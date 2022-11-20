Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому поспособствовал. Вадим Окладников достоин этого. Багапов Рамиль 2002 года рождения. 20 лет... командир танка! Честно сказать, я не знаю, чем он так насолил укропским властям и информации о нем практически нет, но проклятый "миротворец" его яростно ненавидел! Ненавидел еще ребенком! А Мальчик-Мужчина истинный герой! Уроженец Горьковской, а ныне Нижегородской области капитан Александр Шелохвостов погиб 18 октября, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Сообщается, что в Клинцах он руководил инженерной службой местной войсковой части.

Родился в 1993 году в городе Советская Гавань Хабаровского края. В 2012 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Старший лейтенант, командир группы 16-й бригады спецназа. Капитан Вооруженных сил РФ Шелохвостов Александр Александрович занимал должность начальника инженерной службы войсковой части 91704. Павший за Родину герой родился 8 марта 1988 года в совхозе Власть Советов Шатковского района Горьковской области — нынешняя Нижегородская область. Александр окончил Светлогорскую среднюю образовательную школу в 2003 году, затем получил диплом Шатковского Агротехнического техникума. В 2012 году Шелохвостов выпустился из Нижегородского Высшего Военно-командного училища. С 24 февраля 2022 года капитан Шелохвостов в составе 254 гвардейского мотострелкового полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Награжден медалями «За отличие в учениях», «За отличие в военной службе» III степени, «За возвращение Крыма» и медалью Жукова.Родился в 1993 году в городе Советская Гавань Хабаровского края. В 2012 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Старший лейтенант, командир группы 16-й бригады спецназа.

Погиб 28 мая 2022 года при выполнении боевого задания в ходе СВО. В Тамбове на Аллее Славы войсковой части 54607 открыли стелу, посвящённую погибшему Валерию Заволянскому. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Школа в посёлке Заветы Ильича, в которой обучался Валерий переименована решением педагогического коллектива и носит название Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16» имени В.И.Заволянского.

Выпускник Костромского кадетского корпуса Костромской кадет Сергей Захаров погиб 29 июня в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили руководители Костромского кадетского корпуса — гвардии старший лейтенант, замкомандира роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого полка был одним из первых костромских кадетов.

Наш Сергей — это сплав чести, справедливости, дерзости, смелости, воспитания и ответственности. В 2013 году кадет Захаров стоял на плацу в строю первого выпуска Костромского кадетского корпуса. Вместе с командой кадетов и наставников он защищал честь корпуса на смотрах, фестивалях, соревнованиях, входил в состав знаменной группы с момента обретения Знамени корпусом и до выпускного. Был участником первого состава кадетского ансамбля «Белый снег». И именно он придумал это название, мотивируя это тем, что первый снег всегда белый и чистый, как и первый выпуск, — поделились воспоминаниями педагоги костромской «кадетки».

По окончании кадетского корпуса, Сергей Захаров поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, прошел боевое крещение в Сирии - сообщили на портале г.Костромы Зудков Данила был настоящим патриотом. С 13 лет занимался в военно-патриотическом центре «Русичи». Ездил в поисковые экспедиции, неоднократно становился призером военно-спортивных соревнований, легко обращался с альпинистским снаряжением и был метким стрелком. Во время каждого своего отпуска он проводил занятия в центре «Русичи», ходил с ребятами в походы. Указом президента Российской Федерации Зудков Данила награждён орденом Мужества посмертно. Погиб 12 марта 2022 года. Командир парашютно-десантного взвода из Лысьвы 34-летний Михаил Кутявин погиб в спецоперации на Донбассе 18 октября.

Указом президента России лысьвенец посмертно награждён орденом Мужества.

«Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», – сообщила Администрация города Лысьвы.

Известно, что Михаил Кутявин с 2010 года проходил службу в роте связи в 51 полку 106 дивизии ВДВ. Он участвовал в спецоперации в Сирии. В 2019 году лысьвенца перевели в штаб ВДВ. Летом 2022 года контрактник вернулся в 51-й полк уже в качестве командира парашютно-десантного взвода, откуда и отправился на Донбасс.

Во время военной операции на Украине погиб 26-летний десантник из Ярославля Иван Мамзурин. Об этом сообщил депутат муниципалитета Анатолий Каширин, а также подтвердили в правительстве Ярославской области.

— Дорогие ветераны ВДВ, дорогие ярославцы! В ходе проведения специальной военной операции при исполнении служебных обязанностей погиб уроженец города Ярославля гвардии ефрейтор Мамзурин Иван Сергеевич. Военную службу проходил в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку в городе Кострома, 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии в должности механика-водителя, — написал на своей странице во «Вконтакте» Анатолий Каширин. Младший сержант Никита Москвин родился в Орске. Отзывчивый и коммуникабельный юноша увлекался спортом и игрой на гитаре. Помимо этого, хорошо окончил 88-ую школу и решил вступить в городское казачье войске. Добровольно помогал полиции охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность горожан. А после - решил, что свяжет свою жизнь с армией и службе Родине, попав в отдельную бригаду специального назначения ГРУ ВС РФ. Никита был одним из первых, кто отправился на Украину, когда началась специальная военная операция. Дома Никиту ждала молодая жена и младенец сын. Москвин героически погиб в районе Красного Лимана. 26 октября мужчине исполнилось 27 лет. В Свердловской области похоронили погибшего во время специальной военной операции Александра Папуну. Он служил в ополчении ДНР, в знаменитом батальоне «Сомали», где был командиром отделения. Александр погиб 24 октября.

Александр родился и большую часть жизни прожил в городе Волноваха Донецкой области. Он окончил школу в 2009 году и после выпускного ушел служить в украинскую армию. Демобилизовавшись, он устроился работать на железную дорогу в родном городе и поступил в техникум. Там Александр проучился только до третьего курса, потому что подписал контракт и снова попал в войска. Он служил в ВДВ в Днепропетровске.

Когда в 2014 году начались военные действия в Донбассе, подразделение Александра направили подавлять волнения на его родине. Он решил, что не будет воевать против близких, разорвал контракт и в тот же год перешел под знамёна ДНР. В составе ополчения он воевал семь лет. Его семья приехала в Рефтинский в 2014 году. Здесь Александр ненадолго воссоединился с ними, но в июне 2022 года вновь уехал воевать в ДНР — втайне от близких. Похоронили 23-летнего десантника в его родном хуторе Авилов Иловлинского района.

Станислав Роспономарев проходил службу в 175-м отдельном разведывательном батальоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. Посмертно Станислав Роспономарев представлен к ордену Мужества.

И на сегодня все. Спасибо большое Вадиму Окладникову за его позицию и большой поклон за его вклад в нашу Победу. А она обязательно будет. И тоже со слезами на глазах!

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