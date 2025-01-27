Трамп продолжает удивлять — Россия "помогла" США выиграть Вторую мировую?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "помогла" Америке одержать победу во Второй мировой войне ценой 60 млн жизней. Конечно, не каждая страна может похвастаться президентом, который как минимум год из своего правления посвятил регулярным историческим лекциям по ТВ и провел ликбез главному идеологу консерватизма в Штатах Такеру Карлсон, но, видимо, отставать от Путина Трамп не собирается и потому обратился к истокам.

Дональд Трамп, обещавший остановить конфликт на Украине за одни сутки, от слов перешел к другим словам. Он пригрозил России новыми санкциями, если все сейчас же не прекратится, при этом признал, что к русским он хорошо относится, и вообще, мол, никогда не забудем, что Россия “помогла США выиграть Вторую мировую войну”. Об этом он написал в социальной сети:

“Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 млн жизней”, — высказался он.

Надо же, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, мы и не думали, что помогаем Америке стать “грейт агейн” — победить в мировой войне. Посмеялись и хватит, а если серьезно — что еще мог сказать президент Америки, если даже наши некоторые чиновники “плавают” в истории родной страны? Главное, что тренд на попытку спихнуть на СССР начало войны переломлен таким заявлением. Дальше по тексту — слова о 60 млн жертв. Немного мимо. Фото: AP Photo / архив Историко-документального департамента МИД России

Историк и писатель Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU комментирует это так: сказать, что вся тяжесть войны с нацистской Германией легла на Советский Союз, а США нам помогали — будет правильней. Что касается потерь, официально принято считать, что мы потеряли 27 млн — и военных, и среди гражданских. Есть те, кто не появились на свет, те, кто рано умерли. То есть это совокупность потерь. В целом, сейчас эти цифры оспариваются до 15 млн. В любом случае — их не 60 млн.

“В данном случае Трамп проявил невежество, что в принципе было ожидаемо, Трамп и своей страны историю не очень хорошо знает. Во время его прошлого президентства он во время одного из своих публичных выступлений заявил, что во время революции в США в первую очередь захватили аэродромы. Да, в конце 18 века аэродромы уже были, по его мнению”, — говорит Пыхалов.

Что касается “помощи”, то это СССР отчаянно нуждался долгое время в открытии второго фронта, а Великобритания и США — медлили. Последние вообще в войну вступать не хотели. И Сталину пришлось приложить неимоверное количество усилий для того, чтобы наши союзники хоть что-то начали делать, кроме как “помогать” — вопросики по лендлизу и о его пользе до сих пор есть у части историков. И только когда СССР начал показывать успехи, второй фронт открыли.

“В целом, победа во Второй мировой — это победа коалиции стран над другой коалицией стран. И если брать Азиатско-Тихоокеанский регион, то там на первом плане усилия США. Несмотря на весь размах Маньчжурской операции, первая скрипка за ними. В Европе — наоборот. Основные усилия легли на плечи СССР. Но есть и другие грани. Например, с 1943-1944 гг. основная масса люфтваффе отражала налеты англо-американской авиации на Западе, что опять же ощутимо помогло РККА. И так далее. Это была командная игра и победа принадлежит команде. У нас эти моменты тоже любят искажать. Образ прошлого подвержен текущей политической конъюнктуре”, — говорит в беседе с Накануне.RU историк Иван Клюс.

В любом случае, для нас формулировка про то, кто кому помог, не несколько иная, а абсолютно противоположная той, что высказал Трамп. И хорошо, что здесь впервые, может быть, в истории Песков отреагировал быстро, он сказал:

“Россия не забудет об американской помощи во время Великой Отечественной войны (ВОВ), надеется, что президент США Дональд Трамп разделит с РФ радость празднования 80-летия Победы”.

Приедет ли? Вряд ли, конечно. Хотя накануне признался, что любит русский народ и не хочет ему вредить, но в том контексте, что все же навредить собирается санкциями. Приехать, конечно, с Трампа станется, говорит в беседе с Накануне.RU историк, политолог Александр Колпакиди:

“Я думаю, что спасение человечества в том, что Трампу на все наплевать. Это типичный олигарх, типичный стопроцентный капиталист — в этом может быть и спасение. Все уже назвали эту речь Трампа ультиматумом России. На самом деле, Трампу на всех наплевать. И на Россию ему наплевать. Просто он настолько безграмотный, что даже не знает примерного числа погибших граждан с нашей стороны, и даже будучи президентом он не спросил у советников, не посмотрел википедию. Это показывает, что человеку на все наплевать, и на Америку ему наплевать тоже. Но поражает, что у нас сразу все примолкли. Все испугались, все не знают, что отвечать. Ведь, вроде бы, на Трампа все только и надеялись”.

По мнению Александра Колпакиди, самое важное сейчас — посмотреть, как повернется пропаганда — сразу будет ясно, в какой стране мы живем, говорит он. Насколько у нас экономика крепкая, насколько у нас армия крепкая, насколько большие у нас резервы. “Если сразу пойдут на попятную, то станет ясно, что блеф не удался,” — говорит он.