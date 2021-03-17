18 марта — день Парижской коммуны!

1 сентября 1870 года состоялось сражение под Седаном, которое закончилось катастрофическим поражением французской армии, пленением императора Наполеона III и последующей капитуляцией. 3 сентября на улицы Парижа вышли толпы рабочих, требовавших низложения Наполеона III, что в итоге вылилось 4 сентября 1870 года в революцию – была провозглашена Третья Республика. Сформировалось новое правительство, состоявшее из буржуазных республиканцев и монархистов. Главой временного правительства стал генерал Трошю, бывший военный комендант Парижа. Правительство стало называть себя «правительством национальной обороны», главной задачей которого стала подготовка обороны столицы и страны. С 19 сентября пруссаки начали осаду Парижа.

Следует отметить, что Временное правительство никак не собиралось держать осаду, генерал Трошю считал, что в условиях, в которых находилась Франция, делать это было бы безумием. Тем не менее, открыто сказать народу, что правительство не намерено серьезно заниматься делами обороны, не решились. Правительство проводило такую политику, которая должна была естественно подвести народ к тому, что войну нужно заканчивать, но они очень боялись революции. В открытую они говорили, что не отдадут ни одной пяди французской земли, но на деле были убежденными пораженцами.

Тогда за оборону взялся народ. Начали возникать революционные клубы, кружки, собрания рабочих, издаются газеты, в которых ведется пропаганда. Народ призывают к обороне столицы. 11 сентября уже был сформирован Центральный комитет народной обороны Парижа, который требовал: уничтожения полиции, замена ее выборной администрацией, свобода слова, печати, собраний, организация охраны продовольствия, вооружения граждан, контроля за мерами обороны, создания поголовного ополчения для всех французов, способных носить оружие. ЦК начали создавать батальоны национальной гвардии из трудового населения Парижа. Уже к октябрю в них записалось около 250 тысяч человек, а население приступило к сбору средств для организации вооружения этой гвардии. Они отлили пушки за свой счет, на которые потом не покусился даже Бисмарк. В конце концов, 27 октября народ ворвался в парижскую ратушу, и объявило правительство низложенным. Решено было создать комитет общественного спасения во главе с Бланки. Однако в тот же день правительство вновь заняло ратушу и инсценировало примирение с восставшими. Им была обещана амнистия, однако потом они были арестованы. Только Бланки удалось скрыться, но и ему заочно был вынесен смертный приговор.

Национальная гвардия удерживала Париж, но в городе наступал голод. 22 января 1871 года бланкисты сделали еще одну попытку поднять восстание, но их выступление было подавлено правительственными войсками. 28 января 1871 года было подписано перемирие на условиях капитуляции Парижа. 8 февраля были проведены выборы в Национальное собрание. Монархисты и клерикалы решили действовать против социалистов, начав уверять крестьян, будто социалисты стремятся к захвату их земель. Благодаря этой агитации, в правительство были выбраны только представители крупной буржуазии и духовенство. И это же правительство на первом же своем заседании отказалось признавать Францию республикой. Главой правительства был избран член Законодательного корпуса, возглавлявший при Наполеоне III реакционную «политику порядка» - Тьер. Боясь революционного народа, Национальное собрание заседало не в революционном Париже, а в Бордо, потом переехало в Версаль.

В середине марта Национальное собрание решило разоружить национальную гвардию. В ночь на 18 марта 1871 года правительство двинуло войска на Монмартр и другие рабочие районы Парижа с целью отобрать пушки, которые были отлиты на деньги рабочих. С этого должно было начаться, по замыслу правящих кругов, разоружение пролетарских предместий Парижа, которые являлись главным препятствием к тому, чтобы восстановить монархический строй и возложить издержки войны на плечи народных масс. Войска, заняв высоты Монмартра и некоторые другие районы, захватили пушки и уже начали переправлять их в центр города. Национальные гвардейцы, застигнутые было врасплох действиями правительственных войск, взялись за оружие и, при поддержке населения, дали отпор. Центральный комитет национальной гвардии перешел к наступлению,и к вечеру столица Франции оказалась в руках рабочих. Правительство бежало в Версаль. Революционные деятели решили не добивать его, что, к сожалению, приведет к тому, что правительству Тьера удастся оправиться от паники и вскоре укрепить армию.

Центральный комитет всецело занялся подготовкой выборов в Парижскую коммуну: он считал своей первоочередной обязанностью как можно скорее передать свои полномочия избранному всем населением Парижа органу, чтобы избежать возможных упреков в противозаконном захвате власти. 26 марта состоялись всеобщие выборы в Парижскую коммуну. Избрано было 86 человек, но, в результате, это число сократилось до 68 человек – состав коммуны покинула крупная буржуазия.

Кто были эти 68 человек с точки зрения социальной и политической ориентации? 32 человека были представителями интеллигенции: журналисты, адвокаты, врачи, 1 офицер. 25 человек были рабочими, 8 человек разнослужащих, 1 ремесленник, 2 мелких предпринимателя. Вот этим людям было доверено решить судьбу Парижа.

Партийный и политический состав членов Коммуны тоже был пестрым. Здесь было несколько фракций. Крупным было представительство нео-якобинцев, которые вдохновлялись идеями революции 1789 года. Некоторые были бланкистами – самой организованной, энергичной, дисциплинированной группой. Им была свойственная инициативность. Они считали, что инициативное меньшинство начинает революцию, все делает, а пассивное большинство только поддерживает и обеспечивает успех. Было несколько прудонистов, которые поддерживали идеи создания коллективных касс, касс взаимопомощи, где рабочие должны были учиться социализму и таким образом все общество подведут к социализму. Были анархисты, сторонники Бакунина, а еще несколько не определились с политическими симпатиями.

Объединяло их всех то, что все они искали пути наиболее справедливого распределения общественного богатства между его производителями. Все они отрицательно относились к чисто политической борьбе, которая не затрагивала бы существа капиталистического строя. Естественно то, что они были связаны с народными массами, они сам народ представляли, и это тоже было их великим благом. Но все же между ними было много разногласий. И по мере решения проблем они станут весьма отчетливыми.

29 марта Коммуна издала свой первый декрет — единственной вооруженной силой в Париже является Национальная гвардия. Согласно этому декрету отменялся рекрутский набор, что было положительно встречено обществом. Обеспечение порядка и безопасности возлагалось на Национальную гвардию. Говорили, что сам вооруженный народ должен был обеспечить порядок.

Коммуна создала новые министерства. Коммуна стала одновременно исполнять функции и законодательного и исполнительного органа. В основу деятельности был положен принцип выборности должностей во всех органах правления, в суде. Был установлен принцип отзыва тех делегатов, которые не оправдали доверия. Коммуна регламентировала зарплату всех служащих, зорко следила за тем, чтобы ни один служащий не получал выше, чем квалифицированный рабочий.

Весь административный аппарат коммуны, все его сотрудники работали под контролем, могли быть сменены и отозваны. Проводили они и социально-экономические реформы, например, был введен запрет на ночной труд в пекарнях, установлен 10-часовой рабочий день.

Но основные споры шли вокруг военной деятельности коммуны. Ее работа проходила в непосредственной близости от контрреволюционного Версаля, где правительство Тьера готовило нападение на Париж. И за этими спорами коммунары потеряли важный ресурс – время. Еще большой ошибкой было то, что в военную власть попали студент-медик, типографский слушающий и рабочий литейщик.

Версальская армия же время не теряла и готовила наступление. 2 апреля начались военные действия. И выяснилось, что коммунары к бою не готовы. Не были готовы западные укрепления, они никак не охранялись, не имели никаких резервов, не имели даже продуманного плана обороны. Но, тем не менее, с большим энтузиазмом они рвались в бой. Но сил было недостаточно.

21 мая версальцы вступили к Париж. Вдруг из крепостных стен вышел человек с белым флагом и закричал: «входите, здесь никого нет». Командовал армией версальцев маршал Мак-Магон. Потом он станет президентом республики. Организовать сопротивление коммуна уже не смогла.

Главная причина поражения и падения коммуны была в том, что революция не могла одержать победу, так как еще не имела условий для победы: не было нужного уровня зрелости рабочего класса, ни других социальных слоев.

ем же была Парижская Коммуна? В марксистской литературе господствует точка зрения, что коммуна была первым опытом диктатуры пролетариата.

