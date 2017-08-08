Диафильм «В 2017 году»

Подсказана тема Евгением Титаевым.

В продолжение темы советской фантастики и ретрофутурологии, поднятой в статье ««Космический рейс» (1935 год)».

Аннотация: В сети обнаружили диафильм с картинками о том, каким должен был быть 2017 год с точки зрения советских фантастов. Диафильм был выпущен в 1960 году, он представляет собой слайд шоу с рисунками и текстом для специального проектора. Слайды были отсканированы и размещены Сергеем Поздняковым на своей страничке в сети «Вконтакте».

Действие диафильма разворачивается в экскурсионном центре, куда пришли школьники-пионеры. Именно им рассказывают и показывают через специальную «лупу времени», как развивалось будущее СССР. В далеких 60-х авторы произведения «В 2017 году» верили, что уже сегодня советские шахтеры будут разрабатывать угольные месторождения в Антарктиде, по рельсам между Евразией и Северной Америкой будут курсировать атомные поезда, а земные недра будут бороздить гигантские буровые машины.

Как стало известно Gamebomb.ru, авторы были убеждены, что в будущем над горными пропастями при помощи футуристичных вертолетов построят подвесные мосты, ландшафт местности инженеры изменят точечными атомными взрывами, крупнейшие реки Сибири развернут для наполнения Каспийского моря. Машины «кроты» будут рыть ходы к бесконечным источникам энергии, а фотонные ракеты нестись к ближайшей планетной системе – Альфа Центавра.

По мнению авторов диафильма, в 2017 году всех будут будить утром роботы, причем щелчком по носу, умные машины будут готовить завтрак по «маминому рецепту». В диафильме даже показали подобие видеосвязи. Помимо этого создатели диафильма верили в скорое открытие «мезонной энергии», подземные города в Антарктиде, согретые кварцевым солнцем, летающие метеостанции, способные управлять погодой.

Встречаются в диафильме и «недобитые империалисты», которые хотят с помощью мезонного оружия и смерчей уничтожить плавучие детские сады в Черном море. Только благодаря советской науке и профессионализму сотрудников станции, управляющей погодой, удается избежать катастрофы и усмирить ураганы.

http://alternathistory.com/diafilm-v-2017-godu