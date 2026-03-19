Мы из Советског...
Иуда покидает владивостокскую набережную

Перефразируя известного деятеля начала XX века, дайте государству 20 лет СВО, и вы не узнаете нынешней России.

Памятник Солженицыну уберут с набережной во Владивостоке по просьбе руководства Тихоокеанского флота

В мэрии сообщили, что скульптуру сочли «неподходящей тематике».

Ранее стало известно, что власти Владивостока решили перенести памятник Александру Солженицыну с городской набережной «в неприметный сквер», как его назвали местные жители. Автор фигуры рассказал «Подъёму», что с ним не советовались, но по его задумке писатель как бы сходит с трапа, возвращаясь из-за моря, теперь «результат будет другим».

В администрации Владивостока сообщили изданию «Подъём», что эта скульптура не является объектом культурного наследия, решение о переносе принималось на Совете по культуре и искусству.

«Членами Совета принято решение поддержать предложение руководства Тихоокеанским Флотом и ветеранов о переносе памятника А. Солженицыну с территории Корабельной набережной города Владивостока как неподходящего тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории.

Окончание выполнения работ по демонтажу и установке — до 2 июля 2026 года. Аукцион состоялся, контракт проходит процедуру подписания. Место расположения данной скульптуры определено управлением архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа: сквер "Веры и Надежды" (ул. Овчинникова,18)».

В мэрии добавили, что общественных слушаний по переносу скульптуры не было, так как проведение такого опроса по поводу малых архитектурных форм и скульптур законом «не предусмотрено».

Осталось убрать ещё в Москве, Белгороде и Кисловодске. Хотя в Кисловодске можно и оставить - там такой конкретный инопланетянин в исполнении Церетели, что можно оставить, чтобы детей пугать...

