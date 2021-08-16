Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

В 1990 году вышла книга Ельцина "Исповедь на заданную тему". Я её прочитал. И поверил всему написанному. И поверил, что это настоящий коммунист, готовый бороться за народное счастье. И таких, как я, были миллионы. И говорил он очень правильные вещи. И вся страна словно ополоумела. И все связывали процветание своей страны и себя лично только с ним. Б.Н. Ельцин!

Мы его выбрали

И наконец выборы первого президента РФ. Каюсь, на тех выборах я голосовал за него. В тот момент я жил в небольшом посёлке Омолон на Чукотке. И очень хорошо помню радостные лица людей возвращающихся с избирательного участка. Как люди останавливались и поздравляли друг друга с победой. И все были абсолютно уверены, вот теперь заживём!!!

Митинг в поддержку Ельцина

И мы зажили

А дальше наступили те самые лихие девяностые. Началась делёжка Советского наследства. Делили заводы, фабрики, электростанции. Возникали на пустом месте олигархи с миллиардными состояниями. А деньги, которые лежали у людей на сберкнижках, просто украли.

Работать прекратило буквально всё. Люди годами не получали зарплату. Обанкротились все колхозы и совхозы. У милиции не было бензина для машин. Развалилась армия и флот.

И над всем этим вечно пьяный Ельцин, наш всенародно избранный президент.

Его преступления против народа можно перечислять очень долго. Благодаря его бездарной политике началась война в Чечне. Это полностью на его совести. Он принял новую конституцию, которую ему написали американские советники.

И повальный грабёж. Всё его окружение растаскивало страну на вотчины. Загибались целые отрасли народного хозяйства. А с телеэкранов начали показывать рекламу заграничных курортов, куда теперь каждый мог свободно поехать. И под эту рекламу люди начали умирать с голоду. А офицеры стреляться, не имея возможности кормить свои семьи.

Я всматриваюсь в фотографии людей на митингах в поддержку Ельцина. Простые Советские люди, рабочие и служащие. И фанатичный блеск в глазах, блеск веры в своего кандидата. И не нахожу ответа, почему все так поверили в него. Чем смог убедить в своей искренности и порядочности.

А Ельцин - просто предатель. И его расстрел Верховного Совета это подтверждает. Расстреливать из танков правительство мог только предатель. И только по указке со стороны.

И вот мне бы хотелось спросить людей, которые выходили на эти многотысячные митинги в поддержку и защиту Ельцина, об их сегодняшней позиции. Что они думают про то время. И как они относятся к реальностям современной жизни. Лично мне стыдно, что я когда-то отдал за него свой голос!

Василий Романенко

https://zen.yandex.ru/media/vasilip/ne-nado-vneshnih-vragov-dostatochno-sobstvennogo-predatelia-60b33dc70d73310cf030987d