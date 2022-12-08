Мы из Советского Союза

13 793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    В одном строю с нами, говорите?? Интересно, а кто против нас в одном строю с Германией сражался?? Они все ВДРУГ!!! ст...В одном строю с К...
  • саша дмитренко
    коля)))  не  будет  работать  сверхурочно и по  выходным  на  стройке,,,Опасность за двер...
  • саша дмитренко
    а  преступления  мигрантов  из  украины  считали??Опасность за двер...

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Некоторые рисунки. Первые три - автора не знаю.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Этот рисунок вроде подписан.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Автор @animal_basilios2Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Автор @art_artaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Автор @crimeaseesНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Автор @crimeaseesНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Автор @roshchenko_a_sНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Автор @valerybukshaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Автор _G@meR_Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Счастье @Ohhhhh it's my...
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31В Улан-Уде, Бурятия, при подготовке билборда дизайнеры допустили грубую орфографическую ошибку – написали слово наших через букву «е». Баннер разместили по дороге в Сосновый Бор, где и служил Жаргал Аюшеев. Наблюдательные жители не прошли мимо такой оплошности и выразили свое мнение в комментариях.
https://ulanude.bezformata.com/listnews/bilborde-v-chest-pog...

Улицу Борсоева в Улан-Удэ летом украсили баннеры с героями спецоперации на Украине. На них изображены сержант Балта ЦыренжаповНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31и гвардии полковник Александр Шипов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31В Воронеже открыли мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации Герое России Александре Крынине.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Старший лейтенант Александр Крынин принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Во время штурма боевиками ВСУ 25 марта села Малая Рогань Харьковской области офицер уничтожил до десяти украинских военнослужащих и нанес огневое поражение бронемашине пехоты. В результате действий военнослужащего наступление противника было отброшено.
Спустя три дня, 28 марта, выходя из окружения, герой с помощью ручных гранат и личного оружия поразил еще двух солдат ВСУ, но получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Указом президента России Александр Крынин награжден званием Героя России (посмертно).
https://t.me/rabotaembrat/4897

Как сообщили в официальном ТГ-канале Правительства Пензенской области, с идеей разместить портрет Алексея Панкратова на здании Дома молодежи на улице Кирова-51 выступили молодежные организации Пензы.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31«Ребята хотят, чтобы их ровесники узнавали о подвигах наших Героев, равнялись на них. Теперь главная мечта юных пензенцев — встретиться с Алексеем Панкратовым лично», - отмечено в телеграмм-канале. Побольше бы таких инициатив!

Ребёнок увидел это фото по-своемуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Ну и немного юмора из сетиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31"Ночной Киев" Автор:   С. Суровикин. Масло. 2022 г.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31Кумиры, они такие. Разному времени разные 

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок

героифото сегодняНовороссияплакатыСветлана Митленко

Картина дня

наверх