреческий врач Гиппократ – достиг значительных успехов в борьбе и гонках на колесницах.

Примерно с 1960–1970-х гг. на Западе произошёл перелом. Началось упрощение массовой школы, культуры. Подлинную культуру и искусство заменяет суррогат американской поп-культуры, который стал глобальным.

Основа курса на упрощение и деградацию — школа, культура. Программа «секс, наркотики и рок-н-ролл». Сексуальная революция, упростившая отношения женщины и мужчины до законов первобытного стада (промискуитет, беспорядочные половые связи). Наркотизация и алкоголизация.

Подсаживание людей на лекарства (ставшие аналогом наркотиков) вместо профилактики, здорового образа жизни и массовой физической культуры. Отравленная и искусственная пища, разрушающая тела и мозг, отнимающая качество жизни и 10–20 лет существования.

«Князь мира сего»

Власть над миром под красивыми лозунгами «демократии, свободы и прав человека» взяли инволюционеры, «люди смерти», «кочевники»-космополиты, с ментальностью потребляющего способа хозяйствования. Инволюция-деградация стали системными.

В целом вся идеология глобалистов, либералов, леваков — новых троцкистов, «зелёных фашистов» (готовых уничтожить производство, сельское хозяйство, истребив сотни миллионов «лишних» людей, которые останутся без средств существования и просто пищи) основана на инволюции — упрощении, разложении общества и человека. В превращении людей в легко управляемое стадо, рабов-потребителей. Это программа «озверения», упрощения человека.

Создания рабовладельческого общества с цифровыми технологиями, с биологически и генетически модифицированным человеком. Будущее по проекту глобалистов-либералов строится как трансгуманизм – строй нового информационного общества, где человек модифицирован с помощью цифровых, биологических и генных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, квантовых исчислений. Голливуд и прочие «фабрики грёз» рисуют это будущее в своих фантастических картинах.

С разделением людей на касты «избранных» — богатых и сверхбогатых, которым доступны все передовые достижения цивилизации, медицины, биотехнологии, здоровая пища. И «неудачников» — бедных, холопов-рабов, пролов.

Общество истребления

Главным оружием геноцида, деградации человечества выступают наркотики. Инволюция неотделима от наркобизнеса. Потому что наркотики убивают людей духовно, интеллектуально и физически. Истребляют людей миллионами, десятками миллионов, целыми странами и народами. Достаточно вспомнить, как Англия подсадила на опиум весь Китай и тотально выгребла его сокровища, которые копились столетиями.

Как американские спецслужбы создали наркопроизводство мирового уровня в «Золотом треугольнике» — географическая зона, расположенная в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Сначала героин, затем синтетический метамфетамин. Оттуда наркотики доставляются по всей Юго-Восточной Азии, а также в Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду, а также в Японию, Южную Корею, в страны Европы.

Затем британцы и американцы создали «героиновую фабрику» в Афганистане. Ещё одна мировая фабрика наркотиков (кокаин и синтетические наркотики), созданная при участии ЦРУ, — Колумбия и Мексика. Уже в XXI веке была создана ещё одна наркотическая фабрика — Сирия (Сирия при Асаде стала крупнейшим производителем наркотиков), в сферу которой вошёл Ближний Восток, Северная Африка и Европа.

В оружие геноцида также входят алкоголь, табак. Особенно опасен детский и женский алкоголизм, когда уничтожается само будущее человечества. При этом «огненной водой» уничтожается в первую очередь белая раса, европеоиды, в крови которых недостаёт фермента, который разлагает и выводит алкоголь.

Тут же «Большая фарма», группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции, которая практически создала религиозную веру в «спасительность» лекарств. Фактически они полностью подрывают естественный иммунитет, баланс и саморегуляцию организма. Превращают человека в лекарственного наркомана. Плюс тотальное распространение транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков, уничтожающих психику, мозг. В частности, в США – это уже эпидемия.

Повсеместное внедрение искусственной пищи с витаминными, генетическими добавками, заменителями и консервантами. Аграрные корпорации уничтожают крестьянство-фермерство, производство натуральной пищи, она остаётся только для богатых.

Искусственно внедряемые стандарты однополых «браков», разного рода извращений. Более того, извращенцы становятся своего рода «элитой», продвинутыми, прогрессивными людьми. А нормальные люди объявляются расистами, нацистами, отсталыми варварами.

С конца XX – XXI вв. мы видим цифровизацию, которая приводит к развитию цифрового слабоумия, идиотизации людей. Когда люди заменяют нормальные человеческие отношения на виртуальный мир, виртуальный секс, на роботизированные секс-куклы, которые быстро совершенствуются и т. д.

Основная задача — лишить людей потомства, пресечь природную программу «плодитесь и размножайтесь». Тем самым истребить род человеческий, сократив его до нужной хозяевам проекта численности.

Так, вроде бы с виду безобидное и гуманное общество потребления выродилось в общество истребления. Когда белая раса вымирает. Вымирают почти все коренные народы Европы и России. Вымирает Япония, Южная Корея и Китай, принявшие стандарты и ценности этого общества.

В целом впервые в истории человечества мы наблюдаем деградацию и инволюцию (упрощение) человечества. На фоне вымирания белой расы это ставит вопрос о самом существовании человечества уже в обозримом будущем.

На Западе видят выход в трансгуманизме – совершенствовании человека с помощью развития биотехнологий, клонирования, создания андроидов-киборгов, в развитии ИИ, в переносе сознания на цифровые носители.

Александр Самсонов

https://topwar.ru/261342-degradacija-chelovechestva-i-obschestvo-istreblenija.html

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