Письмо русского министра Байдену

Вчера мы опубликовали отрывки письма Андрея Фёдоровича Дунаева к президенту Джозефу Байдену. Андрей Дунаев имеет право по старшинству и заслугам перед Родиной обращаться на "ты" к президенту США, но честь русского офицера обязывает быть вежливым, даже если оппонентом выступает непорядочный потомок европейских авантюристов, ведущий мир к третьей мировой войне.

Это письмо человека умного, опытного и очень информированного в вещах, о которых он предупреждает президента Америки. Услышат ли его за океаном? Увидим. Мы со своей стороны обещали автору, что письмо дойдёт до Белого дома, посольства США и копию отправим нашему МИДу.

АНДРЕЙ ДУНАЕВ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

У вас есть возможность ознакомиться с текстом послания раньше адресата. Публикуем без сокращений.

Президенту Соединённых Штатов Америки,

США, Вашингтон,

Белый Дом,

Джо Байдену

Господин Президент!

Обращается к вам гражданин России Дунаев Андрей Федорович. Мне 84 года, я работаю, и стаж моей работы более чем 64 года. Я люблю свою Россию и решил обратиться к вам, Господин Президент.

В 1991 году, после подавления путча ГКЧП, я был назначен Министром Внутренних Дел России. С развалом Союза ССР в России была создана комиссия, которая должна была определить стратегию обороны и развития вооружённых сил страны. В комиссию от Министерства атомной энергетики вошёл видный учёный Михайлов В.Н., Министр обороны России, я и некоторые другие руководители Министерств страны.

Члены комиссии посетили Челябинскую и Свердловскую обрасти, где были сосредоточены основные мощности производства атомной промышленности. Решением комиссии было подчеркнуто, что Россия имеющимися на тот момент средствами могла уничтожить шесть раз всех своих врагов, в любой коалиции государств. Комиссия рекомендовала развивать атомный морской, особо подводный, флот, космические войска, поезда, оборудованные ракетами, сохранить шахтное базирование ракет и т.д.

К сожалению, Ельцин Б.Н. молил Бога сохранить Америку, а не Россию. Уничтожил поезда с ракетами, утилизировал большую часть атомных боеголовок, а оружейный уран, стоивший триллионы долларов, за бесценок продал США, ограбив Россию.

Слава Богу, пославшему России настоящего патриота, Президента – Путина Владимира Владимировича, возродившего Россию, создавшего "Посейдон", "Кинжалы", "Сарматы" и многое другое. Наш Президент молится и просит Бога о благополучии России и россиян.

Так вот, господин Президент США, Россия, которая могла в далёком 1991 году уничтожить всех своих врагов, стала благодаря Путину В.В. в разы сильнее, чем в 1991 году. Вы объясните своему народу и своим сателлитам, что, "царапая" Россию, оскорбляя Путина В.В., устраивая против нас провокации, и не без Вашего участия уничтожили "Северные потоки", нанеся России, Германии и всему Миру колоссальный экономический ущерб, – Вы ведёте свою страну к краху. И если Вы продолжите свои провокации, Вас не будет, и о вас будут вспоминать как о Карфагене.

Россия Вам не Корея, не Вьетнам, не Афганистан, не Ирак, не Ливия или Сирия.

Терпение Президента России Путина В.В. не беспредельно. Сколько можно терпеть, что Вашим оружием, Вашими деньгами и наёмниками день и ночь убивают русских на Украине, убивают детей России, а мы будто не замечаем это. Хватит! Пора вспомнить слова Долорес Ибаррури "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

Владимир Владимирович!

Просьба: выберите наиболее активную страну – сателлита США, которой больше всех хочется передать Украине F-16, или тех, кто обстрелял наши самолёты в Пскове. Сделайте так, чтобы этой страны не было и пошлите им "Сармат" в гости. Другие подумают, помогать дальше Украине или нет. Байден никуда не денется, так как знает, что, если дёрнется, не будет Америки.

Господин Байден, расскажите своему народу, что, тратя триллионы своих ничем не обеспеченных "фантиков-долларов" на содержание сотен военных баз за границей, живя явно не по средствам, вы рушите свой доллар и вместе с ним приближаете крах Америки.

И Вы не надейтесь на поддержку предателей России, сбежавших со своими миллиардами под Ваше крыло. Пусть они знают, что их может достать "ледоруб Троцкого".

Вам удалось, с помощью недобитых фашистов – бандеровцев, поссорить братьев Украинцев и Русских. Ваши доллары и усилия Вашего "Золотого миллиарда" – цветущего сада не помогут бандеровской Украине, фашисты будут разбиты!

Не сдадутся – уничтожим!

У меня жена украинка, много моих родственников живут на Украине, мы всё равно помиримся, нам нечего делить.

Наши Вера и История народов едины, вам не удастся нас развести.

Ни Путин В.В., ни Львова-Белова М.А., настоящая патриотка России, спасшие детей Украины от унижения, не будут сидеть в тюрьме, а вы получите электрический стул, если приведёте Мир к новой Войне. И не мечтайте, что российский народ даст вам обидеть нашего Президента Путина В.В., не дождётесь.

Господин Президент Джо Байден, если ваш народ узнает, куда Вы ведёте Америку, они вас непременно повесят за ноги на самом высоком этаже дворца Дональда Трампа.

Угомонитесь, или вас ждёт "Восшествие в АД"!

Данное обращение Я передаю настоящему патриоту России, руководителю "Царьграда" Малофееву Константину Валерьевичу, которого Вы пытались уничтожить, для публикации в СМИ, чтобы народ США и народы Ваших союзников знали, куда вы их ведёте.

Наш девиз: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой тёмною, с бандеро-байденовской ордой!"

Я верю в общечеловеческий разум, верю, что Мир будет сохранён.

Привет! Дунаев А.Ф.

Россия, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, 2, корпус 2, строение 1.





https://tsargrad.tv/articles/nash-prezident-za-vas-bolshe-ne...