Панда, капибара, лучистая черепаха и овцебык - кто родился в Московском зоопарке в 2023 году

Рождение маленькой панды Катюши стало главным событием 2023 г. для Московского зоопарка. А компанию ей составили еще 1500 зверят, появившихся на свет в одном из старейших зоопарков Европы. Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение.

В этом посте расскажу о самых интересных прибавлениях 2023 года.

В январе у пары пингвинов Гумбольдта вылупились сразу два птенца. О пингвинятах заботились и кормили рыбой сами родители. Помощь зоологов и ветврачей не понадобилась.

Сегодня подросшие пингвинята чувствуют себя хорошо и стабильно набирают вес. Птенцы громко пищат после кормления родителей, выпрашивая у тех еду – что является признаком хорошего здоровья и адекватного природного поведения. В террариуме впервые вылупился детеныш редчайшей краснокнижной лучистой черепахи. К сожалению, вид находится на грани полного исчезновения, поэтому такое событие – огромный труд и большая удача. Чтобы добиться результата, понадобилось три года. За это время было получено четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш. А вот мальчик он или девочка можно будет узнать только через несколько лет.

Большую часть дня черепашка проводит в движении. В теплом и хорошо освещенном террариуме есть все необходимое: укрытия, чистая вода и рыхлый грунт, в который так приятно закопаться. Сразу два детеныша родились в семействе кошачьих лемуров. Хотя большую часть времени они еще проводят на спинах матерей, но уже понемногу начинают исследовать мир: отходят на видимое расстояние, активно общаются с другими членами группы. Два птенца появились у пары черных лебедей. Первую неделю жизни они тоже провели на спинах родителей. Сейчас уже плавают самостоятельно, но неподалёку от родителей. Как и в случае с черепашкой, их пол станет известен еще не скоро. У краснокнижных кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи детеныши родились уже в четвертый раз. Сразу шестеро щенков появились на свет в начале мая.

Сейчас щенки питаются материнским молоком. Они все время рядом с Фреей, а пока она занята заботой о детенышах, пищу ей приносит отец семейства. Братья и сестры также помогают. Кустарниковые собаки – стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Старшие щенки заботятся о маме и контролируют территорию – ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг. У капибар Кузьмы и Малой родилось пять детенышей. Пара показала себя заботливыми родителями. Также особенный интерес к маленьким капибарам проявляет соседка по поляне - викунья. Она принюхивается к детенышам и все время пытается к ним приблизиться. Родители же пока навязчивую няньку стараются к детям не подпускать. В Центре воспроизводства редких видов животных родились сразу три джейрана - миниатюрные газели родом из пустыней и степей Средней Азии.

Джейраны - нечастые жители зоопарков, так как непросты в содержании. Однако в Московском зоопарке они процветают, ежегодно принося потомство.

Поначалу они держались в стороне от посетителей, но сейчас подпускают людей очень близко и не торопятся убегать. Сычуаньские такины в дикой природе живут в Гималаях, а в России размножаются только в Московском зоопарке. В 2023 году появился еще один детеныш – самочка.

Зоологи тщательно отслеживали ход беременности, который длится 8-9 месяцев. Помощь при родах не понадобилась. Сейчас детеныш весит 52 кг, а вес взрослой особи может достигать 300 кг.

Большую часть времени маленький такин проводит с матерью, постепенно начиная интересоваться игрушками – к примеру, пинает бревна.

В Московском зоопарке сейчас живет три поколения сычуаньских такина: детеныш, его родители и бабушка. Пополнение случилось и в семействе домашних яков Коры и Михаила – летом в Центре воспроизводства редких видов животных родился теленок.

Малышка, похожая окрасом на мать, растет не по дням, а по часам. Она очень активная, бегает по вольеру и бодается с отцом. Новости о пополнении приходят и из Великого Устюга, где располагается филиал Московского зоопарка – Зоосад в Вотчине Деда Мороза. В конце октября у пары валлийских овец родился ягненок. Подрастающая овечка сейчас уже активно гуляет по вольеру с сородичами. СЕРГЕЙ СОБЯНИН

https://www.sobyanin.ru/kto-rodilsya-v-moskovskom-zooparke-v-2023-godu