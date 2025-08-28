Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.119

Полртреты в стиле работ художника Вадима Окладникова

Одно из первыъх сообщений о гибели воина было на портале "Подслушано Рощинский": В ходе специальной военной операции 03.05.2022 Погиб любимый муж, отец и сын Зубрилов Дмитрий Павлович.

Отпевание и Прощание состоится 12.05.2022 в 10:00 в ГДО. Погребение пройдет на кладбище в пгт.

Зубрилов Дмитрий Павлович родился 4 апреля 1988 года в г. Душанбе Республики Таджикистан в семье профессиональных строителей.

В начале 1990 года в республике начались массовые беспорядки, которые постепенно переросли в гражданскую войну. Наиболее ожесточённое противостояние происходило с конца августа 1992 года и родителями было принято решение — на время конфликта отправить Диму в Воронежскую область, недалеко от Борисоглебска, к бабушке и дедушке. Но война продолжалась, начались притеснения русских, промышленность была парализована, работы не было.

В 1993 году родители были вынуждены переехать в Россию — в пгт. Рощинский Самарской области (закрытый военный гарнизон), устроились на работу в военно-строительную часть. На протяжении года Дима жил в деревне, скучая по родителям. Однажды он подговорил младшего двоюродного брата убежать в Самару к маме с папой. На тот момент им было пять и четыре года соответственно. Побег почти состоялся: незаметно для окружающих были собраны вещи и игрушки. Дети спрятались на сеновале и рано утром, пока все спят, хотели убежать. Плану не суждено было сбыться — искать их начали уже с вечера. Искали всей деревней: и лес прочесали и вдоль р.

Получив жильё и обустроившись на новом месте, родители забрали Диму к себе. Дима был очень ласковым и милым ребёнком.

Дима очень любил животных. В деревне у бабушки всегда помогал пасти коров. Очень ответственно к этому относился и переживал. Помогал прабабушке кормить поросят, утят. Кошки и коты — это невероятная взаимная привязанность. Часами мог лепить из пластилина и глины человечков и динозавров, всё очень детально прорабатывая. Любил ездить с папой на велосипеде к нему на работу.

В 1994 году, когда Диме исполнилось 6 лет, он пошёл в первый класс местной школы. Дима был весёлым, активным и общительным ребёнком. Занимался спортом и участвовал в школьных мероприятиях. В старших классах увлекался брейк-дансом, граффити, рэпом. Все поля и обложки школьных тетрадей были изрисованы граффити. Был заинтересован творчеством Децла.

В 2002 году участвовал со своими друзьями в фестивале уличного искусства в Самаре «Snickers Urbania».

Закончив 9 классов, поступил в Поволжский государственный колледж на специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». По окончании колледжа, в 2009 году, был призван в ряды Российской Армии. Служил в в/ч 6672 ВВ МВД РФ города Ульяновска. Во время прохождения службы участвовал в ликвидации ЧС во время пожара на артиллерийских складах «Арсенал», за что был награждён почётной грамотой.

В 2010 году демобилизовался, с этого момента началась самостоятельная взрослая жизнь. Устроился работать в одно из крупнейших в Самарской области предприятий по производству стекла и изделий из стекла ООО «Стеклоиндустрия». Работа со стеклом ему очень нравилась. Но как это часто бывает — работа в удовольствие не приносит большого дохода. После смены руководства на заводе и изменений условий труда был вынужден уволиться.

В 2012 году Дима женился. Через год в семье Татьяны и Дмитрия родился сын Ярослав.

Среди Диминых родных и близких не было профессиональных военных, а женился он на дочери военного. И сама жизнь в военном гарнизоне предопределила его дальнейшую профессию.

В 2012 году Дима заключил свой первый контракт о прохождении военной службы в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде (миротворческой), которая дислоцировалась в пгт. Рощинский, там же где проживали его родители и он со своей семьёй.

В 2014 году, во время прохождения военной службы, участвовал в спецоперации по освобождению и присоединению Крыма к Российской Федерации.

В 2016 году был подписан второй контракт.

9 марта 2018 года в семье Димы и Татьяны родился сын Матвей. Ответственность за семью увеличилась вдвое. В 2019 году Дмитрий подписал третий и последний контракт. В ноябре этого же года бригаде было присвоено почётное наименование «Александрийская» и вручена копия знамени Александрийского 5-го гусарского полка, а формирование стало именоваться «Чёрные гусары». Дима пришёл к родителям и сказал: «Ну вот, теперь я настоящий гусар, как вы и хотели!», вспомнив про детство и фото того времени. В 2017 и 2020 годах участвовал в военной операции на территории Сирии, за что был награждён медалями и получил статус ветерана боевых действий.

Дима пользовался уважением у сослуживцев, был добросовестным и отзывчивым, с уважением относился к старшим и своим сверстникам. Был душой компании и любил жизнь.

В ноябре 2020 года Дмитрий в составе подразделения бригады был откомандирован в Нагорный Карабах в рамках проведения миротворческой операции В 2021 году был участником парада ко Дню Победы в Самаре и участником информационно-пропагандистской акции «Мы-армия страны. Мы-армия Победы!», сопровождая Поезд Победы, который проехал через всю Россию, за это был награждён Командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенантом Колотовкиным А.В. почётной грамотой.

С 24 февраля 2022 года младший сержант, старший разведчик взвода глубинной разведки РГР 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады Зубрилов Дмитрий Павлович, в составе разведывательного батальона принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. 3 мая 2022 года, при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб, до конца исполнив свой воинский долг. У Димы остались родители, жена и двое сыновей, которые могут гордиться своим отцом, отдавшим жизнь за их безопасное будущее и будущее нашей страны.

Награждён медалями: «За возвращение Крыма», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», «За участие в параде», «За заслуги в борьбе с мировым терроризмом», «Участнику военной операции в Сирии».

Указом Президента РФ от 26 мая 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, был награждён орденом Мужества, посмертно. Орден был вручён старшему сыну Зубрилову Ярославу. 9 декабря 2023 года, в День Героев Отечества, в Рощинской школе Самарской области прошло торжественное мероприятие «Памяти павших во имя живых…», посвящённое открытию мемориальных досок ученикам школы посёлка Рощинский, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО, одна из них памяти младшего сержанта, старшего разведчика взвода глубинной разведки 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской миротворческой бригады Зубрилова Дмитрия Павловича.

Историко-краеведческий музей Волжского района:

3 мая 2022 года, при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб, до конца исполнив свой воинский долг.

9 декабря 2023 года, в День Героев Отечества, в Рощинской школе Самарской области прошло торжественное мероприятие «Памяти павших во имя живых…», посвящённое открытию мемориальных досок ученикам школы посёлка Рощинский, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО, одна из них памяти младшего сержанта, старшего разведчика взвода глубинной разведки 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской миротворческой бригады Зубрилова Дмитрия Павловича.

Дмитрий Павлович Зубрилов младший сержант, старший разведчик взвода глубинной разведки 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской миротворческой бригады. Героически погиб при исполнении воинского долга 3 мая 2022 года.

ТГ канал "Защитники Отечества. Самарская область":

Команда Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» приняла участие в открытии 9 мемориальных досок погибшим Героям в поселке Рощинский.

Среди них и мемориальная доска Дмитрия Павловича Зубрилова.

Младший сержант, старший разведчик взвода глубинной разведки 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской миротворческой бригады. Героически погиб при исполнении воинского долга 3.05.2022 года.

Выступая на митинге, мать героя сказала «Мы гордимся своим сыном — Дмитрий выполнил свой воинский долг ценой своей жизни. У сына остались двое детей. Старший учится в рощинской школе, теперь он будет каждый учебный день проходить мимо портрета своего отца и, надеюсь, будет достоен его памяти».

"Волжская Новь":

Актовый зал образовательного учреждения встречал гостей портретами воинов, погибших при защите Отечества и выполнении воинского долга во время специальной военной операции.

Портреты 29 военнослужащих Самарской области в дизайнерском оформлении – экспонаты передвижной выставки «Мой Герой, Моя Вера, Надежда», созданной по инициативе Самарского филиала межрегиональной общественной организации «Вечная память героев». Среди них и пять ребят, чья жизнь и судьба тесно переплелись с Рощинским. Это четверо выпускников школы – Валентин Колов, Александр Недопекин, Евгений Юсупов, Дмитрий Зубрилов, а также Петр Никульшин, чьи дети сегодня учатся в этой школе.

Душа компании, жизнелюб, пользующийся уважением и у старших, и у сверстников младший сержант, старший разведчик взвода глубинной разведки 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской миротворческой бригады Дмитрий Павлович Зубрилов.

Поволжский Государственный колледж:

28 марта в Поволжском государственном колледже состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Мой Герой, моя Вера, Надежда…», созданной по инициативе Самарского филиала Межрегиональной общественной организации «Вечная память героям».

Портал "Вечная память". 15-я отдельная мотострелковая бригада:

Среди перечисленных воинов Дмитрий Зубрилов

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВОЕ БРАТСТВО:

11 ноября из Вологодской области сообщили, что активист Тарногского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель студии «Отражение» детского дома творчества Наталья Черванева нарисовала портрет Дмитрия Зубрилова. Портрет создан в рамках реализации проекта по сохранению памяти о подвиге российских военнослужащих »Герои-россияне».

Весь очерк тут: https://bbratstvo.com/2024/11/11/v-tarnoge-aktivno-idet-real...

Климов Роман Игоревич

Книга памяти:

Климов Роман Игоревич родился 27 марта 1998 года в п.Юг Пермского района Пермского края, был старшим ребёнком в семье. Всего в семье было трое сыновей.

В 2005 году Роман поступил в 1 класс МАОУ «Юговская средняя школа».

После окончания школы Роман принял решение работать — занимался ремонтом автомобилей.

С 2017 года состоял в отношениях и в 2021 году стал отцом прекрасной девочки Ксении.

В 2019 году работал в АО «Стройпанелькомплект» бетонщиком. В 2020 году работал в ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» разнорабочим.

Участие в специальной военной операции принимал с октября 2022 года, подписав контракт с ЧВК «Вагнер».

Погиб 22 декабря 2022 года в г.Попасная ДНР.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Роман награждён медалью «За Отвагу», посмертно.

К сожалению информации очень мало.

В Книге Памяти Новороссии сообщается о гибели Воина:

Художник Z патриот:

В первых числах января (2024) ко мне обратилась молодая женщина с просьбой написать портрет погибшего супруга. Вот что она рассказала:

«Роман Игоревич Климов 27.03.1998 уроженец Пермского края. Был человеком отзывчивым и работящим. Всегда приходил на помощь, даже если время уже ночь. В июне 2021 года Роман стал папой, на свет появилась доченька Ксения. В октябре 2022 подписал контракт с ЧВК Вагнер находясь в ИК, а уже 22 декабря 2022 года Роман погибает за г.Попасная, ДНР. Роман награждён государственной наградой — Медаль За Отвагу!»

Такая не длинная и трагическая судьба человека, которому было всего 24 года.

Я не могла не спросить за что парень с таким светлым и добрым лицом попал в исправительную колонию? Оказалось Рома выпившим сел за руль, возвращались молодые супруги с ДР мамы Романа к себе домой, а у дома уже поджидала полиция.

Будем помнить Романа! Герои не умирают!

ЧП ДТП Пермь:

В ходе Специальной Военной Операции погиб житель Посëлка Юг Пермского района Климов Роман Игоревич 27.03.1998г.р. В СВО участвовал в составе ЧВК «Вагнер»

Отдал самое дорогое что у него было-свою жизнь 22.12.2022г за освобождение г.Бахмут Донецкой области

По данным местных чиновников,он награжден Орденом «Мужества» посмертно.

Портал в ВК Пермь:

Короткое сообщение о гибели:

И на портале Город 342. Пермь:

Книга памяти:

Попов Валентин Геннадьевич родился 12 июня 1987 года в п.Целинный Краснокаменского района Читинской области. Валентин был третьим ребёнком в семье. Рос активным, с детства помогал маме.

В 1994 году пошёл в первый класс и в 2003 году окончил МАОУ «Целиннинская СОШ».

Валентин жил в деревне, поэтому поступил учиться по специальности «Сельхозтехника», открыв все категории на сельскохозяйственный транспорт.

В 2011 году Валентин приехал в город Сосновоборск, где познакомился со своей будущей женой, он не побоялся взять ответственность за двоих детей — сыновей Егора и Константина, которые были у его любимой от первого брака. В браке родился третий сынок Владислав. Валентин был любящим мужем, хорошим отцом для детей, всегда мог дать совет, поддержать, никогда не давал семью в обиду. Любил вкусно готовить и принимать гостей.

Валентин был очень весёлым и позитивным человеком, любил музыку, петь и танцевать. Рассказывал интересные истории, был душой компании. Даже находясь на войне, мог найти способ сделать для семьи сюрприз — отправлял видеообращение с поздравлением со свадьбой для среднего сына, в день рождения самого маленького сыночка отправлял большой букет роз для жены и большую машину для сына со словами: «Спасибо за сына». Валентин работал водителем погрузчика вахтовым методом в золотодобывающих компаниях.

В июне 2023 года Валентин подписал контракт с МО РФ в в/ч 11741 г.Юрга снайпером разведывательной роты в мотострелковом батальоне. Воевал на Луганском направлении под г.Кременной. За время службы проявил себя хорошим другом для сослуживцев, которых с первых дней службы считал своей второй семьёй, приходил на помощь к ним и рвался первым на выполнение боевых задач. Последний раз голос любимого мужа Алёна слышала 25 ноября 2023 года, он позвонил сказать, что его отпустили в отпуск с 28 ноября, супруги стали строить планы о его проведении. Но 26 ноября Валентина отправили в составе группы на боевое задание: разведать местность, где скрывался противник. В это же время в том же направлении выдвинулись журналисты, которые решили снять репортаж. Журналистов вычислили по спутнику и начали их обстреливать. 30 ноября 2023 года отряду поступил приказ эвакуировать журналистов. При эвакуации их группа попала под обстрел дронов, мина прилетела в окоп. Прикрывая собой людей, получив множество переломов, Валентин успел передать координаты для эвакуации, погиб, выполняя свой долг перед Родиной. Он всегда говорил: «Если не мы, то кто пойдёт защищать родину, тебя, сыновей наших?» Рядовой Попов Валентин Геннадьевич Указом Президента Российской Федерации был посмертно награждён орденом Мужества.Похоронен на Аллее Славы г.Сосновоборска Красноярского края.У Валентина остались жена и трое сыновей.

Портал "Подслушано в Сосновоборске №2":

Бессмертный полк СВО в Сосновоборске. Текст как в Книге Памяти:

https://vk.com/wall-177654195_67716

Три работы Вадима из первых тем, в которых не было описаний Героев Сарбасов Азамат, портрет был вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.5

Портал в ТГ-канале Минобороны:

ВК. ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ СВО ДОНБАСС РОССИЯ НОВОРОССИЯ:

Старший наводчик гранатометного отделения ефрейтор Азамат Сарбасов прикрывал разведгруппу, когда обнаружил вооруженных гранатометами и стрелковым оружием националистов. В ходе ожесточенного боя Азамат ликвидировал более 15 националистов, а также вынес из-под вражеского огня двух раненых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь.

https://vk.com/wall-50332460_3115795

ВК. Zа Единую Русь РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ:

Ефрейтор Азамат Сарбасов

«В ходе ожесточенных боев вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов старший наводчик гранатометного отделения ефрейтор Азамат Сарбасов выполнял задачи по прикрытию разведывательной группы. Сарбасов обнаружил большую группу украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием. И российские военнослужащие приняли решение дать бой украинским радикалам, несмотря на их численное превосходство. Не выдавая своего присутствия, заняв выгодную огневую позицию, ефрейтор Азамат Сарбасов прицельным огнем уничтожил гранатометчика противника. В ходе ожесточенного боестолкновения Азамат ликвидировал более 15 националистов. Также ефрейтор Сарбасов вынес из-под вражеского огня двух раненых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь. Понесший существенные потери противник был вынужден капитулировать. Благодаря самоотверженности и героизму ефрейтора Азамата превосходящие силы украинских боевиков были уничтожены».

https://vk.com/wall-194331569_62170?lang=pt&utm_medium=o...

ОК Герои нашего времени:

ВК. Нетолерантная Русь:

https://vk.com/wall-54214311_861413?utm_medium=organic&u...

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА:

В ходе ожесточённых боёв вблизи одного из населённых пунктов, находившегося под контролем украинских националистов, ефрейтор Азамат Сарбасов выполнял задачи по прикрытию разведывательной группы. Азамат обнаружил большую группу украинских националистов, вооружённых гранатомётами и стрелковым оружием.

Российские военнослужащие дали бой украинским радикалам, несмотря на их численное превосходство. Не выдавая своего присутствия и заняв выгодную огневую позицию, ефрейтор Азамат Сарбасов прицельным огнём уничтожил гранатомётчика противника. Всего в ходе ожесточённого боестолкновения Азамат ликвидировал более 15 националистов. Также ефрейтор Сарбасов вынес из-под вражеского огня двух раненых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь. Понёсший существенные потери противник был вынужден капитулировать. Благодаря самоотверженности и героизму ефрейтора Азамата превосходящие силы украинских боевиков были уничто­жены.

Газета "Красная Весна":

Канал 5-tv.ru

Саунин Александр

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.5

Страница ВК "Быть Военным - это Гордость":

СПАС ИЗ ОГНЯ «ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА» Капитан Александр Саунин

«Капитан Алексей Саунин вместе со своей ротой вел ожесточенные бои с украинскими националистами, предпринявшими попытку нападения на позиции батальонно-тактической группы российских войск. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований украинских радикалов вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой, в результате чего ангар загорелся.

Ни секунды не задумываясь, Александр дал команду своим подчиненным на эвакуацию техники из горящего ангара. Несмотря на риск сгореть заживо капитан Саунин бросился прямо в огонь и лично вывел из горящего и обстреливаемого ангара 3 единицы военной техники, в том числе самоходную реактивную установку разминирования 2 УР-77 «Метеорит», так же известную под названием «Змей Горыныч» с полным боекомплектом, детонация которого могла уничтожить значительное количество живой силы и техники батальонно-тактической группы.

Благодаря личному мужеству капитана Саунина, его самообладанию и умелому командованию из огня было спасено более 10 единиц военной техники, что позволило сохранить боеготовность батальонно-тактической группы. При этом никто из подчиненных Александра не пострадал».

Герои Z:

Газета "Красная весна":

Газета КП:

Газета Ханты-Мансийского района:

БАГСУ.РФ:

ВГТРК:

Тг-канал "Страна Героев"

Немного подробностей о жизни Александра нашлось в

ОК "Шипуновский район":

ГОРДИМСЯ НАШИМИ ГЕРОЯМИ!

11 октября состоялась встреча главы района Дороховой Т.Н. и нашим земляком Сауниным Александром, который является одним из защитников своего народа, своей Родины и справедливости, выполняющий свой гражданский долг в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Встреча прошла в виде открытого диалога, в котором так же приняли участие Синцова О.В., заместитель главы Администрации района по социальным вопросам и Панкова О.А., управляющий делами Администрации района.

В ходе беседы, Александр рассказал о том, что родился и вырос в Шипуновском районе, в 2003 году закончил Хлопуновскую среднюю школу. В школе занимался хоккеем и легкой атлетикой. В 2003 году поступил в Рубцовский сельскохозяйственный техникум по специальности «механик по сельхоз технике». Окончил его в 2006 году и призвался в ряды Российской армии. Служил в Забайкальском округе, по окончанию службы поступил в школу младших лейтенантов. По окончанию школы получил звание «младшего лейтенанта-танкиста» и был направлен в войсковую часть станции Топчиха. Находясь на службе в Топчихе заочно поступил в «АГУ». В Топчихе получил звание лейтенанта, затем был переведён в Алейскую мотострелковую бригаду на должность командира снайперской роты, потом получил звание старшего лейтенанта, капитана. На войсковых учениях в Алейске получил травму, лишился левой руки. После длительного лечения продолжил службу. С 24 февраля по 15 сентября находился на территории Украины, участвуя в спецоперации. В настоящее время, Александр находится в отпуске, но уже в ближайшее время планирует возвращаться на боевой пост.

О том, как капитан Александр Саунин несет боевую службу и исполняет свой долг мы узнали не из его рассказа, а из официальных источников:

«Капитан Александр Саунин вместе со своей ротой вел ожесточенные бои с украинскими националистами, предпринявшими попытку нападения на позиции батальонно-тактической группы российских войск. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований украинских радикалов вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой, в результате чего ангар загорелся.

Ни секунды не задумываясь, Александр дал команду своим подчиненным на эвакуацию техники из горящего ангара. Несмотря на риск сгореть заживо капитан Саунин бросился прямо в огонь и лично вывел из горящего и обстреливаемого ангара 3 единицы военной техники, в том числе самоходную реактивную установку разминирования 2 УР-77 «Метеорит», так же известную под названием «Змей Горыныч» с полным боекомплектом, детонация которого могла уничтожить значительное количество живой силы и техники батальонно-тактической группы.

Благодаря личному мужеству капитана Саунина, его самообладанию и умелому командованию из огня было спасено более 10 единиц военной техники, что позволило сохранить боеготовность батальонно-тактической группы. При этом никто из подчиненных Александра не пострадал».

За проявленный героизм Александр Саунин награжден государственной наградой за отвагу и мужество на поле боя.

В завершении встречи, Татьяна Николаевна пожелала Александру здоровья, семейного благополучия, удачи и скорейшего возвращения к несению мирной военной службы.

Сиксай Алексей

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.5

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.59

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.61

Козульская газета:

Сегодня мы проводили в последний путь нашего друга, одноклассника, ученика СИКСАЯ Алексея Геннадьевича, ему было всего 23 года.

Леша окончил 9 классов и поступил в Козульский филиал Емельяновского дорожно-строительного техникума и получил профессию автомеханика.

Алексей добрый, светлый, честный, всегда готовый прийти на помощь, любил спорт, играл в футбол. Осенью Лешу призвали на действительную военную службу в Алтайский край в войска РВСН в дивизион боевого обеспечения охраны и разведки. Вернулся в родную Козульку с твердым решением служить в Российской армии по контракту. Мечтал служить в спецназе разведчиком. И мечта сбылась, Алексей подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. Родина послала Алексея на спецоперацию в Украину.

12 июля Леша ушел на спецзадание.

13 июля 2022 года Алексей Сиксай погиб.

Проводить Алексея Сиксая пришли одноклассники, друзья, учителя, Администрация Козульского района.

У могилы Алексея Сиксая военный комиссар по Красноярскому краю полковник Лысенко А.В. открыл Митинг, присутствовали И.о. Главы Администрации Козульского района Почтовый С.А., председатель Совета ветеранов Козульского района Чепрасов В.А., директор школы Космаченко Е.М., учитель ОБЖ Романова Е.А., родные, друзья. Было сказано много слов скорби. Нелегко находить подходящие слова, когда мы потеряли своего друга, ученика, любимого, близкого и родного человека.

Алексей Сиксай представлен к Государственной награде.

Почетный караул произвел воинский салют – дань памяти усопшего Героя.

Уважаемые Галина Артуровна и Геннадий Иосифович!

Ваш сын – настоящий ГЕРОЙ и это ваша заслуга! Он принес себя в жертву стране, которую любил. Страна в неоплатном долгу перед вашим сыном за его храбрость и службу.

Память об Алексее всегда будет жить в наших сердцах. Мы всегда будем помнить его ГЕРОЕМ

Администрация Козульского района

Страница в ВК "ПАМЯТИ РУССКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ":

Сиксай Алексей Геннадьевич родился 11 февраля 1999 года в посёлке Козулька Красноярского края. Алёша рос здоровым, крепким мальчиком и очень любил играть с мячом, практически никогда с ним не расставался.

С 2006 по 2015 годы Алёша учился в школе, играл в футбол, участвовал в соревнованиях, имел медали и грамоты. В восьмом классе он стал тренером женской футбольной команды при школе.

Алёша был добрым, смелым, честным, справедливым человеком, никогда не обижал младших, наоборот, всегда заступался за них. Никогда не отказывал в помощи, если его просили. Когда семья Алёши переехала на другую улицу, у новой соседки, пожилой женщины, в то время умер муж. И Алёша постоянно бегал к ней, чтобы помочь вдове с дровами или почистить снег. После отлучек из дома Алёша говорил: "Мамулечка, я бабе Гале помогал, ей сейчас тяжело".

По окончанию школы, в 2015 году, Алексей поступил в КГАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум", получил профессию автомеханика.

С детских лет он мечтал служить в спецназе. В ноябре 2018 года его призвали на срочную службу в Алтайский край, в войска РВСН, в дивизион боевого обеспечения охраны и разведки, Алёша служил в 867-м гвардейском Полоцком ордена Кутузова III степени ракетном полку.

По окончанию службы он вернулся в родной посёлок, затем переехал в город, нашёл себе работу и всё вроде бы было хорошо, но работа "на гражданке" его не удовлетворяла, он грезил спецназом. С сестрой

В конце января 2022 года Алексей поехал в военный комиссариат, чтобы вернуться обратно в армию. По окончанию прохождения медицинской комиссии ему поступало много предложений из разных частей, но он твёрдо знал куда ему нужно.

Когда началась СВО он не оставил свой выбор, а продолжал идти к своей цели, так он попал в 24-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду специального назначения Новосибирска. Он был счастлив, что нашёл себя в этой жизни. В конце мая пришёл приказ, где было написано, что его бригада направляется в Украину для выполнения задач. Алексей не остался в части, хотя мог, он сказал маме, что он не может остаться, что он пойдёт со своей бригадой, со своими пацанами, что по-другому поступить он не может. Близким оставалось только принять его выбор и молиться.

Он сделал свой выбор, выбрал профессию - Родину защищать. 13 июля 2022 года их бригада выдвинулась на очередное задание, они попали в засаду, завязался бой. Это было последнее задание Алексея, в этот день перестало биться его сердце. Работа и гибель разведчика - дело совершенно секретное. Но в семье знают, что Алексей шёл до конца, а в бою с противником не опустил глаз.

Погиб Алексей под Лисичанском. Командир Алексея рассказывал, что он был светлым, добрым человеком. Товарищи удивлялись тому, что он всегда был позитивным, всегда поднимал им боевой дух перед заданием, несмотря на свой юный возраст. Он был мужественным и сильным духом.

19 июля 2022 года с Алексеем простились, торжественно, с воинскими почестями, как и подобает прощаться с настоящим защитником, положившим свою жизнь за Отечество. Почётный караул произвёл воинский салют - дань памяти Герою. Помнить молодых героев и не позволить предать их, противостоящих нацистской нечисти - наш долг, наша лепта в победу над фашистами двадцать первого века.

За выполнение своего боевого долга, проявленные мужество и самоотверженность, приказом Верховного Главнокомандующего РФ был награждён орденом Мужества, посмертно.

26 октября 2023 года в МБОУ "Козульская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Дмитрия Константиновича Квитович" прошло знаменательное событие: открытие мемориальной доски и музейной экспозиции выпускнику школы Сиксай Алексею Геннадьевичу.

Воспоминания об Алексее:

"Весёлый, честный, порядочный парень, немного застенчивый, дружелюбный и очень общительный, наверное, поэтому проститься с Алексеем пришли не только его одноклассники, но и гораздо старшие товарищи". - Михаил Бурень, заместитель главы района, преподававший в школе физкультуру

"С Лёшкой мы познакомились, когда ещё были маленькими. Всё детство провели вместе, так как жили недалеко друг от друга. Учились в параллельных классах, после окончания четырёх классов я перевёлся из Козульской средней школы №2 в Ачинский кадетский корпус, но это не повлияло на наше общение. Алексей, несмотря на то, что был маленьким, худощавым мальчишкой, был смелым, отзывчивым, доброжелательным и весёлым. Он всегда помогал и поддерживал в трудные минуты". - Алексей Депутатов, друг детства

"Лёха был мне близким другом. Он всегда был готов помочь любому человеку, даже тому, кого не знал, потому что был отзывчивым и добрым. Он всегда писал мне, узнавал, как у меня дела, и даже когда был на Украине выкраивал минутку, чтобы ответить мне. Лёха всегда был на позитиве и никогда не давал грустить нашей скромной компании". - Кирилл Веселков, друг

"Он был добрым, честным, всегда готовым прийти на помощь, любил спорт, играл в футбол". -Евгения Романова, учитель ОБЖ

КНИГА ПАМЯТИ НОВОРОССИИ:

Пройдя по этой ссылке можно посмотреть ролик о Герое. Он начинается с портрета работы Вадима Окладникова.

МК.ру Красноярска:

Сообщение о гибели Воина

Централизованная библиотечная система:

26 октября 2023 года на здании Козульской средней школы №2 был установлен мемориальный знак Сиксаю Алексею Геннадьевичу. Гвардии рядовой, разведчик 24 гвардейской ОБрСПн спецназ ГРУ, героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Земляки простились с Алексеем как и подобает прощаться с настоящим защитником, положившим свою жизнь за Отечество, с воинскими почестями, торжественно. Окончив девять классов, Козульской средней школы №2, Алексей поступил в Козульский филиал Емельяновского дорожно- строительного техникума, получил профессию автомеханика. На действительную службу его призвали в Алтайский край в войска РВСН в дивизион боевого обеспечения охраны и разведки. После прохождения службы, вернулся в Козульку, решив служить по контракту в Российской армии, в спецназе, разведчиком. И мечта сбылась, Алексей подписал контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Родина послала Алексея на Украину для участия в спецоперации. Одноклассники и друзья Алексея вспоминают его как доброжелательного, отзывчивого, честного и общительного товарища, который был готов прийти на помощь в любой момент, который любил спорт, был смелым и веселым парнем. За мужество и героизм Алексей Сиксай, Указом Президента Российской Федерации награжден орденом мужества (посмертно)

Заметка Светланы Кузнецовой в интернет издании "Подмосковье":

«Принять выбор и молиться»: житель Красноярска решил пойти в разведчики в разгар СВО

Выбрал пацанов: мать и сестра не смогли уговорить парня отказаться от работы на передовой

28 июля 2023 Из личного архива Галины Пручай

Алексей Сиксай со школьной скамьи был настоящим мужчиной. С виду маленький щуплый парнишка, он всегда приходил на помощь даже незнакомым людям. Отслужив в армии, он твердо решил стать разведчиком. Он исполнил мечту и отдал жизнь за страну.

Мать Алексея Галина Пручай скорбит по своему сыну, которому навсегда осталось 23 года.

Помогал соседской бабушке

«Леша родился в ПГТ Козулька Красноярского края, здесь же он пошел в детский сад и закончил школу. Сын был отзывчивым и добрым. С детства мечтал служить в спецназе, всегда заступался за слабых», — с гордостью отмечает Пручай в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда Лешина семья переехала на другую улицу, у новой соседки, пожилой женщины, в то время умер муж. И Леша постоянно бегал к ней, чтобы помочь вдове с дровами или почистить снег. Как вспоминает Галина, после отлучек из дома ее сын говорил:

«Мамулечка, я бабе Гале помогал, ей сейчас тяжело».

Кстати, Леша всегда называл Галину только мамулечкой. Наша собеседница признается, что любила своего сына больше жизни, у нее к нему была «дикая гиперопека», даже когда мальчик уже вырос.

Сиксай любил спорт, но больше всего он уважал футбол, занимался им с раннего детства.

«У Леши куча медалей и грамот, они с ребятами ездили на соревнования в другие города. В восьмом классе он стал тренером женской футбольной команды при школе. У сына было много друзей, ведь он был веселым и жизнерадостным, всегда на позитиве. Таким он оставался и при страшных событиях на СВО», — подмечает Пручай. Из личного архива Галины Пручай

Принять выбор и молиться

После окончания школы Алексей поступил в техникум на автомеханика — говорил, в жизни пригодится. В 2018 году его призвали в армию, и он попал в спецназ, в разведку, как и мечтал.

«Прошел год, и сыночка вернулся домой, с грамотой и похвальным письмом от командира. Леша полтора года был на гражданке, но никак не мог найти себя, и в феврале он поехал в военкомат для подписания контракта. У сына были очень хорошие характеристики, и ему стали звонить из разных частей, но он хотел в спецназ и прошел все, чтобы попасть туда», — говорит мать бойца.

В итоге мечта Алексея сбылась в 2022 году: 17 мая он уехал в Новосибирск, в 24-ю гвардейскую бригаду ГРУ, в спецназ, в разведку. Когда он сообщил о своем выборе, мать с сестрой пытались его отговорить. Отец тогда был на вахте, где практически нет связи, и звонил родным два раза в неделю. Повлиять на сына он не мог.

«Леша у нас мальчика характерный, он сказал: «Это мой выбор, мое решение, моя жизнь». Он мне позвонил уже из Новосибирска и признался: «Мамулечка, я нашел себя, я так счастлив! Все будет хорошо, не переживай». Нам оставалась только принять его выбор и молиться», — вздыхает Галина Артуровна. Из личного архива Галины Поручай

«Это мои пацаны»

Когда в конце мая Леша позвонил маме и сказал, что их бригаду отправляют в командировку на Украину и он едет тоже, Галина вновь пыталась его отговорить. А 23-летний мужчина уже твердо все решил.

«Он сказал: «Ты же знаешь, я не могу, это моя бригада, мои пацаны. Я буду с ними и обязательно вернусь», — вспоминает Пручай.

Как говорит наша собеседница, последний раз она общалась с сыном 12 июля 2022 года. Тот сказал, что они идут на задание. Алексей попросил, чтобы родные его не теряли, ведь связи с ним не будет несколько дней.

«Сказал, как обычно, что очень любит и скучает, и чтобы мы не переживали. Но он погиб под Лисичанском, попав в засаду. О трудностях на фронте сын не говорил. Парни из его бригады отмечали, что он перед выходом на задание поднимал всем настроение, и что теперь им его не хватает», — констатирует Галина.

Работа и гибель разведчика — дело совершенно секретное. Но в семье знают, что Леша шел до конца, а в бою с противником не опустил глаз.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВОЕ БРАТСТВО: 14 июля из Вологодской области сообщили, что активист Тарногского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель студии «Отражение» детского дома творчества Наталья Черванева нарисовала портрет Алексея Сиксая. Портрет создан в рамках реализации проекта по сохранению памяти о подвиге российских военнослужащих »Герои-россияне».

Алексей Сиксай родился 11 февраля 1999 года в поселке Козулька Красноярского края. После окончания школы поступил в техникум на автомеханика. В 2018 году его призвали в армию, и он попал в спецназ, в разведку, как и мечтал. Со срочной службы Алексей Сиксай вернулся с грамотой и похвальным письмом от командира. Через полтора года пошел в военкомат и подписал контракт. 17 мая 2022 года уехал в Новосибирск, в 24-ю гвардейскую бригаду ГРУ.

«Он сказал: «Это мой выбор, мое решение, моя жизнь». Он мне позвонил уже из Новосибирска и признался: «Я нашел себя, я так счастлив! Все будет хорошо, не переживай». Нам оставалась только принять его выбор и молиться», — рассказывает его мать Галина Сиксай.

В конце мая бригаду отправили в командировку в зону СВО. Последний раз мать общалась с сыном 12 июля 2022 года. Тот сказал, что они идут на задание. 13 июля гвардии рядовой Алексей Сиксай погиб в бою под Лисичанском, попав под миномётный обстрел.

Указом президента Российской Федерации Алексей Сиксай посмертно награжден орденом Мужества.

https://vk.com/im/convo/191223024?entrypoint=list_all&w=wall-229514460_11

https://vk.com/im/convo/191223024?entrypoint=list_all&w=wall-229514460_14

В память о своих родных в небо были выпущены шары с журавликами, сделанными руками детей.

