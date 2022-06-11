Россия возникла не в «День России» 12 июня. В этот день она ушла от себя

12 июня официально считается главным государственным праздником Российской Федерации, называемым "День России".

Но только что это за праздник?

12 июня 1990 года Верховный Совет, председателем которого был Борис Ельцин, принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

По существу это была декларация о независимости. Но независимость от кого провозглашалась в ней? Независимость от СССР, от геополитического проекта, который за счет своей политической, экономической и военной мощи как раз и обеспечивал России ее суверенитет. А также целостность, поскольку многие советские республики были историческими территориями России.

Объявляя о независимости и тем самым выходя из юрисдикции СССР, а значит из состава Союза как государства, РСФСР (не Россия, а именно РСФСР как ее часть, пусть даже самая большая) отказывалась от исторических территорий и проживающего на них русского народа.

Именно в этот момент и возник "самый большой разделенный народ".

Что же в таком случае следует праздновать 12 июня?

Потерю реального суверенитета, которым обладал СССР и его замену на декларативный? Отказ от исторических территорий? Разделение русского народа?

Праздновать 12 июня - это просто невежество.

Советская Россия потерпела поражение в холодной войне, результатом чего стало осуществленное Ельциным и его соратниками разделение страны.

Особенно болезненным стало разделение Белоруссии, Украины и Российской Федерации. Это разделение было противоестественным и антинародным, абсолютное большинство выступало категорически против этого.

В этом событии прослеживается прямая аналогия с разделом Германии по итогам Второй мировой войны. Вот только Германии впоследствии дали возможность объединиться.

СССР по итогам поражения в холодной войне тоже был разделен, но ему даже частично объединиться до сих пор не дают. Вместо этого предлагают отмечать 12 июня - день, положивший начало разделу, как государственный праздник.

Запад всячески препятствует обратному объединению нашего народа (русов - малорусов, белорусов и великорусов), действуя руками своих агентов в колониальных администрациях Российской Федерации, Украины и других постсоветских республик.

И в 2014 году, когда большинство жителей восточной Украины начали выступать за воссоединение с Россией, для недопущения этого была развязана война на территории Донбасса, а также война в информационном пространстве с целью идеологически расколоть народ, посеять ненависть одних к другим.

Вот уже 5 лет ведутся регулярные (практически ежедневные) обстрелы городов Донбасса, которые осуществляет Киев при молчаливом согласии и даже одобрении (пусть и негласном) со стороны Запада. И в Кремле, что характерно, не прикладывают никаких усилий, чтобы положить этим обстрелам конец. Российское руководство повторяет, что Донбасс - это часть Украины, хотя на самом деле Донбасс (и не только он) - это историческая и культурная часть России.

Все это, равно как и две войны в Чечне, война в Абхазии и Южной Осетии, война в Приднестровье, и даже война в Югославии - прямое следствие "декларации о суверенитете", принятой 12 июня.

Так что же здесь праздновать?

Нет, это не праздник. Только враги и политически невежественные люди могут отмечать 12 июня так называемый "День России".

На самом деле это день поражения, скорби и печали.

И еще день обмана. Потому что 12 июня Россия не обрела суверенитет, а наоборот утратила его.

И возникла Россия не в 1991 году, а на несколько веков раньше.

И 12 июня был явно не ее день...

Сергей Коваленко

https://publizist.ru/blogs/112342/31519?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen

Е.Ю.Спицын на канале "Красное радио" в программе "Актуальное интервью. Что мы празднуем 12 июня?"

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