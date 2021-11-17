Первые советские подземные ядерные испытания

Вид на низкогорный массив Дегелен, Семипалатинский полигон

Широкая общественность узнала о существовании Семипалатинского испытательного ядерного полигона только после того, как Советский Союз прекратил своё существование. В настоящее время полигон располагается на территории независимого Казахстана в 130 километрах северо-западнее от одноимённого города, на левом берегу реки Иртыш. На территории полигона расположен ранее закрытый город Курчатов, названный в честь знаменитого советского физика Игоря Курчатова.

Семипалатинский ядерный полигон активно эксплуатировался с 1949 по 1989 год, за всё время здесь было произведено как минимум 456 подземных и 122 атмосферных ядерных испытания. В разных источниках указана разная информация по количеству проведённых испытаний.

Так, например, встречается информация и о том, что испытаний ядерного оружия и взрывов в мирных целях на полигоне было осуществлено 715. А общее количество взорванных ядерных зарядов составило 969 единиц. Большинство этих взрывов производилось в рамках реализации масштабной программы по достижению ядерного паритета с США.

Печальную известность полигон имеет сегодня по той причине, что на территории в 18 500 квадратных километров по-прежнему остаются серьёзно загрязнённые участки местности.

При этом территория долгие годы после развала СССР никак не охранялась, и население использовало её для выпаса скота. Отдельно стоит отметить, что Семипалатинский испытательный ядерный полигон является единственным в мире, на территории которого живёт население.

Что предшествовало первым подземным ядерным испытаниям

Строительство Семипалатинского испытательного ядерного полигона началось в 1947 году, а уже в августе 1949 года здесь состоялся первый ядерный взрыв. Первое в СССР испытание ядерного оружия провели именно здесь. 29 августа 1949 года на полигоне взорвалась первая советская ядерная бомба РДС-1 мощностью 22 килотонны.

Взрыв первой советской ядерной бомбы РДС-1

Как показал последующий опыт, полигон, создававшийся в рамках масштабного советского атомного проекта, был расположен крайне удачно. Рельеф местности в границах полигона позволял военным проводить и подземные ядерные взрывы как в штольнях, так и в скважинах. Первые подземные ядерные испытания на Семипалатинском полигоне состоялись 60 лет назад – 11 октября 1961 года.

При этом пальма первенства в таких взрывах принадлежала американским военным. Ещё 19 ноября 1951 года в США на Невадском полигоне провели испытания под кодовым обозначением «Uncle». Ядерный взрыв был осуществлён на малой глубине – всего 5,5 метра. Мощность подорванного заряда составила 1,2 килотонны. Целью проведения испытаний американские военные обозначили проверку поражающих факторов при таком виде взрывов.

По-настоящему полноценным можно считать подземный ядерный взрыв, который был осуществлён спустя шесть лет, 19 сентября 1957 года. На том же полигоне в Неваде американские военные провели испытания «Rainier». На этот раз ядерный заряд мощностью 1,7 килотонны подорвали в тоннеле в горной породе на глубине 275 метров.

Данные ядерные испытания провели для отработки методики проведения подземных ядерных взрывов. Помимо этого, американцы на практике проверили возможности и способы дальнего обнаружения взрывов подобного рода. Заложив основы подземных ядерных испытаний, американцы обеспечили возможность их проведения в будущем.

После подписания Московского договора 1963 года, который запрещал проведение ядерных испытаний в атмосфере, под водой и в космическом пространстве, подземные ядерные испытания остались единственным доступным вариантом в арсенале военных двух стран. Советский Союз, который в начале ядерной гонки выступал в роли догоняющего, провёл свои первые подземные ядерные испытания позднее американцев.

Подготовка подземного ядерного взрыва

Советские военные, как и их американские коллеги, ставили перед собой те же цели при проведении первых подземных ядерных испытаний. В первую очередь их интересовали способы и средства дальнего обнаружения проводимых подземных ядерных взрывов. При этом подготовка к первым подземным ядерным испытаниям началась за несколько лет до их проведения.

Примерная схема Семипалатинского ядерного полигона

Подготовительные работы к первому советскому подземному ядерному взрыву начались ещё в 1958 году. Специально для испытаний готовили штольню, которую проложили в скальном массиве на территории Семипалатинского полигона. Штольня, получившая название В-1, была выполнена в низкогорном массиве Дегелен.

Общая длина штольни составила 380 метров, а сам взрыв был осуществлён на глубине 125 метров. После завершения строительства штольни, во взрывную камеру на специальной тележке завели контейнер с расположенным внутри ядерным зарядом общей мощностью примерно 1 килотонна.

Для того чтобы не допустить выхода радиоактивной пыли на поверхность земли, штольня была герметизирована. Для этих целей специалисты организовали три «участка забивки». Длина первого участка составляла 40 метров. Этот участок состоял из щебёночной засыпки, а также железобетонной стенки. В первой забивке имелась труба, которая служила для вывода потоков нейтронов и гамма-излучения после ядерного взрыва к датчикам приборов, которые должны были отслеживать весь процесс ядерных испытаний.

Второй участок забивки длиной 30 метров состоял из многочисленных железобетонных клиньев. Третий участок длиной 10 метров располагался на удалении 200 метров от камеры ядерного взрыва. На этом участке были установлены три приборных бокса, в которые поместили многочисленную измерительную аппаратуру. При этом специалисты расположили измерительные приборы и по всей длине штольни.

Эпицентр будущего взрыва был расположен на поверхности горы непосредственно над камерой ядерного взрыва, устроенной в скальной породе. Для наглядности на вершине был установлен красный флаг. Дополнительно в месте взрыва учёные разместили подопытных животных.

Ядерное испытание №117

Испытания, получившие обозначение «ядерные испытания №117», были назначены на 11 октября 1961 года. В указанный день с пульта управления, который расположили на удалении в пять километров от проделанной штольни, был подан радиосигнал. В районе командного пункта также была установлена сложная аппаратура, необходимая для наблюдения и регистрации за сейсмическими и электромагнитными волнами взрыва.

Семипалатинский полигон. Просадка земли в результате подземного ядерного взрыва

Радиосигнал активировал множество научных приборов и измерительной аппаратуры, а также запустил подрыв самого ядерного устройства. Взрыв оказался достаточно мощным, чтобы поднять весь массив горы над эпицентром на высоту 4 метра. При взрыве произошло моментальное серьёзное разрушение поверхностных пород, что способствовало появлению плотного облака пыли и мелких частиц грунта и горной породы, одновременно с этим фиксировался камнепад.

Положительным моментом испытаний было то, что на поверхность не были выброшены радиоактивные продукты, не наблюдалось и характерного для ядерного взрыва огненного шара. Созданная советскими инженерами штольня удержала мощь ядерного взрыва под землёй.

По воспоминаниям очевидцев испытаний, в момент взрыва гора поднялась на несколько метров, но затем быстро осела на место. При этом даже на значительном удалении от эпицентра взрыва явственно ощущалось сильное колебание земной поверхности. После того как пыль от взрыва улеглась, в штольню отправились учёные и рабочие. Они достаточно быстро установили, что участок штольни до третьей забивки находится в хорошем состоянии. Установленные здесь боксы с научным оборудованием остались целыми.

Работавшие в штольне дозиметристы определили, что в районе третьей забивки отсутствовало радиоактивное заражение местности. При этом непосредственно к эпицентру первого советского подземного ядерного взрыва учёные смогли попасть только в 1964 году. Для того чтобы попасть в заваленную обрушившейся горной породой взрывную камеру, пришлось организовать проведение горных выработок.

Проведённые в октябре 1961 года испытания были признаны успешными. Одновременно с этим они открывали возможность дальнейшего проведения подземных ядерных взрывов. После подписания в 1963 году трехстороннего соглашения между США, СССР и Великобританией о запрете проведения ядерных испытаний в атмосфере, под водой и в космосе, подземные ядерные взрывы остались единственным доступным военным способом испытания новых образцов ядерного оружия.

Юферев Сергей

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/399825-pervye-sovetskie...