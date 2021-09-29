Сибирь глазами иностранца

Кемеровский драмтеатр, 1958 год

(Из газеты «Комсомолец Кузбасса» 1 марта 1963 года).

В Сибири побывал французский журналист Пьер Рондьер. Был он и в Кузбассе. После поездки он писал:

«Я вернулся из Сибири очарованным и плененным. Кузбасс, равный почти одной пятой части Франции, представляет собой сегодня самое грандиозное на планете эксплуатируемое месторождение угля. 900 млрд. тонн на крошечной, по сравнению с сибирскими масштабами, территории.

Угольный капитал всей Англии тех времен, когда она была мировым поставщиком этого топлива, не может сравниться с запасами Кузнецкого бассейна ...

Горняки Франции, Бельгии, Западной Германии благословляют небо, когда встречают двухметровый пласт. В Кузбассе же пласт толщиной в 12-16 метров - заурядное явление. А вот пласт мощностью в 50 метров представляет интерес.

В эпоху индустриализации Англии население Ливерпуля за период с 1685 по 1800 годы, то есть за 115 лет, увеличилось с 4 до 82 тысяч человек. Это можно считать классическим примерам классическим, но не для Сибири. В Кемерове за 43 года население увеличилось в 92 раза.

Об этом сказочном, манящем, но невероятно трудном для освоения крае, об этой обаятельной, но одновременно внушающей страх земле, как будто бы специально созданной не для обыкновенных людей, а для гигантов.

.. об истории этой страны, уже сегодня оказывающей серьезное влияние на жизнь нашей планеты, мы ничего не знаем.

Пусть Сибирь восхищает, завлекает, пугает и поражает. Сказочная и необъятная, она уже существует. И тот, кто ничего не знает о ней, не знает будущего нашей планеты.

Через 20-30 лет, еще до конца текущего столетия, Сибирь станет самым мощным и самым богатым краем, который целиком перевернет мировое равновесие».

Кинотеатр "Космос", 1967 год

Ул. Арочная, клуб КХЗ

http://xn----8sbenbrquebb4afq7e.xn--p1ai/news/Sibir'-glazami-inostranca

А это посещение Новосибирского Академгородка иностранцами:

Гости Академгородка - док фильм

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PS.

Конечно, не могло у"западных крокодилов" не пригореть конкретно. С этим надо было что-то делать, вот и сделали. Причём очень много "помощников" нашли прямо тут на месте. Они и сейчас среди нас(((