Стихи о главном 26

Старобельск

Крик застыл и свернулся комом,

будто горло законопатили.

А история не знакома

с наклонением сослагательным.

Не расступится. Не отпустит.

Камень. Камень сочится стонами.

В подвенечное платье густо

набивается пыль бетонная.

Рвётся - зелено, юно, тонко.

Нет у матери сердца - выжжено.

Что-то там о слезе ребёнка

на ошмётке листочка книжного.

Кляксы алые на странице,

где подчёркнуто слово "Родина".

И сминается, и дымится

список - темы ещё не пройдены.

Южной ночью да лунным блеском -

надышаться бы, наглядеться бы.

Хрупко небо над Старобельском,

как прошедшее время детское.

Сон, который теперь спокоен.

И не станет уже больнее. И

это будущее такое -

в сослагательном наклонении

Наталия Тебелева

ВАЛЬС НЕВЕСТ

"... Анна, Дарья, Яна, Ирина, Елена, Татьяна, София, Алина, Вероника, Виктория, Александра, Анастасия, Александра, Оксана, Алиса, Анастасия, Таисия, Александра..."

Упокой, Господи, души всех невинно убиенных

Сквозь пелену на рассвете

По над землёй, меж дерев,

Будто в чудесном балете

Вижу танцующих дев.

Это не пух тополиный

И не акации цвет,

Это чисты и невинны

Души в нарядах невест.

Кружатся в истовом вальсе

Фатуму наперекор -

Дарьи, Виктории, Насти...

Слышится ангелов хор.

Вторит им плач материнский,

Крик нерожденных детей,

Русских детей, украинских,

Чьи это дети теперь?

Чьи это будут невесты?

Чей этот мир и страна?

Вместо рассказов о мести

В чём их, ответьте, вина?

Мыслей гнетущих колодцы,

Снова сирены и гул,

Всех бы вождей, полководцев

К этим гробам в караул.

... Вижу в кровавом рассвете

По над землёю кресты.

Это вальсируют дети

Может быть, скоро и ты

Тоже закружишься с ними -

Дочь или сын короля.

..

Если здесь будет пустыня,

Чья это будет земля?

Игорь Ефремов, позывной "Кобзарь", участник СВО, член Союза писателей России

СТАРОБЕЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Неужто родили их матери,

Подонков, убивших детей?

В сердцах у них тёмные кратеры

Вулканов злодейств и смертей...

Фашистам дано разве сжалиться?!

Нещадные дроны точны...

И в пламени страшном пожарища

Надежды на жизнь сожжены...

Девчонки, мальчишки влюблённые –

Во взрослость был близок порог...

Красивые, неугомонные,

Не будут спешить на урок...

И платья на них подвенечные,

Костюмы... Не свадьбы их ждут:

В дороги небесные, вечные

Немыслимо рано идут...

Настигнет злодеев отмщение,

Но только ребят не вернуть...

Как близким найти утешение?

Как слёзы утраты смахнуть?

Теперь старобельские Ангелы

На Землю глядят с вышины

И молят, чтоб больше не ранили

Нас жуткие беды войны...

Юлия Кондакова

Хоронили девочек

В платьях подвенечных.

Уходили девочки

В неземную вечность.

Белыми голубками

В небеса взлетали.

Дети, дети хрупкие

Ангелами стали.

Горек плач родителей —

На Земле нет горше.

Льётся стон пронзительный:

Боже, Боже, Боже.

Сколько боли, Господи,

Сколько боли рядом!..

Вьются смертной поступью

Дроны, мины, «Грады»

И детей бесчисленно

Носят в поднебесье.

Горе материнское

Землю перевесит.

Хоронили девочек

В платьях подвенечных.

Уходили девочки

В неземную вечность.

Белыми голубками

В небеса взлетали.

...Наши дети русские

Ангелами стали.

Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Внизу - народ, над ним - элита :

С французского - отборный сорт.

Элита часто знаменита

Тем, что её отборщик - чёрт!

Страна с таким отборным сортом -

Россия Горби и ЕБНа, -

Звездят отобранные чёртом

Такой элиты семена.

Отборный сорт такой элиты -

Антироссии паханы,

Они - позора инвалиды,

Где без народа - нет страны!

Паханство, гордое собою,

Равно элитному ворью,

А наш народ на поле боя -

Огонь! - за Родину свою!

Народ России - дар от Бога,

А не позора инвалид,

Чья элитарная берлога

Чертей ворья боготворит,

Давая им удрать с деньгами

России Горби и ЕБНа,

Где отбирает чёрт с рогами

Такой элиты времена!

Юнна Мориц

ЗОВ ПОГИБШЕГО СОЛДАТА

Лежу в земле освобождённой

(Казалось мне, что навсегда),

А надо мной, непобеждённой,

Сияет красная звезда.

Мой вечный сон в степи донецкой.

Со мной друзья мои лежат.

Я воин армии советской,

Я войска русского солдат.

Мы здесь врагов своих громили,

Где я и встретил смерть свою.

Мы Родине своей служили,

Забыв жалеть себя в бою.

И вот опять фронт рядом с нами.

Беда коричневая вновь,

Прикрывшись теми же крестами,

Грозит пустить Отчизне кровь.

Вставайте, славы нашей дети.

Пришла опять в наш край чума.

Кто злу, как мы тогда, ответит?

Кто защитит от бомб дома?

Когда война вновь стала былью,

Одно, потомки, нужно нам.

Не дайте под дорожной пылью

Исчезнуть нашим именам.

Война тогда. Война и ныне.

Но неизменны времена.

Покуда мы у вас в помине,

Россия - вольная страна.

Одна во все века дорога.

Сограждане, за мёртвых нас,

Вы только встаньте, ради Бога,

А мы поможем вам в тот час.

3 мая 2026 года Александр Макаров

Люби меня!

Люби меня, не забывай!

Я уезжаю в новый май

Из слёзно-снежного апреля.

Вернусь домой – я в это верю!

Люби меня и нить держи,

И продолжение вяжи

Всех наших встреч и расставаний,

Любви и нежности признаний.

Люби меня! Среди огня

В ночи боёв и бела дня

Я буду чувствовать дыханье

Твоей любви сквозь расстоянье.

Люби меня! И я вернусь,

Освободив родную Русь.

И будет радость, и волненье,

И наших душ прикосновенье.

Люби меня, не забывай!

И я люблю – ты это знай.

30.04.2026 г.

Автор – Казакова Ольга Владимировна

Художник – Мария Циколина

«На милость лишь Твою я уповаю…»



На милость лишь Твою я уповаю,

Без милости, ох, страшен будет суд.

Когда взгляну и вдруг в себе узнаю

Черты один в один, как у Иуд…



Не уж что это я, а не Иуда,

Беру спокойно тридцать тех монет…

О, Господи, бежать бы мне оттуда!

Какой теперь я дам Тебе ответ?…



Не уж то это я тогда отрёкся,

Услышав трижды голос петуха?…

Легко же сатана со мной развлёкся,

И вмиг я докатился до греха…



Не уж то фарисей я тот и книжник,

Что наседал с распятием к Пилату,

И первым бросить был готов булыжник,

Забыв, как предал сам Тебя за плату.



На милость лишь Твою я уповаю,

Без милости, ох, страшен будет суд…

Когда взгляну и в тот же миг узнаю:

Одно лицо моё у всех — Иуд…

Георгий 06.05.2026 https://t.me/Georgiypoems/8743

«Лишь на Тебя я уповаю…»



Пред Тобой, я, Господи, стою,

Головы поднять своей не смея…

Всю жизнь промотался на краю,

Жить как человек всё не умея…



В бар дорогу быстро находил,

Мимо храма часто пробегая…

За друзей и за здоровье пил,

Всё на дне ища ворота рая…



Все пути в болота я познал,

Заходя по маковку порою…

Кое-как из них я выползал,

Без Тебя мне тяжко, я не скрою…



Всё устал по краю я бродить,

Бары обхожу за километр…

Душу бы от вони мне отмыть,

К ней, увы, не подойти за метр…



Пред Тобой, я, Господи, стою,

Головы поднять своей не смея…

Господи, отмой меня, молю,..

Человеком жить хочу, умея.



Не побрезгуй, Господи, меня,

Знаю, что пропах донельзя скверной…

Может, и миную я огня,

Хоть на миг душа станет примерной…



Георгий 08.05.2026 https://t.me/Georgiypoems/8761

ЗАЩИТНИК

Юго-восток горит в огне.

Донецк с Луганском как в котле,

Славянск пытаются стереть с лица земли.

Утюжит град и по дворам,

Свистят гранаты тут и там,

Им не понять того что выпадает нам.

Утюжит град и по дворам,

Свистят гранаты тут и там,

Им не понять того что выпадает нам.

От взрыва седня на заре,

Проснулся будто бы во сне.

Так ночь тиха моя до этого была.

Надоедает этот крик,

В подъезде раненый старик,

Вопит как будто бы костлявая взяла.

Надоедает этот крик,

В подъезде раненый старик,

Вопит как будто бы костлявая взяла.

Я закурил с кровати встал,

Я свое сердце надорвал,

Подумал я зачем так дальше, для чего

Нас убивают как собак,

Вся эта кодла этот враг,

Для государства своего,

Мы стали так...

Нас убивают как собак,

Вся эта кодла этот враг,

Для государства своего,

Мы стали так...

Теперь стою на блокпосту,

И службу людям я несу,

За ДНР и ЛНР,

Мы будем тут.

Пусть православный этот крест,

Нас поднимает до небес,

А униатам этим,

Бес в ребро залез.

Пусть православный этот крест,

Нас поднимает до небес,

А униатам этим,

Бес в ребро залез.

Юго-восток горит в огне.

Донецк с Луганском как в котле,

Славянск пытаются стереть с лица земли.

Утюжит град и по дворам,

Свистят гранаты тут и там,

Им этим гадам не понять,

Что делать нам...

Андрей Евглевский ЕАЮ, участник СВО

Мой прадед – участник войны и надо ему немного:

Он видел практически всё за свои сто лет.

Но вот при встрече в субботу сказал мне строго:

«Мне срочно нужна кепка с символом Z».

В его глазах с поволокой от времени и страданий

Что-то блеснуло. Я подумал, что это слёзы…

Мой прадед плачет не в День Победы, серьёзно?

Не говорите глупости, Бога ради!

Он знает больше, чем миллион телеграмм-каналов,

От его короткого слова у бати-полковника дрожь по телу,

Из его сослуживцев уже давно никого не стало,

А он живёт – глыба, скала, вершина – каменно-белый…

«Возьми денежку в шифоньере, не трать понапрасну время,

Пойди в магазин и купи мне сегодня, а то боюсь не успеть надеть –

Такую же, как у того молодого парня в программе «Время»,

Это приказ!», - ухнул он словно молния о земную твердь!

Сам почему, не знаю, я не ответил деду.

Обняли друг друга. Пошёл. Он долго смотрел мне в спину…

Пришёл навестить его после обеда в среду,

Неся в руках пакет из интернет-магазина.

Дед, по-генеральски, сидя в любимом кресле,

С волнением глянул на яркий пакет

И сказал сурово: «Тебя посылать за смертью…

Ты купил мне кепку с нашим символом – Z»?..

Не без труда, но от всякой помощи наотрез отказавшись,

Он поднялся с кресла и, как фуражку перед Парадом Победы,

На святые седины надел кепку, которую носят НАШИ…

И я опять узнал генерала в деде…

«Я ждал её, как символ нового мира…

Мира для Мира, который парни куют в окопах….

Без этих мальчишек была бы Россия сирой…», -

Сказал и ресницами чуть быстрее захлопал…

Мой прадед – он генерал. Он плачет не только на День Победы.

Он слёзы роняет за мирных людей, за детей Донбасса.

Он всё проходил, на собственной шкуре изведал,

Как однажды кто-то сказал о превосходстве расы,

Как однажды кто-то набил себе свастики на предплечья,

Собрал несметные, «непобедимые» чёрные орды…

Мой прадед помнит, как эту нечисть в бою калечил,

Как наш солдат этой нечисти дал сапогом по морде!

«Меня не станет, наверное, очень скоро, мои родные,

Но вы, генерала Победы строго храните завет:

Целому Миру будет грозить погибель,

Если не наши мальчишки… и символ Z»…

Михаил Душин, член Союза писателей России, участник СВО

ОПЕРАЦИЯ ПОТОК

Есть русского характера примета:

Он крепнет от невзгод и от борьбы –

Прошли почти пятнадцать километров

Бойцы в потёмках газовой трубы...

Не распрямиться в рост там совершенно

И кислород без маски не вдохнуть,

Но было твёрдо смелое решение:

Проделать в тыл врага тяжёлый путь!

Им с каждым метром было всё сложнее

Ползти, дышать, провизию везти,

Слабели ноги, голова мутнела

В том длинном коридоре темноты...

Представить только: там пробыть шесть суток!

Но знали: надо смочь, преодолеть,

Освободить страдающую Суджу,

Спасти всех тех, кто смог в ней уцелеть...

Наружу вышли! Враг обескуражен:

Откуда столько воинов? «Поток»!

И в панике вдруг от ребят отважных

Захватчики пустились наутёк...

Пусть больше не раскатывают губы

И знают: парни русские пройдут

Огонь и воду, газовые трубы,

Свою страну к Победе приведут!

Юлия Кондакова

Летит по небу клин в тумане сером,

В закатной дымке тают журавли.

То души тех, кто шёл за правду с верой,

Кто не вернулся с выжженной земли.



Они плывут над миром величаво,

Прощаясь с нами в синей вышине.

В их тихом крике — доблесть, боль и слава,

Напоминанье о лихой войне.



Герои наши, ставшие как птицы,

Нам машут тихо ласковым крылом.

Их имена и светлые страницы

Мы сбережём в краю своём родном.



Не прерван строй в небесном океане,

Они следят за нами с высоты.

В немом строю, в серебряном тумане

Они — залог душевной чистоты.



Летите, братья, к свету и покою,

Ваш путь сияет в небе, как звезда.

Вы стали нашей гордой высотою,

Оставшись в нашем сердце навсегда.



Латун Любовь

«В душе дыра размером с Бога»



В душе дыра размером с Бога,

Ничем её не залатать.

И в храм зовёт меня дорога,

Слезами душу омывать.



Теснит же враг внутри снаружи,

Куда свой взор не обращай.

Слёз покаянных надо б лужи,

Иначе всё — душа, прощай…



Бегут часы, уходит время,

Мы тратим всё на суету…

Но день придёт и даст нам в темя,

Дорогу выбрали не ту…



Вела она, увы, не к Богу,

В пустую суеты сует…

Коль живы, нужно понемногу

Готовить на суде ответ.



В душе дыра размером с Бога,

Лишь Богом можно залатать.

А там с нас спросят со всех строго..

Ты время попусту не трать…



Георгий 14.05.2026 https://t.me/Georgiypoems/8820

С нами Бог



Чужая страна в руинах,

От дыма не видно дорог,

Земля от воронок в нарывах,

Мы гордо твердим: «С нами Бог».



Война очищает веру,

Нас душит пожарища смог,

Мы служим великому делу,

Шагая, твердим: «С нами Бог».



Штыками ломая реальность,

Трубим в окровавленный рог,

Мы верим в свою идеальность,

Вождю, что ведёт... С нами Бог!



Всё больше трупов и крови,

Жестокость не знает порога,

Пьянея, сдвигаем брови,

Покорно идём — с нами Бог!



Бои и мясные штурмы,

Смерть валит нещадно с ног,

Наш прах переполнил урны,

Мы шепчем: «А с нами ли Бог?»



Андрей Вербин

Смолкают оркестры, когда исполняется соло,

Да что тут Россия великая? Речка да тальник.

Они убедятся ещё в том, как всё у нас подло,

Не то что у них, в распрекрасных отечествах дальних.

И вот они входят, пристрастные мерзкой затее,

Наследники цивилизации странно везучей -

Сбежало б начальство их, бросив народ на съеденье,

Того мы пока не проверим: не выдался случай,

Но факт налицо, и смеются поляки-грузины

Над ужасом и безнадежностью русского плебса,

Как падают бабы и дети, что так агрессивны,

Когда в их нутро залезает свободная пресса.

Учить их свободе пришла европейская розга -

Воронка, и в ней с выраженьем каким-то нелепым

Лежат пограничники - в сущности, оба подростка,

Борисом и Глебом, Борисом и Глебом, Борисом и Глебом.

Сергей Арутюнов, член Союза писателей России, доцент Литературного института им. А. М. Горького

Смерти вопреки

После остановки сердца и комы боец вернулся к жизни: он знал, что его ждёт любимая.



Дождём и кровью залиты окопы,

В землянке плещется горелая вода,

И нескончаемым безу́держным потоком

Летит металл горячий, плавясь от стыда.



И между пуль – жизнь на пороге краха

Играет крайний камерный концерт,

А молодёжь, не кушавшая страха,

Стоит упрямо и целует смерть,



И почву сделает намного плодородней,

Когда останки утекут в ручьи,

И дирижёр, ослепший в преисподней,

Попутав ноты, выдаст в рай ключи.



Но из рядов немых и бездых́анных

На руки к милой рухнул свысока,

Сбежав из рая в заревах багряных,

Чтоб жизнь начать с чистовика.



Вениамин Углёв, 2023

«Танки грязи не боятся…»



Всю голову изъели вши,

Без грязи уж не помню тело.

Но только чистота души

Грязь на себе не потерпела.



Заляпан грязью автомат,

На форме нет куска без грязи.

Прости, Господь, что льётся мат,

Мы вновь одни и вновь без связи…



Сияют зубы и глаза,

Что все в грязи нам не помеха.

Но души чистая слеза

Не можем над собой без смеха.



Пройдет война, и грязь отмоем,

Увидим близких и родных.

Хоть молодые, но не скроем

На голове волос седых…



Георгий 20.05.2026 https://t.me/Georgiypoems/8893

МОЛИТВА

Это утро привычно - грозное.

Это небо привычно - грязное.

И молиться вроде бы поздно мне,

Да молитвы бывают разные.

Есть неспешные, неглубокие.

Есть - отчаянные, горячие!

Есть простые, но очень строгие,

И за них всей душой заплачено!

Есть ещё молитва солдатская:

Беспокойная, неумелая.

Тихо шепчет душа кабацкая,

Обречённая: "Господи, верую!"

И Господь, конечно же, слышит всё,

Но рисует такую картину нам:

Вот посадки, оптикой вышиты,

Запорошены паутиною.

Вот "буханка" горит на обочине,

Пролетаешь её на скорости.

Боже миленький, Боже, Отче, мы

Не допишем военной повести,

Если Ты нас рукой безгрешною

Не погладишь слегка по волосу.

И расступятся воды вешние,

И солдат проорет в два голоса,

Что не будет жизни и воздуха,

Что душа его слабая, нервная...

И такая молитва к Господу

Улетает - первая.

Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

КАКОЙ ЦЕНОЙ?

В каких тисках бесовской злобы

большевикам предстало быть,

в подвале дома, тайно, чтобы

семью Царя с детьми убить?!

Какой ценой они хотели

построить «самый лучший строй»,

когда детей подняв с постели,

вели нещадно на убой?

Какой фундамент создавали

свой «новый мир» в крови творя,

когда в подвале убивали

семью последнего Царя?

Сергей Манжелеев, подполковник запаса, член Союза писателей России

ДОРОЖНОЕ

Народ плацкарта отходил ко сну.

Как скоро мир забудет про безумца,

Который снова едет на войну,

Где повезёт не каждому вернуться?

С открытым сердцем, взяв печаль и страх,

Чьей совести теперь не будет стыдно.

Молва людская говорит "дурак" –

Не отрицает, значит, очевидно.

Таких блаженных не осудит Бог:

Он выбрал сам, когда душа болела –

Средь перепутий жизненных дорог –

Судьбу, что в перекрестии прицела.

Вот потому нет никаких обид.

На стыках рельс качаются вагоны.

В бессмертье путь сейчас для всех открыт.

Не всем дано пойти за Русь под дроны.

Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

Нас всех друг другу посылает Бог



Нас всех друг другу посылает Бог.

На горе иль на радость - неизвестно,

Пока не проживём цикличный срок,

Пока мы не ответим свой урок

И не сдадим экзамен жизни честно.



Мы все друг другу до смерти нужны,

Хоть не всегда полезность очевидна,

Не так уж наши должности важны,

И не всегда друг к другу мы нежны —

Бывает и досадно, и обидно...



Как знать: зачем друг с другом мы живём?

Что вместе держит нас, соединяет?

По жизни мы идём, и день за днём

Себя друг в друге лучше узнаём

И шляпу перед зеркалом снимаем.



Нас манит даль непройденных дорог,

А друг в дороге - радость и подмога.

И не сочтём высокопарным слог:

НАС ВСЕХ ДРУГ К ДРУГУ ПОСЫЛАЕТ БОГ!

И слава Богу - нас у Бога много.



Борис Пастернак

СТРЕЛЯЙТЕ В МЕНЯ!

Кусты малины за домом разбитым,

Снаряд прилетел, никого не щадя,

Ещё одна девочка с мамой убиты,

Зачем же по детям? - стреляйте в меня!

Стреляйте в меня, не жалейте снарядов.

Я русский, я в форме военной всегда,

Стреляйте из Хаймарс, АТАКМС и Градов

В детей не стреляйте кричу - НИКОГДА!

Стреляйте в меня, раз для вас я агрессор

Зачем под удар ставить женщин, детей?

Стреляйте в меня, по-профессии слесарь

Но мало вам, СУКИ славянских потерь!

Пусть прокляты будут зачинщики войн,

Все те, кто стравили народ на народ.

Никто из них жить на Земле не достоин,

Возмездие русское скоро грядет!

Виталий Татаринов, участник СВО

23 мая 2015 года был убит Алексей Борисович Мозговой, командир легендарной бригады "Призрак", герой и патриот. Быть воином — жить вечно.

БЛАГОДАТЬЮ СТЕПЬ УКРЫТА

Автор — Алексей Мозговой

Благодатью степь укрыта,

Как туманом в предрассвет.

Лунным светом вся залита,

Серебром копытит след.

Табуном над степью тучи

Гонит ветер в даль табун.

Скоро, скоро я там встречу,

Свои дни последних лун.

Вдоль багровых горизонтов

Кружит ворон чёрной мглой.

Под минорный звук аккордов

Прилетит мой друг за мной.

Пухом чёрным, смолянистым

Он разложит мне постель.

Под Луганским небом чистым

Меня примет колыбель.

Колыбель степных просторов,

Вдоль дороги тополя...

Скоро, скоро бархат склонов

Позовёт к себе меня...

Мозговой Алексей Борисович, командир бригады «Призрак»

Художник - Алексей Крюков

НЕ ПОГИБНУ

Ни одной «живой» избушки

в «перепаханном» селе...

Ночевать легли в церквушке,

чтоб не мёрзнуть на земле.

Стены смотрят сиротливо –

пустота и темнота.

Стёкла выбиты от взрыва,

сбиты Царские врата.

Подлампадное колечко

шевельнуло сквозняком...

Кем-то найденная свечка

замерцала огоньком...

Словно лучиком от солнца

осветило храм на миг.

Николая Чудотворца

проявился светлый лик.

Его очи грели душу,

и сказало сердце мне...

Если выдержу, не струшу –

не погибну на войне.

Сергей Манжелеев, подполковник запаса, член Союза писателей России

Художник – Алексей Калинин

Сказали просто: без вести пропал

В расстрелянных лесах под Угледаром.

Какая незавидная судьба…

А небо содрогалось от ударов,

И не было покоя на душе.

Зима пришла, холодная и злая.

Бойцы стояли в тёмном блиндаже

На праздничном молебне Николаю.

Окопных свечек хрупкое тепло

Окутывало тихую молитву.

И кто-то попросил, крестивши лоб:

Найдись скорей живым или убитым.

Его нашли на следующий день,

И голубем взлетела похоронка.

Снег обнимал склонившихся людей,

А кто-то плакал, горько и негромко.

И словно сам святитель Николай

Пришёл в последний путь забрать солдата —

И проводил солдата прямо в рай,

С крестом, окопной свечкой и гранатой.

И вся страна молитвенный покров,

Как саван погребальный, расстелила.

А он лежал, спокоен и суров,

И падал снег на свежую могилу.

Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

«Жизнь сгорает, словно свечка…»



Жизнь сгорает, словно свечка,

Тают дни, как будто воск.

Дух трепещет, как овечка,

Седина сменяет лоск.



Жизнь летит неумолимо,

Переступим все порог.

Там узнаем, что шли мимо

Не туда, где ждал нас Бог…



Бары, клубы, дискотеки,

Мимо храма — кто куда.

Мы духовные калеки,

Жизнь, как в решете, вода.



Суетимся, мол, успеем,

А пока — дела, дела.

Жить по Божьи не умеем,

Бес заправил удила.



И верхом на нас гарцует,

Крутит, вертит и смеётся,

Смотрит, как народ танцует,

Пьёт по барам — не напьётся…



Жизнь сгорает, словно свечка,

Тают дни, как будто воск.

Нас, как щепку, несёт речка,

Седина сменила лоск…



Георгий 28.05.2026 https://t.me/Georgiypoems/8987

КУРСКИМ ПОГРАНИЧНИКАМ!

Не думалось, когда читал я в школе

Про подвиги прославленных отцов,

Что окажусь под Курском в чистом поле,

В окопе средь таких же пацанов…

Вручили нам военные билеты,

Когда призвал служить военкомат

И погранцов зеленые береты,

И новенький, весь в масле, автомат!

В тот день стоял у речки я в "секрете",

Границу с Украиной стерегли

И вот, туманным утром на рассвете,

Со страшным лязгом танки поползли…

«В ружьё!» Заставу поднял наш комроты,

Вздымались взрывы комьями земли,

И пацаны, вчерашняя школОта,

В неравный бой с фашистами ушли…

С крестами выползали «Леопарды»,

Трава вокруг горела, как в аду,

И я шептал, сжимая две гранаты:

«Ты слышишь, дед, тебя не подведу!»

Закончен бой - неравный и кровавый…

Настигли нас осколки той войны

И полегла в бою моя застава!

За всё им отомстите, пацаны!..

Олег Прусаков, позывной Дырокол, отряд - Штурмовой, действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

Вот далО слабинУ государство -

И Отчизна столкнулась с войной.

Здесь нет линий ни белых, ни красных…

Здесь ведут пограничники бой.

В окружении стойко по-русски,

Всем стратегам сквозь зубы грубя,

Пограничники бьются под Курском,

Вызывая огонь на себя.

Кто-то важный в штабАх что-то знает.

Кто-то что-то доложит наверх.

А пока парни в землю врастают,

И врастут, если надо, навек.

Как обычно бывает по жизни:

Крепче громких, крутых и стальных

Парни насмерть стоят за Отчизну,

За себя и за всех остальных.

Позже лозунги будут и сводки,

Сколько техники, мол, сожжено.

И стратеги порвут свои глотки,

И солгут сотню раз всё равно.

Область Курская, область героев,

Весь народ стал сегодня тобой.

Мы до хруста в зубах вспомним стоя,

Как вели пограничники бой…

Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

ШТУРМАМ ПАРАДНОЙ ФОРМЫ НЕ ДАЮТ...

Штурмам парадной формы не дают,

В их жизни нету места для парадов,

А в небе, словно Праздничный Салют,

Сверкают отблески взорвавшихся снарядов!

Им не пройти по площади в строю,

С брусчатки выбив искры - каблуками,

Они уйдут на Набеса в бою,

Чтоб сразу стать - Бессмертными Полками!

Олег Владимирович Прусаков , позывной Дырокол, отряд "Штурмовой", участник СВО, ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

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