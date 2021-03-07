Советские женские плакаты к 8 марта

8‑е марта — красный день календаря, день, когда вокруг себя мы видим цветы и конфеты, подарки женщинам, девушкам и девочкам, улыбки и весну. История праздника, однако, не так «мила» в сравнении с его современной интерпретацией. Как и в случае с 23‑м февраля, который из Дня советской армии превратился в «день всех мужчин», 8‑е марта первоначально имело отношение далеко не ко всем женщинам.
Превращение 8‑го марта в праздник всех женщин произошло ещё во второй половине XX века.
Появление Международного женского дня иногда связывают с мифической манифестацией в Нью-Йорке 8 марта 1857 года, но, судя по научной литературе, это всё-таки миф. Впервые идею женского дня действительно стали продвигать американские социалисты, однако произошло это полвека спустя: в 1909 году «Национальный женский день» объявила Социалистическая партия Америки по инициативе Терезы Малкиэль — между прочим, эмигрантки из России — из Подольской губернии.
Идею подхватила немецкая коммунистка Клара Цеткин, предложив на конгрессе Второго интернационала учредить Международный женский день. Впервые его отметили в ряде стран в 1911 году, но дата в ближайшие годы была плавающей: 19 марта, 12 мая, 2 марта… 8 марта впервые прослеживается в 1914 году, когда одновременно в этот день — в тот год к тому же воскресный — в нескольких странах рабочие и социалистические организации провели марши и демонстрации за равноправие женщин.
Немецкий плакат к 8 марта 1914 года
В России женская манифестация 8 марта (по старому календарю — 23 февраля) 1917 года положила начало Февральской революции, и поэтому именно в России этот день был особенно памятным. Одним словом, хотя злые языки и связывают 8 марта с манифестацией каких-то выдуманных нью-йоркских проституток середины XIX века, и такая версия очень популярна в интернете, история реальной традиции Международного женского дня связана во многом с историей России, и считать праздник навязанным извне, с Запада, будет неверно.
Советская власть в первой половине XX века уделяла значительное внимание женскому вопросу. VATNIKSTAN предлагает посмотреть ранние советские плакаты, связанные с тематикой женской эмансипации и 8‑м марта в частности. Возможно, кому-то этот исторический взгляд на «женский день» покажется интереснее и глубже, чем многочисленные цветы и конфеты сегодня.
Художник А. И. Страхов-Браславский. 1926 годПлакат 1926 годаХудожник В. Н. Кулагина. 1930 годХудожник А. Мытников-Кобылин. 1932 годХудожник Б. Дейкин. 1932 годГод издания плаката неизвестенКонец 1910‑х — начало 1920‑х годов1920‑е годыПлакат 1920 года1920‑е годыПлакат 1921 годаХудожник Б. Ф. Березовский. 1950 годХудожник Н. Н. Ватолина. 1953 годХудожник И. И. Нивинский. 1920 годХудожник П. Д. Покаржевский. 1930 годХудожник В. Н. Кулагина. 1931 годХудожник Г. М. Бершадский. 1920‑е годыПлакат 1924 годаХудожник Н. Валерианов. 1925 годХудожник М. Ушаков-Поскочин. 1925 годПлакат 1920 годаПлакат 1926 годаХудожники Н. Ф. Короткова, М. Ворон. 1930 годХудожник Г. М. Шегаль. 1931 годХудожник В. Кулагина. 1932 годХудожник О. Дейнеко. 1939 годХудожник Н. Н. Ватолина. 1941 годХудожник Г. Зайцев. 1941 годХудожник П. Голуб. 1947 годХудожник А. А. Кокорекин. 1947 год
Виктор Кириллов
https://vatnikstan.ru/archive/8march/
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