Смятение и паника в стае кураторов российской «оппозиции»

Многолетняя кропотливая работа по организации майдана в России пошла прахом. Западные кураторы в полном недоумении: как так вышло?! Как так получилось, что за какие-то три месяца «антинародный режим» превратил некогда стройное здание под гордым названием «гражданское общество России» в груду развалин, на которой сидят обескураженные «гражданские активисты».

Сейчас мы хорошо понимаем, как было сконструировано это здание. Сеть кураторов, каждый из которых координировал работу подконтрольных ему активистов или целых структур ("центров", "обществ", "агентств" и т.п. – у них у всех очень красивые названия). Строгая иерархия, четкое взаимодействие, координация, нацеленность на результат. Всю эту пирамиду финансировала сеть фондов. Огромные деньги были вложены в подготовку лидеров и координаторов, в организацию акций, в сбор и анализ информации… во все, что называется раскачиванием ситуации и подготовкой цветной революции.

Российская власть методично отслеживала, органы управления этой сетью, каналы финансирования, центры подготовки кадров и т.д. И в один прекрасный момент так же скоординировано и профессионально накрыла эту лавочку. Все помнят растерянное лицо гражданина Навального в суде. По каким-то негласным договоренностям его ни в коем случае нельзя было сажать, он смело боролся с «режимом», будучи уверен в своей безнаказанности.

А как до этого дышал, как дышал: "Кто ж меня посадит? Я же памятник всей (анти)российской оппозиции.")))

Такая же уверенность была и у других голов этой многоголовой гидры. И тут от одного взмаха меча многие головы (кто вовремя не успел пригнуться) посыпались.

«Лидеры» в панике бросились кто куда: в Грузию, в Польшу, в Германию… Они очень надеются, что им и там будут платить за работу, хотя, как показал опыт ранее отработанного материала (например, Маши Гайдар), о них мгновенно забудут и им снова придется жить на одну зарплату (если, конечно, удастся найти работу по специальности).

Впрочем, мне кажется, что наши российские «активисты» догадывались, что рано или поздно это случится: они же не все идиоты. Потому и старались в пол-силы.

А вот западные кураторы, те, кто всем этим руководил и все это финансировал, все эти NED и прочие фонды «поддержки демократии», впали в ступор. Миллиарды долларов сгорели. Результата нет. И не просто нет, он скорее обратный: вместо того, чтобы расширять ряды «оппозиции», они превратили «оппозицию» в посмешище, в сборище фриков. Народ смеется и крутит у виска пальцем. Степень общественного одобрения всей этой мутной деятельности практически нулевая. Все пошло прахом!

Кстати, посмотрите на физиономию президента этого фонда. Карл Гершман собственной персоной. Правда же, очень демократическое лицо?

Его заместительша Барбара Хейг не лучше.

И вот такие люди помогают нам развивать демократию! Почему они такие страшные??

Осенние выборы в Госдуму РФ планировалось использовать для нагнетания внутриполитической обстановки, для раскачки по белорусскому сценарию. Уже и местный «тихановский» давно был готов – его фамилия Навальный; и штабы-ячейки созданы, и методички написаны… И вдруг все рассыпалось! А за оставшиеся летние месяцы создать новую работающую структуру штабов и ячеек нереально. Даже если вбухать десятки миллиардов долларов, элементарно не хватит времени.

Кураторы в панике попыталась заменить «тихановского» его женой (опять же белорусский вариант), но получилось еще смешнее. Время упущено, денег нет, кадры попрятались или арестованы. Что докладывать начальству? А начальство по головке не погладит: за каждый потраченный доллар оно спросит уже с самих кураторов «где бабки, самки собаки?!». Там дядьки серьезные: за доллар удавятся, могут и утюгом, и паяльником.

В довершение два знаменитых (я бы даже сказал великих) российских пранкера – Лексус и Вован – спалили целиком всю антироссийскую контору.

Они дозвонились до руководства фонда NED (до этих гершманов и хейгов) и оно само выложило всю подноготную: и какие у них цели, и кого они контролируют, и какими методами работают… Они признались пранкерам, что сейчас российская оппозиция «нацелена на выборы в Госдуму в сентябре этого года». Сдали и себя и всех подопечных. С потрохами! «А вот это провал» - подумал Штирлиц.

И вот теперь, когда американских дипломатов-кураторов выслали из страны вместе с послом, когда штабы ФБК разбежались, когда до выборов всего 4 месяца, в стане кураторов полная паника. Вернуть посла до выборов, скорее всего, не получится (спасибо Байдену!). Единственное, что осталось сделать «мировому сообществу» - не признать «незаконные» выборы в Российский Парламент (его нижнюю палату).

Европарламент, кстати, уже об этом заикнулся. Но он прекрасно понимает, что России в высшей степени плевать и на сам европарламент, и на его мнение. Идите вон, развивайте демократию на Украине, если вам деньги некуда девать.

А вчера Лукашенко показал мастер-класс, как надо задерживать организаторов госпереворотов: приземлил самолет с очень ценным кадром. Как говорится, на земле, в небесах и на море. Замечательно! Еще одна прореха в цепи "активистов".

Источник

PS: По поводу Лукашенко с автором не согласна, потому что вовсе не Бацька провел эту спецоперацию (а то, что это была спецоперация, а не само так всё получилось, ну то самое, вы меня поняли, сейчас догадались даже дети в песочнице), а:

- Либо же сами европейцы совместно с Россией эту спецоперацию провели.

Бо как говорил товарищ Сталин: "Без теории нам смерть", а Европе смерть без российского газа. Так что, если жить захочешь, то и не так раскорячишься. (с)

Ведь Фортуна и Черский, достраивающие сейчас Северный Поток - 2, могут вновь пойти по Африке гулять. У нас же в союзниках числятся не только Вован с Лексусом, но и Боширов с Петровым. А они могут, находясь на спецзадании в Балтике, обнаружить там заминированные места, по которым должна идти будущая труба, да. И сколько времени мы будем искать черную кошку в темной комнате - науке точно не известно, ага.

С другой стороны - Украине за транзит, в оговоренных новым договором объёмах, мы регулярно платим, да, зато реальная прокачка газа идет на исторических минимумах. Вот и стоят пустыми европейские ПХГ. И пока Северный Поток - 2 не будет запущен, они так и будут оставаться пустыми.

Капитан Америка со своим СПГ на выручку Европе не торопится, потому что он изначально не собирался этого делать. Только обещал. А обещать - не значит жениться. Там совсем-совсем другая Игра велась...

- Либо эту спецоперацию Россия провела в одиночку.

Тем самым дав по щам зарвавшимся европейцам, а перед Рыгорычем поставив вот такую вилку:

"Отпустить нельзя задержать."

И ты, где хочешь, Александр Григорич, там запятую и ставь.

Зубец вилки номер раз:

Если Протасевича отпускаешь, то какой же ты последний диктатор Европы, ведущий через тернии к звездам народ Белоруссии? Ты тогда получается - трус. А у трусов нет союзников даже внутри страны. Как третью попытку госпереворота тебе устроят (два раза то не считово...), и ведь устроят обязательно (!!!) после того, как узнают, что Бацька слил, то на помощь России даже не рассчитывай, ибо надоел со своей многовекторностью. Сколько барана от волков не спасай, а он всё равно в волчий лес смотрит. Так что третий раз выкручивайся без нас.

У Запада в рукаве есть Тихановская, а у нас - в рукаве Кремля - тоже кое что имеется. И при таком раскладе ты, Бацька, теряешь буквально ВСЁ.

Зубец вилки номер два:

Как запятую поставишь перед последним словом, так сразу о своей многовекторности ЗАБУДЬ, ога.

Зато будет не на словах, а на деле - Союз России и Белоруссии, в котором у Лукашенко останется ВЛАСТЬ. Действительно власть, так как в этой чужой для Рыгорыча спецоперации, он повел себя как настоящий Герой. За это ему орден можно уже давать. А слава о белорусском рыцаре без страха и упрека по всей Белоруссии итак разошлась.

Наш Герой, чё

Так что снова раскачать ситуацию, как ни крути, а не получится, так как по стопам Протасевича идти дурных нема, да и он сейчас все ходы западных кураторов белорусскому КГБ, как пить дать, сдаст.

И это уже будет - полный разгром всей пятой колонны в Белоруссии!

К тому же и российская пятая колонна практически разгромлена.

Остались нео-комми и псевдопатриоты. Но как они БЕЗ координации из американского посольства, БЕЗ помощи многочисленных НКО и БЕЗ экстремистской структуры ФБК, ранее раскинувшей свои щупальца по всей России, смогут замутить Майдан в России? Вот так - НИКАК.

Финита ля комедия, пропагандистские телепузики. Майдан в России отменятся.

Шах и мат, коллективный Запад.

Феерично всё получилось!

https://cont.ws/@id424201523/1999708