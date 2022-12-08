Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 31

Некоторые рисунки. Первые три - автора не знаю. Этот рисунок вроде подписан. Автор @animal_basilios2 Автор @art_arta Автор @crimeasees Автор @crimeasees Автор @roshchenko_a_s Автор @valerybuksha Автор _G@meR_ Счастье @Ohhhhh it's my...

В Улан-Уде, Бурятия, при подготовке билборда дизайнеры допустили грубую орфографическую ошибку – написали слово наших через букву «е». Баннер разместили по дороге в Сосновый Бор, где и служил Жаргал Аюшеев. Наблюдательные жители не прошли мимо такой оплошности и выразили свое мнение в комментариях.

https://ulanude.bezformata.com/listnews/bilborde-v-chest-pog...

Улицу Борсоева в Улан-Удэ летом украсили баннеры с героями спецоперации на Украине. На них изображены сержант Балта Цыренжапов и гвардии полковник Александр Шипов. В Воронеже открыли мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации Герое России Александре Крынине. Старший лейтенант Александр Крынин принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Во время штурма боевиками ВСУ 25 марта села Малая Рогань Харьковской области офицер уничтожил до десяти украинских военнослужащих и нанес огневое поражение бронемашине пехоты. В результате действий военнослужащего наступление противника было отброшено.

Спустя три дня, 28 марта, выходя из окружения, герой с помощью ручных гранат и личного оружия поразил еще двух солдат ВСУ, но получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Указом президента России Александр Крынин награжден званием Героя России (посмертно).

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Как сообщили в официальном ТГ-канале Правительства Пензенской области, с идеей разместить портрет Алексея Панкратова на здании Дома молодежи на улице Кирова-51 выступили молодежные организации Пензы. «Ребята хотят, чтобы их ровесники узнавали о подвигах наших Героев, равнялись на них. Теперь главная мечта юных пензенцев — встретиться с Алексеем Панкратовым лично», - отмечено в телеграмм-канале. Побольше бы таких инициатив!

Ребёнок увидел это фото по-своему Несколько шевронов Ну и немного юмора из сети "Ночной Киев" Автор: С. Суровикин. Масло. 2022 г. Кумиры, они такие. Разному времени разные

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