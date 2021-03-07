Советские женские плакаты к 8 марта

8‑е марта — красный день календаря, день, когда вокруг себя мы видим цветы и конфеты, подарки женщинам, девушкам и девочкам, улыбки и весну. История праздника, однако, не так «мила» в сравнении с его современной интерпретацией. Как и в случае с 23‑м февраля, который из Дня советской армии превратился в «день всех мужчин», 8‑е марта первоначально имело отношение далеко не ко всем женщинам.

Открытка 1969 года

Превращение 8‑го марта в праздник всех женщин произошло ещё во второй половине XX века.

Появление Международного женского дня иногда связывают с мифической манифестацией в Нью-Йорке 8 марта 1857 года, но, судя по научной литературе, это всё-таки миф. Впервые идею женского дня действительно стали продвигать американские социалисты, однако произошло это полвека спустя: в 1909 году «Национальный женский день» объявила Социалистическая партия Америки по инициативе Терезы Малкиэль — между прочим, эмигрантки из России — из Подольской губернии.

Идею подхватила немецкая коммунистка Клара Цеткин, предложив на конгрессе Второго интернационала учредить Международный женский день. Впервые его отметили в ряде стран в 1911 году, но дата в ближайшие годы была плавающей: 19 марта, 12 мая, 2 марта… 8 марта впервые прослеживается в 1914 году, когда одновременно в этот день — в тот год к тому же воскресный — в нескольких странах рабочие и социалистические организации провели марши и демонстрации за равноправие женщин.

Немецкий плакат к 8 марта 1914 года

В России женская манифестация 8 марта (по старому календарю — 23 февраля) 1917 года положила начало Февральской революции, и поэтому именно в России этот день был особенно памятным. Одним словом, хотя злые языки и связывают 8 марта с манифестацией каких-то выдуманных нью-йоркских проституток середины XIX века, и такая версия очень популярна в интернете, история реальной традиции Международного женского дня связана во многом с историей России, и считать праздник навязанным извне, с Запада, будет неверно.

Советская власть в первой половине XX века уделяла значительное внимание женскому вопросу. VATNIKSTAN предлагает посмотреть ранние советские плакаты, связанные с тематикой женской эмансипации и 8‑м марта в частности. Возможно, кому-то этот исторический взгляд на «женский день» покажется интереснее и глубже, чем многочисленные цветы и конфеты сегодня.

Художник А. И. Страхов-Браславский. 1926 год Плакат 1926 года Художник В. Н. Кулагина. 1930 год Художник А. Мытников-Кобылин. 1932 год Художник Б. Дейкин. 1932 год Год издания плаката неизвестен Конец 1910‑х — начало 1920‑х годов 1920‑е годы Плакат 1920 года 1920‑е годы Плакат 1921 года Художник Б. Ф. Березовский. 1950 год Художник Н. Н. Ватолина. 1953 год Художник И. И. Нивинский. 1920 год Художник П. Д. Покаржевский. 1930 год Художник В. Н. Кулагина. 1931 год Художник Г. М. Бершадский. 1920‑е годы Плакат 1924 года Художник Н. Валерианов. 1925 год Художник М. Ушаков-Поскочин. 1925 год Плакат 1920 года Плакат 1926 года Художники Н. Ф. Короткова, М. Ворон. 1930 год Художник Г. М. Шегаль. 1931 год Художник В. Кулагина. 1932 год Художник О. Дейнеко. 1939 год Художник Н. Н. Ватолина. 1941 год Художник Г. Зайцев. 1941 год Художник П. Голуб. 1947 год Художник А. А. Кокорекин. 1947 год

Виктор Кириллов

https://vatnikstan.ru/archive/8march/

Что мы празднуем 8 марта?