Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

Этот транспорант Вадим выполнил размером 3х1 метр. Его можно изготовить и нести во время шествия (но не в этом году) Бессмертного полка. Потому что в каждом городе найдется уже реально отдельные группы родных, у которых сыновья, братья, мужья погибли в борьбе с нацизмом... современным фашизмом.

Продолжу выкладывать портреты, выполненные мастером для Бессмертного полка. Вот так они выглядят распечатанными Это Вадим сам распечатал и заламинировал.

Мамы, жены и родные заказывают, чтоб с ними пройти на марше Бессмертного полка! В этом году из-за тревожной обстановки шествие отменили. Но будет и другой год! Память она не стареет

Старший лейтенант

С первых дней принимал участие в СВО

Служил в 98-й Гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии, 215 Гвардейском отдельном разведывательном батальоне.

Получил при жизни Медаль "За Отвагу " и Орден "Мужества " посмертно.

Погиб 17.02.2023



Ты ушел в святую вечность,

И боли нашей не помочь,

И имя боли – бесконечность…

Ушел от нас Ты в мир иной – туда,

Откуда нет возврата.

Оставив память о себе, любовь,

Печаль и боль утраты.

На небе царствовать Тебе,

А нам носить к могиле розы.

Пусть земля Тебе будет пухом,

А душе – вечный покой

https://vk.com/pamyat22?z=photo-212657241_457246713%2Falbum-...



Петриков Андрей Викторович, воевал в рядах отдельного штурмового батальона «Сомали» армии ДНР, командир взвода, награжден 2 Георгиевскими крестами и другими медалями. Герой Донецкой Народной Республики

Гиви был командир батальона, а Андрей командир взвода.

Из закрытого чата мам

Кожокарь Николай Сергеевич

05.12.2001 - 08.09.2022 гг. (20 лет)

Погиб с. Благодатное, Херсонская область.

Проходил службу по контракту в ВЧ 51460.

Должность: разведчик-сапер разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты разведывательного батальона.

Звание: гвардии ефрейтор.

Награжден орденом Мужества.

Из закрытого чата мам

Куликов Денис Сергеевич

1.09.2002г.р. рядовой, республика Мордовия радиотелеграфист отделения связи разведывательного батальона в/ч90600, погиб 28.09.2022г Харьковской области с. Ольговка награждён орденом мужества посмертно

Из закрытого чата мам

Соловьёв Евгений Иванович, гвардии рядовой. ВДВ.

Моему сыну единственному навечно 20 лет. Погиб 10.03.2022. Родился 27.05.2001 г. Погиб в Киевской области,г. Гостомель при взятии гостомельского аэродрома. Операция "Гостомель".

Из закрытого чата мам

Костомаров Артем Андреевич

14.11.2000-16.04.2022. Гвардии рядовой 11 армейский корпус 9 полк Балтийского флота. Механик-водитель БМП. Кавалер ордена мужества ( посмертно) Костомаров Артем Андреевич. 14.11.2000-16.04.2022. Гвардии рядовой 11 Армейский корпус Балтийского флота. Механик- водитель БМП. Кавалер ордена Мужества ( посмертно) погиб г. Балаклея Харьковская область, прикрывал отход колонны.

Из закрытого чата мам.

Кочергин Роман Дмитриевич

Мобилизован из Самарской области 22 сентября....погиб в Макеевке в новогоднюю ночь..1.08.1987 г - 1.01.2023 Награжден Орденом Мужества ( посмертно).

Из закрытого чата мам.





Петров Максим Алдександрович

Мой сынуленька погиб Изюмский р-н. п.Дмитровка. 25 .08. 2022.

Стрелок- помощник гранатомётчика. Награждён орденом мужества (посмертно Петров Максим Александрович. 23.05.1988- 25.08.2022. Рядовой.

Из закрытого чата мам.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб офицер Илья Курбатов.

Под Киевом в Гостомеле погиб молодой офицер Илья Курбатов. Он окончил школу №12 в Бежицком районе Брянской области.

Похоронили офицера сегодня, 20 марта, в Рязани, где он проходил службу.

Вечная память Герою! Вечная Слава!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами.

Федулов Артем ефрейтор 13.09.2000-26.10.2022 санинструктор танковой роты 74-я ОМСБр в/ч 21005 г.Юрга. Орден мужества посмертно. Если можно добавить медицинскую эмблему. Он медиком был в роте.Добрый день, отчество не написала Максимович, фото в кепке последняя, остальные Артему 20 лет. Спасая раненных на мотолыге, попал снаряд, погиб под Сватово.

Из закрытого чата мам.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Крауклис Алексей Андреевич.

Родился 22 апреля 2001г. Войсковая часть 28337 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения. Погиб 14 Марта 2022 в ходе спецоперации по защиты ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного неба над Россией на Украине в 2022 году. Нижегородская область, Вадский район.

Вечная память Герою! Вечная Слава!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. 20 января, в спецоперации на Украине погиб уроженец города Балаково Саратовской области, 35-летний Рустам Валеев. Об этом в понедельник, 30 января, корреспонденту телеканала "Саратов 24" сообщили в администрации Балаковского района.

Как уточняется в группе "ВДВ-Армия России" в социальной сети "ВКонтакте", Рустам Валеев был десантником и проходил службу в седьмой горной дивизии. На спецоперации военный находился с первого дня.

По информации главы Балаковского района Саратовской области Сергея Грачева, прощание с погибшим состоялось 31 января, в 11:00 в траурном зале "Ритуала".

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Рустама Валеева. Он навсегда останется настоящим героем нашей страны! Вечная память воину!" - отметил чиновник.

https://saratov24.tv/news/v-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib-...

В феврале в Поволжском колледже технологий и менеджмента в Балаково открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе спецоперации Рустама Валеева. Об этом сообщили на сайте районной администрации.

В сообщении сказано, что Валеев закончил отделение строительной технологии в учебном учреждении в 2008 году. С 2013 года он проходил службу по контракту в парашютно-десантном полку ВВС. Участвовал в присоединении Крыма к России. Участвовал в урегулировании конфликта в Сирии. С первого дня участвовал в специальной военной операции. «Во время выполнения боевой задачи Рустам, ценой собственной жизни, спас товарища, закрыв его своим телом при подрыве мины», — рассказали чиновники.

https://nversia.ru/news/v-chest-pogibshego-v-hode-specoperac...

16 февраля в ходе исполнения воинского долга в рамках специальной военной операции на Украине погиб костромич Дикарев Артём Сергеевич. Ефрейтор 331 парашютно-десантного ударного полка имел большой опыт за спиной и продолжал сражаться за родину. Служил на Кавказе, исполнял боевые обязанности в Сирии. Имеет ряд государственных наград.

Простились с Героем 1 марта в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре. Похоронили костромича в 13:00 на Аллее Славы.

https://www.kostroma.kp.ru/online/news/5156301/



Вадиму столько сыпалось просьб сделать портреты, что он выполнил второй портрет Героя И только потом стало понятно, что это сделано одному человеку... ну значит так было надо. А вот дополнительной информации я не нашла.

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб житель Выборгского района Иван Юрьевич Иванин. О смерти героя в среду, 22 февраля, сообщила пресс-служба администрации района.

Солдат родился в Выборге в 1999 году. Окончил в родном городе школу №13 и позже поступил в Выборгский филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Иван Иванин находился в зоне спецоперации с самого её начала — с февраля 2022 года. В марте боец получил ранение, однако после восстановления вновь отправился на передовую. Был награжден медалью "За отвагу".

- Мы прощаемся с человеком, который отважно сражался и отдал жизнь за мир для наших соотечественников на Донбассе, за Россию, за наше общее будущее. Жители Выборгского района всегда будут помнить Ивана Юрьевича Иванина, настоящего патриота России. - отметил Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

https://47channel.ru/event/ivan-ivanin-iz-vyborga-pogib-v-xo...

Стало известно о гибели еще одного брянского военнослужащего в ходе спецоперации в Украине. Свою жизнь отдал сержант огневого взвода минометной батареи 31-летний Максим Иванов.

17 июля по району сосредоточения, в котором находился наш земляк был нанесён ракетный удар. Максим скончался от множественных осколочных ранений.

О гибели военнослужащего сообщается на сайте брянской гимназии №7, чьим выпускником он являлся. Максим Иванов награжден орденом Мужества посмертно.

https://gorod-tv.com/news/obschestvo/135984

Максим родился 22 июля 1990 года в Брянске, окончил физико-математический класс и осознанно выбрал профессию военного...

17 июля 2022 года по району сосредоточения, в котором находился сержант Иванов, был нанесён ракетный удар, в результате которого он получил множественные осколочные ранения и скончался.

- Он был настоящим специалистом своего дела, Спецназовцем с большой буквы. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ он награжден Орденом мужества (посмертно), - рассказали 26 августа в гимназии.

Награду семье Максима передал генерал-майор полиции Иван Ванчугов...

16 сентября на здании школы №54 торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника, сержанта Максима Иванова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Почтить память Героя пришли родные и близкие, представители власти, депутаты. Максим родился 22 июля 1990 года. После школы закончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Василевского.

https://bryansktoday.ru/article/193413

О гибели молодого офицера сообщили в клубе единоборств, где Никита занимался боксом и показывал отличные результаты:

«В ходе специальной военной операции, 16 марта 2023 года погиб боксёр нашего клуба Иванов Никита.

Никита отличался трудолюбием, несгибаемой волей и упорством на тренировках и соревнованиях. Это невосполнимая утрата для всех, кто его знал.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье и родственникам погибшего. Вечная память…», - вот такая новость появилась на странице клуба «ЦЕ Скорпион Бокс Самбо ММА Вологда» в социальной сети.

Подробности гибели вологжанина, а также вероятная дата и место прощания с героем не сообщаются…

К соржалению, кроме этого сообщения снескольких ресурсов больше ничего не найдено.

https://vologda-poisk.ru/news/na-zlobu-dnya/molodoy-ofitser-...

Сергей Александрович Клячев – сержант контрактной службы, погиб при исполнении обязанностей в ходе выполнения специальной операции на территории Украины 12 марта 2022 года.

Сергей Клячев родился 22 апреля 1989 года в городе Брянске, проживал в посёлке Путёвка Брянского района.

В 2008 году был призван на военную службу по призыву. Служил в должности стрелка. Сергей награжден нагрудным знаком «Отличник Президентского полка». В 2010 году продолжил военную службу по контракту в должности командира стрелкового отделения. В 2013 году служил по контракту в городе Тирасполе, а с 2021 года в городе Клинцы.

Сергей. Серёжка. Серый.

Он для всех умел быть разным. Для семьи – защитник, для друзей – поддержка и опора. Для страны – герой, удостоенный высокой государственной награды.

22-го апреля Сергею могло исполниться 33 года, но 13-го марта его не стало. Своей семьей Сергей Клячин обзавестись не успел, но были и есть – любимые родители, тётя, сестра и племянники Даня и Кирилл.

Житель Брянска сделал трогательный видеоролик, посвященный сержанту Сергею Клячеву. Брянский военнослужащий геройски погиб в ходе спецоперации на Украине.

Посмотреть ролик можно в ВК по ссылке: https://vk.com/video-36543054_456239638

Видео, опубликованное в сетевой группе пресс-службы Брянской горадминистрации, показывает фоторяд Сергея и его семьи под сопровождение песни.

Его имя увековечили мемориальной доской на стене школы № 8 в Советском районе, где он учился.

https://www.bragazeta.ru/news/2022/09/02/zhitel-bryanska-sny...

https://guberniya.tv/geroi/v-bryanske-uvekovechili-pamyat-ge...



12 марта 2022 года в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году погиб наш земляк Куприченко Артём Сергеевич (14.10.2002 г.р.).

Артем родился в многодетной семье в поселке Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области. В школьном возрасте переехал вместе со своей матерью Куприченко Наталией Николаевной в Ставропольский край. Службу проходил в войсковой части 71211 в должности механика-водителя парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. НИЗКИЙ ПОКЛОН.

Появилось сообщение на страничке ВК г.Орла

https://vk.com/wall-117317736_314836

Совсем мальчик еще, а уже Герой... разве тут можно найти хоть какие-то слова? Я не знаю...



Портрет героя написала художник ELENA KIRMIZI NAR.

– Человек не способен на зло и предательство, он создан, чтобы защищать и спасать слабых и обездоленных. Всем своим видом даёт понять, что с ним мы под надёжной охраной. Артём совершил подвиг ценою в жизнь, в 19 лет сделал всё, чтобы приблизить нас к миру. С тех пор как увидела фотографию, его взгляд и светлый лик стоят перед глазами. Я продолжаю рисовать портреты наших героев. Планирую написать второй портрет Артёма Куприченко – маслом, чтобы продлить его жизнь в наших сердцах и сделать просветлённый образ вечным. Работу смогли увидеть посетители второй выставки, посвященной спецоперации на Украине. Экспозиция открылась в Шахтинском краеведческом музее, в Ростовской области.

«Герои специальной военной операции» - это новый патриотический проект Елены Викторовны Сухоруковой из Новочеркасска. Ее имя известно в Индии, Пакистане, Мьянме, Кении, Германии, Турции и США под псевдонимом ELENA KIRMIZI NAR [Елена Кырмызы Нар]. В переводе с турецкого «Кырмызы Нар» — «Красный Гранат». Художница специально выбрала такой псевдоним, т.к. в начале своей творческой деятельности она увлекалась восточной культурой и самостоятельно изучила турецкий язык.

https://vechorka.ru/news/geroya-spetsoperatsii-artyoma-kupri...

Лучшие из лучших порой гибнут во время спасения людей в зоне ЧС, при защите граждан от террористов... Не стала исключением и СВО: в бою за освобождение Донбасса пал смертью храбрых саратовец Евгений КЛИМОВ.

Мы беседуем с его молодой супругой Олесей, и чем больше я узнаю, чем занимался, что любил делать Евгений, тем больше понимаю: не должен он был оказаться в зоне боевых действий! Мог спокойно жить в мирном Саратове, любить жену, растить детей, делать карьеру, обладая востребованной профессией повара-кондитера. И в то же время, принимая во внимание его характер, стремление к справедливости, искренность, честность, наступает понимание: именно такие люди, когда приходит время, берут в руки оружие, чтобы защищать мирных граждан, мирную жизнь, будущее своей семьи и детей...

- Мы знакомы с 8 лет, когда-то вместе учились в музыкальной школе, он на аккордеоне, я - на скрипке. Сначала Евгений показался мне хулиганом, я-то была отличницей-недотрогой. Потом мы оба повзрослели, и я открыла его для себя как настоящего мужчину, со всеми присущими ему качествами, главное из которых - надежность. Он служил в армии, в войсках МЧС, поскольку считал, что каждый мужчина обязан отслужить, эти навыки пригодятся в жизни. Еще до армии успел получить престижную и востребованную профессию повара-кондитера, так что во время службы готовил свои блюда, в том числе, для высшего комсостава, пользовался уважением среди сослуживцев, - рассказывает Олеся.

Уже на «гражданке» Евгений приобрел еще одно полезное и интересное хобби: всерьез заинтересовался столярным делом, с интересом занимался сборкой мебели. Надо ли говорить, что вскоре дома появились диван, столик, а на даче - красивые летние качели. Дети, Матвей и Максим, даже как-то попросили подарить им верстак, чтобы учиться работать по дереву, подражая отцу.

В силу своего характера Евгений близко к сердцу принял трагедию Донбасса, да и всей Украины, решил пойти добровольцем. Сказал, что наших необходимо защитить. Как говорится, своих не бросаем!

- Посмертно Евгений представлен к награде, ордену Мужества. Для детей был примером во всем. И когда он погиб, дети попросили устроить их в какую-нибудь хорошую секцию рукопашного боя: сказали, что раз отца больше нет, мы сами должны будем тебя защищать! - рассказывает Олеся.

Эти слова рано повзрослевших детей - больше, чем просто слова. Это уже позиция - защищать тех, кто нуждается в поддержке. Значит, отец сумел дать сыновьям правильные ориентиры. Действительно, своих не бросаем!

https://sarpan.ru/articles/27-nashi_zemlyaki/19521-geroi_bud...

06.03.2022 г. Во время боевой спец операции в Гостомеле на Украине, погиб наш односельчанин (с. Оськино), Кучин Александр Валентинович 06.12.1983 г. р. Служил по контракту – 31 отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Кутузова 2 степени бригада

С Сашей мы росли бок о бок, были соседями и я запомнила его, как очень отзывчивого, справедливого,доброго человека, таких, как он, единицы. Так жаль, что его маленькие дочки и жена остались без поддержки и опоры.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Саша войдёт в историю как настоящий герой. Его мужество- немой свидетель того, какой сильной личностью он был!

Кучин Александр похоронен 19. 04. 2022 г. на аллее славы в г.Ульяновск.

https://timenote.info/ru/Aleksandr-Kuchin-06.12.1983



Во время специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Медногорска Евгений Магурин. Ему было 26 лет. Военнослужащий учился в гимназии Медногорска. Педагоги вспоминают молодого человека веселым и улыбчивым. Евгений Магурин всегда участвовал в школьных мероприятиях.

После окончания школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознаменное училище им. генерала Маргелова на факультет ВДВ. В 2021 году Евгений Магурин участвовал в спецоперации в Сирии. В 2022 году его направили на Украину. Погиб в боях под Мариуполем. Посмертно награжден Орденом Мужества.

«Хочу сказать большое спасибо всем за помощь, поддержку и сочувствие! Боль утраты очень сильна. Словно вырван кусок души. Пусто в мире стало. Это факт. Понимаю, что все предрешено свыше. Хочется лишь, чтобы светлая душа моего сына обрела покой. Я благодарен Господу Богу за то, что он мне дал такого сына, за то, что мне довелось пожить рядом с таким светлым человеком. Такие, как мой сын люди чистой души могут изменить мир. Он был бескорыстен. Честен. Заботлив. Все качества, о которых мы часто мечтаем, когда представляем идеал человека и мужчины, в нем присутствовали. Можно много говорить. Мы Выражаем искреннюю благодарность всем кто разделил с нами большую утрату», — написал в соцсетях отец погибшего оренбуржца.

https://prooren.ru/news/obschestvo/na-ukraine-pogib-starshiy...

Медногорский городской Совет депутатов выразил соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Вооруженных сил Российской Федерации Евгения Магурина, который погиб при исполнении воинского долга.

— Женя отдал свою жизнь ради безопасности нашей страны и всех нас. До последнего руководил взводом, погиб в бою, награждён Орденом Мужества. Мы всегда должны помнить об этом. Низкий поклон родителям, бабушке Любовь Петровне и дедушке Николаю Александровичу за воспитание Жени. Боль от утраты молодого парня невозможно выразить словами. Мы гордимся своим земляком, — отметила председатель Медногорского горсовета Елена Мудрова.

https://orenburg.media/?p=129109

Ещё один житель Брянской области погиб в ходе проведения специальной военной операции. Павел Мастетюрин пал смертью храбрых ещё 12 ноября 2022 года, однако известно об этом стало только 27 января 2023 года на страничке ВК "Подслушано Брянск". https://vk.com/wall-72214520_5512731

Никаких подробностей о гибели не сообщается. Также ничего не указано о родных и близких. В сети больше ничего не найдено.

https://guberniya.tv/obshhestvo/v-hode-spetsoperatsii-v-ukra...

Виктору Матвееву был всего лишь 21 год. О его смерти близкие (боец из многодетной семьи) узнали лишь спустя два месяца после трагедии. https://orenday.ru/news/261222170058

Сержант Матвеев Владислав Вадимович 08.06.1996 года рождения. Погиб при проведении "специальной операции" на Украине 09.05.2022 был награждён орденом мужества.

Герои уходят навечно

Свой выполнив долг до конца.

У них впереди - бесконечность.

Запомнят их наши сердца.

Прощание состоялось 24 мая ,в доме офицеров - отмечено на страничке в ВК "Чкрняховск Главный"

https://vk.com/wall-179925326_192955 Сержант Матвеев Владислав Вадимович 08.06.1996 года рождения. Погиб при проведении "специальной операции" на Украине 09.05.2022 был награждён орденом мужества.Герои уходят навечноСвой выполнив долг до конца.У них впереди - бесконечность.Запомнят их наши сердца.Прощание состоялось 24 мая ,в доме офицеров - отмечено на страничке в ВК "Чкрняховск Главный"

Видео опубликовано на странице в соцсетях Брянского горсовета. Отец Героя Владимир Мармус рассказал, что в их семье среди мужчин много военных. Не изменил этой традиции и старший прапорщик Дмитрий Мармус, погибший в самом начале СВО, в боях за аэропорт в Гостомеле — это пригород Киева. Героя похоронили 6 марта. До своего 36-летия он не дожил каких-то полгода…

Дмитрий с детства мечтал о карьере военного.

- Был пацан как пацан, подвижный, энергичный, отважный, даже хулиганистый. Спортом занимался. После 8 класса он решил поступить в Суворовское училище. Третий экзамен сдал не очень успешно, в итоге не получилось. Он плакал. Но этом не остановило его в желании быть военным. Срочную службу служил на Северном флоте. Вернулся, устроился на БМЗ, но потом понял, что это не его. В одну часть устроился, в другую, в конечном итоге попал в спецназ ГРУ. Вот это было его - парашюты, прыжки, командировки на Донбасс, в Сирию, - рассказал Владимир Мармус. Окончив 8 классов школы №18 в Брянске, стал поступать в Суворовское училище, но не сдал последний, третий экзамен. После чего реально расплакался. Впрочем, мечту о военной службе не оставил — шел к ней целенаправленно.

Поступил на контрактную службу. Но не сразу у него все сложилось.

«В одну часть устроился, в другую, в конечном итоге попал в спецназ ГРУ. Вот это было его – парашюты, прыжки, командировки на Донбасс, в Сирию», – вспоминает отце Дмитрия Владимир Мармус.

Мармус-младший посмертно награжден орденом Мужества. Скоро на стене его школы появится мемориальная доска.

«Отдал самое святое за свою Родину — это жизнь», — добавляет отец героя, говоря, что в юности Дмитрий был разным, даже немного хулиганистым.

https://avchernov.ru/top_news_tooday/otets-pogibshego-na-ukr...

https://bryansk.bezformata.com/listnews/bryanskogo-voennogo-...



Дата рождения: 01.01.1992 г.

Дата гибели: 23.08.2014 г.

Максим Медведев – доброволец из Самары. Позывной «Физрук». Сапер. На службу доброволец мечтал попасть с детства, поэтому каждую свободную минуту посвящал спорту. Пройдя «срочку», Максим без раздумий остался служить по контракту. Хотел стать офицером. Для этого отправился поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Никто из знакомых не сомневается, что доброволец бы смог осуществить свои планы, но когда на Донбассе полилась кровь, он отказался от них. Максим не смог остаться в стороне и не помочь мирным жителям молодых Республик.

— Таких людей единицы и на них все держится. Максим всегда боролся за нравственность и справедливость. Если возникали конфликты, он никогда не оставался в стороне и пытался решить дело миром. На Донбасс он отправился, потому что искренне хотел защитить мирных людей, — рассказал знакомый погибшего Валерий.

Доброволец нес службу сапером в разведгруппе. Разминировал сотни опасных находок. 23 августа 2014 года Максим и его боевые товарищи выехали в сторону донецкого села Лисичье.

— В полдень у Успенки они попали в засаду. И если бы в первые секунды боя «Физрук» не вызвал огонь на себя — все могло бы закончиться очень печально, — рассказал командир диверсионно-разведывательного подразделения Владимир «Шаман».

Доброволец погиб, как герой, вызвав огонь на себя. Его жизнь оборвала вражеская пуля. Своим героическим поступком он спас жизни своих братьев по оружию.

Вечная память герою!

https://pomnidonbass.ru/medvedev-maksim-valerevich/

Максим Медведев родился 8 декабря 1988 года в городе Городовиковск. В 1994 году поступил в 1 класс Городовиковской средней школы №3. Максим рос общительным, трудолюбивым и веселым мальчиком.

В 2007 году ушел служить в армию. Попал в Республику Карелию в Истребительный Полк на должность механика силовых и осветительных систем. В 2009 году был уволен в запас и вернулся в родной город.

Отслужив срочную службу, подписал свой первый контракт, выбрав служение Отечеству делом своей жизни. Первый контракт проходил в Чеченской Республике. 8 февраля 2013 года Министерством обороны Российской Федерации Максим был удостоен звания ветерана боевых действий.

Помимо этого, солдат имел опыт в военной операции в Сирийской Арабской Республике.

«ВДВ – это элита Российской армии. Десантник – это воля, сильный характер и умение идти на риск», - говорил Максим.

Гвардии сержант 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка г. Ставрополь командир отделения и боевой машины Максим Медведев погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 г.

За самоотверженность, мужество и отвагу Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2022 г. награжден орденом Мужества (посмертно).

Также за годы службы Максим Медведев был награжден следующими медалями и грамотами:

- Приказом Командующего Воздушно-десантными войсками №271 от 23 сентября 2015 г. Знаком «За отличие»

- Министерством Обороны Российской Федерации №2155 от 26 июля 2016 г. медалью «За ратную доблесть»

- Министерством Обороны Российской Федерации №427 от 03 июля 2018 г медалью «Участнику военной операции в Сирии»

Приказом атамана ТКВ №62/466 от 01 июля 2019 г. награжден за усердие в службе.

https://riakalm.ru

10 октября 2022 года в Городовиковской СОШ №3 состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память о выпускнике школы Максиме Медведеве, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно удостоенном ордена Мужества. Памятную доску установили на стене школы, где учился герой.

http://www.elista.org/socium/v_gorodovikovske_otkryli_pamyat...

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Ярославской области Олег Мельников. Об этой утрате сообщили в администрации Пошехонского района, откуда Олег был родом.

- Он погиб 24 мая этого года, родные все еще не верят в утрату. От всего сердца приносим соболезнования семье, всем родным и близким, друзьям. Мы будем помнить тебя, Олег. Твоя жизнь - пример честного и мужественного служения Родине. Спасибо родителям за воспитание такого сына, - говорится в сообщении.

Олегу было всего 27 лет, свой день рождения он отметил 3 мая. В 2020 году мужчина женился, в том же году у них с супругой родился сын.

- Друзья вспоминают, что Олег был очень хорошим другом. Он был добр, умел любить и был любим. Обожал своего маленького сынишку. Он не успел насладиться жизнью, - рассказали в администрации района.

- Однако есть в жизни ситуации, когда твоя страна обращается к тебе за помощью, особенно, если на плечах твоих погоны. И тогда настоящие мужчины идут и достойно выполняют свой воинский долг. В марте 331 полк был направлен для участия в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 24 мая Олег погиб.

За самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга Олег Мельников представлен к награждению «Орденом Мужества» посмертно.

https://www.yar.kp.ru/online/news/4780873/

12 марта, в Улан-Удэ простились с военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Четверо десантников - земляков сражались и погибли во время спецоперации по защите Донбасса. За проявленные доблесть и героизм они награждены орденами Мужества.

- Наши боевые братья сегодня совершают последний прыжок в небо, - сказал, прощаясь с сослуживцами, подполковник Виталий Ласков, исполняющий обязанности командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. - Тяжело, когда идут утраты близких товарищей, очень тяжело. Имена будут навечно в наших сердцах. Вечная им память!

Капитан Александр Шокун

Старший сержант Александр Михалев

Сержант Антон Воронов

Ефрейтор Евгений Романов

Командир отделения Александр Михалев выбрал военную профессию после окончания в 2007 году улан-удэнского ПТУ №2. До своего 33-летия он не дожил буквально полтора месяца. Погиб в бою во время спецоперации по защите Донбасса.Память о нем будут сохранять жена и двое детей.

https://www.irk.kp.ru/daily/27375.5/4557422/

На Украине во время спецоперации погиб ефрейтор из Башкирии Тимур Муратов. Сообщается, что смерть разведчика-пулеметчика произошла при защите Донбасса.

Тимур Муратов родился в селе Исянгулово Зианчуринского района.

Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава администрации района Дамин Юланов.

«Никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Это наше общее горе и мы разделяем его вместе с вами. Мы склоняем головы перед подвигом наших солдат, которые жертвуют своей жизнью ради нашего будущего, за наше с вами право жить и трудиться под мирным небом. Они героически исполняют свой долг и делают всё, что в их силах, для защиты мирного населения от жестокости и несправедливости. Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую и благодарную память о Тимуре Наилевиче. Спи спокойно, солдат!..», - написал Юланов.

«Мы все в неоплатном долгу у Тимура. Республика, наше государство сделает все возможное, чтобы облегчить вашу скорбную долю. В этот тяжелый час безмерно сопереживаю вместе с вами», – обратился глава администрации района Дамин Юланов к родителям погибшего.

О дате и времени церемонии прощания с Тимуром Муратовым пока не сообщается.

https://prufy.ru/news/society/125126-na_ukraine_pogib_efreyt...

https://newsbash.ru/society/32083-vo-vremja-specoperacii-na-...

Героически погиб участник спецоперации, житель поселка Комаричи – 22-летний Сергей Мухин. Жизнь парня оборвалась под Артёмовском 5 декабря.

Там в ожесточённых боях он получил ранение, не совместимое с жизнью. О гибели Сергея нам стало известно спустя 20 дней от его близких.

В ожесточённых боях под Артёмовском Сергей попал под минометный обстрел. Ранение в сонную артерию, которое получил Сергей, оказалось смертельным. Как рассказали его сослуживцы, Сергей погиб, защищая боевых товарищей. Свою жизнь он отдал, спасая чужие жизни.

Сергей был добровольцем, ушел по контракту на спецоперацию, а он бы мог этого и не делать по состоянию здоровья, так как в армию он не служил, но ушел добровольцем, чтобы защитить Родину от неонацистов.

Сергея Мухина похоронили в г. Брянске со всеми почестями. В почетном карауле стояли участники движения «Юнармия».

Наш земляк Мухин Сергей Сергеевич награжден медалью «За отвагу».

Также жена нам предоставила еще одну его награду – медаль от Луганской народной республики, подписанную главой Л.И. Пасечником.

Вот что написал глава республики:

«Мухин Сергей Сергеевич воевал за свободу и независимость Луганской народной республики.

Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу».

Много было сказано добрых слов в адрес парня соседями, знакомыми, друзьями, боевыми товарищами.

Чистота его души, его внутренний душевный мир, говорит о том, что он был бы достойным гражданином, достаточно процитировать его стихи, которые он ранее до спецоперации посвящал своей любимой жене Кристине:

Настала ночь, взошла луна,

А мне не спится, нету сна.

И лунный свет и стук дождя,

И на душе одна печаль.

Быть может ты еще не спишь.

Все мысли только о тебе,

Я так устал сидеть во тьме.

Приди ко мне хоть в сладком сне,

Ты тихо подойди ко мне.

Скажи, что любишь ты меня,

Что вместе будем навсегда.

***

Я тебя никогда не отдам,

Даже Господу Богу.

Я устрою такую войну,

Что к тебе позабудут дорогу.

Нас не сможет никто разлучить,

Даже строгая сила Закона,

Буду вечно тебя я любить,

Даже там, где запретная Зона!

В Комаричах у Мухина Сергея остались жена Кристина и четырехлетний сын Никита. Они по праву гордятся героем, замечательным комаричанином, отважным человеком и патриотом своей Родины.

Мария Дяблова

https://verniy-put32.ru/society/2023/01/20/nash-zemlyak-serg...

Похороны пограничников, погибших 27 мая в боестолкновении с украинской ДРГ на КПП Зёрново в Суземском районе, прохошли в Брянской области. Всего накануне Дня пограничника на российско-украинской границе погибли шесть человек: Александр Данюков, Николай Филиппов, Алексей Разумов, Сергей Конаплёв, Вадим Черкасов, Владимир Локонов. Местные жители сначала сообщали о четверых погибших пограничниках – среди них двое местных молодых людей из Суземского района. Но на митинге в честь Дня пограничника у памятника «Круговая оборона» 28 мая было озвучено, что «в боестолкновении с украинской ДРГ на границе близ Зерново погибли шестеро российских пограничников». Очевидно, ещё двое скончались в госпитале от ран.

Боестолкновения на КПП Зёрново продолжались с трёх часов ночи до шести часов утра 27 мая.

https://bryansk.news/2022/05/30/national_boundary-82/

Четверым из них Вадим сделал портреты Бессмертного полка по заказу родных. Торжественностью и печалью был наполнен канун светлого праздника освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в селе Кокино. Там на здании местной школы была открыта мемориальная доска в память о Конаплёве Сергее Викторовиче, погибшем при исполнении воинского долга при охране государственной границы на территории Брянской области 27 мая 2022 года. С инициативой установить мемориальную доску прапорщику-пограничнику выступила Региональная общественная организация «Ветераны-пограничники Брянской области» активно поддержало руководство Выгоничского района, администрация Кокинской школы.

На митинге по случаю открытия мемориальной доски Конаплёву Сергею присутствовали его родители Виктор Васильевич и Галина Анатольевна Конаплёвы, вдова Анна Петровна и двое оставшихся без отца детей Иван (9 лет) и Даша(2,5 года), а также представители Пограничного Управления ФСБ России по Брянской области, Региональной общественной организации «Ветераны-пограничники Брянской области», департамента внутренней политики Брянской области, руководители Выгоничского района, служившие в погранвойсках кокинцы, одноклассники и друзья Сергея.

Право открыть доску в память о сыне было предоставлено родителям и родным. Вслед за ними все, кто пришел на митинг, возложили к подножию увековеченного на стене школы знака букеты алых гвоздик. Память о погибшем почтили минутой молчания. По православным обычаям благочинный Выгоничского церковного округа иерей Иоанн Травиничев отслужил литию по погибшему воину Сергию Конаплёву и всем убиенным воинам.

Затем участники митинга проследовали в музей Кокинской школы, где в рамках проекта партии «Единая Россия» «Парта Героя» была торжественно открыта Парта Сергея Конаплёва. Как рассказала директор школы Анна Васильевна Круговых, почетное право посидеть за ней будет предоставлено школьникам, отличившимся в учебе, общественной жизни и спорте.

Конаплёв Сергей Викторович. Родился 30 апреля 1986 года. В 2003 году закончил 10 классов Кокинской средней школы. В 2008 году Брянскую государственную сельхозакадемию. В 2010 году демобилизовался из рядов Российской армии. С 1 января 2011 года служил прапорщиком в Суземском погранотряде. Погиб 27 мая 2022 года на посту при исполнении своих воинских обязанностей. Указом Президента России награжден медалью «За отличие в охране государственной границы» (посмертно).

https://riastrela.ru/p/96926/

Локонов Владимир Сергеевич родился 16 июня 1988 года, в городе Карачеве Брянской области. В 1995 году поступил в первый класс средней школы им. А М Горького. Весёлый, жизнерадостный парень, любил спорт, свой класс, уважительно относился к педагогам и старшим товарищам.

В 2006г Володя был призван в армию на срочную службу, служил на пограничном корабле «Виктор Кингисепп» в г. Мурманске. После окончания срочной службы остался на корабле и продолжил службу по контракту. В 2010 году ему было присвоено звание мичмана.

С 2012г по 2014 год Локонов Владимир продолжил службу на границе с Финляндией. А в 2014 году был переведен в Забайкальский край на границу с Китаем, где прослужил до 2020г. В 2020 году был переведен в Брянскую область Суземского района на границу с Украиной. В Карачеве торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника школы Владимира Сергеевича Локонова.

https://guberniya.tv/obshhestvo/v-karacheve-otkryli-memorial... 31 августа 2022 года состоялось открытие мемориальной доски в поселке Ивот в честь нашего героя-земляка Вадима Черкасова. Он погиб недавно в ходе боя с националистами на границе Брянской области.

Директор школы Любовь Викторовна Ефремова во время выступления сказала:

— Во все времена слова мама, семья, Отечество были, есть и будут для каждого человека самыми священными. Мы приходим в этот мир с разными миссиями, но объединяет всех нас одно чувство – любовь к своей Родине, патриотизм. И именно семья и школа, объединившись в одно целое, способны взрастить это чувство в каждом ребенке. Также добрые слова в память о герое сказали в этот день родители Вадима, заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин, глава Дятьковского района Иван Арсенов.

https://guberniya.tv/geroi/v-chest-pamyati-vadima-cherkasova...

Памятная доска в честь погибшего при исполнении воинского долга по защите и охране Государственной границы РФ Алексея Николаевича Разумова открыта в Новопогощенской школе. Прапорщик Алексей Разумов был уроженцем Новой Погощи, здесь учился, здесь живут его родители Николай Владимирович и Людмила Ивановна. Отец работает в этой же школе. Теперь каждый вечер ему предстоит встречаться с сыном, но не с живым, а с его фотографией на серой мраморной доске. Кто же из них — односельчан, учителей, сослуживцев, родителей, жены и детей мог представить, что накануне своего профессионального праздника — Дня пограничника им придется не поздравлять своего хорошего знакомого, прекрасного товарища, сына, мужа и отца, а справлять по нему панихиду… Но мужчина, надевает погоны и зеленую фуражку не для красоты. Тем самым он дает согласие на риск и опасность, тяготы военной службы, подписывается в готовности стоять на защите рубежей Отчизны, не щадя своей жизни. И когда приходит тот самый момент, он готов принять вызов и встретить врага. И даже погибнув в этой схватке, он все равно остается победителем, потому что до конца исполнил свой долг и не покинул свой пост. Он был простым, общительным, добрым, отзывчивым человеком — в один голос повторяют его сослуживцы, глава администрации Суземского района Борис Слипухов, глава Новопогощенского сельского поселения Сергей Михайлович Черненков, директор школы Наталья Николаевна Теслюк. Память о нем навсегда останется в сердцах земляков. Память и острое осознание того, что сейчас мы, как никогда, нуждаемся в защите, и наша и жизнь в руках тех, кто стоит у самой ленточки. Мы в своем воображении готовы наделить их сказочной мощью и богатырской силой, чтобы было спокойнее. Но на самом деле все они люди. И только чувство долга и ответственности, верность присяге и понимание того, что они, простые русские мужики, как их деды и прадеды, снова противостоят мировому злу, делает их способными на подвиг.

Да, мужчины умирают, если нужно. Но все-таки хочется верить, что больше не появится на белых школьных стенах этих серых фотографий, а сыновья будут приносить букеты своим матерям, а не наоборот…

https://gazeta-suzemka.ru/society/2022/08/31/v-novoj-pogoshh...

Уроженец Коченёвского района младший лейтенант Роман Никитенко погиб в ходе спецоперации в Украине 18 марта 2023 года, пишет газета «Коченёвские вести» (Принадлежит ГАУ НСО «Редакция газеты «Коченёвские вести»).

Роман родился 19 августа 1997 года. Окончил 9 классов Коченёвской школы №2 в 2013 году. Поступил для дальнейшего обучения в город Новосибирск, где окончил профессиональное техническое училище №50. В декабре 2016 года был призван в Вооружённые силы РФ в город Псков. После окончания службы продолжил службу по контракту, сообщается в некрологе.

Погиб 18 марта в ходе СВО. В тот же день Роману Никитенко было присвоено воинское звание младшего лейтенанта. Церемония прощания с мужчиной состоялась в городе Псков 30 марта.

У Романа остались жена и двое детей.

https://ndn.info/novosti/262686-v-svo-pogib-25-letnij-mladsh...

Глубочайшие соболезнования семье Никиты: маме - Людмиле Михайловне, папе - Александру Викторовичу, сестрам: Карине и Светлане, родным и близким, друзьям, одноклассникам и родителям 11 класса выпуска 2017 года, сослуживцам, всем кто знает и помнит Никиту.

Спасибо вам, Людмила Михайловна и Александр Викторович за Никиту, за его безупречную службу России.

Никита, оставил в сердцах учителей, одноклассников, родителей школьников, работников школы и всех, кто знал и общался с Никитой только добрые воспоминания: отзывчивый, трудолюбивый, добрый, улыбчивый юноша, любящий играть в футбол, всегда с гордостью отстаивал честь своего класса, нашей школы, семьи, посёлка Сафоново на многих школьных, городских, областных соревнованиях и мероприятиях. С гордостью говорил о профессии военного. - отмеченго на портале "Североморск. Лайф"

https://severomorsk.life/news/society/2309-pri-ispolnenii-sl...

7 октября 2022 года в средней школе №5 поселка Сафоново появилась Памятная доска выпускнику Никите Нильцигаеву 23 марта 2022 года северянин погиб в ходе СВО, сообщает администрация Североморска. Никита родился в семье военных и видел себя в рядах российской армии. Он проходил контрактную службу в 200-й мотострелковой бригаде. В 2020 году принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, за что был награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», «Ветеран боевых действий» и «За воинскую доблесть» 2 степени. Посмертной наградой стал орден Мужества.

В торжественной церемонии приняли участие мама Никиты – Людмила Михайловна, отец Александр Викторович, бабушка Надежда Юрьевна, заместитель командующего 45 армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Юрий Попов, исполняющая обязанности Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, воины-авиаторы гарнизона, юнармейцы, педагоги и школьники.

https://www.mvestnik.ru/newslent/v-safonove-uvekovechili-pam...

Все эти сведения дала жена Героя:

Родился Янек 27 июля 1985 году в Крыму, город Алушта, окончил среднюю общеобразовательную школу № 2, Потом получил высшее образование в Луганском национальном педагогическом университете.

Родился в семье сотрудника милиции.

Имя Янек ребенок получил неожиданно. Его очень долго не знали как назвать, родители хотели Ян, а в Загсе сотрудник почему решили записать Янек, родители на радостях это заметили только дома ну и решили не менять.

В связи с травмой в детстве его от армии освободили, вот он и решил, что если не служил в свое время в армии, то пойдёт теперь по контракту.

Последние годы он прислуживал в храме Святителя Николая, очень верующий был.

Янек был смелым и отважным парнем...

Служил в рядах ЧВК "Вагнер" по контракту, награждён медалями -"внутренней Вагнер " и "за отвагу" посмертно.

Погиб на поле боя при артиллерийском обстреле прикрывая собой сослуживцев при штурме города Артёмовск.

Погиб Янусик мой 10.09.2022 году...

Я когда узнала о гибели, даже есть и спать не могла...

поехала в госпиталь на опознание, так военные не могли меня оторвать от него...

я чуть с ума не сошла, я там 3 часа просидела, главное что рядом с ним хоть так...

И отец его тоже, кстати, погиб на службе ещё в советские годы, и тоже в таком же возрасте 37 лет...

Мы его рядом и похоронили...

У Героя остались жена и дочь.

Это мало, но родным очень тяжело делиться подробностями прошлой жизни... сердце продолжает кровоточить...

А это мама с портретом сына Глаза... у мам именно такие вот горестные глаза... черные от горя. В Тольятти проводили в последний путь разведчика-снайпера, который участвовал в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила мэрия автограда.

— Проститься с ефрейтором Анатолием Тарасовым пришли родные и близкие, сослуживцы, друзья, — рассказали представители администрации города.

https://tolyatty.ru/text/world/2022/06/01/71375141/

Обращаясь к семьям погибших, глава Тольятти Николай Ренц подчеркнул, что память о вонской доблести Анатолия Тарасова навсегда останется в сердцах его родных, близких и земляков:

- Тяжело и невозможно словами и эмоциями выразить скорбь, сочуствие и соболезнования по поводу героической гибели защитника Отечества - человека, который верный присяге, воинскому долгу, памяти отцов и прадедов, ушел отстаивать интересы России в очень непростых условиях. Анатолий Тарасаов тот, кто принял на себя высокую миссию служить Родине и защищать ее интересы и безопасность. К сожалению, война не бывает без потерь, но никто не заслуживает большей любви, чем тот кто отдал жизнь свою за других. Мы будем всегда любить тех, кто отдал жизнь за Отчизну. Мы будем помнить о них, будем молиться о них, потому что они воевали за нас с вами, за наших детей и внуков, за наших родителей, за Родину. И также как 77 лет наша армия одержит победу. Вечная память нашим героям, - сказал Николай Альфредович.

С чувством глубокой скорби говорят о гибели Анатолия Тарасова его командиры и сослуживцы:

- От имени военнослужащих и всех боевых товарищей хочу сказать, что Тарасов Анатолий Андреевич воевал доблестно, мужественно и храбро. Всегда смело шел вперед и выполнял самые ответственные задания. Воевал бы и дальше и хотел видеть на Донбассе мирное небо, воевал за наше с вами будущее, чтобы наши дети не прятались по подвалам, а какие-то варвары не стреляли по мирным городам и сёлам. Наш земляк - мужественный воин, который сражался на стороне правды. Уверен, зло в соседенем государстве будет повержено, правда за нами! Вечная ему память! Его имя будет вписано золотыми буквами в историю воинской части, в которой служил Анатолий, в историю Самарской области, в историю нашей страны, - отметил гвардии подполковник Андрей Новик.

Во время панихиды соболезнования родным и близким от своего имени и от имени односельчан выразил глава сельского поселения Пензено Николай Абрашкин:

- От имени администрации Большечерниговского района, от жителей поселка Пензено выражаю искренние соболезнования родителям, жене и членам семьи безвременно ушедшего война России Анатолия Тарсова. Потеря сына, мужа, отца - это большая трагедия. Сегодня наша страна стоит на пороге серьезного испытания. Спецоперация, проводимая войсками РФ в Украине, направлена на защиту нашего мира, благополучия и будущего. Анатолий погиб при исполнении специальной задачи, он был храбрым и мужественным человеком, его уважали друзья, любили родные, ценили односельчане. Мы всегда будем помнить его, хранить о нем память в наших сердцах, - сказал Николай Александрович.

https://tgl.ru/news/item/19208-v-tolyatti-prostilis-s-efreyt...

В один из морозных декабрьских дней в посёлке Пензено состоялось важное событие — открытие мемориальной доски, увековечивающей память выпускника местной школы, старшего разведчика — снайпера, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине — Анатолия Андреевича Тарасова. На фасаде школы появился памятный знак, который будет напоминать о том, что сегодня судьбу военного поколения повторяют мальчишки, родившиеся больше чем через полвека, казалось бы, самой кровопролитной Отечественной войны.

Анатолий Тарасов — выпускник Пензенской школы и Самарского машиностроительного техникума был призван в армию в 2015 году. Отслужив срочную службу, решил пойти по военной стезе. Стал участником служебных командировок в Сирии, на Кавказе, в Таджикистане. В специальной военной операции на Украине был задействован с января 2022 года. Награждён медалями «За участие в военной операции в Сирии», «За участие в миротворческой миссии», Знаком Красного Креста «За службу на Кавказе», Орденом мужества — посмертно.

Право открыть доску памяти А.А. Тарасова предоставили председателю правления местного отделения Всероссийского общества «Боевое братство» В.А. Буянову и маме бойца.

https://stepmk.ru/pamyat/s-chestyu-ispolnil-svoj-dolg/

Мощная фронтовая песня от спецназа "О️тважных" - первый хит этой войны

Боец бригады спецназа прямо на передке исполняет для вас свою авторскую песню о специальной военной операции на Украине.

Звуки вдали - пулемёт, дальше зачистка идёт, здесь и отставил он нас - снайпер - братишка Тарас️.

Взяли Лиман - напишут в исторической книжке, услышите нас в синем небе, братишки!

Вышли с Лимана вчера - чтож, отдохнуть нам пора!

Но чтоб услышать песню надо пройти по ссылке: https://vk.com/wall-206639135_523386

В День государственного флага Российской Федерации в память о земляке, герое Анатолии Андреевиче Тарасове, Пензенский СДК представил видеоролик, посвященный Анатолию, тоже в ВК, по ссылке: https://vk.com/wall-199950161_844

И вот еще ссылка на третий ролик: https://vk.com/video652444556_456241157?list=c5043985954bb28...

Все ролики прислала Мама мне в чат. Вручение награды маме Героя Ребята похоронены на Алее славы на кладбище в Тольятти. А это Алея Славы в части: памятник, вечный огонь. Списки ребят погибших.

В части есть еще музей Славы. Там все фото и информация о Героях. Достойно!

Пишет мне МАМА:

Добрый день Светлана Алексеевна, я Федоренко Наталья, мама Булыгина Дениса.

Какая вам информация нужна я расскажу о нем. Он родился 6 октября 1998 г в Краснодарском крае Успенский р-н, поселок Веселый. Потом мы с семьей переехали в хутор Северный, Лабинского р-на. Там закончил школу, пошел в армию, после заключил контракт и был в Нагорном Карабахе...

Потом Украина. Погиб 9 мая.

Он был просто хорошим заботливым сыном, мечтал о семье, мечтал после украины жениться. Когда уходил на войну сказал:

КТО ЕСЛИ НЕ Я БУДУ ЗАЩИЩАТЬ ВАС? Я ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ И БУДУ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ КАК ТИГР, ЧТО НА МОЕЙ РУКЕ. Этот банер стоит в городе Лабинске, ул. Революционная и Халтурина. Мой сыночек Булыгин Денис родился в 1998 г на хуторе Веселое, Успенского р-на Краснодарского края. Он был очень добрым внимательным еще с раннего детства помогал бабулечкам.

Мы жили в станице Холмской, мимо нашего дома шли бабушки с тяжелыми сумками он, совсем кроха, кидался им помогать, нес им сумки до дома.

Учился в Холмской школе 43. Он был обычным мальчиком, шалил, играл в футбол, потом мы переехали в хутор Северный Лабинского р-на и там он закончил школу, потом техникум в Лабинске, а потом армия.

После армии, не задумываясь, подписал контракт и служил в Армении в составе миротворцев.

В прошлом году уволился осенью. Когда он приехал в Лабинск мы с ним встретились обнялись и стояли так минут 5 минут а проходившие люди не понимали что я дождалась своего сына живым. Но потом весной 2022, в апреле подписал новый контракт. Пришел домой и говорит:

- Родители, я не знаю как вы отнесетесь, но я подписал контракт на украину.

Первое что я сказала:

- Сынок там убивают, там мальчик Никита, детдомовец, которого распяли и сожгли... я боюсь за тебя!

На что онсказал:

- Мамуль, ну кто если не я? Еесли я откажусь, другой откажется... кто будет вас защищать? Тогда мы тоже будем прятаться в подвалах!

Переубеждать я не стала. В моей памяти навсегда останется картина - мы пошли на кладбище, там на хуторе мама моя похоронена, и мой сын на могиле своей бабушки сказал:

Бабуль я иду воевать с фашистами. Как мой прадед буду воевать, как тигр на моей руке, до последнего вздоха!

У него была татуировка тигра была, сделал как приехал с Армении. Он знал куда едет...

Он знал что не вернется.

Дал мне фотографию свою перед отьездом:

- Мам, это тебе на память.

Я его поругала:

- Сынок, ты что такое говоришь?

Когда я провожала его слезы лились рекой.

- Мам. Ты что плачешь? Не плачь. Это всего лишь командировка.

Призывался он с Чечни, его одного везли. По дороге колеса лопались 3 раза, как будто останавливали его предупреждали об опасности.

Мы переписывались с ним пока было возможно. Он мне писал:

- Я еду в командировку, буду всех только крушить! Не зря ж я присягал на верность своей Родине. Я патриот своей страны! Я должен защитить свой народ от этой ублюдской нечисти...

Только живой и только с Победой!

И никакого плена, буду как тигр что на руке у меня драться, до последнего, пока враг не поляжет!

Я ему говорила:

- Береги себя, сынок! Мы ждем тебя!

Молилась за него, он говорил что после украины вернется, и собирался жениться.

Я не знала об этом,. А с его девушкой познакомилась после похорон. Даже уехав туда он беспокоился обо мне, об отце, есть ли у меня лекарства, как здоровье, говорил берегите себя, приеду будет легче.

С 26 апреля связь у нас с ним прервалась... последние пропущенные звонки... я не погорила с ним...

И так больно от этого, не услышала его голос в последний раз. Мои сообщения так и остались не прочитанными...

Я ему писала как скучаю о нём.

Береги себя, сынок.

9 мая у нас администрация Вознесенской приехали к нам на хутор, читали стихи о войне, а я сидела и ревела, слезы лились рекой...

наверное мое материнское сердце чувствовало беду...

и я ничем не смогла помочь, не смогла уберечь своего сына...

19 мая моего мальчика привезли в цинковом гробу. Там было окошечко... там был мой сыночек... он мне говорил:

- Мама если тебе скажут что я погиб или попал в плен, не верь этому.

Я НЕ ВЕРЮ!

МОЙ СЫН ЖИВ ДЛЯ МЕНЯ! Я с ним разговариваю, думаю о нем, люблю и горжусь им!

И он отдал жизнь не за деньги, не за земли, он погиб за детей, которые сидели в подвалах, когда обстреливали Луганск, Донецк, Донбасс...

Другой информации у меня нет, нет имен его друзей, сослуживцев, так как все данные были в телефоне, который пропал и мне его не вернули...

К другим ребятам, мамам приезжают друзья, а к нему на могилу не приедут никто, так как я не знаю их...

Вот такой рассказ.



Водитель-заправщик роты материального обеспечения в/ч 71436 Безгодов Константин Сергеевич погиб 24 декабря 2022 г. при выполнении задач, в ходе специальной военной операции, на территории ЛНР.

Прощание состоится 12 января 2023 г., с 11.00, по адресу: г. Шадринск, ул. Свердлова, 138 (похоронный дом "Вечность") - такая запись найдена в ВК

https://vk.com/wall-157410297_40211

Написала сестра:

Безгодов Константин Сергеевич. Родился 10 сентября 2002г. В ноябре 2020г. был призван в армию. Срочную службу проходил в селе Князе - Волконском Хабаровского края.

Спустя год подписал контракт на острове Итурупе Сахалинской области. Служил Константин в звании рядового 49-го пулемëтно - артиллерийского полка. С 7 ноября 2022г находился на СВО на территории ЛНР.

Погиб 24.12.2022г. Был награждён Орденом Мужества посмертно.

Константин был отзывчивым, добрым, заботливым для своей семьи и надёжным другом для своих сослуживцев.

В декабре 2022 года в школе имени М. Любушкина посёлка Янтарного Калининградской области установлена «Парта Героя» в честь выпускника: Константина Игоревича Волотковича. Он родился 21 октября 1995 года. Служил в 336-й бригаде морской пехоты в городе Балтийске Калининградской области. Погиб 22 июля 2022 года в зоне проведения СВО.

https://kaliningradtoday.ru/kaliningrad/28183875/

Волоткович Константин Игоревич 21.10.1995 - 22.07.2022

Константин Волоткович родился в Янтарном, где в 2011 году закончил среднюю общеобразовательную школу. В том же году поступил в Технический колледж города Советска, окончил его в 2014 году.

После этого, не дожидаясь повестки, сам явился в военкомат, изъявив желание проходить срочную службу в армии. В 2018 году стал командиром эвакуационного отделения взвода обеспечения десантно- штурмового батальона.

Был в двух командировках в Сирийскую Арабскую Республику.

7 марта прибыл на территорию Украины, где героически погиб 22 июля.

Посмертно представлен к Ордену Мужества.

В школе установлена Парта героя.

https://kaliningradtoday.ru/kaliningrad/28183875/

В Новодвинском отделенити "Боевое братство" найдено: 7.04.2022 год. НОВОДВИНСК.

Волошин Дмитрий Юрьевич.

Родился 17 апреля 1987 года в городе Новодвинске Архангельской области

Погиб 24 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине.

За Мужество и Героизм проявленные при исполнении воинского долга младший сержант Волошин Дмитрий Юрьевич указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-76679750_7933

При выполнении служебного долга, во время спецоперации в Украине, погиб наш земляк - Дмитрий Волошин. 17 апреля ему бы исполнилось 35 лет.

Всё свое детство и юность Дмитрий Юрьевич жил в Новодвинске. С 1 по 5 классы учился в бывшей 8 школе, а с 6 по 9 - в школе № 2. Затем он окончил Новодвинский индустриальный техникум, где получил специальность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В 2009 году был признан в ряды Российской Армии. Служил в Мурманской области радиотелефонистом в в/ч 08275 (200-я Отдельная Мотострелковая Печенгская ордена Кутузова Бригада (ОМСБр) Береговых Войск Северного флота, Западный военный округ).

С 2015 года по настоящее время жил в Мурманске, служил по контракту. По долгу своей службы Дмитрий был участником военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Погиб при исполнении боевых задач.

Одноклассники и классный руководитель вспоминают Дмитрия, как участника всех школьных и городских спортивных мероприятий, активного помощника в походах, который любил охоту, рыбалку, лесные прогулки за грибами и ягодами, он был компанейским парнем, настоящим мужчиной-добытчиком.

У Дмитрия Волошина осталась семья: мама, сестра, жена и двое детей.

Глава Новодвинска Сергей Андреев выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия, - Для Новодвинска он навсегда останется героем и настоящим патриотом, который честно служил своей Родине.

https://novadmin.ru/ru/press-center/news/novosti/pechalnoe-i...

Ночной Краснокаменск сообщает:

29 августа 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины ГЕРОИЧЕСКИ ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА гвардии рядовой ВТОРУШИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ(19.08.2001 г.р. )

Дима Родился в городе Чита.

В 2017 году окончил СОШ N5 города Краснокаменска и поступил в Читинский техникум железнодорожного транспорта, который окончил в июне 2021 года. За время учёбы в школе и техникуме был награждён многочисленными грамотами.

В 2015 году был зачислен в ряды юнноармейцев в военно-патриотический клуб "Зарница" в городе Краснокаменск. 06.07.2021 г.

Дмитрий призвался на службу в 11 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (г. Улан - Удэ).

Родные, близкие, друзья, знакомые отзываются о Диме только с положительной стороны.

«Дмитрий навсегда останется в наших сердцах, это невосполнимая утрата для мамы, брата и родных!»

Гвардии рядовой Вторушин Дмитрий Викторович награждён Орденом Мужества (посмертно). Прощание с Дмитрием состоялось 07.09.2022 г. в г. Краснокаменск, спортзал "Аргунь".

На сегодня всё. Завтра продолжу выкладывать.

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