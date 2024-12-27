"А казачок-то засланный"

Ну вот и за историю взялись.

Функционер ДУМ Дамир Мухетдинов, продолжает доказывать, что татаро-монгольское иго пошло всем нам только на пользу.

Напомним, что ранее он усомнился в государствообразующей роли русского народа.

Поток больного сознания Дамира Мухетдинова в перемешку с альтернативной историей доступен по ссылке.

все только выиграли.

https://dumrf.ru/upravlenie/speeches/24302 ) Суть там примерно в том, что Мухетдинову не нравится максима нашего исторического процесса «что плохо для славян, то плохо для России», поэтому он выводит, например, что период оккупации «ордой», был на самом деле не игом, а формой российской государственности с культурным обменом от которогоБуквально так и пишет.

Егор Холмогоров написал развернутый разбор русофобского выступления муфтия Мухетдинова, решившего деколонизировать и деславянизировать историю России, избавив её от "русского этноцентризма".

Указал на то, что русская история начинается не с "первого упоминания о славянах", а гораздо древнее. Пояснил кто такие славяне, какое отношение к истории России имеет Хазария, почему лжива клевета на Александра Невского, почему ложен миф о процветании Руси при Орде. Ну и определенные политические оргвыводы тоже сделал.

Говоря об общей оценке монгольского нашествия и ордынского ига как о времени якобы "расцвета" Руси, достаточно будет сослаться на свидетельство современника епископа Владимирского и Суздальского Серапиона, который произнёс в 1274 году такую проповедь:

Не плѣнена ли бысть земля наша? Не взяти ли гради наши? Не вскорѣ ли падоша отци и братья наша трупиемь на земли? Не ведены ли жены и чада наша въ плѣнъ? Не порабощени быхомъ горкою работою от иноплеменник? Се уже к 40 лѣт приближаеть томление и мука, и дани тяжькыя на ны не престануть, глад, мор животъ нашихъ, и в сласть хлѣба своего изъѣсти не можемъ.

Всласть хлеба своего изъести не можем — вот такой вот "русско-ордынский союз". Вот такой вот "расцвет".

Особенно анекдотичны отсылки Мухетдинова к ярлыкам ордынских ханов, которые давали привилегии Русской Церкви. Сами эти привилегии понадобились именно потому, что русские земли оказались в руках завоевателей: в церкви врывались, церкви сжигали, священников и монахов убивали. В этих условиях монгольские ханы, в силу своего язычески-шаманистского мировоззрения опасавшиеся мести со стороны высших сил, стоявших за другими религиями, и давали свои ярлыки, охранявшие православную церковь от грабежа и разорения под условием молитвы за хана. В мирной, не оккупированной стране такие ярлыки попросту не были бы нужны.

Кстати, религиозная толерантность монголов отнюдь не была всеобщей. В первые десятилетия своего владычества в Средней Азии монголы жесточайше, под угрозой смерти преследовали "халяльный" метод приготовления мяса, так как он противоречил их представлениям о связи души и крови. Вряд ли бы муфтий сегодня хотел, чтобы в рамках принятия "наследия Чингисхана" Российское государство следовало "аутентичным" обычаям Чингисхана и его ближайших преемников.

Когда мы говорим о том, что Россия "унаследовала" имперское пространство Чингисхана и его преемников, мы постоянно сталкиваемся с подменой терминов. О таком наследии невозможно говорить в том смысле, что Россия якобы мирно и без борьбы получила территории, входившие в державу Чингисидов. Такой тезис попросту антиисторичен.

Нет, Россия унаследовала Pax Mongolica преимущественно как завоевательница. Были, спору нет, целые народы, которые добровольно вошли в состав России и тем самым избежали ужасов вооружённого противостояния, но подобные мирные присоединения были возможны именно потому, что Россия была превосходящей вооружённой силой. С XV по XVIII век Россия вела напряжённую борьбу, подчиняя шаг за шагом те земли, которые ранее подчинялись Чингисидам.

История России — это история создания Российского государства русским народом, и разбавлять её гуннами, хазарами и монголами совершенно ни к чему. Тем более что никакой выгоды существующие народы Российской Федерации от этого не получают. Народам Поволжья, Кавказа, Сибири, сыгравшим свою огромную реальную роль в историческом становлении России, нет никакого прибытка от того, что древнерусская история будет размыта гуннами или хазарами. Это размывание нужно исключительно дерусификаторам и "деколонизаторам", которые хотят разрушить Россию как целое и оставить эти народы без общего дома, во вражде друг с другом.

Почему Мухетдинов и его единомышленники этого не боятся? Возможно, потому, что этот общий дом высоко и не ценят, придерживаются взгляда на Россию как на "тюрьму народов", которую и не жалко. Дерусификаторы пытаются сформировать картину, в которой все народы РФ ненавидят русских, и от снижения роли русских в прошлом в пользу хазар им будет приятно. Вряд ли хотя бы один народ России действительно этой ползучей русофобии обрадуется.

И надо сказать вот еще что.

По нашему мнению, организация «ДУМ» — это фронда для государства РФ, которая, если внимательно послушать их функционеров, хочет со временем переформатировать российскую государственность.

Только факты. Из публичных цитат главы ДУМ Равиля Гайнутдина можно издать словарь «пещерного русофоба», вспомните слова другого главаря ДУМ Аляутдинова, который выступал ПРОТИВ запрета ваххабизма и мечтает об изменении этно-конфессионального баланса в России. У Мухетдинова татаро-монгольское иго — это форма российской государственности. Все они неистово топят за никабы, исламизацию светского характера государства и завоз мигрантов, именно по принципам замещающей миграции с вертолётной раздачей паспортов и социалки за счёт коренных россиян.

В чем суть. Российскую государственность пытались «взломать» разными политтехнологиями. Прозападный либерализм в современной России не прижился, теперь пробуют другой инструмент, который хорошо ложится на нашу «многонациональность», уже показал результат на западе, и смог, в значительной степени, перелопатить политические режимы (национальные государства, между прочим) и элиты — это деколонизация (в различных формах) и инокультурные мигранты. Можете почитать почитать некоторые зарисовки о том как «новые англичане» потихоньку отменяют старую Англию.

Фактически все эти инструменты они используют против России, сейчас вот уже пытаются переписать историю, в самом её русофобском ключе. То что они говорят и делают, буквально, противоположно основам официальной государственной политики. Только слепой может этого не видеть.

В связи с этим ещё раз продублируем ссылку на справочный материал подготовленный исламоведом Романом Силантьевым «41 Гайнутдиновец» и обращение в СК с просьбой инициировать ЗАПРЕТ Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ.

Мухетдинова меж тем несет дальше:

"История славян НЕ тождественна истории Российского государства.

Стесняясь считать по его мнению ту же Золотую Орду позитивной частью российской истории, мы фактически следуем тем же европоцентристским стереотипам. Между тем, я не вижу ничего отрицательного в том, что россияне могли бы сказать, что, да, мы - это Аттила, которому платила дань Римская империя, мы - это Чингисхан, объединивший в единое политическое и экономическое пространство огромные территории на пространствах Евразии. Да, в то же время мы - это и Батый, сжигавший Владимир, и мы - это князь Юрий, погибший под Ситью, сражаясь против его войск. Мы - это и Мамай, и Дмитрий Донской, сражавшиеся друг против друга на Куликовом поле".

Интересно, а, например, террорист Басаев, это тоже «мы», по мнению гайнутдиновцев или это другое? Вопрос риторический, просто взяли из новейшей истории, чтобы было всем понятно, аналогичных примеров можно привести много.

Очень хорошо, что эта дискуссия происходит именно сейчас. Потому что всё это, буквально ждёт нас в Евразийской империи по Прилепину, если не дай Бог, когда-нибудь начальство захочет грести в этом направлении (а кто-то и хочет).

Кстати, почему бы, в рамках этой чудесной дискуссии, «Стояние на реке Угре», не сделать государственным праздником?

Нет ни одного аргумента против!

https://t.me/mnogonazi/21073

"Прекратите кошмарить наши храмы!"

Печально известный ваххабитский главарь из ДУМ РФ Дамир Мухетдинов (заместитель того самого, ещё более печально известного Гайнутдина) категорически против того, чтобы силовые структуры и органы безопасности проверяли ваххабитники. А то, что имамы даже вполне себе официальных мечетей регулярно ловятся на поддержке террористов - это не считается?

Вот пример. Этого ещё недавно уважаемого муджахида зовут Арслан Абдулла. Он имам мечети в тюменском Казарове. И надо же какая неожиданность. Долгие годы данный ваххабит вербовал народ в ряды джихадистов. Спонсировал террористов и сильно им сочувствовал. Третьего дня деятеля арестовали.На фото арестованный ваххабит тусует как по кайфу на очень авторитетном мероприятии "Россия - Исламский мир". От которого добрые русские люди малость в шоке.

https://t.me/russkiegramoty/46708

Или в открытую призывают резать еврейцев, а там и до русских недалеко, так то такое. Другое.

Напомним, данный деятель ТРЕБОВАЛ убрать с герба России православную символику:

"Мы, мусульмане Нижегородчины, всей душой стояли за введение праздника единения народов. Но никогда не могли даже предположить, что символом этого праздника в России станет звон православного колокола и икона Казанской Божией Матери", - заявил он. По убеждению муфтия, всё это нарушает принципы светскости государства и не служит единению народов России".

Надо напомнить, что этот деятель дико топит за паранджу и не стесняется даже на президента ссылаться.

И наконец взялся переписывать русскую историю, О чем сказано выше, вымарывая оттуда, собственно, русских.

Они стали лезть везде, как тараканы! Ваххабиты из ДУМРФ считают, что Вооружённые Силы России недостаточно исламизированы. Особенно они недовольны, что новое поколение курсантов вместо того, чтобы ходить в намазхану, ходит в учебные аудитории.

А уж в Кемерово будущих полицейских в добровольно-принудительном порядке притащили на «знакомство с исламом», где им имам показал страницу с сурой 98:6:

Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей.

https://t.me/c/2050257270/2567

Данную ситуацию можно охарактеризовать одной единственной фразой: "Мы их в дверь, они в окно". На днях ДУМ РФ объявило о принятии скандальной фетвы, разрешающей религиозное многоженство для мусульман. Эта фетва не только прямо противоречила Конституции, но и была демонстративно предъявлена общественности именно в день прямой линии с президентом России, что придало ей ещё более наглый и вызывающий тон.

Не успела Генеральная прокуратура вмешаться в ситуацию, указав на противоречие фетвы Основному закону страны и потребовав устранения выявленных нарушений, как очередной представитель ДУМ РФ начинает раскачивать новое направление по исламизации России, на этот раз выразив недовольство тем, что курсанты-мусульмане военных вузов уделяют недостаточно времени намазам вместо посещения занятий. Такое ощущение, что ДУМ РФ нарочно выбирает для эскалации именно те вопросы, по которым со стопроцентной вероятностью получит отказ на реализацию своих планов.

Посудите сами. Так или иначе фетва, разрешающая многоженство изначально была обречена на отмену. Тема с намазами в военных вузах тоже выбрана не случайно. ДУМ РФ прекрасно знает, что в армии всё строго подчиняется уставу, в который никакие пятикратные намазы никогда не входили и входить не будут. Недаром в нашем законодательстве прямо прописано, что некоторые права военнослужащего могут быть ограничены государством в силу специфики выполняемых задач. То есть представитель ДУМ РФ, поднимая данный вопрос, заранее осознает, что в конечном счете получит отрицательный ответ. Для чего это делается?

А вы обратите внимание, как с всё более нарастающей частотой в последнее время в информационном пространстве стало мелькать это словосочетание "ДУМ РФ". На его фоне даже РПЦ ушла куда-то в небытие, изредка подавая признаки жизни по случаю крупных православных праздников. А теперь представьте, как это выглядит со стороны приезжего? Этот бесконечный информационный исламский шум создает у малограмотного мигранта из СрА ощущение, что главной религией в нашей стране является вовсе не Православие, а Ислам, который постоянно притесняется проклятыми кафирами. Он видит, как какие-то религиозные деятели с пеной у рта отстаивают именно те права, которые так близки его сердцу.

Накачанный русофобией ещё с пеленок мигрант особенно агрессивно будет воспринимать информацию, что какое-то ведомство или структура в очередной раз отказала в реализации или запретила то, что является неотъемлемой частью его унылой жизни. Думаете, долго такого мигранта в случае необходимости придётся уговаривать на то, чтобы он взял в руки оружие и пошёл отстаивать интересы себе подобных? А таких мигрантов завезли уже миллионы. Я думаю, что и время для таких вбросов выбрано не случайно. И мне кажется, что кульминация всего этого спектакля наступит уже очень скоро. Непонятно только, чем заняты компетентные органы, которые должны были всё это пресечь ещё в зародыше?"

https://t.me/russkiegramoty/54273 Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы.

"Верующие мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями, не более того. Никакой чудодейственной силой они не обладают", - заявил он РИА Новости.

https://t.me/aviapro1/67554

И понеслось как от толчка и под копирку: Здесь все: Хель Мучи, Кыш Бабай, Аяз Ата и Бобои Барфи. Ой, чуть Деда Мороза не забыли

«Ну засунь его куда-нибудь под ёлку. Да-да, за того верблюда», — примерно так можно представить диалог заказчика и художника, который оформлял подарок и книжку из серии «Любознайка» о новогодних традициях народов России.

Никого постарались не забыть, никакой народ не обидеть. Ну, кроме русских разве что. Маленькую, коряво прифотошопленную фигурку Деда Мороза придётся ещё поискать в толпе. А на русскую тройку — символ нашей зимы — и вовсе не надейтесь. Не забыли дизайнеры и кресты замазать на соборе Василия Блаженного. В общем, полный комплект. Новогодний набор с книгой «Любознайка и новогодние традиции России» производит, фасует и отправляет через интернет-сайт ООО «Позитив» во главе с гендиректором Бисенгалиевым Кириллом Джамбуловичем. Скоро таким продавцам ещё и спасибо будем говорить за то, что не забыли изобразить ребёнка «государствообразующей внешности» на обложке.

Позорище!

«Реагировать сразу и жёстко»: В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после слов о многожёнстве и Деде Морозе

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что высказывания Ильдара Аляутдинова имеют «провокационно-экстремистский подтекст» против законов и традиций России.

Член СПЧ подчеркнул, что на подобные провокации нужно «реагировать сразу и жёстко».

Также Аляутдинову посоветовали уехать из России, если его не устраивают традиции и культура нашей страны.

https://t.me/tsargradtv/96810

Уехать в тот же Каир, где он 10 лет получал свое "имамское" образование. И правда. Давно пора проверить всяких там думовцев и почему в последнее время только и возникают с их высказываниями сплошные скандалы. Ведь это именно их высказывания сеют вражду и ненависть в это весьма тревожное и непростое время.

Глава СПЧ Валерий Фадеев сегодня заявил, что целиком поддерживает реакцию прокуратуры. «Это дорожка (фетва, допускающая многожёнство. — А. М.) очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определённой степени отрицает Конституцию, это дорожка, которая ведёт к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса», — заявил Фадеев. И напомнил, что Россия — светское государство и подобным проявлениям «нужно жёстко препятствовать».

В советском Уголовном кодексе была, кстати, статья, запрещающая многожёнство. Есть она и в Уголовном кодексе современного Узбекистана. И да, знаете, я бы с интересом посмотрел на ситуацию, когда религиозные лидеры Узбекистана ли, Таджикистана ли, Киргизии ли заявили бы вдруг, что светские законы не так важны, как религиозные.

Но в любом случае ситуация не выглядит завершённой. Если уважаемые шейхи уже решили продемонстрировать, что они являются этакой религиозно-политической силой (ну раз они пытались поставить некие законы выше государственных), то тут вообще возникает масса вопросов к организации в целом. Причём по всему спектру — от финансовой деятельности до продвигаемой идеологии.

Государство или есть, или нет. Государство не может допускать, чтобы внутри существовали другие политические формы, которые будут брать на себя его, государства, функции. Примеров того, чем это заканчивалось, более чем достаточно.

Общерусское консервативное общество:

Солидарны с Кириллом Викторовичем Кабановым.

Восторженные реляции, увы, преждевременны. Ситуация с активностью ДУМ только начинает, на самом деле, набирать свои обороты, поскольку то, что готовилось более десятка лет и было рассчитано на значительный промежуток времени, в один день не воплощается.

Многоженство де-факто давно существует в РФ и не только в среде полностью чуждых нам мигрантов, но и на Кавказе, который де-юре входит в ее состав. Важно всегда помнить, что ни один настоящий мусульманин, а тем более исламист, никаких законов не признает, кроме шариата.

ДУМ же своим выпадом в день прямой линии, по факту, сделали политическую акцию, но не только с целью декларации готовности отстаивать интересы якобы претесняемых радикалов, но и с целью показать, что именно ОНИ являются "нужной" для настоящих мусульман и исламистов властью, "альтернативным центром силы", так сказать. Напоминаем, что ислам нельзя рассматривать вне его политическо-захватнических интересов, так как они является одним из основополагающих принципов.

Альтернативная стратегия создания "коренного российского ислама", которая предлагается другими крупными исламскими организациями (ДУМ РД, ДУС) пока что дает пусть и не систематические, но значительные по своей масштабности сбои, вроде терактов в Дагестане и Крокусе. С ростом количества радикалов, львиная доля которых приезжает из стран Центральной Азии, стратегия будет работать все хуже из-за и качественных, и количественных факторов, а друЧба с талибами (пока что запрещены), пакистанцами и террористами, пришедшими к власти в Сирии, которая также активно лоббируется определенными политическими акторами, неизбежно подольет масла в огонь.

Поверьте, ДУМ не просто так имеет прикормленных юристов: эти персонажи нужны не только для отмазывания от справедливого наказания "своих", но и для изучения российского законодательства в части поиска путей его обхода. Они-то долго готовились к этому, а кое-кто, как обычно.

https://t.me/nationconsunion/49625



