Системный кризис. США

Буквально через пару дней в США будут промежуточные выборы (в Конгресс и губернаторов, статья написана 6 ноября). На которых, согласно всем соцопросам, «демократы» проигрывают с разгромным счётом. Это если не фальсифицируют результаты выборов. А если фальсифицируют, то возможны совсем другие варианты…

Накануне этих событий имеет смысл попытаться поподробнее рассмотреть системный кризис в США – из каких частей состоит, что происходит на каждом направлении и почему в комплексе ситуация ещё хуже, чем по отдельности.

Только учтите, что фактажа столько, что можно писать социально-экономический паспорт (или атлас) на несколько сотен страниц, а я пытаюсь всё это впихнуть в пару страниц. Поэтому получится так, как получится.



Образование



Начнём с корня всех проблем – с системы образования. Для американской системы элитной подготовки, «Лиги Плюща», характерны всё те же проблемы, что и для британской (почему я и начал с бритов в прошлом обзоре). Только ещё с сильным селюковым налётом.

Система же массового образования в США – просто ужасна. В результате выпускники массово не могут посчитать «три в кубе» или назвать страны, расположенные в Северной Америке (их всего три).

Деградация масс обязательно ведёт к деградации элит. Это прекрасно расписано у Ивана Ефремова в «Часе Быка». Ну и безграмотное население не способно поддерживать (не говоря уже о развивать) высокий технологический уровень.

Долгое время это компенсировалось притоком высокообразованных мигрантов из других стран (так называемой «утечкой мозгов»), но лавочка уже закрылась.

Элиты



На сегодняшний день в США ужасающая геронтократия. Большинство ключевых позиций занимают люди в возрасте около 80 лет.

Под все разговоры о демократии, меритократии и «стране возможностей», огромное количество постов по факту наследственные. Судьи, прокуроры, шерифы, губернаторы, конгрессмены – зачастую в третьем-четвёртом поколении. Даже некоторые президенты по паре поколений занимали Овальный кабинет.

Если в России управленческие элиты регулярно получают свежую кровь в виде различных «элитных призывов» типа конкурсов «Лидеры России» и других аналогичных механизмов отбора, то в США ничего подобного нет.

Понимаю, что всё это прямо противоречит пропагандируемым стереотипам об обеих странах, но на деле всё именно так.



Инфраструктура



Большинство инфраструктуры в Штатах предельно изношено. Начиная с электросетей (которые там не объединены в единую энергосистему, а потому зачастую не могут перетоками приходить на помощь другим регионам в случае ЧП, как это было в Техасе не так давно) и заканчивая дамбами, плотинами, мостами, железными и автомобильными дорогами.

Посмотрите внимательно любое видео из крупных американских городов, присматриваясь к состоянию дорог, наличию мусора на улицах, надписей на стенах, разбитым стёклам и так далее.

Даже на Манхэттене, на 5-й авеню и на улицах, примыкающих к Уолл-стрит, дорожное полотно латаное-перелатаное, с многочисленными трещинами и ямами.

Большинство мостов, дамб и шоссейных дорог в США были построены во времена Рузвельта (плюс-минус), с использованием бесплатного труда заключённых. И с тех пор всё это не особо ремонтировалось, в основном косметически.

Железные дороги зачастую ещё более древние. Подвижный состав железной дороги в Штатах один из самых отсталых в мире.

По подсчётам специалистов (я уже писал об этом более подробно) на ремонт инфраструктуры в США при Обаме нужно было более триллиона долларов, Трамп говорил о 1,5 триллиона, Байден в начале своей каденции называл 2,1 триллиона, а теперь нужно ещё больше. Разговоры идут, а средства не выделяются, ремонт и модернизация не производятся – всё продолжает устаревать и портиться.

Куча различных производств, которые были в Америке лет тридцать назад, сегодня они не в состоянии воспроизвести. «Вестингхауз» уже давно не может закончить строительство ни одного блока АЭС, «Абрамсы» новые не выпускают, многие другие технологии также утрачены.

Последнее, что я видел «Мейд ин ЮэС» – это футболки. Прикольные, конечно, но по такой цене я в России три-четыре куплю (с аналогичным качеством). Как говорил нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц, «Штаты производят пиво и шлюх».

Транспортный коллапс я уже отдельно описывал, желающие могут найти эти публикации.

На всё это сверху накладывается «зелёная» повесточка, мешающая спасению экономики.



«Экономика, дурак!» (это цитата)



Госдолг США превысил 31 триллион долларов. Безбожно дутый ВВП при этом едва показывает 23 триллиона. То есть долг составляет катастрофические 135% от ВВП.

В два с лишним раза больше, чем считающийся критическим порог в 60% от ВВП (если не верите – открываете тот самый учебник «Экономикс», читаете, плачете). С таким не живут.

Инфляция двузначная. Инфляция в реальном секторе экономики – ещё выше (официальные цифры выйдут уже после выборов, извините).

Бензин в два раза дороже, чем в России. В Калифорнии – в 2,5 раза. Запасы дизеля на десять суток. На начало года стратегические нефтяные резервы были 825 миллионов баррелей. На сентябрь – чуть больше 400. К концу года сократятся ещё в два с лишним раза (по некоторым оценкам до 180).



Поясняющее видео по учётной ставке и инфляции здесь

Что не вошло в видео, так это факт, что рост учётной ставки снижает экономическую активность в стране и удорожает кредит.

Удорожание кредита приводит, кроме всего прочего, к тому, что торговать «с плечом» (левередж) на бирже становится дороже и опаснее. Риски растут, прибыли падают. А это приводит к тому, что многие спекулятивные трейдеры вынуждены распродавать свои акции. Что приводит к общему падению американского фондового рынка (которое можно наблюдать последнее время).

В первую очередь падают всякие «Фейсбуки». Потому что в кризис они нафиг никому не нужны и превращаются в стабильно убыточный актив (сервера и модерацию нужно оплачивать, а прибыль от рекламы существенно проседает).

А с падением рыночной капитализации всем этим корпорациям становится сложнее получить новые кредиты на продолжение текущей деятельности.

Что неизбежно ударит по многочисленным «компаниям-зомби» (англ. zombie company – обозначение компании, которая нуждается в постоянных финансовых вливаниях для того, чтобы продолжать деятельность, по определению Банка международных расчетов, «зомби» – это публичная (акционерная) компания, которой минимум 10 лет и у которой процентные платежи по займам превышают прибыль до уплаты процентов и налогов). И теоретически вызовет волну банкротств.

При любом из сценариев уровень жизни в США жёстко проседает, что вызовет дальнейший рост социального напряжения.

Нужно учитывать, что там

а) есть большое количество людей, которые десятилетиями нигде не работали, живя на различные пособия (или на продуктовые талоны, foodstamp);

б) огромное количество оружия на руках у населения;

в) львиная доля населения живёт в съёмных квартирах, своё жильё не более чем у 10% жителей;

г) нашим людям в девяностые помогали выживать огороды и дачи, это было частью нашей поведенческой культуры – в США ничего подобного нет.

Преступность и ненависть



Криминальные новости из Штатов больше напоминают сводки с конфликта средней интенсивности. В одном Чикаго за прошлый год было убито свыше 4 тысяч человек.

Войны банд, вооружённые ограбления, полицейское насилие, преступления на почве ненависти (расовой, «гендерной» или религиозной), домашнее насилие, «драйв бай» (когда стреляют из едущей машины), «хайджэкинг» (угон автомобиля под угрозой оружием), рандомные нападения (когда атакуют случайных прохожих на улицах или в метро) и так далее.

Вопреки сказочкам про «все улыбаются и спрашивают, как дела», в реальности все ненавидят всех – республиканцы демократов и наоборот, чёрные белых, белые латиносов, верующие разных конфессий (включая официально зарегистрированную церковь сатанистов) друг дружку, геи натуралов, бедные богатых и так далее.

БЛМ и «дефанд полисе» (движуха, требующая уменьшать финансирование полиции), легализация мелких краж и программы «безопасного потребления наркотиков» (не существует такой штуки) – всё это только ухудшило ситуацию.

Статистика показывает стремительный рост преступности по всем типам и категориям: убийства, изнасилования, грабежи, мошенничество, кражи. Если кто помнит, я раньше неоднократно писал о флажковой преступности.



Специфика менталитета. Когда в России происходит какое-то стихийное бедствие – все друг другу помогают, спасательные операции, сборы гуманитарной помощи, волонтёры (исключения бывают, но именно в виде исключений). Когда в США происходит стихийное бедствие – бунты, мародёры, «найс шуз» (хорошие сапоги), «не застраховался – твои проблемы».

Огромное количество наркоманов. Просто огромное. В некоторых штатах до 60-70% населения (я неоднократно публиковал статистику). Количество смертей от передоза фентанилом в прошлом году побило все рекорды.

Уже больше года в США активно ведутся дискуссии о сецессии. То есть о мирном разделении на отдельные государства, где «демократы» будут жить в своём государстве, а «республиканцы» в своём.

Несколько дней назад в эфире телеканала «ABC» сторонников республиканской партии назвали «тараканами». Это типичное расчеловечивание, с такого начинался геноцид в Руанде.

Байден тоже называет сторонников Трампа, мага-республиканцев, «опасными внутренними террористами» и «наполовину фашистами» (не спрашивайте, как это). Уже были случаи убийств за ношение красных кепок.

Котелок потихоньку закипает. И если демократы опять фальсифицируют выборы… не будем гадать, осталось всего пару дней.



Итого:

- запредельный долг и высокая инфляция;

- производство вернуть в США не получается (и европейцы переносят свои заводы не в Штаты, как те надеялись, а в Китай);

- кадровая катастрофа (начиная от политикума и заканчивая дефицитом инженеров и утратой компетенций и технологий);

- изношенная инфраструктура;

- засилие в политике популистов, толкающих речи, но ничего не делающих по сути;

- раскол в обществе уровня «дом разделённый».

Любой из этих пунктов в отдельности теоретически решаем. Но когда рвётся по всем направлениям, взять ресурсы для решения в одной отрасли из других – не получается.



P.S. Я хотел в этот текст впихнуть анализ, как они докатились до жизни такой (спойлер: рейганомика), но придётся делать это в отдельной публикации.

Ну и циферки по экономике для иллюстрации будут уже после выборов, когда выйдет годовая отчётность (у них финансовый год заканчивается в октябре).

Александр Роджерс

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