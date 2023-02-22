Взгляд на Сталина из архивов ФСБ

Как опровергнуть мифы о Голодоморе, Катыни, Сталинских репрессиях? Можно долго сотрясать воздух, а можно обратиться к подлинным историческим источникам. И все вопросы сразу будут сняты – документы – упрямая вещь.

Читаю замечательную монографию нашего давнего знакомого – историка Александра Дугина. Материалы его работы в Центральном архиве ФСБ, архивно-следственные дела, выдержки из протоколов допросов и тому подобное. Факты чётко и по делу. Название слегка фривольное, по нынешней издательской моде: «Тайны архивов НКВД СССР 1937-38. Взгляд изнутри». Тем не менее, это серьёзная именно научная историческая работа. В рецензентах два доктора наук.

Например, вопрос о масштабах «Сталинских репрессий». Либеральные историки соревнуются кто больше: 19 миллионов погибших, 48 миллионов, 100 миллионов. Обижаться не на кого, итальянский историк Джузеппе Амато приводит данные о гибели в ГУЛАГе 22 миллионов Советских граждан. Откуда он это взял? Он честно пишет – из бредней Волкогонова. Мы сами про себя такое пишем, чего удивляться?

А вот данные официальные, из архивных справок НКВД. С тридцатого года всего 3,6 миллиона репрессированных по пятьдесят восьмой, включая откровенно уголовные составы. Не погибших, а попавших под суд. Именно такая справка в конце пятьдесят третьего ушла на имя Хрущёва и Маленкова.

А также данные о том, что на пятьдесят третий год в тюрьмах и лагерях содержалось два с половиной миллиона человек. Однако, на цирковом шоу под названием двадцатый съезд Никита бахнул про десять миллионов. Так ведь справки НКВД сохранились!

Но три с половиной миллиона осуждённых за двадцать лет – как-то несерьёзно для кровавых репрессий. Сегодня и то больше. Дугин рассказывает, что видный идеолог перестройки Яковлев подлинные данные публиковать просто запретил. Статьи Дугина и Земскова просто возвращали авторам. Надо было рассказывать про сто миллионов умучанных Сталиным.

Для сравнения в те же тридцатые через американский ГУЛАГ трудовых армий прошло 8,5 миллиона человек. И занимался этим американский Берия, министр внутренних дел Икес. Но там все спокойно, а у нас террор. Кровавый. Не смешно?!

В Америке на спасение голодающих трудовые лагеря были похожи мало. Из тридцати долларов государственного жалования у работяг вычитали 25 долларов за «питание и содержание». В палатках трудовых лагерей. Итого пять долларов в месяц за вполне каторжную работу. Но про такое либералы отчего-то не пишут. И фильм «Гроздья гнева» по известной книге в Голливуде переснимать запретили.

Другой больной вопрос историков – коллективизация и голод начала тридцатых. Как известно любому либералу, Сталин подобно царскому режиму вывез всё зерно за рубеж. Именно поэтому и случился голод.

И впрямь ведь, в конце двадцатых зерно продавали, чтобы оплачивать передовое оборудование. И те же самые трактора для села. Опять факты из официальных архивов. За тридцать второй год вывезли 500 тонн зерна. В расчете на 190 миллионов населения это – два с половиной килограмма на человека. Для голода как-то несерьёзно.

Другое дело, было серьёзное противодействие коллективизации кулаков и бывших барчуков из-за рубежа. И кооперативная скупка зерна шла бешеными темпами, чтобы задрать цены. Так это совершенно другая история с которой бороться надо было не экономическими мерами, а чекистам. Они и боролись. Еще про масштаб репрессий тридцать седьмого. Несколько глав Дугин посвятил следственным делам ближайших помощников Ежова – Исаака Шапиро и Сергея Зубкина. С очевидностью в допросах показано, что эти деятели последовательно заметали под ковёр любые злоупотребления в НКВД. В ЦК уходили чистенькие отчёты с заниженными в десятки раз цифрами арестованных и расстрелянных.

Любые попытки даже сотрудников НКВД с мест пробиться наверх с сообщениями о творящихся безобразиях пресекались вплоть до бессудных расстрелов своих же сотрудников. Жалобы и докладные записки сжигались! Уже после ареста Ежова были обнаружены утаенные от ЦК справки с подлинным масштабом арестов. Как известно, когда Берия доложил Сталину о своих подозрениях – работа троек в ноябре 1938 года была отменена вождём за один день. И за ежовскую братию принялись всерьёз. Судьба Шапиро, Зубкина и их подельников тоже оказалась печальной – та же самая стенка, к которой они отправляли иногда вполне невиновных людей.

Еще одно вполне детективное дело – неизвестное ранее покушение на Сталина. Читаешь материалы и поражаешься. Группа заговорщиков в 1933 году готовила покушение на членов Политбюро при просмотре кинокартины в зале Союзкино в Гнездиковском переулке. Было подготовлено оружие, распределены роли, не хватило времени для исполнения.

Поразительно, что дело Гнездиковцев откровенно замели под коврик. Дело в том, что среди заговорщиков обнаружились действующие сотрудники НКВД и руководство не хотело бросать тень на свою контору. Досье на убийц Сталина прятали по кабинетам пять лет! Это видно по тому, что сброшюровано дело только в 1938 году!

Ещё одна вечная тема – Катынь. Уже в школьных учебниках написано как злодей Сталин расстрелял 25 тысяч невинных поляков. Тычат в глаза справку Берии за которую так нежно извинялся перед Ярузельским Горбачёв. Беда только, что эта справка откровенная фальшивка.

Историк Дугин подробно разбирает все признаки этого документа. Печатные машинки разные на разных листах и не бьются с другими подлинными документами от близких дат. А ведь шрифт машинки это почти отпечатки пальцев для эксперта.

Документы пробиты разными датами. Причём бардак настолько грубый, что когда на это обратили внимание в Политбюро в конце восьмидесятых, на следующий день появился вариант справки без даты вообще. Волшебство.

Фальшивка слеплена настолько грубо, что для историка дико. Банальные нарушения делопроизводства, нет отметок машинистки, нет отметок Поскрёбышева. Число арестованных не бьётся в разных местах записки и это всего на четырёх листах! Такой документ просто не мог пройти строгие инстанции!

Историк Жуков вспоминал, как в начале девяностых в архиве Президента ему показывали эту фальшивку. Только тогда фальсификаторы были скромнее. В документе было не 25 тысяч, а всего 3 тысячи поляков. Да и листов в документе был всего один. С годами аппетиты росли и вот в учебнике чёрным по белому 25.

Отдельная работа почти Шерлока Холмса – дело Берии. При том, что понарисовали аж 39 томов уголовного дела. Которые до сей поры под замком. Доступны историкам только пять томов, адресованных ЦК.

Но даже по этим пяти томам понятно, что дело сляпано и довольно небрежно. Нет положенных пометок, число листов в приложениях не совпадает с реальными приложениями.

За все пять томов «главного преступника двадцатого века» ни одной очной ставки! Ни одного отпечатка Берии, ни одной фотографии после ареста. Известную записку Берии ЦК почерковеды разнесли в пух и прах. Кто это вообще писал?

Вывод вполне очевиден – не было никакого суда. Ребятки Хрущёва устранили Берию сразу же, даже не пытаясь арестовать. Слишком много мог Лаврентий Павлович рассказать про художества самого Хрущёва. Все остальные 39 томов написаны позднее.

Крайне любопытны выдержки Дугина из рассекреченных архивно-следственных дел отдельных шпионов и преступников. Яркий пример – гражданин Игорь Винецкий. Обвинён как германский шпион. Понятно – всё выдумка Сталинских костоломов. Какие там шпионы.

А потом читаешь дело, протоколы показаний подельников и показания самого обвиняемого и картинка меняется. Ну а чего такого - направили специалиста за государев счёт изучать станции связи в Германию. Да ещё с неслабыми полномочиями закупить для Союза передовые образцы техники.

Немедленно на горизонте образовался представитель Сименса. Который предложил кругленькие суммы, если Советский камрад выберет для закупок именно Сименс. Винецкий подробно рассказывает когда и какие суммы получал от Сименса. Это же не измена, так, шажок на скользкую дорожку.

А через пару лет гражданин Винецкий оказался на службе в НКВД. Опять же не Штирлицем, а техническим спецом по особым средствам связи. И тут его невинно навестил давний дружок из Сименса.

Мол, я-то не шпион, даже не подумайте. Честный коммерсант. Но вот заходили ко мне авторитетные парни из одной Берлинской конторы. Вот даже в журнале посещений для Вас расписались. Такой способ и будущего агента встречами не подставить и показать кто есть кто.

Очень этим парням интересно как организована спецсвязь в НКВД. А что такого, мы же не воюем, чистое любопытство разведки. Надо бы уважить. Вот, кстати, расписочки Ваши о взятках. Нехорошо, если они в НКВД попадут. А мы за информацию о радиостанциях чекистов и денежек подкинем.

Банальный вербовочный подход. Как из детективной книжки. Замарался на взятках, взяли на карандаш в германской разведке. В нужный момент наставили на нужный путь. Да так, что не свернуть, ни вернуться обратно.

Ну да, вот так становятся шпионами, где же тут Сталинские костоломы? Вполне профессиональная работа НКВД по разоблачению агента врага. И такие истории одна за другой.

И про покушения на Сталина историк Дугин делает крайне любопытный обзор. Под два десятка их, тщательно спланированных нашими западными «партнёрами». Включая нападение японских диверсантов под командованием предателя генерала Люшкова.

Тоже ничего удивительного. В пятьдесят первом Президент Трумэн создает Совет по стратегии. Который, как теперь известно из документов, разрабатывал такой «План устранения Сталина от власти». Гораздо вернее было бы назвать сей план просто «Планом устранения». Меры там разрабатывались вполне физические. И кто знает, не этот ли план таки выстрелил в пятьдесят третьем.

Читается работа Дугина с удовольствием. Совершенно захватывающий взгляд на громкие сенсации эпохи через призму спокойного и однозначного языка документов. Чего выдумывать – в документах вот так, это наука история. А все байки очередных Волкогоновых, Монтефиоре, Амато и Радзинских – не более, чем художественная литература.

Книгу умницы историка Дугина горячо рекомендую к прочтению. Многие вопросы нашего прошлого станут предельно ясны, настолько, что и спорить либералам не придётся. Вот железный аргумент – не перешибёшь.

Называется монография «Тайны архивов НКВД СССР 1937-38. Взгляд изнутри». Ознакомиться можно по ссылке ниже. Несмотря на научный характер, читается книга на ура. Желаю Вам приятного прочтения!

"Тайны архивов НКВД СССР 1937-38. Взгляд изнутри" А. Дугин

https://dzen.ru/media/mem/vzgliad-na-stalina-iz-arhivov-fsb-...