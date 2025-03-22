Не иначе, как очередной "прорыв": Советские "галоши" возвращаются в Россию. В Минпромторге РФ заявили, что попытаются возобновить производство легендарного советского кукурузника - самолёта Ан-2 - одной из советских летающих "галош", разработанной ещё в далеком 1947 году при товарище Сталине.

А всё потому, что достойной замены ему так и не создали. Новости СМИ2 Советский Ан-2

Но обо всём по порядку.

Итак, как рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, работы по модернизации легендарного самолета в настоящее время ведутся в Омске.

"У нас есть проект по возобновлению производства двигателей ТВД-10. Они как раз могут быть использованы для ремоторизации Ан-2 и в дальнейшем для модернизации этих самолетов", - заявил Алиханов .

Также он добавил, что опытный образец модернизированного Ан-2 с новым двигателем должен быть готов к лету 2025 года.

Для информации: ТВД-10Б — является модификацией советского авиационного турбовинтового двигателя ТВД-10, который был разработан Омским мотостроительным конструкторским бюро ещё в 1965 году.

Напомню, что советский многоцелевой Ан-2 был разработан еще в 1947 году. Существует более двух десятков модификаций данного самолёта, которые используются в сельском хозяйстве, вооруженных силах, а также в качестве пассажирского и спортивного самолета.

Ан-2 производился не только в Советском Союзе но и в Польше и Китае. В общей сложности было выпущено более 18 тысяч Ан-2. В настоящее время Ан-2 по-прежнему активно используется в сельском хозяйстве, а также в качестве тренировочного самолета для подготовки пилотов.

Легендарному советскому самолету Ан-2 заменой должен был стать легкий многоцелевой самолет «Байкал» (ЛМС-901) уже российского производства, однако сроки поставки самолета несколько раз переносились на более поздний срок. Лёгкиймногоцелевой самолет"Байкал"

Как выяснилось на данный момент легкий многоцелевой самолет"Байкал" требует ряда серьезных конструктивных доработок. Близкий к Минпромторгу источник говорит о «драматических» ошибках при разработке, которые осознали только сейчас.

Предполагается, что на устранение конструктивных недоработок у "Байкала" потребуется минимум 5 лет, т.е. 2030 года.

От автора канала.

Вот так, уважаемые читатели, под рассказы о советских "галошах", свои, отечественные, так и не научились производить.

Самолёту, созданному ещё при товарище Сталине с "нуля", не могут найти достойную замену в нашей стране и сегодня......

Только вдумывайтесь, уважаемые читатели. в эти цифры - всего через один год после окончания Великой Отечественно войны, в 1946 году, было создано ОКБ Антонова, и практически еще через год - поставлен на крыло самолет Ан-2!!!

И это при том, что практически все расчеты производились на механических калькуляторах и логарифмических линейках!!!

Образно говоря, шах и мат вам, нынешние "эффективные " менеджеры...

Почему так всё сегодня происходит?

На мой взгляд, просто при товарище Сталине в 40-е года прошлого столетия не знали ,что такое "распил"....

Да и ключевые посты занимали не "эффективные менеджеры", а специалисты-профессионалы в своём деле, технари.

Да и сама научно-производственная база, созданная некогда в СССР, на сегодняшний день во многом разрушена.....Да и кадров нет.... Вот и получается, что по прошествии и 33 лет после разрушения СССР без советских "галош", оказывается, ну никуда не деться))).....

"Калоши" конструкции СССР, как показала жизнь, - незаменимы!

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