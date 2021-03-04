Последняя речь Сталина о США - послание целиком описывающее нынешнее положение России...

«В годы успешных грабежей других стран и народов», - начал Иосиф Виссарионович свою речь перед партийными депутатами в 1952 году. «Буржуазия Запада еще позволяла себе либеральничать…»

Ключевые тезисы выступления:

- «Она отстаивала либерально-демократические свободы и этим создавала популярность в народе. Теперь (когда грабить оказалось уже некого, а жить за чужой счет нельзя) от либерализма не осталось и следа…

- Нет больше так называемой «свободы» личности, а право человека признается только за тем, у кого есть (наибольший) финансовый капитал. Все прочие срезы граждан считаются «сырым человеческим материалом» пригодным лишь для эксплуатации и не более того.

- (За время грабежей и расцвета стран капитализма) растоптан был и принцип равенства наций и народов. Теперь (он заменен принципом силы) - полноправием эксплуататорского меньшинства над бесправием подавляющего большинства эксплуатируемых.

- (При первом возникновении трудностей) знамя буржуазно-демократических свобод было выброшено за борт. В какой-то период, буржуазия считалась главной силой (локомотивом наций), отстаивающим права и независимость народов, она ставила их интересы превыше всего. Но теперь от этого правила не осталось и следа.

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Нет ни камня в фундаменте от этого ключевого национального принципа».

- «Ныне, буржуазия продает права независимых наций за американские доллары, а все принципы свобод и даже ширма равноправия – целиком выброшены за борт…»

-«В целом, главные черты и требования всей экономики западного капитализма можно сформулировать так: это обеспечение максимальной прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения, стран, регионов и народов», - именно так Сталин говорил о США незадолго до вышеописанного ранее выступления. Говорил перед участниками экономической дискуссии в ноябре 1951 года. - «Путем закабаления и систематического ограбления», - продолжал он. «Особенно отсталых стран и ослабленных наций, капитализм обеспечивает паразитирующему меньшинству наивысшие прибыли».

…

- «Говорят, что капитал может жить по-другому, что разорение слабых – это вина руководителей, что это не приговор системы. Подобное неверно. Средняя прибыль - есть низший предел рентабельности, а ниже него, капиталистическое производство становится невозможным. Иными словами, смешно думать, будто бы воротилы современного монополистического капитала, захватывая страны и превращая их в колонии, порабощая народы и затевая войны, будут стараться обеспечить себе всего лишь среднюю прибыль. Нет, не средняя прибыль, и не сверхприбыль, а именно максимальная прибыль, не считающаяся почти ни с чем, и является основой западного капитализма. А необходимость получения максимальных прибылей толкает его на различные рискованные шаги.

- Систематическое ограбление колоний и других отсталых стран, превращение независимых стран в зависимые, организация войн, нестабильности и вражды, при первых признаках трудностей вновь окажутся для этих воротил безальтернативными. Капитализм, не знает, как жить иначе, кроме как гоняясь за извлечением максимальных выгод, а потому попытки завоевания мирового экономического господства продолжаться, и любой, кто будет ему угрожать окажется под ударом…»

Как видит читатель, и как бы не относился он к личности Сталина, описание капитализма и того каким он становится в период «жадности» на почве экономических бед, описан им чрезвычайно верно. Родившиеся, либо жившие в период 90-х годов, во времена чрезвычайно успешной западной пропаганды - стали забывать, насколько верно было описание Запада «в агитках» Советского Союза. Капитализм, разбухший на ограблении СССР и бывшего социалистического лагеря, пируя на «костях» закабаляемых стран, успешно маскировался. Но стоило только России снова встать с колен, стоило вновь, как феникс (регулярно в своей истории) вспыхнуть деятельностью развития, как США, Британия и в целом - коллективный западный мир, мгновенно сбросили свои надменные маски. Используя самые грязные методы – они показали истинное лицо. А вот то, что пряталось за этими «лицами», как раз и было описано Иосифом Сталиным, порядка шестидесяти с лишним лет назад... И это злободневно до последней запятой и сегодня!

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