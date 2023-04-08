"Мы такого не ждали"

"Взяли шестерых, одному удалось сбежать. Увезли в Мариуполь на военную базу. Подвели к группе людей. Кто они — непонятно. В форме песочного цвета. Около десятка. Подходили к каждому из нас и по очереди били. Через сутки переправили в Запорожскую область. В одном из полицейских участков требовали на камеру говорить все против российской власти. За отказ избивали, — вспоминает Рамазан. — Затем то же самое — в днепропетровской СБУ".