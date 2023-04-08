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"Мы такого не ждали"

С чем столкнулись после боев участники СВО
Мария Марикян

Чтобы после ранения получить выплаты, положенные по президентскому указу, надо предоставить справку с подтвержденным диагнозом. Однако бумаги оформляют далеко не всем участникам СВО. Нередко с них требуют взятку. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Выставил за дверь"
Житель Красноярска Сергей Абрамов — мобилизованный. В конце года после трехмесячной подготовки его отправили под Донецк. Сказали: на охрану объектов. Но в итоге он оказался на передовой — под Авдеевкой.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ ведут огонь по позициям ВСУ из 120-мм миномета в зоне СВО
Огонь по позициям ВСУ из 120-миллиметрвого миномета в зоне СВО, © РИА Новости / Алексей Майшев
"Первого марта выдвинулись на позиции. Попали мод минометный обстрел. Некоторых сослуживцев ранило, были и двухсотые", — рассказывает Сергей.
Его контузило. Первые дни мучили головные боли, тошнота. Затем стало хуже: "Вставал по ночам с криками, что нас атакуют, прятался в подвале… Просто сходил с ума". Его госпитализировали — в Донецке. Диагностировали минно-взрывную травму (МВТ) и акубаротравму (повреждение перепонок).
"Мы такого не ждали"
Изначально Абрамову диагностировали МВТ © предоставлено Романом Прониным
Потом доставили в ростовский госпиталь. Это своего рода перевалочный пункт, где раненых повторно осматривают и распределяют по другим медучреждениям. Несмотря на жалобы, поставленный в Донецке диагноз Сергею не подтвердили. Написали: "Острая реакция на стресс".
Он прошел МРТ в платной клинике. Медики выявили закрытую черепно-мозговую травму. Но в военном медучреждении, уверяет раненый, это проигнорировали. Назначили лечение витаминами, анальгетиками, транквилизаторами и отправили в Саратов.
"Была на встрече с начальником 1-го неврологического отделения ростовского госпиталя Рыскиным, — говорит Елена Абрамова, супруга Сергея. — Пыталась выяснить, на каком основании сфальсифицированы медицинские документы, почему мужа не обследовали нормально. Не дав ответа, он просто выставил меня за дверь".
"Мы такого не ждали"
Ростовские врачи диагностировали Абрамову острую реакцию на стресс © предоставлено Романом Прониным
Обратилась в военную прокуратуру. Там разбираются.
"Путинские выплаты"
Согласно указу президента № 98, который вступил в силу в марте 2022-го, бойцам, получившим ранение, травму, контузию в зоне СВО, положено три миллиона рублей.
В зависимости от вида повреждения военным еще начисляют страховую выплату. К примеру, за тяжелое увечье — около 300 тысяч, легкое — порядка 70 тысяч. Список травм, оплачиваемых по страховке, утвержден в 1998-м постановлением правительства № 855.
"Мы такого не ждали"
Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в Южном секторе СВО, © РИА Новости / Алексей Майшев
"В указе главы государства не уточняется степень повреждений, за которые положена компенсация. Нет там и ссылки на перечень в документе № 855. То есть, следуя тексту, выплаты должны начислить всем раненым", — поясняет председатель общественного движения "Комитет по борьбе с коррупцией" Роман Пронин. Он, пожалуй, один из немногих в стране, кто помогает военным получить справку.
Поначалу с "путинскими выплатами", как их называют сами военные, так и было. В мае ситуация изменилась: вышел приказ Минобороны, привязавший компенсацию к решению 1998 года.
Правозащитники забили тревогу: министерский документ противоречит указу президента. Летом нововведение отменили.

"Проблема на данный момент следующая: контузию не принимают во внимание. При этом она есть даже в постановлении № 855. Хотя это непростое ранение, которое визуально практически невозможно определить. Требуется тщательное обследование, но этого, как правило, не делают. Последствия проявляются со временем — из-за поражения мозга возникают проблемы со зрением, слухом, памятью. Страдает и психика", — уточняет Пронин."Мы такого не ждали"Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в зоне СВО, © РИА Новости / Алексей Майшев

Врачи обычно указывают симптомы, но не их причину. И военнослужащим не оформляют бумаги на выплату.
"К примеру, пишут: "Острая реакция на стресс"; "Астеническое состояние" (повышенная утомляемость); "Астено-невротический синдром, ситуационно обусловленный" (эмоциональная усталость и раздражительность). Это не считается ни ранением, ни травмой, ни контузией, — отмечает правозащитник. — Бойцы в дальнейшем обследуются за свой счет. И не ради денег, а чтобы поправить здоровье".
"Родились в рубашке"
Из-за одной фразы в медвыписке компенсации лишился Вячеслав К. (имя изменено по его просьбе). Мобилизованный из Самары чудом выжил в новогоднюю ночь, когда воинскую часть в Макеевке обстреляли из "Хаймарсов" и, по данным Минобороны, погибли 89 человек.
"Я был на кухне, готовили стол. После первого прилета меня отбросило в сторону взрывной волной, ударился головой. Выбежали — второй прилет. Потерял сознание, но быстро включился. Лестницы разбиты, на первый этаж прыгали. А там под завалами сослуживцы… Пока вытаскивали — снова разрывы… Словом, родились в рубашке", — тяжело вздыхает боец."Мы такого не ждали"Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ № 19 в городе Макеевке
В Макеевке диагностировали астеническое состояние. Эвакуировали в госпиталь в Новочеркасск, где выявили МВТ, акубаротравму, общую реакцию на стресс.
Затем перенаправили в ростовский госпиталь — там специалисты нефрологического отделения пришли к выводу, что перепонки не повреждены и "патологий нервной системы нет".
Лечиться отправили в самарский госпиталь, где Вячеслав пробыл до 27 января. Уверяет, что ему ничего не назначали: ссылались на заключение ростовских коллег. "Давали только обезболивающие. И то приходилось буквально выпрашивать", — вспоминает он."Мы такого не ждали"
Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале Министерства обороны, © РИА Новости / Алексей Майшев
На реабилитацию дали месяц, после чего обязали вернуться в часть. Но состояние только ухудшалось. В феврале снова госпитализировали — обнаружили трещину в бедре, полученную во время обстрела. Еще обострились проблемы со спиной.
"Обследовался за свой счет. Вернулся с результатами в самарский госпиталь, показался травматологу. Тот схватился за голову — мол, как меня с такой спиной мобилизовали. Когда призывали, медкомиссии не было, — разводит руками боец. — Сейчас по-прежнему беспокоят головные боли, скачет давление. Хожу на физиотерапию, восстанавливаю ногу. Пока не вылечусь, в часть не вернусь".
"Выбили боем"
Контрактника Александра (позывной — Старый) из Дагестана контузило летом в Запорожской области. "Срисовали коптеры — отработала артиллерия. Во время обстрела меня выбросило из кузова. Сильно ударился головой. Ходить мог, но сильно шатало. В Донецке сообщили: перелом височной кости, закрытая черепно-мозговая травма".
В ростовском госпитале диагностировали астеническое состояние, а головную боль списали на шейный остеохондроз.
Боец пожаловался в Военную прокуратуру гарнизона Ростова-на-Дону. Там встали на сторону медиков и указали, что это не травма, а заболевание. Поэтому на выплату лучше не рассчитывать.
"Мы такого не ждали"
Ответ Александру из Военной прокуратуры ЮВО, © предоставлено Романом Прониным
Все решилось только после обращения в центральный аппарат СК. Справку оформили в феврале. Теперь документ в воинской части — там занимаются оргвопросами по выплате. Деньги должны поступить в течение двух месяцев.
"Выбили боем, можно сказать. Пока был в ростовском госпитале, сослуживцы признались: в больнице им предложили уладить дело за деньги. Я не интересовался подробностями. Тут дело принципа: раз положено по закону — надо добиваться", — говорит Старый.
"Мы такого не ждали"
Справка Александра на выплату за травму, © предоставлено Романом Прониным
"Нами воспользовались"
Правозащитнику Роману Пронину многие жаловались на коррупцию.

"Отказывают именно контуженным. В мае за справку в ростовском госпитале просили 300 тысяч. Летом, по словам бойцов, — 500. Осенью — миллион. Военные в надежде получить хоть что-то выкладывали все заработанное за участие в СВО. Кому-то помогали родственники, — рассказывает Пронин. — Есть косвенные доказательства того, что посредниками выступают срочники".

Андрею (имя изменено по его просьбе) тоже предлагали. В прошлом марте получил первую контузию — под Угледаром. Там же — вторую и третью. "К медикам не обращался. Обстановка была сложная — не бросать же своих", — уточняет он.
Седьмого мая — четвертая, самая тяжелая. После удара "Градами" остался под завалами — без сознания.
"Мы такого не ждали"
Вид с воздуха на Угледар, © AP Photo / LIBKOS
"Парни думали, что я погиб. Доволокли до расположения. В следующие дни было очень плохо — постоянно рвало, кружилась голова, оглох на левое ухо. До конца контракта — две недели. Решил дотерпеть", — продолжает боец.
Через несколько дней снова контузило. И — ранение в бедро. Этот осколок удалили в Донецке. Но Андрея беспокоили сильные головокружения — еле стоял на ногах. Привезли в ростовский госпиталь.
"У входа стояла женщина, сказала, что таких, как я, — валом. Мол, "не рассчитывай на выплаты". Поинтересовался, что надо сделать для нормального обследования. Хотелось понять, что со мной. Та пообещала все устроить, — говорит Андрей. — Через какое-то время ко мне подошел крупный парень в спортивной форме. Сунул записку: "Триста тысяч. Наличными".
"Мы такого не ждали"
Медицинский работник в коридоре больницы, © РИА Новости / Алексей Майшев
Сейчас Андрей проходит курс лечения. На восстановление потребуется минимум три-четыре года.
"Надо кормить семью. Придется искать подработку, поскольку в силовые ведомства уже не берут", — добавляет бывший контрактник.
Он намерен пожаловаться в военную прокуратуру.
"Некоторые знакомые выложили по полтора миллиона за эту справку. Страшно, что после всего пережитого на нас так наживаются. А потом мы оказываемся никому не нужными".
"Мы такого не ждали"
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого, © РИА Новости / Константин Михальчевский
"Били и требовали говорить по бумажке"
Выплата полагается в том числе военным, изувеченным в плену. Но даже у них сложности.
В конце февраля прошлого года колонну, в которой находился механик-водитель Рамазан Гедмишхов, обстреляли. Его оглушило. Выбраться из БМП помог командир отделения. Вокруг были одни вэсэушники.
"Взяли шестерых, одному удалось сбежать. Увезли в Мариуполь на военную базу. Подвели к группе людей. Кто они — непонятно. В форме песочного цвета. Около десятка. Подходили к каждому из нас и по очереди били. Через сутки переправили в Запорожскую область. В одном из полицейских участков требовали на камеру говорить все против российской власти. За отказ избивали, — вспоминает Рамазан. — Затем то же самое — в днепропетровской СБУ".
"Мы такого не ждали"
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, © РИА Новости / Константин Михальчевский
И в СИЗО с ними не церемонились. "По всему телу — гематомы. Мои ребята вышли 1 апреля, а меня обменяли 14-го. В плену сбился со счета, сколько раз терял сознание. Голова трещала по швам".
Вернулся в часть в Новочеркасске. В середине мая был на приеме в ростовской поликлинике при военном госпитале.

"Невролог просил справку о полученных в плену увечьях. Не знал, что на это ответить: вряд ли у украинцев припасены нужные бумаги, — иронизирует боец. — Не назначив никаких обследований, заверил, что у меня астено-невротический синдром, и отпустил".

По знакомству Рамазан добился госпитализации в Новочеркасске. "Обследований не проводили — ссылаясь на ростовский диагноз. Мол, "не положено". Из лечения — только обезболивающие".
"Мы такого не ждали"
В ростовской поликлинике Рамазану установили астено-невротический синдром, © предоставлено Романом Прониным
В областном консультативно-диагностическом центре все же выявили посттравматическую энцефалопатию (расстройство, вызванное травмой головы), нарушение мозгового кровообращения.
О проблемах со справкой узнал командир части — поручил организовать служебную проверку. Увечья подтвердили.
"Однако на военно-врачебной комиссии (ВВК) все это проигнорировали. Врач Гребенников перевел травму в разряд заболеваний. Хотя на это нет никаких абсолютно оснований, — указывает правозащитник Пронин. — Нам ничего не остается, кроме как обратиться в СК".
"Негласное указание"
Среди бойцов немало тех, кто после контузии, толком не восстановившись, возвращаются на фронт. И таким отказывают в выплатах. По доверенности Пронин добивается справок для двух сотрудников ОМОН.
"Мы такого не ждали""Мы такого не ждали""Мы такого не ждали"Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне СВО, © РИА Новости / Алексей Майшев
Оба пострадали в сентябре в Херсонской области из-за ракетных обстрелов. Сразу эвакуировать их не смогли. Жаловались на головокружения, тошноту, теряли сознание.
Осенью завершилась командировка. Лечились в стационаре поликлиники "МСЧ МВД России по Волгоградской области". Обследовали их в городской больнице № 25. В документах на выписку из больницы МВД указано, что у бойцов минно-взрывные травмы.
"Но на ВВК усомнились в результатах больницы № 25. Бойцы с 25-летней выслугой тем временем вернулись в строй, — подчеркивает правозащитник. — К слову, аналогичные случаи есть и в других округах"."Мы такого не ждали"
На ВВК усомнились в результатах обследований сотрудников ОМОН, © предоставлено Романом Прониным
Пронин предлагает проверять и медиков, и членов ВВК на полиграфе хотя бы раз в месяц.
Много проблем из-за бюрократии. Например, нигде не прописаны четкие сроки выплат.
"После лечения человека отправляют в отпуск, потом возвращают в зону боевых действий. Некоторые ждут компенсации очень долго, такого быть не должно. Нужны нормативные акты, — считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. — За все отвечают люди, и насколько они эффективно работают, нужно разбираться в каждом отдельном случае".
Мы обратились с запросом в Минобороны, на момент публикации ответа не было.
Сами бойцы реагируют по-разному: одни хотят добиться справедливости, другие увольняются. Признаются, что ситуация "бьет по боевому духу". И просят власти заняться этой проблемой — пока она не стала повсеместной.
"Мы такого не ждали"
Военнослужащие на позициях в зоне СВО, © РИА Новости / Алексей Майшев
https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html
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