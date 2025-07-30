"Эпоха Очищения" или "Армяно-азербайджанская война в российской медийке"

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!», Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей Ибрагимович Задунайский



Воистину, говорю вам, последние дни наступают!

Или нет. Может как раз это начало новой, лучшей эры.

В конце концов, Рагнарёк – это не «конец света», а «гибель богов», а люди после него выживают и начинают строить новый мир.

Ладно, меньше пафоса. Короче, Склифосовский!



«Наша власть – говорить, что хочешь, при полном отсутствии прав.

Эта страсть – создавать себе напасть, всем орать, что ты прав!»(с)Александр Градский



Мне можно говорить правду, я маргинал в его изначальном значении – «вне системы».

Это ценнее любых должностей, званий, наград и денег.



Природа настолько очистилась, что из России не только сбежала еврейская мафия Пугачёвой и стало можно дышать, стали появляться новые таланты, которых старая ведьма десятилетиями душила и давила…

…но и начали сковыривать забронзовевшие глыбы типа Михаила Гусмана. Тридцать лет! Тридцать лет оно сидело толстым жабьим задом в руководстве ТАСС. При этом ТАСС за это время превратился из «ТАСС уполномочен заявить», авторитетнейшего информационного агентства, в заштатное убожество с дешёвыми кликбейтами, бездумной перепечаткой «анонимных источников Блумберг» и безграмотными выпускающими редакторами, делающими примитивные ошибки в заголовках.



Как написал у себя в блоге Эдвард Чесноков, «Некоммерческая организация «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕССЫ» (директор – уволенный сегодня М.С. Гусман) выиграла на ₽31 млн госзакупки у ТАСС (зам. гендиректора – уволенный сегодня М.С. Гусман).

Как по мне, то очень даже коммерческая.



Может туда же, вслед за Гусманом, в небытие отправят и сильно пьющего так называемого «политолога» Маркова, птенца гнезда Карнеги-центра, чей шершавый язык недавно так тщательно вылизал царственный зад Алиева.



Но давайте системно. Системно поговорим о том, что творится в российской медийке. «Топ-нотч» (если ЭТО можно так назвать) её части.

Начнём с того, что она какая угодно, но только не российская.

Потому что половину её держат азербайджанцы типа братьев Гусманов (с метастазами в кино), а вторую армяне типа Симоньян и Арам Камшотыча Габрелянова (с метастазами в кино, книгопечатание и даже комиксы).

В результате когда в Закавказье была активная фаза боевых действий за Карабах, в российской медийке одновременно шла первая армяно-азербайджанская информационная война.

Потому что с одной стороны бесконечно подвывали шавки Габрелянова – Пегов и Котенок – рассказывающие всем нам, что «Россия должна воевать за (на самом деле «вместо») Армению". А с другой аналогично пытались действовать дурналисты из пула ТАСС (и примкнувший к ним Марков), рассказывая, какой мудрый и опытный правитель Алиев.

И всем Россия должна. И все рассказывают, что ей нужно делать с точки зрения лоббистов того или иного клана.

Россия, мои маленькие, должна быть сильной и процветающей. И больше ничего. И то, своим гражданам, а не всяким этническим группировкам.



Так-то я природный интернационалист и с детства дружу с евреями, грузинами и армянами (и не только), но это не повод оправдывать этнические ОПГ или непотические тусовки.



Пусть Армения проводит референдум о вступлении в состав России, тогда, если Владимир Владимирович решит, мы впишемся. Как за ЛДНР, которые с первого дня своего существования массово хотели в состав России. И то, восемь лет ждали воссоединения.

Опять же, надо красиво попросить. А если вы «незалежные» (и ещё и «часть европейской семьи народов», бггг), то сами и воюйте.

Между тем, очевидно, что в конфликтах между Азербайджаном и Арменией у нас друзей нет (по крайней мере, пока во главе обеих Алиев и Пашинян, оба открыто враждебны России – если что-то изменится, то что-то изменится).



А есть ещё, например, бесконечно истерящий (не люблю крикунов) военный пенсионер Багдасаров, который годами рассказывал всем нам, что Россия должна поддерживать курдов (тех самых, которые прочно и самозабвенно легли под США и все эти годы играли на их стороне против Асада).

Мне даже не интересно, по глупости он этот бред нёс или за денежку малую – мне достаточно самого факта, что это откровенное вредительство.



Но вернёмся к нашим армянам. Насмотрелся я на украинское кумовство в своей жизни, как выходцы из одного села тащат всех своих везде, куда дорвутся (и пофиг, что кумовья нихрена не умеют и только разваливают контору, зато «свои»).

Но! Украинское кумовство – это детский сад по сравнению с армянским. Стоит одному (или одной) пробраться в руководство – всё, пропал Калабухов дом, сгорела Воронья Слободка. Через месяц там будет филиал армянского радио.

Причём там будет две чёткие группы: русские с маленькими зарплатами, которые работают и тащат на себе всё, и армяне с большими зарплатами, которые не работают.



И наличие профессиональных качеств никого не волнует. Просто «Слюшай, это сын Ашота, увожаемый человек, да».

А потом хана конторе. Как нашей незабвенной «Журналистской правде». Которая почти десять лет была боевым листком о войне на Донбассе, а потом туда пришёл некто Манукян, до этого писавший, пардоньте, о «светской жизни». И всё, вместо статей о боевых действиях и преступлениях киевского режима – «Советы счастливой семейной жизни от Манукяна». Я не утрирую, именно так и было!

После чего я сказал «Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду!» «Я в этом блядстве не участвую» и уволился.

Я лучше буду в ЖЖ писать то, что я сам считаю правильным, чем позориться под руководством таких особо ценных «специалистов».



Или как в ОНФ, куда меня приглашали на стримы. А потом я в коридоре столкнулся там с канадско-армянской «Хурмой» (той самой, которая устроила истерику, когда мы ещё в начале СВО предлагали ввести ответственность блогеров за распространение ложной информации) и по её злобной роже понял, что она всё сделает, чтобы меня больше туда не позвали. И, что характерно, так и случилось.

Ну не люблю я вот это пресмыкание и интриги за спиной. А они любят…



И как же без той самой Риты из Адлера?!

Я-то, глупый, думал, что глава крупного государственного медиа-холдинга должен на работе по 12-14 часов в сутки торчать.

А она в руководстве Союза Писателей уже, и продюсирует всякую бездарность типа Команчева, и книжки про далёкое будущее пишет (а потом подчинённый ей холдинг эти книжки за государственный счёт пиарит), и на эфиры ходит, и лекции читает, и в тусовках участвует. И швец, и жнец, и сам себе отец. И всё это «безутешно не отходя от постели больного мужа»(с).

Когда она вообще холдингом управляет – загадка.

Но я просто завидую успешному успеху, мне уже это рассказали…



Впрочем, какое руководство, такой и холдинг. Было 900 миллионов просмотров в год (за 21 миллиард рублей, то есть 22 рубля за просмотр, что дичайшее ДОРОГО и неэффективно), а теперь это число успешно увеличилось (сарказм) до 700 миллионов (то есть уже по 30 рублей за просмотр, что просто ужасно). И продолжает падать.

Мои заказчики по проектам, например, считают, что 3 рубля за просмотр – это много (и мы делаем дешевле, в зависимости от выборки и объёма можно экономить, чем больше, тем дешевле).

А если мы ещё учтём, что больше половины просмотров у «РТ» внутри России, и это в основном «зашли почитать новостную ленту», то получается ещё более грустно и печально.

Но что я понимаю в инфовойнах…



Проблема в том, что московская так называемая «творческая интеллигенция» – это мерзейшее болото. И везде – в медийке, в театре, в кино, на эстраде, в книгопечатании (но тут лучше Дивова или Лукьяненко спросить) засели вот такие тусовки.

Быков хвалит Прилепина, потому что Прилепин хвалит Быкова (и эту, ведьму, Зулейху – «прекрасный роман, я правда его не читал», это цитата). Соловьёв хвалит Симоньян, потому что Симоньян хвалит Соловьёва. И так далее.

Юлий Соломонович сидит в жюри кинофестиваля, потому что он брат Михаила Соломоновича. Михаил Соломонович сидит в руководстве ТАСС, потому что он брат Юлия Соломоновича. А все они увожаемые люди со связями.

Про образование не буду сегодня, потому что там худо-бедно подвижки по очищению есть (хотя тот же МГУ да и РАН в целом ещё трясти и трясти).

Вязкое болото, в котором все со всеми спят и всё решается через «выпускники 58-й школы» (и иногда ещё МГИМО или ВШЭ) и «Это сынок Марка Израилевича, главного рррруского националиста, он женат на Саре Моисеевне».

Поэтому вместо новых Пушкиных у нас Прилепин. Вместо новых Кипеловых у нас мумия Киркорова. А вместо Левитана Свинчук.



Но подвижки есть. То тут, то там. То Пугачёва уедет, то Прилепина оставят без грантов, то Гусмана уволят, то Шульман заочно арестуют. Не так быстро, как хотелось бы, но быстро только кошки родятся.

Поэтому есть надежда, что в какой-то момент плотину прорвёт и река чистой воды очистит эти Авгиевы конюшни.

В Европе была Эпоха Возрождения, а у нас будет Эпоха Очищения.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1885703.html