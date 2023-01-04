Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.19

Помните вот такие лейбочки с носочками? Вадим их распечатывает, а жена вяжет носки для бойцов и отправляют на позиции. И снова предлагаю Вашему вниманию портреты наших героев, выполненные художником Вадимом Окладниковым

Историей своих героических подчинённых поделился полковник Иван Александрович Шиц:

«Забегает механик, у него лицо в пыли, бегут мужские слёзы, он мне рассказывает:

«Командир, начинает миномёт по мне работать, наводчик скидывает с БМП воду, тушёнку, и я вижу: из-под деревьев выбегают дети и хватают воду и еду под обстрелом».

Дело в том, что полковник отправил БМП, чтобы отвезти продукты и воду своим подчиненным, которые выполняя задачу, выдвинулись вперед. Командир понимает, что на вторые сутки у них нет ни воды, ни припасов и послал помощь. И тут такое...

Пока полковник решал, спасать детей или не рисковать экипажем, его бойцы добровольно отправились эвакуировать их. Сам командир прикрывал их огнем, пока они эвакуировали детей и двуж пожилых людей.

Всего бойцы спасли 18 детей в возрасте от восьми до 16 лет.

https://t.me/c/1801542020/1115

Краткое сообщение на UL.KP.RU Сергей Копысов был старшим снайпером стрелкового отделения (снайперов) стрелковой роты 31 отдельного гвардейского десантно-штурмовой бригады.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

На портале Коммерсантъ Удмуртии чуть больше:

Ефрейтор Сергей Копысов из Удмуртии погиб в ходе спецоперации на Украине.

Сегодня, 8 апреля, в Вавожском районе состоялось прощание с солдатом из Удмуртии, погибшим в ходе специальной операции на Украине. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, скончался ефрейтор Сергей Копысов.

Герой награжден Орденом Мужества посмертно.

«Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме»,— сказано в сообщении.

https://www.kommersant.ru/doc/5296057

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб старший сержант Михаил Курдюков, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Михаил служил по контракту. Он участвовал в параде на Красной площади, дважды был в Сирии и награждён четырьмя медалями.

«У Михаила остались жена и двое детей. Соболезнуем родным и близким... Вечная память», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Курской области.

https://chr.aif.ru/kursk/people/na_ukraine_pogib_starshiy_serzhant_kontraktnoy_sluzhby_iz_kurskoy_oblasti

Старший сержант-десантник Михаил Владимирович погиб, исполняя свой воинский долг.

О гибели 12-го земляка во время спецоперации на Украине сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

29-летний Михаил Курдюков окончил Рыльский медицинский колледж и год служил срочную службу на Кольском полуострове фельдшером батальона мотострелковой бригады. После вернулся на воинскую службу по контракту.

За плечами Михаила — длительная командировка в Крым в 2014 году, две командировки в Сирию. Награждён 4 медалями. Он – участник военного парада на Красной площади в честь 70-летия Великой Победы.

— На Украине Михаил с начала военной операции, последний раз разговаривал с отцом по телефону 8 апреля, — рассказал Андрей Лисман. — Сослуживцы и однокурсники Михаила отзываются о нём как о добром, честном, сильном и мужественном человеке, готовым всегда прийти на помощь.

У Михаила Курдюкова остались жена Виктория, 11-летняя дочь Анастасия и сын Ярослав, которому завтра исполнится 6 месяцев. Сообщение размещено 29 апреля 2022 года на страницах Курской правды.

https://kpravda.ru/2022/04/29/v-hode-speczoperaczii-na-ukraine-pogib-kuryanin-mihail-kurdyukov/

Молодой герой – лейтенант Денис Скакуновский — из спецназа ВДВ. Лейтенант воевал на капитанской должности, сжег несколько танков. На фронте часто так бывает: командир роты погибает, его место занимает младший офицер.

"Чувство долга было: надо сделать так, чтобы были минимальные потери. В первую очередь я переживал за своих подчиненных", - сказал Денис Скакуновский.

https://ren.tv/news/v-rossii/1054598-poluchivshie-zolotye-zvezdy-geroi-rossii-rasskazali-o-svoikh-podvigakh



Никто, кроме нас

Среди нынешних награждённых высшей наградой Родины немало десантников. Это и военнослужащие подразделений ВДВ, и спецназовцы, которые заканчивали Рязанское высшее десантное командное училище. В списке прежних награждённых тоже немало десантников, начиная с тех, кто брал аэродром «Гостомель» под Киевом в самом начале специальной военной операции.

«Смотрел церемонию награждения в Кремле, про себя произносил — вот наш, вот ещё, — рассказал aif.ru бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. — Не удивился, а только погордился. Десантники неслучайно являются резервом главного командования и составляют основу Сил специальных операций. Не умаляя заслуг представителей других видов и родов войск, конечно, могу отметить именно наших десантников. И в Афганистане, и в Чечне, и в других вооруженных конфликтах голубые береты были на острие атаки. Соответственно, и наградами не были обделены. Войска соответствуют своему девизу: “Никто, кроме нас”».

https://aif.ru/society/army/den_geroev_zvyozdy_svetyatsya_v_nebe_a_zolotye_goryat_na_grudi

В селе Краснохолм Оренбургской области 22 марта состоялась церемония прощания со старшим оператором десантно-штурмовой бригады гвардии сержантом контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Антоном Торговиным. 33-летний мужчина погиб 15 марта на территории Украины. Опытный боец принимал участие в боевых операциях в Абхазии и Южной Осетии. 15 марта во время пребывания в Украине, наш земляк погиб, спасая товарищей от смерти. Сержант схватил залетевшую в помещение гранату и хотел выбросить ее в безопасное место, но не успел…

У мужчины осталась безутешная вдова и четверо детей, старшему из которых, сыну Даниле 15 лет. Семья проживала в Пскове, глава семьи проходил там военную службу.

На траурном митинге и церемонии прощания присутствовали представители правительства области, администрации Оренбурга, Оренбургского городского совета и местной администрации. Слова соболезнования семье погибшего высказал исполняющий обязанности главы города Оренбурга Сергей Салмин. После герой был похоронен со всеми воинскими почестями.

https://oren.aif.ru/society/people/voennyy_anton_torgovin_pohoronen_22_aprelya_s_pochestyami_v_sele_krasnoholm

В ходе специальной военной операции погиб младший сержант Рустам Хинальский из Воркуты, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Коми Владимир Уйба. Рустам Хинальский служил по контракту водителем автомобильного взвода роты обеспечения. Геройски погиб в ходе проведения СВО. Похороны Рустама состоятся в городе Чебоксары, где живут его родители.

У Рустама Сергеевича остались двое дочерей.

«Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Рустама Сергеевича. Вечная слава и вечная память защитнику русской земли», - написал Владимир Уйба.

https://komi.aif.ru/society/persona/v_hode_svo_pogib_mladshiy_serzhant_rustam_hinalskiy_iz_vorkuty

Участник специальных военных операций на разных континентах Сергей Холин погиб в ходе СВО на Донбассе. Родные и близкие простились с ним в поселке Лосиный Березовского городского округа Свердловской области.

Срочную службу Сергей Холин проходил в роте спецназа ГРУ. В 2014 году добровольцем ушел защищать Донбасс, затем выполнял боевые задачи в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике. В 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции. Он погиб 12 ноября, выполняя боевые задачи специальной военной операции.

С погибшим простились в родном поселке Лосиный, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов

Сергей был добрым, отзывчивым, честным, всегда готовым прийти на помощь. Обладал чувством собственного достоинства, умел открыто и прямо высказать свою точку зрения. Волевой характер, целеустремленность, самостоятельность, дисциплинированность — всё о нем, — написал мэр города Евгений Писцов в своем телеграм-канале.

За время службы Холин успел поучаствовать в нескольких вооруженных конфликтах.

«В декабре 2014 года добровольцем ушел на Донбасс. В 2017 году Сергей уехал в первую командировку в Сирию, где получил ранение, был контужен. В 2018 году — снова Сирия. 2020 год — Ливия. 2021 — Центральная Африканская республика. 2022 — Украина», — передает мэр Березовского.

В 2018 году Указом президента РФ Владимира Путина свердловчанин был награжден медалью «За отвагу», спустя два года получил медаль «За освобождение Шугалея и Суэйфана». Также свердловский боец получил медаль в Сирии в 2017 году «За победу над ИГИЛ* (запрещенная на территории РФ террористическая организация)».

Дома его ждали жена, двое сыновей и дочь.

https://tagilcity.ru/news/2022-12-05/s-pogibshim-v-svo-spetsnazovtsem-prostilis-v-poselke-v-sverdlovskoy-oblasti-2606784

https://ura.news/news/1052607784

Сергею Александровичу было 43 года. Он родился и вырос в посёлке Лосином, окончил местную школу № 21. Вероятно поэтому попрощаться с ним, несмотря на сильный мороз, пришёл едва ли не весь посёлок - площадь перед ДК посёлка Лосиного, где проходила гражданская панихида, была полностью занята людьми.

Сергей Холин был призван на срочную службу в ряды Вооружённых сил РФ в свои 18-ть, через год после окончания школы. Он служил в 876 роте специального назначения Генерального разведывательного управления, неоднократно привлекался для выполнения боевых задач. Честно отслужив срочную службу, Сергей прошёл комиссию, чтобы служить по контракту в Югославии, но по просьбе мамы остался дома.

До 2014 года работал как индивидуальный предприниматель, создал семью. В декабре 2014 года добровольцем ушёл на Донбасс. В 2017 году Сергей уехал в первую командировку в Сирию, где получил ранение и был контужен. Поправив здоровье в 2018 снова отправился в Сирию. В 2020 году - Ливия, в 2021 - Центральная Африканская Республика. 2022 год - Украина.

Сергей Холин награжден многочисленными знаками отличия. Указом Президента Российской Федерации награждён медалью «За отвагу» в 2018 году, медалью «За освобождение Шугалея и Суэйфана» в 2020 году, медалью «За победу над ИГИЛ*» (Сирия, 2017 год), дважды «Окопным крестом» в 2017 и 2019 годах.

https://www.zg66.ru/publications/societys/14052-2022-12-04-13-11-39.html

Дудин Виктор Анатольевич – штурман 23-го истребительного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, майор.

Родился в городе Армавир Краснодарского края (по другим данным, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края) в семье военного лётчика. С 1995 по 2003 год учился в Громовской средней общеобразовательной школе (посёлок Суходолье Приозерского района Ленинградской области), где окончил девять классов.

С 2005 года – в Вооружённых силах Российской Федерации. В 2010 году окончил с отличием истребительный факультет Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (город Армавир Краснодарского края). Распределён в 23-й истребительный авиационный полк (с 2018 году имеет почётное наименование «Таллинский») 303-й истребительной авиационной Смоленской Краснознамённой ордена Суворова дивизии в Восточном военном округе (пункт дислокации – город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края).

За годы службы приобрёл большой опыт, в том числе и в ходе пяти командировок в Сирийскую Арабскую Республику, где Россия с 2015 года проводит операцию против международных террористических формирований. К 2022 году имел налёт более 1500 часов, большое количество освоенных типов воздушных судов, награждён несколькими медалями.

С 24 февраля 2022 года его полк принимал участие в специальной военной операции российских Вооружённых сил по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Тем же утром майор Дудин совершил свой первый вылет на многоцелевом истребителе Су-35. В ходе боевого патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск он обнаружил истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Умело выполнив воздушный манёвр, с первого захода в дуэльном бою он уничтожил вражеский самолёт, предотвратив нанесение удара по нашим войскам.

Спустя два дня ему была поставлена задача поразить украинские мобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М1». Сложность выполнения задачи заключалась в наличии в районе патрулирования действующей системы противовоздушной обороны противника. Умело применяя полученный боевой опыт, майор Дудин решительно пошёл на сближение с районом действия украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). На предельно малой высоте 400 метров, обозначив себя в радиолокационном поле противника, самолёт российских ВВС вышел в район поражения цели. После включения украинской установки «Бук-М1» Дудин мгновенно поразил её ракетой, одновременно уйдя из зоны поражения других ЗРК.

28 февраля майор Дудин в составе пары истребителей вылетел на перехват двух украинских самолётов Су-27, которые приближались для нанесения авиационного удара. На высоте 10 тысяч метров, искусно выполнив манёвр и заняв выгодное положение, он, продемонстрировав высочайшее мастерство, первой ракетой поразил противника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй уходящий самолёт, поразила его перекрёстным огнём.

1 марта при осуществлении боевого патрулирования по контролю воздушного пространства после обнаружения украинского истребителя Су-27, используя эффект внезапности, он первым пуском ракеты уничтожил воздушную цель.

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 4 марта 2022 года за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, майору Дудину Виктору Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Продолжает служить в 23-м истребительном авиационном полку, которому 17 ноября 2022 года было присвоено почётное наименование гвардейского.

Награждён орденом Мужества, медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с изображением мечей, медалями «За отвагу», Нестерова.

Имя Героя присвоено юнармейскому отряду «Вега» Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Амурск Хабаровского края (2022).

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32117

На Украине во время военной спецоперации погиб уроженец Туймазинского района Башкирии Данис Рыбаков. Об этом «КП-Уфа» рассказали в администрации Серафимовского сельсовета. В Вооруженных силах России Данис служил на контрактной основе.

Известно, что Данис Рыбаков родился 4 марта 1999 года в селе Серафимовский. Юноша окончил школу № 1. Данис Александрович Рыбаков родился 4 марта 1999 года в Туймазинском районе. После окончания 9 классов он получил специальность мастера сельскохозяйственного производства в Туймазинском агропромышленном колледже. Также он имел водительское удостоверение на автомобиль и трактор. Мечтал связать свою жизнь с сельским хозяйством.

В ноябре 2019-го он подписал контракт на военную службу: Рыбаков ефрейтор в Тоцком. Он был механиком-водителем гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 385-й гвардейской артиллерийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии. К сожалению, Даниса Рыбакова не стало в ходе военной спецоперации на Украине.

У него остались мама и родной брат. Также его ждала невеста...

Проводить в последний путь героя собрались родные и близкие Даниса Рыбакова, его друзья и односельчане, а также убитая горем невеста, которой Данис сделал предложение руки и сердца, перед тем как отправиться на Украину.

Как сообщает издание Оrenday.ru, Данис Рыбаков проходил службу в поселке Тоцкий под Оренбургом, где и познакомился с девушкой по имени Гульнара, которая работала парикмахером в военном городке. Между ними быстро вспыхнули чувства, а уже совсем скоро Данис представил свою избранницу родителям и объявил о помолвке. А уже через пару месяцев Данис сообщил избраннице, что он примет участие в спецоперации, но он обязательно скоро вернется, и тогда они сразу же поженятся.

- Я лежала в больнице, когда узнала об этом. Отговаривала Даниса ехать, но он стоял на своем. Говорил, что, когда вернется, сыграем свадьбу, - рассказала девушка в беседе с изданием.

А уже в марте пришло скорбное известие о гибели 23-летнего ефрейтора. Узнав о смерти любимого, у Гульнары случился нервный срыв, ее долго отпаивали лекарствами. На похоронах она была рядом с безутешными родителями Даниса Рыбакова и поддерживала их.

https://www.ufa.kp.ru/online/news/4684726/

https://www.ufa.kp.ru/online/news/4707832/

https://orenday.ru/news/120422170441

В Чебаркуле простились с 26-летним ефрейтором Сергеем Губайдуллиным, погибшим при выполнении боевого задания на Украине. Об этом КП-Челябинск сообщили в администрации города.

https://www.chel.kp.ru/online/news/4692467/

В Чебаркуле 3 апреля простились с 26-летним ефрейтором Сергеем Губайдуллиным, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом 74.RU сообщила тетя военнослужащего Венера. В администрации городского округа 74.RU подтвердили эту информацию.

— За несколько часов до Сережи похоронили Романа Завьялова, а потом и Сережу, — рассказала Венера. — Он служил по контракту, это был его второй контракт. Состоял в отношениях с любимой девушкой, детей у них не было.

— В Чебаркуле простились с Завьяловым Романом Владимировичем и Губайдуллиным Сергеем Юрьевичем, погибшими при выполнении служебного долга в спецоперации на территории Украины, — говорится в сообщении администрации Чебаркуля в официальной группе во «ВКонтакте». — У каждого из них свой характер и своя судьба. Но их объединяла любовь к Родине и готовность пожертвовать собой ради ее блага. Их подвиг навечно останется в памяти благодарных потомков. Глава Чебаркульского городского округа и администрация города выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Сергей и Роман навсегда останутся в памяти миллионов людей нашей огромной страны как отважные и профессиональные воины, как достойные сыны своего Отечества! Вечная память!

https://74.ru/text/incidents/2022/04/04/70738391/

Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнование родным и близким героя. В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга, защищая мирное население, погиб военнослужащий из Ивановской области Даниил Харитонов. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнование родным и близким героя. Старший механик-водитель разведывательной роты Даниил Игоревич Харитонов проходил военную службу по контракту на территории ивановского гарнизона. За высочайший героизм, проявленный при выполнении воинского долга, награжден Орденом Мужества посмертно. Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семье военнослужащего. «Даниил Игоревич – настоящий герой, воин, преданно служивший Отчизне. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах. Вечная память герою», — сказал губернатор.

https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/na-ukraine-pogib-desantnik-razvedchik-iz-ivanova-daniil-kharitonov-37374.html

Погиб на Украине 29-летний Александр Лаврентьев, который до спецоперации проходил службу по контракту в Чебаркульской дивизии.

Александр родился 6 апреля 1992 года в Самарской области. Срочную службу проходил в Чебаркуле. Спустя полгода после окончания вернулся в дивизию, понимая, что защищать Родину — его призвание, и подписал контракт.

— Александр родился 6 апреля 1992 года в Самарской области, — рассказывается в сообщении. — Срочную службу проходил в Чебаркуле. Спустя полгода после окончания вернулся в дивизию, понимая, что защищать Родину — его призвание, и подписал контракт. По словам мамы погибшего, Светланы Николаевны, Александр был скромным, при этом целеустремленным, мечтал построить свой дом, в свободное от службы время занимался изготовлением мебели. У Александра остались жена и маленькая дочь.

Об этом сообщили на официальной странице администрации Чебаркульского округа во «ВКонтакте».

https://pchela.news/news/detail/21751

Вадим рассказал, что очень большой объем работы надо было сделать, поскольку фото было весьма посредственного качества и маленькое. Позднее обратились к художнику родные и по их просьбе он сделал еще одну работу Вот еще просили сделать родные плакатный портрет. У них была только маленькая фотография Вот такой портрет в итоге сделан Мастером для родных. К сожалению, никакой информации о героя я не нашла. Далее несколько работ Вадима, но данные об этих героях у меня нет никаких. И это очень печально! На этом сегодняшний выпуск завершаю.

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