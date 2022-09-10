Восстановили Саур-Могилу

В годы войны и немецкой оккупации Саур-Могила входила в первый из трех эшелонов немецкой полосы обороны, известной как Миус-фронт. Данная линия была окончательно обустроена к лету 1943 года и проходила по правому берегу реки Миус от Азовского моря. Гитлеровцы, пользуясь рельефом местности, на возвышенностях и курганах, включая и эту, устраивали фортификационные сооружения. Глубина первого эшелона обороны противника доходила до 12 км. Протяженность минных полей до немецких позиций составляла порой 200 м.

Бои по прорыву этой обороны приняли ожесточенный характер и велись с середины июля по конец августа, а высота 277,9 переходила из рук в руки несколько раз. О ходе тех боев рассказывают архивные документы (https://saur-mogila.mil.ru/).

К торжественному открытию восстановленного памятника на Саур-Могиле Минобороны России запустил исторический мультимедийный раздел на основе документов из фондов ЦАМО РФ – «На высоте, где не выдерживала сталь...» (https://saur-mogila.mil.ru/).

В нем опубликованы архивные наградные материалы тех бойцов, которые были первыми, кто установил здесь на вершине красное знамя. 🔹 30 августа 1943 года, когда советские войска вплотную подошли к высоте, группа гвардии младшего лейтенанта Григория Шевченко совершила рейд на Саур-Могилу.

Советские разведчики просочились через передний край фашистов, уничтожив по пути несколько огневых точек, и установили на вершине красное знамя – это был сигнал к атаке, сигнал того, что приказ выполнен.

🔹 Гитлеровцы огневым валом из всех видов оружия попытались выбить советских гвардейцев.

🔹 В ходе боя командир группы Григорий Шевченко погиб, командование на себя взял гвардии старшина Сергей Кораблев. В течение суток до подхода основных сил воины отбили 12 контратак противника. https://t.me/mod_russia/19675

🔹 Взятие Саур-Могилы означало крушение обороны фашистов, в системе которой эта высота играла ключевую роль. Оно позволило советскому командованию развить наступление в направлении Сталино (ныне – Донецк). Немецко-фашистские войска лишились здесь самого укрепленного узла своей обороны, в результате чего «неприступный» Миус-фронт стал рушиться – с этого момента началось освобождение Донбасса и всей Украинской ССР. Об огромном значении боев за курган говорит надпись, оставленная бойцами 5-й ударной армии на стене Рейхстага: «Сталинград – Саур-Могила – Варшава – Берлин! Самсин, Павлуха, Стегний».

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о проявленном при взятии Саур-Могилы героизме, мужестве и отваге советских воинов направлена на сохранение исторической памяти, прославление подвигов бойцов и командиров Красной Армии, противодействие фальсификациям истории. https://t.me/mod_russia/19684

Саур-Могила - господствующая высота Донецкой области. В этом районе немцы организовали стратегически рубеж - Миус-фронт. Глубина обороны достигала 11 километров.

Штурм начался 17 июля. Бои были тяжелыми, доходило до рукопашных схваток. Высоту взяли 31 августа, погибло более 23 тысяч солдат и офицеров.

Монумент построили в 1967 году. Центр композиции - стела с фигурой красноармейца. Все композиции показывают реальные боевые эпизоды. На пилонах высечены наименования соединений, участвовавших в Битве за Донбасс. Восточнее Донецка располагается Донецкий кряж, одной из самых высоких точек которого является курган Саур-Могила (высота 277,9). Во время Великой Отечественной войны за эту легендарную высоту с июля по август 1943 года велись ожесточенные кровопролитные бои. В конце концов советские воины сломили сопротивление фашистов, взяли её и закрепились на ней. После войны здесь был установлен величественный памятник, посвященный подвигам бойцов и командиров Красной Армии.

Семь десятилетий спустя на Саур-могиле вновь задрожала земля от разрывов, здесь пролилась кровь. Летом 2014 года в этом самом месте потомки героев вступили в новую схватку с последователями нацисткой идеологии. В течение двух месяцев с июля по август группа бойцов донецкого народного ополчения удерживала высоту, отбивая яростные атаки подразделений вооруженных сил Украины. Защитники Донбасса подвергались ураганному артиллерийскому обстрелу, сами на себя вызывали огонь, когда противник прорывался на курган. В результате боев высота осталась за ополченцами. Однако сам мемориальный комплекс в ходе обстрелов сильно пострадал и практически был разрушен. Усилиями специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России и Российского военно-исторического общества были восстановлены стела, четыре пилона, фигура советского воина, в основание которой был заложен фрагмент уничтоженной украинскими националистами скульптуры. Реставраторы отдали дань памяти героям, сохранили связь времен… https://t.me/mod_russia/19667

Саур Могила

Посмотрите, как величественно и прекрасно нынче выглядит полностью восстановленный по поручению Президента РФ знаменитый мемориал на Саур-Могиле!

Воссоздание памятника, разрушенного украинскими нацистами в 2014 году, заняло целых 90 дней, но результат того стоил – исторический облик мемориала полностью восстановлен. Кроме того здесь были установлены три дополнительных пилона, посвящённых подвигу современных защитников Донбасса, участвующих в сражениях за освобождение своих земель с 2014 года. А у подножия стелы похоронены семеро павших в боях бойцов батальона «Восток».

Торжественное открытие мемориала состоялось 8 сентября - в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

После реставрации появился пилон. посвященный бойцам, защищавшим Курган в 2014 году. Украинские нацисты тогда хотели уничтожить советский символ. Последних защитников Саур-Могилы похоронили у подножия Кургана.

А недавно здесь уже принесли присягу курсанты Академии МВД имени Ф.Э.Дзержинского. https://t.me/c/1780774638/4976

Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации и Российского военно-исторического общества завершили совместную работу по воссозданию знакового для ДНР памятника.

🔹 Он был разрушен в ходе боёв в 2014 году, но специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России и РВИО удалось восстановить его за рекордные 90 дней. 🔹 Строители собирали барельефы из обломков, как мозаику. Кроме того, были установлены три новых пилона, на которых запечатлён подвиг современных защитников Донбасса. 🔹 Открытие комплекса состоялось 8.09.2022. На Саур-Могиле зажгли вечный огонь, который привезли из Москвы. https://t.me/mod_russia/19685 А теперь фото восстановленного памятника: Видеообращение Президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» https://t.me/mod_russia/19674