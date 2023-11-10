Перемирие 11 ноября 1918 года

Война и мир.

Первая мировая завершилась в железнодорожном вагоне Компьенское перемирие. Репродукция. Public Domain

Последний бросок на Запад

Растянувшаяся на четыре с лишним года война, разрушившая несколько могучих империй, к осени 1918-го очевидно подходила к концу.

Добившись заключения Брестского мира с Советской Россией, а также мирных договоров с Украинской Народной Республикой и Румынией, которые фактически ликвидировали Восточный фронт, кайзеровская Германия предприняла последний натиск на Западе, стремясь разгромить силы союзников.

Затея эта была отчаянная, поскольку со вступлением в войну на стороне Антанты Соединённых Штатов Америки в 1917 году баланс сил окончательно изменился не в пользу Германии.

Тем не менее натиск германских войск был мощным, позволившим сдвинуть линию фронта на 40–70 километров, однако ни окружить, ни разгромить войска союзников им не удалось.

В конце сентября 1918 года верховное германское командование известило кайзера Вильгельма о том, что людские и материальные средства страны окончательно истощены. Ситуация настолько серьёзна, что фронт может рухнуть в любой момент, и единственный выход из ситуации — начало мирных переговоров.

За основу мирного соглашения германские военные предложили взять проект мирного договора, предложенный президентом США Вудро Вильсоном и известный под названием «14 пунктов».

3 октября 1918 года сторонника войны имперского канцлера графа Георга фон Гертлинга сменил принц Максимилиан Баденский, которому было предложено начать переговоры о заключении перемирия.

Бунт флота с последующей революцией

Через два дня были начаты контакты между германской и американской сторонами. Однако выяснилось, что президент Вильсон намерен добиваться отречения кайзера Вильгельма. Это условие германскую сторону не устраивало, и на какое-то время переговоры застопорились.

Несмотря на тяжелейшее положение, правящая верхушка Германии ещё рассчитывала выторговать для себя приемлемые условия мира. Для улучшения своих позиций на переговорах командование кайзеровского флота задумало самую настоящую авантюру. 24 октября 1918 года немецкий адмирал Шеер подписал директиву, по которой германскому морскому флоту открытого моря предписывалось дать решающую битву британскому флоту, подкреплённому американскими силами.

С военной точки зрения, такой шаг был абсолютно безнадёжным и самоубийственным, поскольку силы Антанты превосходили германские на порядок.

Между тем среди немецких матросов были распространены сильные антивоенные настроения.

В ночь на 30 октября 1918 года часть экипажей линкоров «Тюрингия» и «Гельголанд» отказалась выполнять боевой приказ, поскольку идти на смерть в тот момент, когда уже идут мирные переговоры, матросы считали занятием бессмысленным. Оставшиеся в подчинении командиров матросы арестовали бунтовщиков, которых оказалось около тысячи человек, после чего корабли были возвращены на базу в Киль.

Однако в самом Киле среди моряков было большое количество единомышленников арестованных. В течение 2–3 ноября по городу прокатились митинг и демонстрации, переросшие в столкновения с правительственными силами. Попытка подавить восстание закончилась полным поражением. 4 ноября на кораблях флота взметнулись красные флаги, а арестованные были освобождены.

В течение нескольких дней революция, вспыхнувшая в Киле, охватила всю Германию. 9 ноября 1918 года кайзер Вильгельм II под давлением Генерального штаба был вынужден отречься от престола, а Германия была объявлена республикой.

Перемирие в маршальском вагоне

После этого, с одной стороны, было ликвидировано главное препятствие к заключению мира, а с другой, договаривающиеся стороны вынуждены были форсировать переговорный процесс, опасаясь, что события в Германии пойдут по русскому сценарию.

Практически одновременно с событиями в Киле 5 ноября германский фронт был прорван американскими войсками, и началось повсеместное немецкое отступление, похожее на бегство.

Германская делегация, прибывшая 8 ноября в Компьенский лес, где находился штаб французского командующего маршала Фердинанда Фоша, находилась в крайне сложном положении. Очень трудно добиваться каких-то уступок, когда фронт разваливается, а в стране полыхает революция.

Тем не менее официальное подписание перемирия состоялось только в 5 часов 10 минут утра 11 ноября. Произошло это в штабном вагоне маршала Фоша, которому суждено будет войти в историю ещё раз — 22 года спустя Адольф Гитлер заставит французскую делегацию подписать позорное перемирие, засвидетельствовавшее успех фашистского блицкрига. Фото: АиФ

Но вернёмся в 1918 год. Перемирие вступило в силу в 11 часов утра, и знаком его стал 101 залп, которым возвещалось окончание военных действий.

По условиям перемирия, Германия обязалась немедленно начать и завершить в 15 дневный срок эвакуацию всех немецких войск из Франции, Бельгии, Люксембурга и Эльзаса-Лотарингии, после чего в 17-дневный срок эвакуировать все немецкие войска с территории на западном берегу Рейна плюс в радиусе 30 км от мостов на правом берегу Рейна в городах Майнц, Кобленц и Кёльн с последующей оккупацией этих территорий войсками союзников и США. Кроме того, Германия отказывалась от договоров с Советской Россией и Румынией и возвращала свои войска на Востоке на позиции по состоянию к 1 августа 1914 года. Помимо этого, Германия передавала победителям все свои подводные лодки и современные надводные военные суда, а также 5000 орудий, 25 000 пулемётов, 3000 мортир-миномётов, 1700 самолётов, 5000 локомотивов и 150 000 вагонов. Фото: АиФ

Ясновидец Фош

Окончательно условия мира были закреплены Версальским мирным договором, заключённым в июне 1919 года.

Условия его для потерпевшей поражение Германии были чрезвычайно тяжелы. Она теряла не только все свои колонии, но и часть своих исконных территорий, кроме того, была обложена огромными репарациями, не имела права создавать армию свыше 100 000 человек и иметь современные виды боевых вооружений.

О том, каковы были наложенные на Германию репарации, говорит тот факт, что последний платёж по ним был осуществлён 3 октября 2010 года.

Условия Версальского договора оказались для Германии настолько тяжёлыми и унизительными, что во многом стали причиной возникновения в обществе реваншистских настроений, которые, в свою очередь, способствовали приходу к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером.

Французский маршал Фердинанд Фош, в чьём вагоне было подписано Компьенское перемирие, прочитав текст Версальского договора, коротко заметил: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Мудрый маршал ошибся в своём прогнозе всего на два месяца. Фото: АиФ

Если говорить о потерях, которые понесли конфликтующие стороны в Первой мировой войне, то за четыре с лишним года боевых действий они составили около 10 миллионов человек. Общие же потери, включая голод, эпидемии и другие бедствия, превысили 20 миллионов.

Но даже эти чудовищные цифры всего через два десятилетия с лихвой перекроет Вторая мировая война.

https://aif.ru/society/history/1019099

Предыдущие материалы: