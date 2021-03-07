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Советские женские плакаты к 8 марта

8‑е марта — красный день календаря, день, когда вокруг себя мы видим цветы и конфеты, подарки женщинам, девушкам и девочкам, улыбки и весну. История праздника, однако, не так «мила» в сравнении с его современной интерпретацией. Как и в случае с 23‑м февраля, который из Дня советской армии превратился в «день всех мужчин», 8‑е марта первоначально имело отношение далеко не ко всем женщинам.

Советские женские плакаты к 8 мартаОткрытка 1969 года

Превращение 8‑го марта в праздник всех женщин произошло ещё во второй половине XX века.

Появление Международного женского дня иногда связывают с мифической манифестацией в Нью-Йорке 8 марта 1857 года, но, судя по научной литературе, это всё-таки миф. Впервые идею женского дня действительно стали продвигать американские социалисты, однако произошло это полвека спустя: в 1909 году «Национальный женский день» объявила Социалистическая партия Америки по инициативе Терезы Малкиэль — между прочим, эмигрантки из России — из Подольской губернии.

Идею подхватила немецкая коммунистка Клара Цеткин, предложив на конгрессе Второго интернационала учредить Международный женский день. Впервые его отметили в ряде стран в 1911 году, но дата в ближайшие годы была плавающей: 19 марта, 12 мая, 2 марта… 8 марта впервые прослеживается в 1914 году, когда одновременно в этот день — в тот год к тому же воскресный — в нескольких странах рабочие и социалистические организации провели марши и демонстрации за равноправие женщин.

Советские женские плакаты к 8 мартаНемецкий плакат к 8 марта 1914 года

В России женская манифестация 8 марта (по старому календарю — 23 февраля) 1917 года положила начало Февральской революции, и поэтому именно в России этот день был особенно памятным. Одним словом, хотя злые языки и связывают 8 марта с манифестацией каких-то выдуманных нью-йоркских проституток середины XIX века, и такая версия очень популярна в интернете, история реальной традиции Международного женского дня связана во многом с историей России, и считать праздник навязанным извне, с Запада, будет неверно.

Советская власть в первой половине XX века уделяла значительное внимание женскому вопросу. VATNIKSTAN предлагает посмотреть ранние советские плакаты, связанные с тематикой женской эмансипации и 8‑м марта в частности. Возможно, кому-то этот исторический взгляд на «женский день» покажется интереснее и глубже, чем многочисленные цветы и конфеты сегодня.

Советские женские плакаты к 8 мартаХудожник А. И. Страхов-Браславский. 1926 годСоветские женские плакаты к 8 мартаПлакат 1926 годаСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник В. Н. Кулагина. 1930 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник А. Мытников-Кобылин. 1932 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник Б. Дейкин. 1932 годСоветские женские плакаты к 8 мартаГод издания плаката неизвестенСоветские женские плакаты к 8 мартаКонец 1910‑х — начало 1920‑х годовСоветские женские плакаты к 8 марта1920‑е годыСоветские женские плакаты к 8 мартаПлакат 1920 годаСоветские женские плакаты к 8 марта1920‑е годыСоветские женские плакаты к 8 мартаПлакат 1921 годаСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник Б. Ф. Березовский. 1950 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник Н. Н. Ватолина. 1953 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник И. И. Нивинский. 1920 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник П. Д. Покаржевский. 1930 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник В. Н. Кулагина. 1931 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник Г. М. Бершадский. 1920‑е годыСоветские женские плакаты к 8 мартаПлакат 1924 годаСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник Н. Валерианов. 1925 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник М. Ушаков-Поскочин. 1925 годСоветские женские плакаты к 8 мартаПлакат 1920 годаСоветские женские плакаты к 8 мартаПлакат 1926 годаСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожники Н. Ф. Короткова, М. Ворон. 1930 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник Г. М. Шегаль. 1931 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник В. Кулагина. 1932 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник О. Дейнеко. 1939 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник Н. Н. Ватолина. 1941 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник Г. Зайцев. 1941 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник П. Голуб. 1947 годСоветские женские плакаты к 8 мартаХудожник А. А. Кокорекин. 1947 год

Виктор Кириллов

https://vatnikstan.ru/archive/8march/

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