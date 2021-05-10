Дайте России немного передохнуть...

Дорогие друзья, пока мы тут с вами на диване отмечаем Праздник Весны и Труда, Россия продолжает гибнуть не покладая рук.

На Восточном состоялся успешный пуск ракеты «Союз-2». Старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 космических аппаратов компании OneWeb на целевую круговую орбиту высотой 450 километров.

КАМАЗ открыл производство электробусов в Москве. Один из цехов Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода модернизировали под сборку до 500 электробусов в год. Первые из них выйдут на маршруты уже в мае. Организация производства в столице сократит сроки поставки, сборки и обслуживания транспорта и позволит сэкономить на логистике.

На Павловском автобусном заводе «Группы ГАЗ» стартовало серийное производство автобусов «Вектор NEXT» длиной 8.8 метра, работающих на сжатом природном газе (CNG). Самая вместительная модель из флагманской линейки «Вектор NEXT 8.8» рассчитан на 59 мест, включая 23 посадочных места. Автобус оснащен современным отечественным газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Запас хода на одной заправке до 600 км.

Компания «Россети ФСК ЕЭС» поставила под напряжение воздушную линию электропередачи (ЛЭП) между подстанциями 500 кВ «Дальневосточная» и 220 кВ «Спасск», завершив возведение транзита 220 кВ «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» общей протяженностью 250 км. На смежных подстанциях модернизированы комплексы релейной защиты и автоматизированные системы управления.

РУСАЛ ввел в эксплуатацию новый карьер на руднике в Коми с запасами более 14 млн тонн бокситов. Новый карьер №4 будет самым большим на Средне-Тиманском бокситовом руднике (СТБР). Горно-капитальные работы продолжались три года, за это время горняки «Боксита Тимана» успешно справились с существенным объемом вскрышных работ – 19,5 млн кубических метров.

Компания "Сухой" представила технологию полностьюавтоматических беспилотников. Компания продемонстрировала реализованные методы математического компьютерного моделирования, с помощью которых можно почти вдвое сократить процессы отладки и испытаний узлов и компонентов авиационной техники.

Воздушно-космические силы России провели испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Запуск был осуществлен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. После серии испытаний новая достоверно подтвердила заложенные характеристики. По словам генерал-майора, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Видео прилагается.

Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан» в Черном море. Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 км.

ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" выпустил первую партию вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики коронавирусной инфекции у животных. Объем партии составляет 17 тыс. доз. в настоящее время производственные мощности института позволяют выпускать до 3 млн доз в месяц. "Карнивак-Ков" является первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 у животных.

Сотрудники химического факультета и факультета наук о материалах МГУ совместно с коллегами из институтов РАН создали пленки на основе оксида ванадия, обладающие рекордными показателями. Вещество вызывает повышенный интерес в области оптоэлектроники из-за резкого изменения проводимости (на 4–5 порядков) при небольшой температуре (68 градусов Цельсия), что позволяет создавать сверхбыстрые оптоэлектронные переключатели, управляемые температурой.

А теперь дайте России немного передохнуть, дорогие друзья, ей нужно набраться сил, чтобы продолжить гибнуть на следующей неделе.

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