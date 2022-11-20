Мы из Советского Союза

13 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Гончаров
    Супер! Конструкторам, инженерам и рабочим, создающим такие уникальные суда - спасибище большущее!Атомный ледокол «...
  • Балу -
    Пора бы этих "эффективных менеджеров"и отстреливать начать... С конфискацией всего... В том числе и у родственников...Криминальные новости
  • Макс
    У нас сады были выданы в пятидесятых отставникам. Что ни сосед, то майор, полковник и даже генералы водились. Была од...«Ты что, оглох? Р...

Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.9В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому поспособствовал. Вадим Окладников достоин этого.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Багапов Рамиль 2002 года рождения. 20 лет... командир танка!Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Честно сказать, я не знаю, чем он так насолил укропским властям и информации о нем практически нет, но проклятый "миротворец" его яростно ненавидел! Ненавидел еще ребенком! А Мальчик-Мужчина истинный герой!Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Уроженец Горьковской, а ныне Нижегородской области капитан Александр Шелохвостов погиб 18 октября, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Сообщается, что в Клинцах он руководил инженерной службой местной войсковой части.

Капитан Вооруженных сил РФ Шелохвостов Александр Александрович занимал должность начальника инженерной службы войсковой части 91704. Павший за Родину герой родился 8 марта 1988 года в совхозе Власть Советов Шатковского района Горьковской области — нынешняя Нижегородская область. Александр окончил Светлогорскую среднюю образовательную школу в 2003 году, затем получил диплом Шатковского Агротехнического техникума. В 2012 году Шелохвостов выпустился из Нижегородского Высшего Военно-командного училища. С 24 февраля 2022 года капитан Шелохвостов в составе 254 гвардейского мотострелкового полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Награжден медалями «За отличие в учениях», «За отличие в военной службе» III степени, «За возвращение Крыма» и медалью Жукова.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Родился в 1993 году в городе Советская Гавань Хабаровского края. В 2012 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Старший лейтенант, командир группы 16-й бригады спецназа.

Погиб 28 мая 2022 года при выполнении боевого задания в ходе СВО. В Тамбове на Аллее Славы войсковой части 54607 открыли стелу, посвящённую погибшему Валерию Заволянскому. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Школа в посёлке Заветы Ильича, в которой обучался Валерий переименована решением педагогического коллектива и носит название Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16» имени В.И.Заволянского.
Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Выпускник Костромского кадетского корпуса Костромской кадет Сергей Захаров погиб 29 июня в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили руководители Костромского кадетского корпуса — гвардии старший лейтенант, замкомандира роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого полка был одним из первых костромских кадетов.
Наш Сергей — это сплав чести, справедливости, дерзости, смелости, воспитания и ответственности. В 2013 году кадет Захаров стоял на плацу в строю первого выпуска Костромского кадетского корпуса. Вместе с командой кадетов и наставников он защищал честь корпуса на смотрах, фестивалях, соревнованиях, входил в состав знаменной группы с момента обретения Знамени корпусом и до выпускного. Был участником первого состава кадетского ансамбля «Белый снег». И именно он придумал это название, мотивируя это тем, что первый снег всегда белый и чистый, как и первый выпуск, — поделились воспоминаниями педагоги костромской «кадетки». 
По окончании кадетского корпуса, Сергей Захаров поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, прошел боевое крещение в Сирии - сообщили на портале г.КостромыЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Зудков Данила был настоящим патриотом. С 13 лет занимался в военно-патриотическом центре «Русичи». Ездил в поисковые экспедиции, неоднократно становился призером военно-спортивных соревнований, легко обращался с альпинистским снаряжением и был метким стрелком. Во время каждого своего отпуска он проводил занятия в центре «Русичи», ходил с ребятами в походы. Указом президента Российской Федерации Зудков Данила награждён орденом Мужества посмертно. Погиб 12 марта 2022 года.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Командир парашютно-десантного взвода из Лысьвы 34-летний Михаил Кутявин погиб в спецоперации на Донбассе 18 октября. 
Указом президента России лысьвенец посмертно награждён орденом Мужества. 
«Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», – сообщила Администрация города Лысьвы.
Известно, что Михаил Кутявин с 2010 года проходил службу в роте связи в 51 полку 106 дивизии ВДВ. Он участвовал в спецоперации в Сирии. В 2019 году лысьвенца перевели в штаб ВДВ. Летом 2022 года контрактник вернулся в 51-й полк уже в качестве командира парашютно-десантного взвода, откуда и отправился на Донбасс. 
Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Во время военной операции на Украине погиб 26-летний десантник из Ярославля Иван Мамзурин. Об этом сообщил депутат муниципалитета Анатолий Каширин, а также подтвердили в правительстве Ярославской области.
— Дорогие ветераны ВДВ, дорогие ярославцы! В ходе проведения специальной военной операции при исполнении служебных обязанностей погиб уроженец города Ярославля гвардии ефрейтор Мамзурин Иван Сергеевич. Военную службу проходил в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку в городе Кострома, 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии в должности механика-водителя, — написал на своей странице во «Вконтакте» Анатолий Каширин.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Младший сержант Никита Москвин родился в Орске. Отзывчивый и коммуникабельный юноша увлекался спортом и игрой на гитаре. Помимо этого, хорошо окончил 88-ую школу и решил вступить в городское казачье войске. Добровольно помогал полиции охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность горожан. А после - решил, что свяжет свою жизнь с армией и службе Родине, попав в отдельную бригаду специального назначения ГРУ ВС РФ. Никита был одним из первых, кто отправился на Украину, когда началась специальная военная операция. Дома Никиту ждала молодая жена и младенец сын. Москвин героически погиб в районе Красного Лимана. 26 октября мужчине исполнилось 27 лет. Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12В Свердловской области похоронили погибшего во время специальной военной операции Александра Папуну. Он служил в ополчении ДНР, в знаменитом батальоне «Сомали», где был командиром отделения. Александр погиб 24 октября. 
Александр родился и большую часть жизни прожил в городе Волноваха Донецкой области. Он окончил школу в 2009 году и после выпускного ушел служить в украинскую армию. Демобилизовавшись, он устроился работать на железную дорогу в родном городе и поступил в техникум. Там Александр проучился только до третьего курса, потому что подписал контракт и снова попал в войска. Он служил в ВДВ в Днепропетровске.
Когда в 2014 году начались военные действия в Донбассе, подразделение Александра направили подавлять волнения на его родине. Он решил, что не будет воевать против близких, разорвал контракт и в тот же год перешел под знамёна ДНР. В составе ополчения он воевал семь лет. Его семья приехала в Рефтинский в 2014 году. Здесь Александр ненадолго воссоединился с ними, но в июне 2022 года вновь уехал воевать в ДНР — втайне от близких.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12Похоронили 23-летнего десантника в его родном хуторе Авилов Иловлинского района.
Станислав Роспономарев проходил службу в 175-м отдельном разведывательном батальоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. Посмертно Станислав Роспономарев представлен к ордену Мужества.
Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.12И на сегодня все. Спасибо большое Вадиму Окладникову за его позицию и большой поклон за его вклад в нашу Победу. А она обязательно будет. И тоже со слезами на глазах!
Предыдущи работы художника можно посмотреть все тут: Обновляемая библиотека ссылок

героифото сегодняНовороссияплакатыСветлана Митленко

Картина дня

наверх