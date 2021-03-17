18 марта — день Парижской коммуны!

1 сентября 1870 года состоялось сражение под Седаном, которое закончилось катастрофическим поражением французской армии, пленением императора Наполеона III и последующей капитуляцией. 3 сентября на улицы Парижа вышли толпы рабочих, требовавших низложения Наполеона III, что в итоге вылилось 4 сентября 1870 года в революцию – была провозглашена Третья Республика. Сформировалось новое правительство, состоявшее из буржуазных республиканцев и монархистов. Главой временного правительства стал генерал Трошю, бывший военный комендант Парижа. Правительство стало называть себя «правительством национальной обороны», главной задачей которого стала подготовка обороны столицы и страны. С 19 сентября пруссаки начали осаду Парижа.
Следует отметить, что Временное правительство никак не собиралось держать осаду, генерал Трошю считал, что в условиях, в которых находилась Франция, делать это было бы безумием. Тем не менее, открыто сказать народу, что правительство не намерено серьезно заниматься делами обороны, не решились. Правительство проводило такую политику, которая должна была естественно подвести народ к тому, что войну нужно заканчивать, но они очень боялись революции. В открытую они говорили, что не отдадут ни одной пяди французской земли, но на деле были убежденными пораженцами.
Тогда за оборону взялся народ. Начали возникать революционные клубы, кружки, собрания рабочих, издаются газеты, в которых ведется пропаганда. Народ призывают к обороне столицы. 11 сентября уже был сформирован Центральный комитет народной обороны Парижа, который требовал: уничтожения полиции, замена ее выборной администрацией, свобода слова, печати, собраний, организация охраны продовольствия, вооружения граждан, контроля за мерами обороны, создания поголовного ополчения для всех французов, способных носить оружие. ЦК начали создавать батальоны национальной гвардии из трудового населения Парижа. Уже к октябрю в них записалось около 250 тысяч человек, а население приступило к сбору средств для организации вооружения этой гвардии. Они отлили пушки за свой счет, на которые потом не покусился даже Бисмарк. В конце концов, 27 октября народ ворвался в парижскую ратушу, и объявило правительство низложенным. Решено было создать комитет общественного спасения во главе с Бланки. Однако в тот же день правительство вновь заняло ратушу и инсценировало примирение с восставшими. Им была обещана амнистия, однако потом они были арестованы. Только Бланки удалось скрыться, но и ему заочно был вынесен смертный приговор.
Национальная гвардия удерживала Париж, но в городе наступал голод. 22 января 1871 года бланкисты сделали еще одну попытку поднять восстание, но их выступление было подавлено правительственными войсками. 28 января 1871 года было подписано перемирие на условиях капитуляции Парижа. 8 февраля были проведены выборы в Национальное собрание. Монархисты и клерикалы решили действовать против социалистов, начав уверять крестьян, будто социалисты стремятся к захвату их земель. Благодаря этой агитации, в правительство были выбраны только представители крупной буржуазии и духовенство. И это же правительство на первом же своем заседании отказалось признавать Францию республикой. Главой правительства был избран член Законодательного корпуса, возглавлявший при Наполеоне III реакционную «политику порядка» - Тьер. Боясь революционного народа, Национальное собрание заседало не в революционном Париже, а в Бордо, потом переехало в Версаль.
В середине марта Национальное собрание решило разоружить национальную гвардию. В ночь на 18 марта 1871 года правительство двинуло войска на Монмартр и другие рабочие районы Парижа с целью отобрать пушки, которые были отлиты на деньги рабочих. С этого должно было начаться, по замыслу правящих кругов, разоружение пролетарских предместий Парижа, которые являлись главным препятствием к тому, чтобы восстановить монархический строй и возложить издержки войны на плечи народных масс. Войска, заняв высоты Монмартра и некоторые другие районы, захватили пушки и уже начали переправлять их в центр города. Национальные гвардейцы, застигнутые было врасплох действиями правительственных войск, взялись за оружие и, при поддержке населения, дали отпор. Центральный комитет национальной гвардии перешел к наступлению,и к вечеру столица Франции оказалась в руках рабочих. Правительство бежало в Версаль. Революционные деятели решили не добивать его, что, к сожалению, приведет к тому, что правительству Тьера удастся оправиться от паники и вскоре укрепить армию.
Центральный комитет всецело занялся подготовкой выборов в Парижскую коммуну: он считал своей первоочередной обязанностью как можно скорее передать свои полномочия избранному всем населением Парижа органу, чтобы избежать возможных упреков в противозаконном захвате власти. 26 марта состоялись всеобщие выборы в Парижскую коммуну. Избрано было 86 человек, но, в результате, это число сократилось до 68 человек – состав коммуны покинула крупная буржуазия.
Кто были эти 68 человек с точки зрения социальной и политической ориентации? 32 человека были представителями интеллигенции: журналисты, адвокаты, врачи, 1 офицер. 25 человек были рабочими, 8 человек разнослужащих, 1 ремесленник, 2 мелких предпринимателя. Вот этим людям было доверено решить судьбу Парижа.
Партийный и политический состав членов Коммуны тоже был пестрым. Здесь было несколько фракций. Крупным было представительство нео-якобинцев, которые вдохновлялись идеями революции 1789 года. Некоторые были бланкистами – самой организованной, энергичной, дисциплинированной группой. Им была свойственная инициативность. Они считали, что инициативное меньшинство начинает революцию, все делает, а пассивное большинство только поддерживает и обеспечивает успех. Было несколько прудонистов, которые поддерживали идеи создания коллективных касс, касс взаимопомощи, где рабочие должны были учиться социализму и таким образом все общество подведут к социализму. Были анархисты, сторонники Бакунина, а еще несколько не определились с политическими симпатиями.
Объединяло их всех то, что все они искали пути наиболее справедливого распределения общественного богатства между его производителями. Все они отрицательно относились к чисто политической борьбе, которая не затрагивала бы существа капиталистического строя. Естественно то, что они были связаны с народными массами, они сам народ представляли, и это тоже было их великим благом. Но все же между ними было много разногласий. И по мере решения проблем они станут весьма отчетливыми.
29 марта Коммуна издала свой первый декрет — единственной вооруженной силой в Париже является Национальная гвардия. Согласно этому декрету отменялся рекрутский набор, что было положительно встречено обществом. Обеспечение порядка и безопасности возлагалось на Национальную гвардию. Говорили, что сам вооруженный народ должен был обеспечить порядок.
Коммуна создала новые министерства. Коммуна стала одновременно исполнять функции и законодательного и исполнительного органа. В основу деятельности был положен принцип выборности должностей во всех органах правления, в суде. Был установлен принцип отзыва тех делегатов, которые не оправдали доверия. Коммуна регламентировала зарплату всех служащих, зорко следила за тем, чтобы ни один служащий не получал выше, чем квалифицированный рабочий.
Весь административный аппарат коммуны, все его сотрудники работали под контролем, могли быть сменены и отозваны. Проводили они и социально-экономические реформы, например, был введен запрет на ночной труд в пекарнях, установлен 10-часовой рабочий день.
Но основные споры шли вокруг военной деятельности коммуны. Ее работа проходила в непосредственной близости от контрреволюционного Версаля, где правительство Тьера готовило нападение на Париж. И за этими спорами коммунары потеряли важный ресурс – время. Еще большой ошибкой было то, что в военную власть попали студент-медик, типографский слушающий и рабочий литейщик.
Версальская армия же время не теряла и готовила наступление. 2 апреля начались военные действия. И выяснилось, что коммунары к бою не готовы. Не были готовы западные укрепления, они никак не охранялись, не имели никаких резервов, не имели даже продуманного плана обороны. Но, тем не менее, с большим энтузиазмом они рвались в бой. Но сил было недостаточно.
21 мая версальцы вступили к Париж. Вдруг из крепостных стен вышел человек с белым флагом и закричал: «входите, здесь никого нет». Командовал армией версальцев маршал Мак-Магон. Потом он станет президентом республики. Организовать сопротивление коммуна уже не смогла.
Главная причина поражения и падения коммуны была в том, что революция не могла одержать победу, так как еще не имела условий для победы: не было нужного уровня зрелости рабочего класса, ни других социальных слоев.
ем же была Парижская Коммуна? В марксистской литературе господствует точка зрения, что коммуна была первым опытом диктатуры пролетариата.
Отношение правительства Российской империи к французским коммунарам
Отношение правительства Российской империи к французским коммунарам нашло отражение не только в официальных документах дипломатов и иных чиновников, но и в прессе Российской империи. Правительственная и дворянско-буржуазная пресса («Правительственный вестник», «Московские ведомости», «Голос», «Сын отечества») сразу же отозвалась клеветой на социальную борьбу французов.
С первого же дня революции 18 марта вся официальная правительственная пресса поставила перед собой главную задачу показать французских коммунаров в самых негативных красках, «доказывая», что это — «сборище профессиональных воров», «уличная чернь», враги всего «цивилизованного» мира и т.п. Пресса призывала разгромить их как можно скорее, чтобы «спасти Европу от тлетворного влияния крамольных идей французских коммунаров». Журналисты убеждали общественное мнение России, что коммуне остается жить несколько дней и что с ней будет покончено в ближайшее время. Буржуазная пресса писала, что социальная борьба, имевшая место в Европе, не коснется Российской империи. Выражая это мнение, «Биржевые ведомости» сообщали:
«...великая реформа 19 февраля 1861 г. оградила наш народ от тяжкой необходимости связывать свое существование с вопросом о капитале. Мы на всякие там французские коммуны и прочее можем смотреть совершенно спокойно.» ("Биржевые ведомости", № 76, 1871 г.)
«Французское население, — писала газета "Голос", — в лице своих представителей низших классов есть самое экзальтированное и самое развращенное население в свете. В особенности эта ужасная демагогическая завистливость, проевшая чернь до костей, и заправляет теперешними событиями. Теперешний французский бунт дело вовсе даже и не республиканцев, а известного общества Internationale, принявшего на французской почве грабительский характер, которое, кроме жуликов, не имеет здесь иных последователей.» ("Голос", № 95, 1871 г.)
Правящие круги Российской империи открыто выражали радость по поводу вестей о расправе с коммунарами. «Правительственный вестник» сообщал:
«Парижские инсургенты вчера утром произвели вылазку. Они были разбиты на всех пунктах и понесли важные потери. Армия исполнена энтузиазма и обнаруживает желание покончить скоро с бунтовщиками... Ныне действующие революционные элементы более многочисленны, решительны и организованны, чем действовавшие ранее». ("Правительственный вестник", № 76, 1871 г.)
Исходя из вышеуказанного, газета утверждала: «Всякий компромисс с бунтовщиками невозможен до тех пор, пока не будут взяты приступом их крепости и если не истребить их».
У российских реакционеров был один и только один ответ - «истребить врагов «порядка» и «цивилизации». Вот к чему призывали правительственные круги Российской империи. Они же критиковали французское правительство за медлительность в подавлении коммуны и за то, что глава правительства
«держится конституционных преданий, рьяным поборником которых он является в течение всей своей долгой публичной карьеры, и не хочет отступить от них, невзирая ни на какую повелительную силу обстоятельств». ("Правительственный вестник", № 95, 1871 г.)
Когда же началась беспощадная расправа с коммунарами, то газета «Московские ведомости» открыто выражала довольство расстрелами красных французов.
Страх перед французским революционным движением побудил правительство Российской империи с первого же дня занять по отношению к французским коммунарам открыто враждебную позицию и принять меры для ограждения границ империи от проникновения их «тлетворных» идей. Для этой цели был пущен в ход весь шпионский и бюрократический аппарат страны: Третье отделение с его жандармерией и полицией, весь дипломатический аппарат, который выполнял, помимо дипломатических обязанностей, и роль шпионов, агентов Третьего отделения, министерство юстиции, министерство внутренних дел, и, наконец, таможенные чиновники.
Когда в Петербурге узнали о французской революции 18 марта 1871 г., то Третьему отделению немедленно было дано распоряжение установить контроль над перепиской между Францией и Россией. Был издан циркуляр на имя начальников губернских и железнодорожных жандармских полицейских управлений пограничной полосы, в котором «к неуклонному исполнению предлагалось по получении циркуляра установить самый бдительный надзор за всеми приезжающими из-за границы». В своем докладе от 19 марта 1871 г. на имя императора шеф жандармов просил об усилении лицами, знающими иностранные языки, для просмотра заграничной переписки.
Для получения достоверной информации из Франции шеф российских жандармов обратился к помощи чиновника прусской полиции Штибера. Третье отделение заключило с ним соглашение, по которому он за соответствующую оплату обязался доставлять правительству России сведения о французских коммунарах и их международных связях в России и других европейских государствах. Считая, видимо, и эти меры недостаточными, Третье отделение вызвало из Швейцарии в Петербург адъютанта шефа жандармов и поручило ему подыскать специального агента, которого можно было бы внедрить в ряды французских коммунаров.
После разгрома коммунаров российский император издал специальное повеление от 24 мая 1871 г. (дополнительно к тем мерам, которые были приняты еще раньше) «О принятии мер по охране границ империи». Шеф жандармов, давая распоряжения губернаторам, писал:
«Государю императору благоугодно было повелеть, чтобы по корпусу жандармов немедленно были приняты самые действенные меры к невпуску в наши пределы подобных лиц, к какой бы они национальности не принадлежали, и к задержанию тех из них, которые пытались бы тайно проникнуть на территорию империи».
Во исполнение повеления обращалось внимание не только на сухопутные границы, но и на побережья Балтийского и Черного морей. Для еще большей гарантии, секретно 6 июня 1871 г. в дополнение к главным объяснениям была послана инструкция, в которой предлагалось «сделать распоряжение, чтобы лица, которые будут задержаны, не были освобождаемы без разрешения Третьего отделения». Правительство Российской империи вошло в сношение по данному вопросу с правительствами других стран. Дипломаты правительства России должны были одновременно выполнять роль шпионов: «Лиц, на коих будут указывать наши посольства, как о деятелях вредных для общественного спокойствия, опасных, задерживать». Разумеется, задерживать для передачи в руки Третьего отделения.
Третье отделение пошло на временное ослабление внутреннего фронта, лишь бы оградить границы империи от проникновения «вредных элементов» извне. Было сокращено число жандармских наблюдательных пунктов во внутренних губерниях для усиления за их счет границ империи. Эти меры Третьего отделения, предпринятые для максимального усиления охраны границ, не могли пройти незамеченными тогдашней общественностью. Хотя Третье отделение и старалось замаскировать их, но его старания оказались тщетными. Даже в прессе, находившейся в тогдашней России под усиленным, надзором Третьего отделения, появились об этом сообщения.
Чрезвычайные законы, которые были приняты правительством Российской империи в деле ограждения границ империи от проникновения «опасных элементов», установленные с конца мая 1871 г. (т.е. после разгрома французских коммунаров), продолжались вплоть до августа 1872 года. Хотя первоначально введение этих «временных, чрезвычайных мероприятий» правительство считало необходимым лишь на лето 1871 г. После разгрома французских коммунаров правительство Российской империи выступило с предложением создать международный «полицейский интернационал» для борьбы с первым Интернационалом социалистического движения.
Расстрел 62 заложников 26 мая 1871 в 5 часов утра на улице напротив виллы Хаксо Левека в Бельвилле
Версальцы, вступив в Париж, перебили то ли 10, то ли 15 тысяч - кто ж их считал, генералы путались в показаниях - коммунаров и нонкомбатантов обоего пола и всех возрастов.
Это всё, что нужно знать про "красный террор" и капиталистическую "демократию".
Белый террор во Франции Скачать или почитать
Парижская коммуна в фотографиях. 18 мая - 28 мая 1871
Прогулка по восставшему Парижу. 18 марта - 21 мая 1871
Неспокойная жизнь Вандомской колонны
Отражение событий Парижской Коммуны в культуре в частности в кинематографе
«Новый Вавилон» — чёрно-белый кинофильм Григория Козинцева и Леонида Трауберга 1929 года. Историко-революционная эпопея. Шедевр советского авангарда. ФЭКСы создавали «Новый Вавилон» под влиянием идеи интеллектуального кино, выдвинутой Эйзенштейном, но в отличие от него уделяли серьёзное внимание работе с актерами
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