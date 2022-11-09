День милиции 10 ноября остаётся настоящим праздником сотрудников органов внутренних дел

Почему 10 ноября Россия чествует сотрудников полиции Этот профессиональный праздник благополучно пережил и исчезновение государства, в календаре которого появился, и смену названия самого объекта чествования. Впрочем, 10 ноября остается в массовом сознании старым добрым днем милиции — пускай она теперь и называется иначе. Потому что каждый понимает: именно эти люди в форме защищают порядок на улицах и покой в наших домах. Так что отмечают этот праздник традиционно с государственным размахом — и со всенародным одобрением. «Известия» вспоминают историю дня сотрудника органов внутренних дел. Этот профессиональный праздник благополучно пережил и исчезновение государства, в календаре которого появился, и смену названия самого объекта чествования. Впрочем,. Потому что каждый понимает: именно эти люди в форме защищают порядок на улицах и покой в наших домах. Так что отмечают этот праздник традиционно с государственным размахом — и со всенародным одобрением. «Известия» вспоминают историю дня сотрудника органов внутренних дел.

Задумка наркома Рыкова

Основателем этого праздника считается Алексей Рыков — первый народный комиссар внутренних дел. Именно он 28 октября (10 ноября) 1917 года подписал постановление «О рабочей милиции», которое завершалось любопытной формулировкой: «Военные и гражданские власти обязаны содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее техническими силами вплоть до снабжения ее казенным оружием». Действительно, «амуниции» в революционной суматохе критически не хватало. По телеграфу приказ Рыкова разослали по всем губерниям и уездам. Полицейский в Самарканде (Российская империя). Фото: С. М. Прокудин-Горский, между 1905 и 1915 гг.

И трех дней не прошло после взятия Зимнего, а большевики уже позаботились о новом органе, который занимался бы защитой правопорядка. Их торопливость объяснима: одной Красной гвардии — вооруженных рабочих отрядов, которые принимали участие в захвате власти в Петрограде и Москве, — не хватало. Тем более что в Белокаменной бои за советскую власть к тому времени еще не завершились.

Милиция, по замыслу Рыкова, должна была подчиняться Советам рабочих и солдатских депутатов. Хотя, пожалуй, это была лишь дань времени: понятно, что руководить органом, осуществляющим полицейские функции (как бы он ни назывался), должно было министерство. Говоря по-новому: наркомат. Просто в первые дни советской власти система советов в стране была обширнее, чем вертикаль исполнительной власти.

Формировались первые милицейские отряды, главным образом, из добровольцев и «сознательных рабочих». Профессионалам царской выучки поначалу не доверяли, как и сотрудникам «государственной милиции» Временного правительства. Хотя строгого отбора кадров и постоянного штата тоже не существовало: в первые послереволюционные месяцы текучка кадров была головокружительная. Владимир Ленин и Алексей Рыков, 3 октября 1922 года

По исторической иронии, Рыков пребывал на этом посту недолго — всего лишь девять дней. В то время он выступал за широкую коалицию левых сил. Это не соответствовало планам председателя Совнаркома Владимира Ленина, сделавшего ставку на коалицию двух партий — большевиков и левых эсеров. Рыков на некоторое время отошел от политики.

Вернулся он в советскую «верхушку» только в феврале 1918 года, причем не в наркомат внутренних дел... Но подпись, которую он поставил под историческим постановлением, навсегда стала точкой отсчета в истории милиции и современной полиции.

«Постоянный штат лиц»

Понятие «милиция» возникло от латинского miles — воин. Милицией еще в древние времена называли ополченцев, нерегулярные части — в отличие от профессионального войска. После Февральской революции слово «полиция» в нашей стране надолго впало в немилость по понятным причинам: еще совсем недавно полицейские «тащили и не пущали» представителей новой власти. Поэтому революционеры еще до Октября зацепились за слово «милиция», увидев в нем историческую связь с «народной гущей». Ведь традиционно «милицейские отряды» формировались не по воле тиранов, а были своего рода гражданской инициативой.

Но в Советской России милиция стала настоящей полицейской службой. Эффективно бороться с бандитизмом «любительский» орган, конечно, не мог. В марте 1918 года новый нарком внутренних дел и старый большевик Григорий Петровский предложил реформировать «армию правопорядка», по сути превратив ее в профессиональную службу — с иерархией, системой подготовки и штатным расписанием. ЦК поддержал его инициативу: борьба с преступностью в те годы стала для советской республики проблемой не менее острой, чем белое движение и интервенция. Образцы формы рабоче-крестьянской милиции 1923 года в Музее управления внутренних дел Облисполкома в Оренбурге, СССР, 1 марта 1991 года

«Милиция существует как постоянный штат лиц, исполняющих специальные функции, организация милиции должна осуществляться независимо от организации Красной Армии, функции их должны быть строго разграничены», — эта директива коллегии НКВД была направлена по всей России. Но первая единая форма у милиции появилась только в 1923 году: темно-синие штаны, светло-серая гимнастерка и серая фуражка с красным околышем. Позже форма не раз менялась, с преобладанием синих и белых цветов.

В составе рабоче-крестьянской милиции открывались структурные подразделения, каждое из которых отвечало за тот или иной участок оперативной работы. В октябре 1918 был создан уголовный розыск — «для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». С весны 1919 года ведут свою историю экспертно-криминалистические подразделения угрозыска.

В мае 1931 года в Москве (а вслед за ней и по всему Союзу) при милиции появились отделы регулирования дорожного движения — ОРУД. В 1935 году при отделениях милиции появились «детские комнаты», а еще через два года в СССР появилась спецслужба по борьбе с экономической преступностью — отделы по борьбе с хищениями соцсобственности, вошедшие в фольклор аббревиатурой ОБХСС.

Первые герои

Сотрудники Пятницкого комиссариата милиции Егор Швырков и Семен Пекалов 4 апреля 1918 года вступили в бой с вооруженной бандой, грабившей квартиры в доме № 12 на Космодамианской набережной. Завязалась перестрелка. Милиционерам удалось предотвратить грабеж, но только ценой собственных жизней. Швыркова и Пекалова похоронили на Красной площади у Кремлевской стены — как настоящих героев рабочей милиции. Егор Швырков, 1917–1918 год

Пожалуй, первым выдающимся сыщиком советской милиции стал начальник Московского уголовного розыска (кто не знает аббревиатуру МУР?) Александр Трепалов. Именно он стал привлекать к работе опытных сыскарей из старой полиции. Заслугой этого отважного и расчетливого муровца стало и уничтожение банды, державшей в повиновении всю Хитровку — старинный московский район, который еще с царских времен пользовался дурной славой как уголовное гнездо. Сам начальник МУРа лично внедрился в банду, а потом организовал арест всей преступной сети, в которой состояло около ста человек. Александр Трепалов

Нельзя не вспомнить и Владимира Арапова — одного из прототипов Володи Шарапова — литературного героя братьев Аркадия и Бориса Вайнеров. Именно он «раскручивал» самые громкие послевоенные дела МУРа. Достаточно вспомнить банду Ивана Митина, совершившую несколько десятков кровавых вооруженных налетов на сберкассы и магазины. А потом Арапову удалось и арестовать серийного убийцу Владимира Ионесяна по кличке Мосгаз.

«Потому что службу эту очень важной нахожу»

Если служба разведчиков и контрразведчиков в СССР всегда была овеяна ореолом романтики, то к милиционерам долгое время относились без должного уважения. Их работу считали грязной, не слишком интеллектуальной. Милицией пугали непослушных детей — как Бабой Ягой и Кощеем Бессмертный: «Не озорничай, а то милиционер придет, заберет!»

Постарались и «уголовные элементы», внедрявшие в фольклор унизительные для милиции байки и присловья. Повысить престиж «солдат в синих шинелях» могли только писатели и кинематографисты. Но долгое время милицейских детективов в СССР практически не было. Считалось, что не стоит напоминать советским людям о существовании в нашей стране уголовного мира. А какой детектив без преступников?

Плотину прорвали Сергей Михалков и Аркадий Адамов. Михалков — знаменитый детский поэт, а кроме прочего соавтор гимна Советского Союза — в 1954 году написал продолжение своей знаменитой сказки «Дядя Степа», в которой любимый герой советских детей — добродушный московский великан — стал служить в милиции. Поэму «Дядя Степа — милиционер» в том году опубликовали сразу в нескольких журналах: «Новый мир», «Пограничник» и «Пионер», а также в газете «Пионерская правда». Не заставили себя ждать и красочные отдельные издания. Михалков создал образ обаятельного, сильного и справедливого милиционера, который помогает людям и с легкостью урезонивает любого хулигана. Писатель Эль-Регистан, композитор Александр Александров и поэт Сергей Михалков во время работы над государственным гимном СССР, 1943 год

Михалков сумел изменить общественное отношение к милиции, показать доброе, человеческое лицо сотрудника «органов» — защитника и помощника.

Не меньше сделал для популяризации служителей правопорядка писатель Аркадий Адамов. Он задался целью «пробить» милицейскую тему в большую литературу. Сам вместе с сотрудниками Московского уголовного розыска ходил на вызовы, на задания. Видел кровь, участвовал в расследовании запутанных преступлений. Итогом этих наблюдений стала книга «Дело пестрых», вышедшая в свет в 1956 году, с легкой руки писателя Валентина Катаева, в журнале «Юность». А через два года вышел на экраны и одноименный фильм, сразу ставший популярным. После этого книги и фильмы о милиции выходили в Советском Союзе ежегодно и, как правило, пользовались широким успехом. Отдельные авторы, например братья Вайнеры, становились общенациональными знаменитостями и признанными литературными звездами.

Праздник на всю страну

Официальным профессиональным праздником этот день стал только в 1962 году, после соответствующего указа Верховного Совета СССР. С тех пор к 10 ноября непременно выходили специальные полосы в центральных газетах, по радио и по телевидению солдат правопорядка поздравляли артисты, случались и премьеры «милицейских» кинолент. К тому же, как правило, в этот день руководство МВД награждает своих отличившихся сотрудников. Празднование Дня советской милиции в Москве, СССР, 10 ноября 1987 года

Немало сил приложил для популяризации Дня милиции министр внутренних дел Николай Щёлоков. При нем день 10 ноября стал праздником на всю страну. Щёлоков возглавлял ведомство 16 лет, считался близким другом Леонида Брежнева и, говоря современным языком, знал толк в «пиаре». Именно в щёлоковские годы концерт, посвященный Дню милиции, стал одним из самых популярных телевизионных зрелищ в СССР. Как правило, его показывали в прямом эфире. Там звучали самые острые эскапады сатириков, выступали самые яркие звезды советской эстрады, приберегая для милиционеров премьеры будущих шлягеров. В народе считалось, что артистов, выступавших в «милицейском» концерте, потом целый год не штрафует ГАИ. Министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков, 1980 год

10 ноября 1974 года состоялась премьера первой части многосерийного телефильма «Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает». Один из соавторов сценария — Гелий Рябов — сам в свое время работал следователем угрозыска, а позже был помощником министра внутренних дел. Он решил проследить историю милиции от первых послереволюционных дней до нашего времени, то есть до середины 1970-х.

Герой сериала — Николай Кондратьев — надолго стал образцом «идеального рыцаря милиции». Как и тройка «знатоков», как и Глеб Жеглов и Владимир Шарапов из «Места встречи изменить нельзя». Первые показы этих культовых телефильмов тоже состоялись к празднику. Их эстафету подхватили герои «Улиц разбитых фонарей», несколько скрасившие для миллионов зрителей мрачные 1990-е. Словом, искусство не было в долгу перед милицией. Книги, песни и фильмы, несомненно, добавили обаяния профессиональному празднику Глеба Жеглова и Пал Палыча Знаменского.

Конечно, Щёлоков занимался не только концертами. При нем была основана академия МВД. При нем профессия милиционера стала высокооплачиваемой и престижной. В 1981 году, накануне праздника, в здании бывшей Сущевской полицейской части, открыл двери для первых посетителей Центральный музей МВД, хранящий память о сотнях самых замысловатых следственных дел прошлых лет. Экспонаты Центрального музея МВД России в Москве

Милиция всегда славилась умением собирать разнообразную информацию — о преступниках, изобличенных и потенциальных. Множество документов, написанных от руки и напечатанных на пишущих машинках, тысячи и тысячи потускневших фотографий... Но именно при Щёлокове, в 1970 году был организован Главный информационный центр при МВД СССР — чтобы систематизировать данные, наработанные за много лет. Там проходили проверку первые советские ЭВМ. Программисты стали играть важную роль в следственной работе. В наше время «мозговой центр» полиции оснащен техникой последнего поколения.

Служба завтрашнего дня

Сегодня никому не нужно доказывать необходимость профессиональной полиции, как и необходимость праздника, когда мы чествуем представителей службы, которая, как известно, «и опасна, и трудна». На вооружении современной службы — новая техника, новые методики. Президент России Владимир Путин и Нурбаганд Нурбагандов, Кумсият Нурбагандова, родители полицейского Магомеда Нурбагандова, получившего звание Героя России (посмертно), во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2016 год

Неизменными остаются традиции бесстрашных сыщиков, оперативников и простых солдат правопорядка, которые служили «не щадя живота своего». В 2016 году вся страна узнала о подвиге лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который вступил в бой с пятью боевиками-террористами. И был расстрелян, когда отказался призывать других милиционеров бросать службу. «Работайте, братья!», — с такими словами он ушел из жизни. К счастью, столь трагические «информационные поводы» в последние годы появляются всё реже.

Известно: чем незаметнее работа полиции, тем она профессиональнее. Чем реже мы о ней вспоминаем, тем эффективнее ее действия. Но в день профессионального праздника они — в центре внимания. И это справедливо.

Автор: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

https://iz.ru/1084546/arsenii-zamostianov/okhrannaia-gramota-pochemu-10-noiabria-rossiia-chestvuet-sotrudnikov-politcii

В СССР этот праздник отмечался масштабно и ярко: самых достойных сотрудников внутренних дел награждали медалями и дипломами за заслуги, а также проводились концерты, которые обязательно транслировались по телевидению. Концерты эти ждали всей страной даже не причастные, но из-за прекрасных концертов все знали, когда отмечается День Милиции. Кто хочет ознакомиться с некоторыми сохранившимися концертами, может пройти в нашу прошлую тему по ссылке в самом конце материала.

Сейчас этот праздник не утратил своей красочности и официальности. Теперь ежегодно 10 ноября в Государственном Кремлевском дворце для сотрудников органов проводится большой концерт со множеством эстрадных звезд, а также вручаются награды за профессиональные достижения.

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С Днём милиции !!!