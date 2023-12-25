Богатыри Земли Русской, ч.3

Повторил подвиг Маресьева: Раненый русский сержант 12 дней полз к своим Книгой Полевого "Повесть о настоящем человеке" о подвиге Алексея Маресьева зачитывались советские мальчишки и девчонки, а фильм о нём смотрели десятки раз. И забайкальский мальчишка Лёша Лиханов про подвиг Маресьева тоже хорошо знал.

Санинструктор Лиханов спасал жизни боевых товарищей. Об одном таком случае рассказала мама спасённого солдата:

«Алексей – человек большого мужества. Он сам не расскажет, что в бою, в котором он получил ранение, он выносил на себе с поля боя солдат. И моего сына тоже. От нашей семьи низкий поклон тебе, Алёша».

В тот день русские попали под обстрел в боях за Донбасс. Враг поливал наши позиции огнём несколько часов кряду. Во время контратаки несколько раненых бойцов осталось на поле боя. Лиханов ползком отправился за ними. Первого перевязал и почти два часа тащил на себе, потом вернулся за остальными.

Через несколько дней Лиханов сам попал под обстрел. Было это 8 марта. Когда Алексей пришёл в себя, вокруг не было ни души.

Алексей понял, что надо самому пробираться к своим. Ползком. По-другому никак: в одну ногу под колено зашёл осколок, на другой – раздроблена ступня. С собой – ни еды, ни воды. Ориентиров тоже никаких, нет ни телефона, ни компаса. Помнил, откуда ехал, да и годы службы в разведке дали опыт. Из вооружения – лишь две гранаты. И помощи ждать неоткуда.

Так он и полз по мёрзлой земле, теряя сознание от боли и холода, приходя в себя, хватая ртом падающий снег. Свой день рождения, 15 марта, он встретил в пустом и заснеженном лесу. Следующая цель – дожить до дня рождения жены, 20 марта. И именно в этот день боец добрался до своих.

На одной ноге пришлось ампутировать отмороженные пальцы. Курс лечения, реабилитация. Вернулся домой – к жене и дочке. Строго-настрого запретил рассказывать о себе – не хочет лишней славы. Хотя домашние гордятся своим героем и его наградой – медалью "За отвагу".

https://t.me/tsargradtv/64314

Рассказ Егора Гузенко, позывной Тринадцатый. У него так и канал называется.

Пару раз в неделю я всегда ему писал, или он мне, выясняли, как дела на том, или ином участке, делились мнениями. Дружили мы одиннадцать лет, с самого первого дня срочной службы...

Я прекрасно помню этот день, 6 ноября 2012 года. Ставропольский краевой военкомат, сцена, мы призывники сидим в актовом зале, на сцене выступает полупьяный полковник с речью:

"Слыхали? Министра Обороны сменили, теперь Шойгу будет, ну сынки, хуже уже не будет! Потому что хуже уже бл... некуда!" (Как же ошибался тот полковник...)

Тимур сидел в одном ряду со мной.

Простой, не высокого роста парень (со здоровенными кулаками), с неслезающей с лица улыбкой.

Тимур увидел у меня наклейку на телефоне, на его крышке был приклеен символ (руна), на этой теме разговор и завели, и с того дня, мы ни разу не повздорили. Жили в одном кубрике, ели за одним столом, в командировки гоняли, в самоволки ходили, дрались против наряда комендачей, как руку сломал там в драке, а на прыжках в подсолнухи приземлился... у меня столько воспоминаний, что и не счесть. В 2014 он попал на Донбасс, был водителем КамАЗа, но когда было нужно занял место пулеметчика. Парни которые там были с ним, мне в подробностях рассказывали, как он смело действовал, а я если честно и не сомневался никогда.

P.S. А ещё накануне дня гибели, в июне, мне написали четыре девушки, три представились его нынешними, а четвертая бывшей, и все спрашивали нет ли от него новостей, Тимур в своем репертуаре!

Брат! Где-то сверху я знаю ты смеёшься. Царствие небесное Брат.

Ты был настоящим Воином.

Тимур Павлович Агишев. ("Лемур") 1991 - 2023

https://t.me/c/1543966835/23041

ГЕРОЙ РОССИИ "ВОРОБЕЙ" Ему было всего 26. И треть своей недолгой, но героической жизни, Роман Воробьев сражался за республику и защищал родную землю. В 18-летнем возрасте, в 2014 году, он пришел воевать в батальон "Сомали". Настоящий Герой Русского мира.

Все его знали по позывному "Воробей". Он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым республика выстояла и стала частью России. Он был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином.

За его плечами – Донецкий аэропорт, Горловка, Мариуполь, Пески, Водяное и многие другие горячие точки родной земли, которые он защищал и освобождал.

При сражении за Мариуполь "Воробей" лично уничтожил 10 единиц бронетехники противника, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов и пять зенитных установок.

Был ранен, но тут же вернулся в строй. Его имя, его подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России.

Его хорошо знали многие военкоры, работающие в зоне СВО. Они называют "Воробья" Героем Русского мира. И для них гибель командира роты штурмового батальона "Сомали" – личная большая потеря друга и отважного воина.

Боец легендарного батальона "Сомали" Роман Воробьев был также награжден орденом Мужества РФ, знаками отличия "Георгиевский крест" II-IV степеней, множеством орденов и медалей.

https://t.me/specnazAlpha/19180

ВНУКИ МАРГЕЛОВА! Герой России Владимир Селивёрстов.

Родился Владимир Вячеславович 1 августа 1973 года в селе Станки Вязниковского района Владимирской области. В 1990 году окончил среднюю общеобразовательную школу, в 1992 году — Суздальский сельскохозяйственный техникум.

Будучи студентом, занимался в ДОСААФ, где проходил предпрыжковую подготовку. Первый прыжок с парашютом совершил 17 апреля 1991 года.

В Вооружённых силах Российской Федерации с 1992 года. Был призван на срочную военную службу.

Во время прохождения службы сержант Селивёрстов поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которое окончил в 1997 году. Проходил службу на командных должностях в подразделениях Воздушно-десантных войск.

В 1999 году проходил службу в составе контингента миротворческих сил ООН в Косово.

В 2010 году окончил Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации.

Более семнадцати лет проходил службу в 45-м гвардейском отдельном полку специального назначения, который дислоцируется в городе Кубинка Одинцовского района Московской области.

В конце 2014 года на базе полка была сформирована 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения, в которой Селивёрстов проходил службу на должности заместителя командира бригады.

Принимал участие в боевых действиях во время проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона и в российско-грузинской войне 2008 года.

Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Селивёрстову Владимиру Вячеславовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

С февраля 2018 года – командир 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Кострома).

Во главе полка гвардии полковник Селивёрстов участвовал в Парадах Победы 9 мая 2018-го и 9 мая 2019 года на Красной площади в Москве.

В 2019 году назначен заместителем командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Тула)].

С октября 2020 года по июль 2021 года — командир 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Ульяновск).

С июля 2021 года – временно исполняющий обязанности командира, с 30 сентября 2021 года стал командиром 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Тула).

В июне 2023 года присвоено звание генерал-майор.

Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами, двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу».

https://t.me/specnazAlpha/19131

Герой России, генерал-майор Владимир Селиверстов и подполковник Александр Думчиков, также Герой России (1995). Судя по всему, у Владимира Вячеславовича прибавление в иконостасе. К ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, двумя орденам Мужества и ордену "За военные заслуги" прибавился орден Александра Невского. Также награжден медалью "За отвагу".

Торжественный прием в Кремле в честь Дня Героев Отечества.

https://t.me/boris_rozhin/105987

В ТВЕРИ ПРОВОДИЛИ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ УЧАСТНИКА СВО. Ему было 66 лет.

В зоне специальной военной операции погиб Сергей Бородин. Он родился 5 декабря 1957 года. Ему исполнилось бы 66 лет.

Несмотря на возраст, Сергей Николаевич решил участвовать в спецоперации. Погиб 10 октября при выполнении боевого задания.

Вечная память… И – слава!

https://t.me/specnazAlpha/19191

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ЧИСТЯКА. Погиб 1 июня 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Алексей проходил службу в инженерно-сапёрной роте десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Принимал участие в спецоперации с 24 февраля. Героически погиб 1 июня 2022 года. Ему было всего 20 лет.

Похоронили военнослужащего в его родном городе Артëмовске со всеми воинскими почестями.

Алексей Александрович Чистяк награждён орденом Мужества посмертно.

Вечная память, Герою!

https://t.me/geroirossii/5781

4 декабря под Херсоном погиб Володя «Ташкент» «Сердце не хочет верить, в ушах его голос»

К гибели бойцов привыкаешь - реагируешь спокойно. Но когда погибает твой друг, это больно. Володя был нашим другом. Когда мне сообщили, что он погиб, а я сразу же – Димке [Григорьеву, «Аиф»], у нас не было других слов, кроме мата.

К началу СВО «Ташкент», некогда выпускник Новосибирского военного училища, давно уже не был связан с армией – занимался бизнесом, у него был завод по производству спортинвентаря. Он точно мог не ехать на фронт, но поехал – к друзьям-командирам.

Именно с Володи началась наша эпопея с 205-й бригадой, когда мы пробивались на Каховскую ГЭС. У нас не было ни связей, ни помощи от минобороны – мы просто дня три осаждали командиров: комбата с ГЭС, замполита, помощников, комбрига. В итоге тот пошел навстречу - разрешил сьемки.

Володя в тот день был с нами – стоял рядом, наблюдал, как работаем, помогал. Он потом и доложил комбригу, что мы - норм пацаны, после чего мы сделали с бойцами 205-ю целую серию репортажей, в т.ч. с самого передка - с берега Днепра. (Уточню: речь не про комбрига с позывным Скиф, который оказался замешан в скандале, а про предыдущего – Романа, который заводил бригаду в Николаевскую область, без боя взял Снигиревку, потом вывел всех на левый берег. Романа ранило под Бахмутом – из него достали 86 осколков, после чего и заменили на Скифа.

Но я сейчас не про комбрига, а про Володю: с "новичка с гражданки" он вырос до координатора нескольких боевых групп – ПТУРщиков, минометчиков, операторов БПЛА, расчета знаменитой «шайтан-трубы». При этом сам лично ходил в разведку. Когда блогеры упрекали его в трусости, мне было смешно: я-то знаю, что он, облачившись в гидрокостюм, плавал под водой на острова. Погиб Володя при выполнении БЗ – на огневой позиции, куда приехал вместе с расчетом орудия. Их ждали и накрыли артой. Трое 300, Володя двести.

Сердце до сих пор не хочет верить. В ушах – его голос: «Андрюх, ты это, не переживай – все нормально будет».

https://t.me/guselandrei/3428

Копытов Вячеслав Вячеславович с позывным «Алтай» являлся боевым товарищем нашего близкого друга и по совместительству был нашим старым подписчиком. 22.06.2023 Вячеслав погиб во время выполнения служебно-боевой задачи, он был командиром развед роты 136-й бригады. «Алтай» был настоящим русским офицером и являлся отличником войсковой разведки. Быть воином - жить вечно…

https://t.me/rosich_ru/54001