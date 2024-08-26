Заметки китаянки о России

На днях мы с моей женой Корн вернулись из поездки в Россию - 25 дней итого, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург + небольшие города и сёла. Она была в России впервые. По пути я записывал её впечатления потихоньку, чтобы не забыть, получился список из 33 пунктов, и сейчас я вам всё расскажу)

Сразу скажу, если найдутся оскорбленные, как обычно, у меня нет цели принизить нашу Родину, не воспринимайте некоторые пункты негативно.

Ситуация разная, климат, традиции, население - понятное дело. Это просто взгляд китаянки со стороны.

Поехали:

1. Зелень

В смысле съедобная зелень и зеленые овощи. Она очень дорогая по сравнению с Китаем, и выбора нет вообще. Лук лежит в магазине по 70 рублей за 50 грамм вот и вся поляна) Лук в Китае вообще просто так дают бесплатно, сколько хочешь бери, когда овощи или мясо покупаешь. Чтобы вот так по 50 грамм покупать - это нонсенс как бы.

Укроп и петрушку она не воспринимает за еду.

Для нас вся эта зелень это так, сверху блюдо посыпать, для вкуса. Китайцы же готовят отдельные блюда из всяческой травы, бобов, ростков, вершков и всего прочего. Короче самостоятельно это всё приготовить в России возможности не было. Ну либо иди в магазин где всякая руккола лежит но и нафиг она за такую цену нужна.

2. Бомжи/алкаши

Китайцы думают что в других странах, капиталистических особенно, обязательно есть бомжи которые на улице спят. А в России плюс еще и алкаши везде валяются пачками. Жена просила их показать, я не смог) Потому что ни одного бомжа мы не увидели вообще нигде. Радостно за Родину)

3. Холодно

В ее родном Гуанчжоу зимой +15°. Когда в Питере в августе, ЛЕТОМ +18° и в Екатеринбурге +14° - это очень холодно. Прямо шок. Хорошо зимнее пальто взяла, в нем и ходила.

4. Дешевое жилье

Начала промываться за цены на квартиры) Оказалось что в Москве цены как у нас в провинциальном городе Иу. В Екатеринбурге так вообще миллионов 5-6 за квартиру - это как в деревне жилье в Китае купить.

Это очень дешево по китайским меркам. Почему люди жалуются на дорогое жилье и типа не все себе могут позволить, говорят - решительно непонятно. Это же рай просто! Если такие цены да в Китай - это же сказка будет.

В Шанхае или Гуанчжоу квадратный метр по несколько миллионов рублей стоит, вот это дорого называется.

5. Курящие женщины

Много курят девушки и женщины. На улицах заметно. В Китае только на севере такая же примерно ситуация. В середине и на юге курящая женщина = падшая женщина. Ну я объяснил что в России это не считается особо зазорным.

Плюс курят всякие разные устройства - электронки, стики и тд - в Китае это прямо исключение из правил. Все курят обычные сигареты.

6. Салфетки

В Китае салфетки в пачках такого типа: Они вообще повсюду. Дома на каждом столе и столике, тумбочке. В офисе у каждого своя пачка на столе. В кафешках само собой разумеется. В машинах обязательно.

Причем еще смотрят какие салфетки. Дорогие хорошие - признак хорошего тона. Понтуются слегка по этому поводу.

Эти салфетки используются как угодно - что-то завернуть, лицо вытереть, руки, стакан вытереть, стол, каждую косточку от вишни которую выплюнули в салфетку завернут и т.д. Китай миллионы тонн этих салфеток потребляет.

В России такие почти не продаются. Ну по крайней мере нам почему-то не попадались. Есть либо салфетки в пачках отдельные, либо туалетная бумага. Это для китаянки ненормально)

7. Многонациональность

В Китае простейшая система распознования свой-чужой - все азиаты, черные глаза, черные волосы. Выходит за рамки - значит лаовай, дело ясное. То что в Китае 52 разные национальности - так они ничем друг от друга не отличаются особо.

В России она увидела всех кроме негров наверное - тут и европеоиды (опять же разные светлые темные рыжие и т.д.), азиаты, кавказцы, среднеазиаты. Показывает на кавказца - а это русский? Ну да, вроде русский. А этот? Тоже русский. А как вы отличаете своих от чужих? Как в Америке у вас получается? Да, в России как в Америке. Кто по-русски говорит - тот и русский.

Это немного необычно для китайца.

8. Чаевые

В Китае счета за стол не приносят. Поел - пошел на кассу у выхода - заплатил - гуляй. Чаевые не принято давать вообще. В России принесут счет и положат на стол в папочке. Зачем говорит? Ну так чаевые надо дать.

А, как в Америка да? Да, у нас тут всё как в Америке. Носила потом с собой чаевые наличку и показывала официантам что положила, чтобы не переживали.

9. Гаражи

Тоже что-то новое. Гаражей как вот отдельное строение для машины в Китае обычно нет. Тут же в России целые массивы гаражей.

Что это? Зачем? Машину хранить, и пиво пить с мужиками, объясняю. Пошли посмотрим. Пошли. Завёл её в гаражи) Нашли открытый - и правда, стоит машина, сидит три мужика и пьют пиво. Правду, значит, сказал) Оценила как полезное явление для мужского досуга.

10. Бронирование столиков

Куда ни зайдешь - везде спрашивают бронировали ли столик. Причем зал-то полупустой, что за бред. У них тут мероприятие будет? Нет, говорю, просто вот люди по телефону звонят и бронируют. И мы теперь сесть не можем. Странно… а, они депозит платят заранее? Нет, не всегда. Просто звонишь и бронируешь зачастую, бесплатно. Очень странно.. а если никто не придет? Ну не придет и не придет)

В Китае бронировать столик почти нигде нельзя. Люди сидят в живой очереди у входа.

11. Майонез

Ну про майонез она уже знала конечно, все-таки за русским замужем. Но считает это отвратительным явлением. С мясом и обычными блюдами в Китае его не едят вообще.

Что она не ожидала, так это масштабы бедствия - тонны майонеза на полках в магазинах: Это был шок. Оказывается я не один такой странный русский, мы все такие) ложками что-ли его едите тут? Зачем эти все килограммовые вёдра?

12. Платные туалеты

Я её предупреждал. Но все равно так и не смогла привыкнуть к тому, что за туалет надо платить. Долго изучала первый туалет на нашем пути - около гостиницы в Москве по приезду: Чудо техники. А обычный «домик» капитальный почему не строят? Платный же, деньги есть значит. У меня не нашлось ответа на этот вопрос.

В Китае все туалеты капитальные и всегда бесплатные. Их очень много.

13. Исторические здания, архитектура

Нет эмоций никаких. Ну дом и дом. Дворец и дворец. Даже в Питере ноль восхищения. Ну как же так думаю, наша история же лучшая история в мире) А вот для человека «не в теме», кто не в курсе почему колона из цельного куска камня это восхитительно - это просто здание и всё. Контекста в голове нет. Разная культура, разные планеты.

Наша китайская архитектура говорит лучше - там вот такие и такие крыши, подпорки, а тут в России непонятно что такого особенного. Ну старый дом. Ну статуя на крыше.

Не ну красиво, конечно, все фоткала, выкладывала в соцсети. Но просто как любопытный объект, не как объект восхищения или что-то в этом роде. Я с этой точки зрения на Петербург еще не смотрел)

14. История

То же самое касается истории в целом. Какие там императоры были, Пушкин тут жил или Пётр-1 - это вообще фэнтези. Ни капли истории России в голове нет. На экскурсиях абсолютно не интересно. Потому что непонятно, кто все эти люди, про которых говорят.

Также как для нас темный лес - период «золотого века» Китая при династии Тан, например. Мы живем практически на разных планетах.

15. Поезда и вокзалы

Мы ездили на Сапсане, а также на обычном поезде из Москвы в Екатеринбург - просторы нашей Родины хотел показать.

Тут прошу не обижаться. Российские вокзалы слишком отстают от китайских. Это выглядит странно для китаянки. Вроде большая страна, богатая, люди любят поезда… Что с вокзалами? Старые говорит и маленькие. Сравните Россия / Китай: Поезда скоростные. Для китайца Сапсан - это не скоростной поезд в полном смысле слова. Пригородная электричка примерно. По скорости.

16. Порядок на дорогах

Огромный плюс это дорожное движение в России. Если сравнивать с Китаем, то у нас просто все водители ангелы и 200% соблюдают правила. Никто не лезет, не подрезает, не выезжает куда ни надо. Скутеров этих нет повсюду.

Удивилась как быстро по городу ездят. Не боятся ведь что справа кто-то на дорогу вырулит из двора.

В Китае просто жопа.

17. Высокие красивые люди

Постоянно восхищалась и женщинами, и мужчинами. Красивые, белые, высокие. Вот бы я такой была..

Мне теперь говорит, что я самый низкий в России, и зачем она меня выбрала, надо было всех посмотреть) я ростом 175 см

18. Уличные музыканты

Не сказать что в Китае их нет, есть местами. Но не такого качества) В основном караоке орут как попало в парке сами с собой.

В России прямо концертное качество на улице можно встретить. В Питере три ночи подряд мы ходили слушать. Очень уж Корн нравилось. И сама музыка, и атмосфера - чуть подвыпившие веселые люди, которые хором поют песни, это очень круто. 19. Фейсконтроль

Это в Екатеринбурге мы столкнулись. Хотели в русское караоке сходить. В два караоке нас не пустили. Не помню, то ли то, что она в шортах была, то ли я в спортивной обуви. Или все вместе. Короче, так тут не одеваются, типа нельзя.

Вот это обидно было ей.

В Китае никакого фейс контроля нет вообще почти нигде. В любой клуб или караоке иди хоть в шлепках - всем пофиг. Ну кроме реально крутых дорогих заведений на стиле.

20. Медленные курьеры

В Китае курьеры (доставка еды) - просто чемпионы по бегу и гонкам на скутерах. Они реально бегут бегом с пакетом этим. На дорогах гоняют как сумасшедшие.

Я утром прохожу мимо базы курьеров. В семь утра выстраиваются у входа по стойке смирно. Выходит командир курьеров. Здравствуйте товарищи курьеры! Здравия желаем товарищ командир! Что мы будем делать сегодня? Доставлять еду! Как мы это будем делать? Быстрее молнии!!! Ура!! И побежали по скутерам.

Если еду больше чем за полчаса доставка - никто и брать не будет.

В России пешочком, не спеша, идет курьер, гуляет вдоль набережной, фотки делает по дороге. Через час еду доставят - ну и ладно.

Ну потом привыкла уже. Даже начала говорить, что в Китае людей загоняют, вон можно нормально работать, не бегая как псих по улице с миской супа.

21. Самообслуживание

В макдональдсе люди сами уносят подносы со стола. В столовых тоже. Причем стол чистый остается. Это было необычно и очень удивило. Какие приятные, заботливые, вежливые, чистоплотные люди в России.

В Китае никто никогда ничего сам не унесет, весь стол засран вечно.

Теперь в Китае зашли поесть - глазами ищет, куда поднос унести)

22. Храмы

Оставили очень приятное впечатление. Тихо, благодать. Свечи горят. Немного приобщилась, в несколько храмов заходили, нравится ей. Думаю, может покрестить раз уж так) Хотя в Бога не верит.

Китайские храмы сильно бесят тем, что там деньги вымогают вечно. На входе просят эти благовония покупать, или подойдет служитель и начнет гадание за деньги впаривать. Да, в китайских храмах гадают за деньги.

Шумно часто - то в гонги бьют, то просто орут. Короче покоя, умиротворения и благодати там нет.

23. Низкие зарплаты

В Екатеринбурге в пятерочке увидела объявление, 35 тысяч рублей. Это что говорит, акция какая? Нет говорю, зарплату вот предлагают кассирам.

Удивилась. Это же меньше прожиточного минимума в Гуанчжоу…

Ну, объяснил, что не надо быть кассиром в пятерочке, нужно образование, хорошую работу и будет всё норм.

24. Дачи/огороды

В Китае нет такого явления. Либо у тебя есть дом в деревне (где обычно никакого участка не предусмотрено), либо квартира в городе. Отдельно участки под дачи никто не продает в принципе. Этого явления не существует.

Люди иногда сами что-то растят на пустырях, их не гоняют особо, если никому не мешают. А так нет дач никаких.

Теперь хочет дачу с огородом, картошку сажать)

25. Чистота

На улицах, в общественных местах, везде. Причем чистота потому, что люди не мусорят. Это показалось ей очень круто. Люди чистоплотные, воспитанные.

В Китае тоже в целом чисто. Но не потому что не мусорят. Засрут все кругом за день/ночь. Просто уборщиков очень много, это все в ту же ночь убирают. Не будет дворников в таком количестве - настанет апокалипсис просто.

26. Чай

Люди пьют чай из пакетиков. В кружке. Предлагают ей - типа ты же китаянка, на, пей. Такой чай она пить не может.

В Китае если пьют чай - так нормально сядут, заварят, потихоньку маленькими пиалками пьют. Это называется действительно пить чай.

А так в кружке - ну редко это бывает. В пакетиках вообще нет.

С собой термосы люди носят с легким чаем, но это уже немного другое явление.

В целом наше русское чаепитие можно сравнить с выкуриванием сигареты, тогда как китайское - с кальяном. Такую нашел аналогию. Табак лучше, процесс дольше, удовольствие больше.

27. Алкомаркеты

Тоже новое явление. Но к этому она была подготовлена, на севере Китая тоже много пьют. На юге, откуда она родом - пьют очень мало. Алкомаркеты не существуют в принципе. Есть магазины с дорогим подарочным алкоголем, но это другая история.

Просто была забавная ситуация, только приехали в Москву, в отель заселились, поздно, выходим на улицу - там типа супермаркет. Заходим, и там такая картина: Ну всё, говорит, с вами, с русскими, ясно)

28. Плов

Стал любимым блюдом. Без риса жить не может просто. Постоянно простилась в узбекские кафешки плов поесть. Иногда брала свой китайский соус, который с собой привезла, добавляла - получается почти стопроцентно китайское блюдо.

29. Сыр

В Китае сыр не делают. Только импортный есть, дорогой, его почти никто не ест. В России же она распробовала сыр - и понеслось. Очень понравилось. Мы с собой в итоге 3 кг сыра привезли в багаже, и я не шучу. Разного.

30. Молодые города

Вот в Екатеринбурге был день города - 301 год. Питеру тоже больше 300 лет. Москве - тысяча! Какая богатая история, казалось бы.

Но Корн постоянно говорила что города у нас очень молодые. Ведь её родному Гуанчжоу уже 2200 лет, нашей «деревне» Иу - 2300 лет. Ну и так далее. 300 лет Екатеринбургу - это несерьезно типа. Молодой город.

31. Лосось

Любимая рыба. В России она в ПЯТЬ РАЗ дешевле. Это вообще был шок. Как так блин. До сих пор думает как бы лосось из России сюда в Китай завозить.

32. Тишина

В целом в России тихо. На улице, в парках, в домах. Никто не орет. Никто не бибикает круглые сутки. В 6:30 утра во дворе не врубают мегафон «Аааарбузы!!!! Красные сладкие арбузы!!»

Люди разговаривают тихо.

Это очень успокаивает, говорит. В Китай вернулась, уже в аэропорту начала жаловаться - задолбали орать типа, ночь, можете тихо себя вести. Добро пожаловать в Китай, называется)

В гостинице Измайлово в Москве, где мы жили, есть отдельные этажи для китайцев, оказывается. Слава богу нас туда не заселили, так как я русский. Когда я случайно зашел на этот этаж для китайцев - меня ударила звуковая волна от разговора двух китайских бабушек. Так что явление реально проблемное)

33. Русские не улыбаются

Еще один миф был разбит вдребезги. Опасалась что все такие строгие, угрюмые.

На самом деле русские улыбаются побольше китайцев. Все доброжелательные, отзывчивые. Со многими на английском говорила - все пытались понять и помочь. С улыбкой. Искренне. В России у людей душа другая, говорит.

Спасибо что дочитали до конца)