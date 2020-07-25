8 красивейших храмов, которые составляют культурное наследие России

Отечественная история полна ярких и выдающихся страниц. И далеко не всегда они выражены в учебниках или древних письменных источниках. Одним из наиболее показательных образцов развития истории России в различных её этапах являются архитектурные памятники. И, пожалуй, ярче других выделяются древние храмы, которые одним своим видом пробуждают интерес к собственным истокам и дают повод для гордости этим наследием.

1. Храм Спаса на Крови (1907)

Своеобразный памятник погибшему царю. Своеобразный памятник погибшему царю.

Вашему вниманию 8 старейших и красивейших храмов, которыми не стыдно похвастаться.

История появления этого храма ознаменована трагическим событием для Российской империи. Ведь он был построен на месте, где убили Александра II. Автором этого архитектурного проекта стал Альфреда Парланда, причем он был выбран лично сыном погибшего правителя, Александром III. Интерес вызывает не только архитектура, но и история его создания.

Любопытный также и процесс строительства этого сооружения. Так, например, средства на возведение собирали буквально по всей России. А задуманные для него мозаики оказались настолько сложными и масштабными, что строительные работы затянулись на целых десять лет. Кроме того, Спас на Крови является первым отечественным культовым сооружением, которое было полностью электрифицировано.

Ходило поверье, что этот собор невозможно разрушить. Вскоре оно получило подтверждение. В 1941 году власти приняли решение взорвать храм Спаса-на-Крови, назвав его «объектом, который не имеет художественной и архитектурной ценности». В стенах были просверлены отверстия, туда уже заложили взрывчатку. Но началась Великая Отечественная война, поэтому все взрывники были в срочном порядке отправлены на фронт. Внутри храма

В блокаду в храме разместился морг, в котором находились замороженные тела ленинградцев, погибших от голода или от обстрелов. Но снаряды и бомбы чудесным образом пролетали мимо собора, как будто он и вправду был заговорённым. Позднее храм стали использовать как овощехранилище, а ещё позже — как склад театральных декораций. В те времена была уничтожена большая часть интерьера. В 60-х годах, осматривая купола храма, обнаружили единственную бомбу, которая всё же попала в храм. Попала, но не взорвалась. Пятисоткилограммовая бомба как бы лежала на руках Спасителя.

2. Исаакиевский собор (1858)

Дань классицизму и Петру Великому. Дань классицизму и Петру Великому.

Ещё одна культовая достопримечательность в Санкт-Петербурге, но которая символично относится к другому русскому правителю. Этот собор был построен в честь православного святого Исаакия Далматского, что особо почитался Петром I Великим. Автором этого сооружения стал Огюст Монферран. Одинаково красив и величетственен и зимой, и летом.

Возведение этого культового сооружения также не обошлось без неожиданностей.

Так, строительство было начато в 1819 году, но постоянно замедлялось в темпах из-за периодического внесения изменений. И это несмотря на то, что для работ по возведению было привлечено около 400 тысяч государственных и крепостных крестьян. Менялась и смета на строительство. Затраты на собор с первоначальных 4,5 миллионов рублей выросли более чем в 5 раз - до 23 миллионов. В итоге, основное сооружение было закончено в 1842 году, ещё шестнадцать лет потребовалось для работ по оформлению. Исаакиевский собор считается последним архитектурным памятником в России, выполненным в стиле классицизма.

3. Церковь в Кижах (1714)

Уникальный памятник деревянной архитектуры. Уникальный памятник деревянной архитектуры.

Церковь Преображения Господня находится на острове Кижи в северной части Онежского озера. Была возведена вместо сгоревшей там де шатровой церкви XIII века и по праву считается шедевром деревянного зодчества. Основа конструкции - восьмигранный сруб, а увенчана церковь 22 главами. Красота, которую мы можем потерять.

Главным украшением внутреннего оформления церкви является четырехъярусный иконостас, состоящий из 102 икон. Однако все это великолепие мы можем безвозвратно потерять. Уникально культовое сооружение требует срочной реконструкции, однако процесс постоянно сталкивается с рядом проблем, из-за чего деятельность по ремонту не может осуществляться в полной мере.

4. Новоирусалимский соборный комплекс ( 1658-1685)

Весьма неростая судьба у этого монастыря. Если кратко, то монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном как его подмосковная резиденция. Монастырь как художественный организм сложился за два строительных периода. Первый из них ограничивается 1656-1666 годами, когда работы велись под руководством самого патриарха. 18 октября 1657 года на её освящении присутствовал царь Алексей Михайлович. Именно он, глядя на постройки обители с Елеонского холма, впервые назвал монастырь Новым Иерусалимом. Низложение и ссылка Никона прервали работы почти на 14 лет. Строительство возобновилось лишь в 1679 году по указу царя Федора Алексеевича, который передал его в ведение приказа Большого дворца. Сразу после окончания строительства Соборного комплекса в 1685 году, приступили к дальнейшей застройке монастыря каменными зданиями. Этот заключительный этап в формировании ансамбля, совпавший с расцветом Московского барокко, определил в целом художественный облик монастыря.

Через 40 лет после основания монастыря, в 1690-1694 годах, его деревянные стены и башни стали заменять каменными. В конце XVII века монастырские укрепления в значительной мере утратили оборонное значение, и повсюду стали носить, скорее, символический характер. Однако Яков Бухвостов, которому поручили строительство, возвел стены и башни по всем правилам фортификационного искусства своего времени. Его обихаживали и дарили подношения практически все цари и императоры.... но свершилась револючия и в июле 1919 года по решению Звенигородского уездного съезда советов Воскресенский монастырь был закрыт а его имущество национализировано. В 20-х годах ХХ века наиболее ценные предметы из ризницы Воскресенского собора были переданы в Оружейную палату. В декабре 1941 года Новый Иерусалим оказался в зоне ожесточенных боев за Москву, здания монастыря сильно пострадали, некоторые были полностью разрушены, сведения о разрушениях в Новом Иерусалиме фигурировали в Нюренбергском процессе. Начиная с 50-х годов в Монастыре велись активные реставрационные работы, в результате которых архитектурный комплекс монастыря был поднят из руин, начаты работы по реставрации внутренней отделки Воскресенского собора. Начиная с 50-х годов в Монастыре велись активные реставрационные работы, в результате которых архитектурный комплекс монастыря был поднят из руин, начаты работы по реставрации внутренней отделки Воскресенского собора. Фото 2008 года. Внутреннее убранство и Кувуклия в 200-х годах. Но основную реконструкцию провели совсем недавно. А вот сегодня: Воскресенский собор, задуманный как копия Иерусалимского храма, выстроен в 1658-1685 годах из кирпича по модели, описанию и обмерам подлинника, привезенных из Палестины. Основная часть собора - четырехстолпный храм.

5. Храм Василия Блаженного (1561)

Украшение московских пейзажей. Украшение московских пейзажей.

Когда смотришь на этот яркий, самобытный памятник культовой архитектуры, сложно поверить, что инициатором её возведения является один из самых суровых царей. Ведь храм Василия Блаженного был построен по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани. История создания этого архитектурного комплекса такая же яркая, как и его фасад.

Этот архитектурный комплекс не представлен только одним собором, а объединяет 11 церквей, часть из которых стоят ещё со времен Василия III. Да и свое своё современное название храм получил только в 1588 году, когда была построена церковь, посвященная знаменитому московскому юродивому. Храм внутри

6. Успенский собор в Москве (1479)

Ещё одна культовая жемчужина столицы. Ещё одна культовая жемчужина столицы.

Московский Успенский собор интересен прежде всего тем, что является, старейшим зданием столицы, которое сохранило свой первоначальный облик. Первый камень сооружения был заложен еще в 1472 году, а само здание возводиллсь по проекту двух псковских мастеров - Мышкина и Кривцова. Однако в 1474 году произошло обрушение практически построенной конструкции, и тогда для окончания работ был привлечён итальянец Аристотель Фиораванти.

Своды, которым больше пятисот лет. Своды, которым больше пятисот лет.

Удивительно, но после смены архитектора строительство не замедлилось. Уже в 1479 году собор освятили, на роспись и внутреннее оформление ушло меньше трёх лет. Конечно, за всю свою долгую историю здание неоднократно реставрировали, однако самобытность и аутентичность оно нисколько не утратило.

7. Церковь Покрова на Нерли

Судя по тексту летописи, церковь построена не ранее 1165 года, так как в этом году умер княжич. Так, Василий Доброхотов датировал памятник 1166 годом. На основании текста «Жития…» датировали храм Николай Воронин (указывал 1165 год несмотря на то, что княжич умер осенью этого года и за оставшееся время выполнить строительство было нельзя) и Павел Раппопорт (указывал 1165—1167 годы при том, что «Житие…» сообщало о постройке за один сезон)

Согласно Лаврентьевской летописи, строительство при князе Андрее вели «из всех земель мастеры». Василий Татищев уточнял в «Истории Российской», что «мастеры же присланы были от императора Фридерика Первого, с которым Андрей в дружбе был…»

Перед зодчими стояла непростая задача: место строительства находилось в заливаемой пойме, поэтому нужно было обезопасить храм от воды. Для этого на фундаменте были возведены четырёхметровые стены, засыпанные землёй. Образовался искусственный холм, облицованный каменными плитами, на котором церковь встала как на пьедестале.

Первоначальные внутренние росписи храма полностью утрачены (сбиты при поновлении в 1877 году). Стены церкви украшены резными рельефами.

8. София Новгородская (1050)

Собор с практически тысячелетней историей. Собор с практически тысячелетней историей.

Этот памятник культовой архитектуры дошёл до нас ещё со времен Киевской Руси, и является отражением периода её наивысшего расцвета. Ведь построен собор в Новгроде по приказу князя Ярослава Мудрого. Возвели храм на месте другого, сгоревшего 13-главого деревянного собора, который располагается на территории новгородского Детинца. Собор в составе панорамы Новгородского кремля.

На строительство этого шедевра архитектуры ушло немало времени. Одно только внутреннее оформление закончили только к 1109 году. Другим известным украшением являются бронзовые ворота, которые появились в 13 веке, а привезены были прямиком из Магдебурга. Увы, но большинство красот интерьера были утрачены во время событий Великой отечественной войны.

http://www.russdom.ru/node/7181

https://oz90.ru/7405-6-krasiveyshih-hramov-kotorye-sostavlyayut-kulturnoe-nasledie-rossii-arhitektura-i-interer.html

https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43432552423/Vossozdanie-byili-Tverskoy-kostromskoy-i-kazanskiy-opyit-vosstan?utm_referrer=mirtesen.ru