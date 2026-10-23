Аркадию Райкину 115 лет

Знаменитый советский актер театра, эстрады и кино, театральный режиссер и юморист Аркадий Исаакович Райкин был уважаемым артистом и мастером мгновенного перевоплощения на сцене. Исполнитель монологов, фельетонов и скечтей, удивительный конферансье – он навсегда вошел в историю советской эстрады и юмора.

Аркадий Исаакович Райкин родился 24 октября 1911 года в городе Рига Лифляндской губернии (сегодня столица Латвии). Отец будущего сатирика Исаак Давидович Райкин работал в Рижском порту и был бракёром строительного леса, его жена Лея (Елизавета Борисовна) была акушеркой. Аркадий был старшим ребенком в семье, родители оформили брак за год до его рождения. После него на свет появились две сестры Белла и Софья, а в 1927 году – брат Максим, который в дальнейшем стал актером Максимом Максимовым.

В пятилетнем возрасте родители увезли Аркадия из Риги, так как она превратилась в прифронтовой город. При этом он сохранил в своей памяти атмосферу дома №16 по улице Мельничной (сегодня – Дзирнаву). Семья Райкиных переехала в город Рыбинск, где находилось новое место работы отца. Именно в Рыбинске прошло детство Аркадия Райкина, именно здесь он в девятилетнем возрасте впервые вышел на любительскую сцену. Дома увлечения Аркадия не поддерживали, против карьеры артиста выступал отец. Однако, смирившись с тем, что делает его сын, было решено, что для еврейского мальчика благороднее заняться музыкой, поэтому ребенку купили скрипку. Из Рыбинска семья Райкиных переехала в Петроград, это произошло в 1922 году. В северной столице Аркадий очень полюбил посещать Академический театр драмы. Для того чтобы покупать билеты в театр, он тайно продавал свои учебники и тетради, за что часто получал трепку от отца. Райкин учился в одной из старейших и лучших школ города – сегодня это школа №206. Уже в школе раскрылся его творческий характер. Помимо сцены мальчика привлекала живопись. На уроках изобразительного искусства он поражал учителей не только своей техникой, но и глубиной мысли, которая была в его работах. Поэтому долгое время он не мог определиться с тем, какую профессию выбрать: актера или живописца.

Стоит отметить, что еще в детстве будущий сатирик очень серьезно заболел. В 13-летнем возрасте он так сильно простыл на катке, что заработал страшную ангину, которая дала осложнения на сердце. Врачи считали, что мальчик не выживет, но он победил болезнь, хотя ревматизм и ревмокардит надолго приковали его к постели. Болезнь наложила отпечаток на всю его жизнь. Он очень сильно изменился, много читал и научился сосредоточенно думать. В будущем он работал даже неподвижно, когда трудоспособен был лишь мозг, который изобретал целые спектакли, монологи, диалоги, когда мысль полностью заменяла все движения. А тогда в 13-летнем возрасте ему заново пришлось учиться ходить.

К весне, когда боль в суставах ушла, Райкин встал с постели и оказался на голову выше своей матери. При это он не мог ходить. Отец сажал его к себе на плечи, как маленького, и сносил во двор вниз с шестого этажа. Во дворе к нему сбегались дети, смотрели на него выросшего, а он пытался ходить на своих непривычно длинных, неловких, словно новых ногах. Болезнь, которую он победил, отняла у него тогда почти год жизни, оставив после себя не только неприятные воспоминания, но и пороки сердца. В 1929 году в 18-летнем возрасте Аркадий устроился работать лаборантом на Охтинский химический завод, а уже в следующем году поступил на режиссерско-актерский факультет в Ленинградский техникум сценических искусств, выбрав для себя актерскую стезю. При этом документы в техникум он подал вопреки желанию своих родителей. Из-за этого в семье разразился настоящий скандал, и Аркадию пришлось порвать с семьей, он даже ушел из дома. Учебу в техникуме сценических искусств он совмещал с работой, дополнительно он брал частные уроки у артиста Михаила Савоярова, который очень высоко ценил талант Райкина. Окончив техникум в 1935 году, Аркадий Райкин по распределению попал в Театр рабочей молодежи (ТРАМ), который достаточно быстро стал Театром Ленинского комсомола.

В том же 1935 году Аркадий Райкин женился. Его избранницей стала актриса Руфь Марковна Иоффе, которую он ласково называл Рома. Вскоре в их семье появится дочь Екатерина (которая в будущем будет женой трех знаменитых актеров – Михаила Державина, Юрия Яковлева и Владимира Коваля), а позже сын Константин Райкин, который пойдет по стопам отца и сам станет легендарным артистом. В настоящее время он руководит московским театром «Сатирикон», который был создан его отцом.

Летом 1937 года Аркадия Райкина снова настигла болезнь – вторая тяжелая атака ревматизма с осложнениями на сердце. В больнице, в которую его положили, врачи снова предрекали ему самый тяжелый исход, они не верили, что он выживет. Однако Райкин победил болезнь и на этот раз, правда из больницы он выписался уже абсолютно седым человеком и это в 26 лет. Спустя некоторое время Аркадий встретил на Невском проспекте Сергея Владимировича Образцова, тот очень удивился, увидев его полностью седую голову, и посоветовал Райкину покраситься, чтобы не выглядеть стариком в 26 лет. Артист послушался его совета и в чем-то даже испортил себе жизнь, на долгие годы став «рабом» парикмахеров. В условиях многочисленных гастролей ему приходилось красить голову в различных городах СССР. Так как хороших красителей в стране просто не было, в случайных руках парикмахера волосы Райкина, как у настоящего клоуна, часто приобретали странный оттенок, становясь то рыжими, то зелеными или вовсе фиолетовыми. Но при этом по свидетельствам очевидцев, болезнь и состояние здоровья Райкина никогда не были препятствием для его актерской деятельности. В 1938 году Райкин дебютировал в кино, снявшись сразу в двух фильмах: «Огненные годы» и «Доктор Калюжный», однако его роли в этих фильмах остались практически незамеченными. Начало кинематографической карьеры Аркадия Райкина трудно было назвать успешным, поэтому он вернулся к работе в театре. На эстраде Райкин выступал еще в студенческие годы, главным образом на концертах для детей. В ноябре 1939 года к артисту пришло настоящее признание, Аркадий Райкин стал лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады, выступив со своими номерами «Чаплин» и «Мишка». Два его танцевально-мимических номера покорили не только зрителей, но и членов жюри конкурса. После успеха на конкурсе его берут на работу в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр, в котором за три года Райкин сделает успешную карьеру, пройдя путь от актера массовки до художественного руководителя тетра.

Войну артист встретил в Днепропетровске, куда приехал с театром на гастроли за несколько часов до ее начала. Гастроли так и не начались. Предвидя опасность для артистов, Первый секретарь Днепропетровского горкома партии Брежнев лично добился выделения артистам отдельного железнодорожного вагона, они успели выехать назад в Ленинград буквально за час до первой бомбардировки Днепропетровска. В ходе воздушного налета здание вокзала и окрестности были серьезно повреждены. В годы войны в составе фронтовых бригад артистов Райкин исколесил почти всю страну, выступая и на передовой, и в тылу перед ранеными. Позднее он вспоминал, что за 4 года проехал много тысяч километров от Балтики до Кушки, от Новороссийска до Тихого океана.

В годы войны режиссер Слуцкий пригласил Райкина сняться в фильме-концерте под названием «Концерт фронту», съемки проходили в ноябре 1942 года в Москве. В этой работе Аркадий исполнил роль киномеханика, который прибыл на фронт в одну из действующих частей, где ему предстояло примерить на себя обязанности конферансье. Данная картина была, по сути, экранным воплощением эстрадных номеров, которые были исполнены на фронте в годы войны. Помимо Райкина свои фронтовые выступления повторили в нем Клавдия Шульженко, Леонид Утесов и Лидия Русланова. После завершения Великой Отечественной войны Аркадий Райкин продолжил свою работу в Театре миниатюр, а также успел сняться в нескольких кинокартинах. В 1948 году Ленинградский театр миниатюр, которым руководил Райкин, официально выделился из состава Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Налаживались и его попытки «подружиться» с кинематографом. Картины «Мы с вами где-то встречались» (1954 год), «Когда песня не кончается» (1964 год) и многосерийный телесериал «Люди и манекены» (1974 год), созданный Райкиным в сотрудничестве с режиссером Виктором Храмовым, были вершиной его карьеры в кино, которая все-таки была не такой успешной, как сценическая и театральная. Помимо Райкина в «Людях и манекенах» снялись актеры его театра Виктория Горшенина, Владимир Ляховицкий, Наталья Соловьева, Ольга Малоземова, Людмила Гвоздикова и Максим Максимов (младший брат – Аркадий Райкин). В этом телесериале удалось экранизировать большинство остросатирических и лирических образов Райкина, которые в разные послевоенные годы появлялись на сцене его Театра миниатюр.

Очень успешной был и послевоенная театральная деятельность Аркадия Райкина. Совместно с писателем-сатириком В. С. Поляковым были созданы отличные театральные программы «На чашку чая», «Не проходите мимо», «Откровенно говоря». Выступления Райкина на радио и телевидении, аудиозаписи его миниатюр пользовались очень большой популярностью у советской публики. Особенно были известны его сценические номера, в которых актер быстро менял свой облик. Аркадий Райкин создал целое созвездие совершенно разных, но при этом очень ярких образов, прослыв непревзойденным мастером сценического перевоплощения.

Аркадий Райкин много и успешно сотрудничал со своими коллегами по творческому цеху. К примеру, находясь на гастролях в Одессе, он встретился там с молодыми комиками Михаилом Жванецким, Романом Карцевым, Людмилой Гвоздиковой, Виктором Ильиченко. Совместно они создали ряд очень запоминающихся эстрадных сценок, из которых самой известной стала концертная программа под названием «Светофор». Как впоследствии неоднократно вспоминали современники Аркадия Райкина, сатирик был едва ли не единственным, кто в то сложное время осмеливался открыто демонстрировать на театральной сцене, как портят человека вседозволенность и власть. Отношения с советской властью у Райкина всегда были достаточно своеобразными. Его очень любили большие начальники, однако ненавидели средние, с которыми он часто конфликтовал. Практически все его миниатюры отличались остротой, что было особенно заметно в сравнении с другими советскими артистами эстрады того же временного периода. Однако, как отмечали советские критики, миниатюры Райкина всегда были корректны и интеллигентны. Любое появление Райкина на сцене и экране во времена существования СССР было праздником. Наверное, именно по этой причине для многих граждан Советского Союза Аркадий Райкин – это часть их души, часть эпохи, которая, к сожалению, ушла безвозвратно.

Аркадий Райкин никогда специально не добивался наград или званий, которые пришли к нему в основном уже в конце жизни. Так Звание народного артиста СССР Райкин получил в 58 лет, когда, по сути, давно уже являлся настоящим народным артистом. На Ленинскую премию артиста выдвигали два раза. Впервые еще в середине 1960-х годов за его спектакль «Волшебники живут рядом». Однако выдвижение Райкина, несмотря на письма многочисленных зрителей его спектаклей, не было поддержано соответствующими «инстанциями». Лишь в последние годы своей жизни он получил Ленинскую премию (1980 год), а в 1981 году и звание Героя Социалистического Труда.

Всю свою жизнь Аркадий Райкин мотался с гастролями по стране и миру, в 1965 году он даже выступал в Лондоне. Много лет он жил между двумя главными городами страны – Москвой и Ленинградом. В тот момент, когда отношения артиста с партийным руководством города на Неве, окончательно расстроились, он попросил у Леонида Брежнева разрешения переехать вместе с театром в столицу. Получив разрешение, Аркадий Райкин в 1981 году вместе с театром переехал в Москву. Меньше чем через год после этого появляется новый спектакль, теперь уже московского театра Аркадия Райкина «Лица» (1982 год), в 1984 году вышел спектакль «Мир дому твоему». В апреле 1987 года Государственный театр миниатюр, возглавляемый Райкиным, получил новое имя «Сатирикон», под которым известен и сегодня. Выходя на сцену в последние годы своей жизни, Райкин буквально совершал подвиг. Ему трудно было начать говорить – все мышцы были скованы, поэтому он заранее приходил в театр и начинал их разминать. Лицо, всегда живое и отличающееся яркой мимикой, превратилось в маску, глаза остановились, это замечали даже зрители, которые писали письма о том, что любят его и считают, что он не должен больше выходить на сцену, уделяя внимание заботам о своем здоровье. Но родные прятали от него эти письма. Как вспоминала его дочь, если бы письма показали отцу, он бы, наверное, завтра же и умер, а на сцене он всегда возрождался.

Аркадий Райкин ушел из жизни поздно вечером 17 декабря 1987 года в возрасте 76 лет, он скончался от последствий ревмокардита. Его похоронили 20 декабря в Москве на Новодевичьем кладбище. После его смерти руководство театром «Сатирикон» взял на себя его сын Константин Аркадьевич Райкин. Вскоре после смерти Аркадия Райкина театру было присвоено имя его гениального многолетнего руководителя.

Юферев Сергей

https://topwar.ru/132110-arkadiy-raykin-zvezda-sovetskoy-estrady.html

Имя Аркадия Райкина на протяжении нескольких десятилетий было синонимом умного, тонкого и невероятно популярного юмора. Его знала и любила вся огромная страна. За советский период на эстраде зажглось немало ярких звёзд, но масштаб Райкина стоит особняком. Он был не просто юмористом, а выдающимся мастером искромётных монологов, бесстрашно высмеивавшим человеческие пороки, и талантливым режиссёром, с именем которого неразрывно связана история знаменитого московского театра «Сатирикон».

Большой успех пришёл к актёру в 1939 году, когда он стал лауреатом I Всесоюзного конкурса артистов эстрады, выступив с танцевально-мимическими музыкальными номерами «Чаплин» и «Мишка». В том же году Райкин был принят в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр (ныне Театр эстрады имени А. И. Райкина), где выступал с эстрадными номерами, освоил жанр конферанса. Спустя три года стал художественным руководителем театра.

Выступления Райкина на радио, телевидении и аудиозаписи вызывали у публики неизменный восторг. Его визитной карточкой стал жанр мгновенного перевоплощения. Буквально за секунды, меняя маски, костюмы, мимику, дефекты речи и акценты, он создавал на сцене галерею абсолютно узнаваемых персонажей. Каждому его герою зритель безоговорочно верил.

Многие знают и любят Аркадия Исааковича по киноработам: киноновелле «Мы с вами где-то встречались», мюзиклу «Вчера, сегодня и всегда» и комедийной истории «Волшебная сила искусства». Но настоящими вершинами этого жанра стали уникальные фильмы-сборники его лучших монологов и миниатюр – «Люди и манекены» и «Мир дому твоему».

В точных юмористических зарисовках Райкина, как в зеркале, отражались все общественные и человеческие изъяны. За свою смелость и прямоту артист неоднократно подвергался критике со стороны чиновников, но ни разу не изменил своим творческим и жизненным принципам.

Его называли «русским Чарли Чаплином», мастером сценического перевоплощения и «человеком с тысячью лиц». Удивительно, но темы его сатирических моноспектаклей остаются невероятно острыми и актуальными и сегодня.

По ссылке можно посмотреть видео - творческий портрет Аркадия Райкина

https://sounb.ru/news/?ELEMENT_ID=25244

Добавлю фото из копилочки и, конечно, незабываемые видеошедевры Аркадия Исааковича А. Райкин с китайскими актёрами. 1956 год

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