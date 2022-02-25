Смогут ли США разделить Китай на «враждующие царства»?

Дж. Сорос бросает вызов Китаю и его лидеру

Джордж Сорос открыто объявил «крестовый поход» против Си Цзиньпина

31 января 2022 года основатель «Фонда открытого общества» Джордж Сорос выступил с лекцией в Hoover Institution, в которой рассказал о проблемах современного Китая и выразил надежду на то, что нынешний китайский лидер Си Цзиньпин будет отстранён от власти внутрипартийными конкурентами и ему на смену придет «кто-то менее репрессивный дома и более миролюбивый за рубежом».

Матёрый финансовый спекулянт и провозвестник так называемого «открытого общества» обозначил ряд проблем, которые, по его словам, могут ослабить Председателя КПК, и по этой причине «тщательно срежиссированное возвышение Си Цзиньпина до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, учитывая сильную оппозицию внутри КПК может никогда не произойти».

Сорос заявил, что Си Цзиньпин «подвергается нападкам со стороны тех, кто вдохновлен идеями Дэн Сяопина и хочет, чтобы частное предпринимательство играло большую роль. Сам Си Цзиньпин считает, что вводит систему управления, которая по своей сути превосходит либеральную демократию. Но он правит запугиванием, и никто не посмеет сказать ему то, чего он не хочет слышать. В результате трудно поколебать его убеждения, даже несмотря на то, что пропасть между его убеждениями и реальностью становится все больше.

Китай сталкивается с экономическим кризисом, сосредоточенным на рынке недвижимости, который был основным двигателем роста с момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 году. Модель, на которой основан бум на рынке недвижимости, нежизнеспособна».

Можно предположить, что здесь Сорос имеет в виду кризис на рынке недвижимости и начатую процедуру банкротства ведущего девелопера Китая компании Evergrande. По его мнению, этот кризис пошатнёт доверие к нынешнему лидеру страны, заметно укрепившему в последние годы своё влияние на пекинском «Олимпе» власти.

Еще одной проблемой Сорос называет политику «нулевого Covid», проводимую Си Цзиньпином, которая предполагает жёсткие блокировки при малейших признаках вспышки инфекции, но оказывает негативное влияние на экономическую активность. «Это также создает серьезные трудности для людей, которые мгновенно помещаются в карантин, где бы они ни находились, и их жалобы не могут быть заглушены. Omicron угрожает уничтожить Си Цзиньпина. Он гораздо более заразен, чем любой предыдущий вариант, хотя и гораздо менее вреден для всех, кто был должным образом вакцинирован. Но китайцы были привиты только от уханьского варианта, и секрет вины Си Цзиньпина обязательно раскроется либо во время зимних Олимпийских игр, либо вскоре после них».

Сорос также заявил, что в случае, если генеральный секретарь КПК покинет место главы китайского государства, то «это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении».

Как представляется автору этих строк, эти предположения Сороса не сбудутся, так как они по большей части «высосаны из пальца». Кризис на рынке недвижимости правительство Китая использует для оздоровления рынка, а новый штамм коронавируса является очередным инструментом мировой вирусной войны, развязанной США, что прекрасно понимают власти КНР, которые и разработали свою политику «нулевого ковида» с целью отразить эту вирусную атаку своих геополитических соперников.

Несмотря на то, что речь Сороса демагогична по своей сути, растущая экономическая и военная мощь КНР действительно угрожает мировой монополии США как пока ещё единственной сверхдержавы планеты. По этой причине не только США, но и весь «коллективный Запад» не прекратят реализовывать свои подрывные стратегии, направленные вовсе не на смену лидера Китая – это никак не отразится на конкуренции США и КНР, которая имеет объективные, а не личностные корни – а на распад Поднебесной на несколько враждующих между собой региональных квази-государственных образований, которые можно будет бесконечно долго стравливать между собой, как это умеют делать англосаксы в соответствии с древнеримским принципом «Разделяй и властвуй».

Период китайской истории от V века до н. э. до объединения Китая императором Цинь Шихуанди в 221 до н. э. принято именовать эпохой Сражающихся Царств (Чжаньго шидай). В это время на территории Китая существовало около десятка враждующих между собой и практически независимых государств. До этого, в период «Вёсен и Осеней» (Чуньцю) в древнем Китае их было около полутора сотен.

Резкое различие между регионами Китая наиболее выражено в соперничестве Северного и Южного Китая. Известный российский китаевед Николай Вавилов рассматривает Китай, чье население превышает население Европы, России и США вместе взятых, как структуру гораздо более высокого уровня, нежели обычное национальное государство. Эта «наднациональная структура интегрирует в себя крупные китаеязычные регионы, обладающие значительными лингвистическими, культурными, историческими, экономическими и даже геополитическими особенностями».

Каждый из регионов имеет собственную парадигму развития. Помимо Южного Китая, с его особым языком и ментальностью, выделяются Шанхайский регион, Северо-Западный Китай или «Шелковый пояс», Северный Китай, Центральный Китай, а также Сычуаньский регион.

Отметим языковые различия этих регионов. То, что мы называем китайским языком, на самом деле – «гроздь» заметно отличающихся друг от друга диалектов, среди которых крупнейшие – мандаринский (пекинский) и кантонский (язык Гонконга и Гуанчжоу). Выходцы из Пекина и Гуанчжоу в разговоре не поймут друг друга, но без проблем могут переписываться – иероглифы-то те же самые. Письменность объединяет разноязыкое население Китая в единую общность, дает им возможность общаться друг с другом, ощущать причастность к общей цивилизации.

Исходя из этих и некоторых других «вводных», подрывные стратегии США и Великобритании будут направлены на стимулирование самоидентификации и обособления различных регионов Китая, на их максимальную социально-экономическую дивергенцию вплоть до максимальной федерализации и переходу к конфедеративному устройству.

Речь идёт о классической методике англосаксов, однако для её успешной реализации во главе Китая должен встать лидер, склонный идти на уступки Западу прежде всего в сфере открытия китайского общества западным либеральным ценностям. Не случайно «крестовый поход» против Си Цзиньпина провозгласил создатель нежелательного в России «Фонда открытого общества» Джордж Сорос, за которым, как можно предположить, стоят весьма серьёзные транснациональные структуры…

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук

https://vpoanalytics.com/2022/02/20/smogut-li-ssha-razdelit-...