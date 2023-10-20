Сохраненная красота

Кострома, женское епархиальное училище Идея открытия училища для дочерей сельского духовенства возникла в 1883 году. На тот момент было собрано 15 тысяч рублей, однако этих средств оказалось недостаточно. В 1899 году благодаря пожертвованию П.И. Сергеева удалось начать строительство большого и комфортабельного здания, в которое училище переехало в 1904 году. После окончания девушки становились учительницами. Финансирование училища осуществлялось в основном за счет сборов с приходских церквей. Число учащихся достигало 600 человек. После 1917 года костромские «епархиалки» продолжали составлять основную часть деревенских учительниц. В настоящее время в здании училища расположена администрация Костромской области.

Фурмановская картинная галерея открыта в 1989 г. в здании старинного особняка, принадлежавшего дочери фабриканта Г.К. Горбунова Александре Григорьевне Лосевой и ее семье. Купеческий особняк, памятник архитектуры деревянного зодчества 2-й половины XIX века. К нему примыкает большой парк (Летний сад) с тенистыми аллеями лип, берез и тополей, и с живописным прудом. Здание деревянного зодчества - жилой дом постройки XIX в. В большей части сохранившей свою планировку и отделку интерьеров. Особняк в три этажа с подвальным помещением и подземным ходом. Украшением дома является каминный зал и веранда с выходом в старинный парк.



Сказочный дом Дом купца Шорина в Гороховце Архитектор придумал невероятный по форме деревянный терем, вместивший в себя сразу несколько архитектурных направлений. В здании органично сплелись русский стиль, модерн и эклектика. Причудливое соединение стилей создает необычную композицию. По бокам дом украшают две асимметричные башенки, придающие зданию причудливый сказочный вид. Нехарактерны для традиционной русской архитектуры и окна дома, имеющие нестандартные размеры и формы. Их округлость и текучесть больше походит на плавные линии стиля модерн. Из всей ограды дома сохранились одни ворота, в ажурных линиях которых также угадывается модный на рубеже XIX и XX века архитектурный стиль. В украшении дома присутствует пропиленная резьба. Особняк имеет один этаж, стоящий на высоком цоколе, в котором находились служебные помещения. За годы существования здание почти сохранилось в прежнем виде. Удивительным украшением дома являются крупные фигурные окна с закругленными углами и резными наличниками, имеющими характерные для стиля модерн «текучие» формы. Изящные переплеты рам напоминают витражи. Дом богато декорирован разнообразными подзорами и карнизами с искусной пропильной резьбой (тонкая доска пропиливалась насквозь по заранее нанесенному рисунку). Сегодня в этом уникальном памятнике деревянного зодчества очень органично разместился Дом народного творчества и ремёсел.

Усадьба Тимохово-Салазкино Уникальный исторический и архитектурный памятник XIX века. В конце XVIII века на месте усадьбы не было ничего, кроме полей. Первая постройка в деревне Тимохово появилась только в начале XIX века, а к 1812 здесь уже возвышались двухэтажный каменный дом и хозяйственные постройки. В 1881 году очередной владелец перестроил поместье, смешав разные архитектурные стили. В 1900-х годах усадьба перешла торговцу Салазкину, затем до 1917 года владелицей была его жена. После революции в главном доме открыли клуб, в пристройках разместили пионерский лагерь и спортивно-техническую секцию. Подворье знаменито тем, что здесь практически в первозданном виде сохранились многие старинные постройки: центральный дом, скотный двор и конюшни, другие хозяйственные корпуса. Не так давно усадьба была полностью реконструирована и отремонтирована, в парке наведен порядок. Сейчас парк входит в список региональных объектов культурного наследия, его посещение бесплатно для всех желающих. В настоящее время на территории усадьбы функционирует ресторан и кафе, мастерские и торговые прилавки, музей и многое другое. Находится в г.Видное в 27 км от Москвы.

Дом Зинаиды Ушковой в Казани, Россия После Октябрьской революции собственность Ушковых была экспроприирована. В 1919 году Дом Ушковой стал главным зданием Центральной губернской библиотеки (с 1923 года — Центральная городская библиотека им. В. И. Ленина, с 1934 года — Областная библиотека им. В. И. Ленина, с 1941 года — Республиканская библиотека им. В. И. Ленина, с 5 ноября 1991 года — Национальная библиотека Республики Татарстан) — одной из крупнейших библиотек Поволжья.

В 2020 году начался процесс переезда библиотеки в новое здание — бывший Национальный культурный центр «Казань». На новом месте библиотека открылась 1 сентября 2020 года, дом Ушковой ожидает реставрация и новое использование.

В доме прекрасно сохранилась первоначальная внутренняя планировка и отделка интерьера.

Даже в современных реалиях недалеко от Москвы еще можно найти деревянные терема, словно сошедшие со страниц русских сказок. Один из таких теремов находится в городе Сходня. Его оригинал был построен во второй половине 19 века московским промышленником Иваном Николаевичем Проскуряковым в качестве загородной дачи. Дом задумывался в псевдо-русском стиле – с изящными башенками, наличниками, балясинами богато украшенными ажурной деревянной резьбой.

Этот терем второй половины 19 века некогда принадлежал московскому промышленнику Ивану Проскурякову.

После революции дача была национализирована. Здесь поправлял здоровье революционер И. Жуков. К нему в гости часто заезжал старина Ильич.

Удивительно, но в 30-х дачу вернули первоначальным владельцам Проскуряковым, которые в свою очередь через несколько лет продали ее тресту ТЭП (Теплоэнергопрект).

Дача пережила годы Великой Отечественной войны и не пострадала. Но после ВОВ ее конструкция была изменена: оказались сняты башенки и видоизменена терраса. К 2000 году терем оказался заброшенным и в очень плохом состоянии. К 2010 годам территория, на которой была расположена дача, оказалась выкуплена. На удивление застройщик решил дом не сносить, а наоборот, реконструировать здание. Но исходя из его состояния терем пришлось практически строить заново. В настоящий момент терем находится на территории закрытого коттеджного поселка «Шаляпинская усадьба». Если хорошо попросить на охране, могут пустить полюбоваться им. Кажется, сейчас у него нет предназначения – внутри он пустует, но увидеть это великолепие определенно стоит.

Дворец культуры колхоза «Пролетарская воля», отделанный армянским туфом. Село Юца, Предгорный округ, Ставропольский край.

Водонапорная башня города Слободской — здание в неоготическом стиле, памятник инженерно-технической и промышленной архитектуры начала 20 века. Одно из первых и единственное уцелевшее сооружение времен строительства водонапорной системы города. Идея постройки водопровода принадлежала Валентину Петровичу Куршакову, владельцу Бакулевского колокололитейного завода. К строительству привлекли шотландскую фирму «Мюр и Мерилиз», известную возведением здания будущего ЦУМа в Москве. Деньги на строительство собирали среди купцов и простых жителей Слободского. Башня была спроектирована и построена всего за полгода в 1911 году и доставляла 3000 ведер в час. Водопровод доходил напрямую до 11 ближайших усадеб, остальные горожане могли набирать ее на колонках. Перед войной башня утратила свои функции. В данный момент в башне проходят чтения стихов и проводят экскурсии, а трехэтажный дом, примыкающий к башне, находится на реставрации – там планируется музей архитектуры Чарушина.

Фабрика «Красный перекоп» (бывшая Ярославская Большая мануфактура) была основана по указу Петра I голландцем Иваном Тамесом и купцом Максимом Затрапезновым. В 18 веке фабрика изготавливала дорогии материи, по качеству не уступавшие голландским, а также бюджетные льняные отрезы в синюю полоску, названные «затрапезной». Из этой ткани шили тюфяки, подушки и одежду, которую носили до полного износа (отсюда и выражение «затрапезный вид»). В 1857 фабрику перенесли на берег Которосли. В это время вместе с английскими станками и инженерами в страну пришел краснокирпичный стиль в промышленной архитектуре. А позже, новый шестиэтажный корпус фабрики — стал первым бетонным строением в Ярославле.

На фабрике работала Валентина Терешкова, первая женщина в космосе. В 2019 году культурный центр Textil совместно с предприятием создали культурное пространство, помещением для которого стал бывший зал паровых машин старой фабрики. На действующей фабрике проходят различные культурные мероприятия.

Кластер Октава — креативное пространство в сердце Тулы. С момента своего основания в 2018 году, создает условия для творческого развития жителей и успел стать местом притяжения для туристов. История завода «Октава» началась в 1927 году, когда тульские радиолюбители основали мастерскую по изготовлению радиодеталей, позже переросшую в фабрику «Радиодеталь».

В 1961 году в микрофон тульского производства Юрий Гагарин произнес знаменитое «Поехали!». «Октава» приняла участие в оснащении аппаратурой телецентра Останкино. Позже, в начале 90-х продукция завода стала востребованной и на мировом рынке: выпущенными микрофонами пользовались многие известные музыканты.

В конце 90-х предприятие пришло в упадок, часть территории не использовалась. На свободных площадях завода был создан творческий кластер для горожан и туристов, центром которого стал Музей станка

Большая Ивановская мануфактура, основанная в 1751 году, расположена в самом центре города Иваново. БИМ являлась крупнейшей в городе фабрикой, выпускающей четверть всей ивановской текстильной продукции, а по качеству и разнообразию тканей – одной из лидеров российского рынка. В 2008 году работа БИМ была остановлена, часть корпусов заброшена. Несмотря на это БИМ была и остается знаковым местом для жителей города.

В 2025 году должна начаться реконструкция исторических корпусов Большой Ивановской мануфактуры, которые превратятся в пространство, объединяющее в себе науку, творчество, образование и предпринимательство. И это, честное слово, радует!

В селе Заречье на границе Владимирской и Московской областей есть целая улица с деревянными домами позапрошлого столетия, недавно там восстановили усадьбу богатого купца-фабриканта Думнова. Потомки промышленника бережно наполнили отреставрированный дом мебелью и артефактами 19 века. Интерьеры воссоздают атмосферу жизни большой семьи. В доме можно остановиться и пожить, в усадьбе расположен музей уникального промысла — ручного шёлкового бархатного ткачества, рядом строится чайная.