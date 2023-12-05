Небесные воины

Небесный воин: Год назад в зоне СВО погиб протоиерей Михаил Отец Михаил родился 19 мая 1971 года в семье военных, но в армию его не призывали, так как он учился на философском факультете МГУ, где была военная кафедра. Получив диплом, он окончил затем аспирантуру, но решил стать священником.
Рукоположили Васильева в сан диакона в марте 1998, а уже через месяц — в сан священника.
Отец Михаил был в составе миротворческих операций в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.В 2005 году батюшка окончил Военную академию Генерального штаба ВС России.
Работал советником в отделе Московского патриархата по взаимодействию с Вооружёнными силами. Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в посёлке Власиха Московской области. Это Патриаршее подворье при штабе Ракетных войск стратегического назначения.
Военные называли Васильева "батюшка ВДВ". Часто отец Михаил вместе с молодыми десантниками прыгал с парашютом, дабы ободрить их.Всего совершил около 300 прыжков. А во время второй чеченской войны на передовой он крестил множество русских солдат.Косая сажень в плечах, крепкие руки, пронзительный взгляд – настоящий русский богатырь. Он легко разбивал аргументы оппонентов, в чём помогали философское образование, физическая сила, дающая внутреннюю уверенность в себе, и, конечно, искренняя вера.
Как погиб протоиерей
Настоятель храма Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца погиб 6 ноября 2022 года во время специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей. Случилось это на самом опасном направлении СВО — Херсонском. Михаил Васильев получил смертельное ранение, когда в трёх метрах от него разорвался реактивный снаряд, выпущенный украинскими нацистами из американской установки HIMARS.
Он был всегда в бою на передке,
Крестил солдат с бутылки минералки.
Он верой с Богом был накоротке,
Любил детей и свежие фиалки.
На смерть в боях с презрением смотря,
Он презирал душою пятисотых.
И нёс свой крест судьбы до ноября,
Пока не пал в сражении под Херсоном!
Батюшка, десантная душа!
Ходит между строя неспеша.
От грехов житейских избавляя,
На священный бой благословляет!
Батюшка десантный, как же так?
Ты теперь у Бога в облаках…
Видно так Господь решил в бою!
Нужен я десантникам в раю!
Он нёс свой крест в опасной круговерти,
Своих друзей в сражениях не бросал.
Не раз вися на волоске от смерти,
Бог Михаила от беды спасал.
Он был всегда в бою на передке,
И за десант стоял всегда горою!
Душой он с Богом был накоротке,
Посмертно получив Звезду Героя! https://t.me/tsargradtv/61967
В Главном гарнизоне РВСН состоялось открытие памятника Герою России протоиерею Михаилу Васильеву В подмосковной Власихе рядом с храмом святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца при штабе РВСН состоялась церемония открытия памятника Герою Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву.В церемонии принял участие командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. В церемонии также приняли участие представители командования РВСН, командования ВДВ, вдова протоирея Михаила Васильева и его родственники. Протоиерей Михаил Васильев был настоятелем храма и неоднократно выступал с предложениями по благоустройству Соборной площади. Новое общественное пространство включает места для отдыха с озеленением и малыми архитектурными формами. Скульптором памятника-бюста стал Народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. Командующий РВСН в своей речи отметил, что прихожане любили отца Михаила. «Ему были рады в солдатских и офицерских коллективах. Он всегда находил нужное слово для души любого», – отметил генерал полковник Сергей Каракаев. 6 ноября 2022 г. протоиерей Михаил Васильев погиб, выполняя свой пастырский долг в зоне проведения специальной военной операции.
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 8 ноября 2022 года был подписан Указ о присвоении звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву (посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».Святейший Патриарх Кирилл наградил протоиерея Михаила Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно, «за жертвенное служение Церкви и Отечеству». Ранее он был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
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«Главное – говорить честно»: Помощником комбрига в зоне СВО стал батюшка
Почти 30 лет отец Димитрий является настоятелем Покровского храма Мичуринской епархии Тамбовской области. Как только появлялась возможность, ехал в горячие точки. В 2008-м был одним из тех, кто принуждал Грузию к миру. Потом — ЛНР, Сирия, Нагорный Карабах. Сейчас священник находится в зоне СВО.Он стал помощником комбрига по работе с верующими в 7-й штурмовой Георгиевской бригаде Союза добровольцев Донбасса. И если раньше отец Димитрий приезжал к нашим военным в «отпуск», то теперь он подписал контракт.Его позывной – Крёстный. И на самом деле этот батюшка является крёстным для множества бойцов, которые через его слово и проповедь пришли к Богу. «Сам отец Димитрий считает, что в проповедях главное – говорить честно. Особенно на войне, где сложно обмануть, где все чувствуется очень остро, и любая фальшь солдатом будет очень быстро распознана»,
- рассказывают о батюшке сослуживцы.Отец Димитрий награждён Орденом Мужества за участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, Орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского 2-й степени, а также ведомственной медалью Минобороны «За укрепление боевого содружества». Его младший сын – тоже защищает Родину. Он, по примеру отца, ушёл на фронт добровольцем.
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