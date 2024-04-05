Территория Героев...(129)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Гвардии майор Амыр Сергеевич Аргамаков родился и вырос в селе Бичикту-Боом Онгудайского района Республики Алтай. Ещё с детства мальчик мечтал стать военнослужащим. В 2007 году ему удалось попасть в кадетский класс республиканской школы-интерната .491 имени Г. К. Жукова. Жил в пришкольном интернате, где с юных лет приучался к чёткому режиму, как настоящий военный. С детства любил спорт, занимался в секции по самбо. После школы пытался поступить в Новосибирское высшее командное училище, но в итоге вернулся домой, где подал документы в Горно-Алтайский государственный университет.

В 2013 поступил в Московское высшее военное командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище. Несколько раз участвовал в Параде Победы на Красной площади. После окончания военного ВУЗа продолжил службу по контракту в ВС РФ. Принял участие в спецоперации России по защите Сирийской Арабской Республики от международных террористов.

С первых дней военной спецоперации Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик принимает в ней участие в составе своего подразделения, успешно выполняя все поставленные боевые задачи. В 2023 году получил должность начальника штаба мотострелкового батальона. За смелые и решительные действия, совершённые при исполнение воинского долга во время боевых действий, дважды удостоился награды орденом Мужества. Личный состав под его командованием неоднократно проявлял мужество и самоотверженность в ходе боёв против ВСУ.

Благодаря профессионализму и ответственному подходу к своим обязанностям во время одного из сражений гвардии майор Аргамаков смог переломить ход боя. После чего российские войска смогли продвинуться вглубь линии боевого соприкосновения и закрепиться на новых позициях.

В 2024 году закрытым указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Амыру Сергеевичу Аргамакову присвоено звание Героя Российской Федерации.

В марте 2024 года назначен председателем Союза ветеранов СВО по Республике Алтай. Также он является Почётным гражданином Онгудайского района.

https://kontingent.press/post/geroi-z-amyr-argamakov Гвардии капитан Руслан Маркизович Курбанов родился 10 декабря 1996 года в селе Татиль Табасаранского района Республики Дагестан. Б 2003 году пошёл в первый класс татильской школы. С 2006 года семья проживала в селе Сергиевское Ставропольского края. В том же году мальчик поступил в сергиевскую школу № 5, которую окончил в 2014 году с отличием. Ходил в секции по вольной борьбе и самбо.

В 2014 году поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознамённое училище. В 2020 году окончил его с золотой медалью. Продолжил служить на Тихоокеанском флоте в 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознамённой бригаде морской пехоты Береговых войск ВМФ в Петропавловске-Камчатском, где его назначили командиром танкового взвода. Обучился управлению и стрельбе на всех видах армейской бронированной техники. Имеет звания кандидата в мастера спорта по самбо, армейскому рукопашному бою, лёгкой атлетике, стрельбе из огнестрельного оружия и спортивному ориентированию. Взял себе позывной «Арес» (бог войны в Древней Греции, больше известный в древнеримской традиции, как Марс).

С первых дней специальной военной операции ВС РФ на Украине участвует в ней, успешно командуя своим подразделением. В ходе СВО неоднократно проявлял мужество и самоотверженность в бою с противником, выполняя все поставленные боевые задачи.

За 4 дня его руководства танкисты уничтожили 36 единиц различной военной техники, в том числе

14 танков, миномётную батарею и свыше 200 единиц живой силы противника. За проявленное мужество при выполнении служебного долга в ходе ведения боевых действий был награждён медалью «За отвагу».

Спустя два месяца Арес вернулся на поле боя. Его подразделение выполняло боевую задачу уже на другом направлении. 31 мая во время освобождения одного из населённых пунктов танкисты доставляли группы десанта в глубь вражеской обороны, так как повсюду были расставлены противопехотные мины. Но возвращению обратно ВСУ попытались уничтожить танк из Г1ТРК. Но благодаря комплексу активной защиты машина выдержала прямое попадание ракеты. После чего атакующие были уничтожены ответным выстрелом из танкового орудия.

1 июня группе Курбанова удалось захватить опорный пункт, находясь под артиллерийским огнём, при этом уничтожив 3 БТР, 2 минометных расчёта, расчёт 11ТУР и свыше 30 бойцов противника.

При штурме очередного плацдарма украинских националистов один из танков Курбанова был подбит, а экипаж контузило. Комвзвода заметил, что враги пытаются взять в плен его раненых сослуживцев, и тут же отправился им на помощь. Под шквальным огнём он эвакуировал личный состав на свою боевую машину. После чего дал команду своему экипажу уходить в безопасное место. А сам в этом время приступил к спасению подбитого танка, переместив его на территорию, подконтрольную российским войскам.

В июле 2022 был назначен на должность командира танковой роты.

Закрытым Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Курбанову Руслану Маркизовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

23 февраля 2023 года ему присвоено очередное воинское звание — капитан. 20 июля за массовый героизм личного состава 40-й ОБРМП было присвоено почётное наименование «гвардейская».

28 октября 2022 года награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». 26 апреля 2023 года стал Героем Донецкой Народной Республики.

https://kontingent.press/post/geroi-z-ruslan-kurbanov Вооруженные силы — это не только танки, БМП и прочая боевая техника, но и множество других машин: грузовики, топливозаправщики, погрузчики. Сержант Рудольф Григорян в зоне СВО служил водителем машины-водовозки. Каждый день ему приходилось наматывать за рулём десятки километров к линии фронта и обратно, на российские территории. Почему — он рассказывает в видео (см. по ссылке).

https://t.me/mod_russia/36994 На СВО переживала не за себя, а за родителей: «Потому что они за нас боятся больше», — говорит старший лейтенант Вера Литовка. У неё опасная профессия, и родители предпочли бы видеть дочь экономистом или финансистом... Но Вера ещё в восьмом классе решила для себя, что хочет стать военнослужащей. В этом небольшом сюжете она рассказывает о себе и об учебе в Военной академии связи. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37128 Эти специалисты почти не бывают дома. Многодневные командировки по всей стране, от Калининграда до Владивостока — их обычная жизнь.

С началом спецоперации они ездят «за ленточку», чтобы ремонтировать технику в случае поломок или повреждений. При этом они прекрасно знают, что наши радиолокационные станции для противника — желанная цель...

РЛС — это «глаза» наших Вооруженных сил. Их производит Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (АО «ФНПЦ "ННИИРТ"») — одно из предприятий в составе концерна «Алмаз-Антей». Смотрите по ссылке.

https://t.me/mod_russia/37037

Гвардии лейтенант Мошкин Александр Командир инженерно-саперного взвода гвардии лейтенант Александр Мошкин выполнял боевую задачу по минированию танкоопасных направлений, установке минно-взрывных заграждений для уничтожения личного состава и тяжелоброннированной техники противника на подступах к российским оборонительным позициям.

При установке противотанкового минного поля российские военнослужащие подверглись атаке и вступили в огневой контакт с диверсионно-разведывательной группой противника, стремящейся сорвать планы российских десантников. Заняв оборону, Мошкин распределил и рассредоточил личный состав на безопасных расстояниях между огневыми точками, оперативно выявлял наиболее опасные направления атаки и огневые точки противника, руководил подчиненными в бою. Благодаря грамотному руководству Александра Мошкина, взводу удалось уничтожить группу украинских боевиков, а затем завершить минирование путей подхода к российским оборонительным рубежам, установив несколько десятков мин различного класса.

Минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронетехники и пехоты противника, не допустив прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/7867

Капитан Козинцев Владислав Командир взвода связи капитан Владислав Козинцев в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации бесперебойной связи между командным пунктом дивизии с подчиненными подразделениями.

В результате атаки FPV-дрона украинских боевиков по трассе радиомостов была повреждена аппаратура передачи видеоконтента с линии боевого соприкосновения на командный пункт дивизии. Понимая, что потеря видеосигнала из района боевых действий может затруднить управление подразделениями, капитан Козинцев с срочном порядке выдвинулся к поврежденной аппаратуре, где в кратчайшие сроки осуществил замену пораженных вражеским дроном блоков, после чего заново осуществил настройку аппаратуры.

Благодаря храбрым и умелым действиям капитана Владислава Козинцева аппаратура в кратчайшие сроки была восстановлена, а передача видеоконтента налажена, что позволило оперативно получать данные объективного контроля с передовой и координировать действия сил в бою.

https://t.me/rabotaembrat/7883

Гвардии старший лейтенант Кныр Владимир Помощник командира мотострелкового батальона гвардии старший лейтенант Владимир Кныр, действуя в составе мотострелкового батальона, выполнял специальные военные задачи на одном из тактических направлений.

Умело ориентируясь на поле боя, Владимир в минимальные сроки принимал решение на ведение корректировки артиллерийского огня по укрепленным объектам, вооружению и технике противника. В ходе одного из боев артиллерийским огнем по переданным Кныром координатам было уничтожено единиц 5 автомобильной техники и часть пехоты противника, что заставило врага отступить. Во время мобилизации гвардии старший лейтенант Владимир Кныр проводил боевую, тактическую и медицинскую подготовку прибывшего пополнения мобилизованного личного состава.

Под руководством Владимира более 170 мобилизованных прошли подготовку и получили специальные навыки, которые позволили качественно выполнять боевые задачи.

https://t.me/rabotaembrat/7888

Младший сержант Колпашников Максим Младший сержант Максим Колпашников в составе батальонной тактической группы, вел разведке местности и выявлял цели противника. Находясь на одном из наблюдательных постов, обнаружил цели для артиллерии.

Украинские боевики, предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ, при поддержке артиллерии. Сохраняя самообладание и выдержку, проявляя личное мужество, отвагу и самоотверженность младший сержант Максим Колпашников продолжил выполнять задачи по обнаружению позиций противника.

Благодаря этому, смог выявить и сообщить координаты для нанесения ответного удара артиллерией по противнику.

https://t.me/rabotaembrat/7862

Гвардии старшина Бражников Александр Гвардии старшина Александр Бражников выполнял боевые задачи по штурму и уничтожению опорных пунктов противника, его долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники в районе одного из населенных пунктов.

После успешных штурмовых действий российские мотострелки с боем заняли важный опорный пункт противника. Используя рельеф местности и тактически выгодное положение опорного пункта, штурмовая группа Александра Бражникова закрепилась на занятом рубеже и организовала оборону. Гвардии старшина Бражников, ожидая контратаки украинских боевиков, быстро и грамотно распределил огневые средства и личный состав на опасных направлениях. Находясь на передовой, он своевременно обнаружил выдвижение сил противника. В ходе боя, грамотно и умело руководя действиями подчинённых, анализируя изменение обстановки, гвардии старшина Александр Бражников со своим личным составом сковали действия наступающих боевиков, остановив их продвижение.

Прицельным огнем из стрелкового вооружения, взвод российских мотострелков уничтожил бронемашину и пикап с штурмовиками противника. Благодаря мужеству и отваге гвардии старшины Бражникова и его подчинённых, занятый рубеж был удержан, российские подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю, а противник понес значительные потери в живой силе и технике.

https://t.me/rabotaembrat/7889

Прапорщик Чертовских Вадим Прапорщик Вадим Чертовских выполнял боевую задачу по охране места расположения подразделения российских Вооруженных Сил.

Продвигаясь по маршруту патрулирования, Вадим обнаружил приближающийся к позициям неизвестный беспилотный летательный аппарат коптерного типа, о чем незамедлительно доложил командованию. Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, Вадим применил имеющиеся средства РЭБ. Потерявший управление вражеский дрон упал, не долетев до охраняемых объектов, после чего сдетонировал.

Благодаря своевременным действиям прапорщика Вадима Чертовских удалось обнаружить и не допустить поражения вражеским БпЛА позиций своего подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/7912

Старший лейтенант Тарасов Алексей Старший лейтенант Алексей Тарасов в ходе ведения боевых действий выполнял задачи по организации бесперебойной устойчивой связи между пунктом управления батальонной тактической группы и командно-наблюдательными пунктами.

В один из дней противник подверг атаке позиции командно-наблюдательного пункта, на котором находился Алексей, в результате чего аппаратная, обеспечивающая связь, получила повреждения и вышла из строя. Действуя под огнем украинских боевиков, Тарасов выдвинулся к месту расположения аппаратной и незамедлительно приступил к устранению повреждений. Выявив поврежденные блоки и агрегаты и оперативно произведя их замену, Тарасов восстановил связь на КНП.

Профессиональные навыки старшего лейтенанта Алексея Тарасова, его умелое руководство личным составом, постоянно проводимая им работа по наращиванию системы связи, обеспечили устойчивое управление подразделениями в боевых условиях.

https://t.me/rabotaembrat/7863

Подполковник Лютов Константин Подполковник Константин Лютов вместе с группой российских военнослужащих выполнял специальные задачи, находясь в районе одного из освобожденных населенных пунктов. Продвигаясь по маршруту, Лютов обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, готовящуюся атаковать позиции российских войск. Константин незамедлительно передал координаты боевиков российским артиллеристам по средствам радиосвязи. Приняв информацию, расчеты нанесли точный огневой удар по позициям противника, чем нарушили планы боевиков.

Спустя несколько дней в бою с украинскими вооруженными формированиями в результате вражеского артиллерийского залпа были повреждены линии связи, что привело к потере связи между штурмовыми подразделениями мотострелков и артиллеристами, поддерживающими их наступление.

Под непрекращающимся обстрелом артиллерии противника, несмотря на смертельную опасность, подполковник Константин Лютов, лично продвигаясь по маршруту прокладки линий связи, обнаружил перебитый взрывом снаряда кабель и оперативно устранил повреждения. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений противника, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7894

Младший сержант Аштахов Роман Младший сержант Роман Аштахов выполнял боевые задачи по ведению обороны на одном из тактических направлений. Находясь на ротном опорном пункте, Роман получил доклад с наблюдательного поста об обнаружении группы противника в тепловизионный прибор. Противник, численностью до десяти человек, используя складки местности пытался скрытно подойти к рубежам обороны российских войск.

Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором, организованным Аштаховым. Роман грамотно организовал и нанес огневое поражение противнику дежурными огневыми средствами во взаимодействии с наблюдательными постами. Группа противника была полностью уничтожена.

Благодаря личному мужеству и грамотным действиям в управлении подчиненными, младший сержант Роман Аштахов предотвратил атаку группы противника на российские позиции.

https://t.me/rabotaembrat/7864

Старший лейтенант Тибелиус Виталий Старший лейтенант Виталий Тибелиус со своим подразделением выполнял боевые задачи по прикрытию государственной границы Российской Федерации.

После интенсивного артиллерийского обстрела украинские боевики при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации. Находясь под огнём вражеской артиллерии и танков, Виталий Тибелиус организовал оборону на вверенном участке, распределил подчинённый личный состав и технику на возможных направлениях прорыва. До подхода ударных групп Вооруженных Сил Российской Федерации при отражении нападения на взводный опорный пункт украинской диверсионно-разведывательной группы взвод под командованием Тибелиуса нанес огневое поражение противнику, уничтожив танк, бронеавтомобиль, минометный расчёт, а также более десятка пытающихся прорваться украинских боевиков. Затем оказывал поддержку при проведении мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника в приграничных районах Украины.

Благодаря грамотным и решительным действиям старшего лейтенанта Виталия Тибелиуса, удалось не допустить вторжения украинских вооруженных формирований на территорию Российской Федерации. Противник понес значительные потери, истощил свой наступательный потенциал, был отброшен и обращен в бегство.

https://t.me/rabotaembrat/7895

Гвардии сержант Саргаев Александр Штурмовая группа под командованием гвардии сержанта Александра Саргаева выполняла боевую задачу по освобождению от украинских боевиков позиций на важном направлении наступления российских войск.

Проведя разведку на месте и действуя скрытно, группа Саргаева незаметно подобралась к оборонительным позициям противника, обезвредив минные заграждения. Оценив обстановку, Саргаев принял решение атаковать. В ходе боя Александр Саргаев руководил подчиненным личным составом, быстро оценивал изменяющуюся обстановку, принимал грамотные решения в сжатые сроки, четко ставил задачи на поражение противника.

Штурмовая группа, перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, ведя прицельный огонь из стрелкового оружия и при помощи осколочных гранат, заняла опорный пункт противника и удерживала его до подхода главных сил, уничтожив более десятка боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7866

Капитан Соломников Роман Батарея самоходных артиллерийских установок ВС РФ, связь в которой обеспечивал капитан Роман Соломников, осуществляла артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений, ведущих наступления на позиции украинских боевиков.

В ходе контрбатарейной борьбы в результате артиллерийского огня со стороны противника была повреждена командно-штабная машина, в результате чего связь в батарее была нарушена. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, Соломников под артиллерийским обстрелом противника лично приступил к ремонту поврежденной техники.

Благодаря смелым и решительным действиям капитана Романа Соломникова связь внутри батареи и с вышестоящим командованием была оперативно восстановлена, что позволило скоординировать действия российских артиллеристов и, подавив позиции вражеской артиллерии, создать условия для дальнейшего продвижения российских войск. По итогам боя противник, лишенный артиллерийской поддержки, оставил удерживаемые позиции и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/7898

Гвардии рядовой Хромов Александр Гвардии рядовой Александр Хромов выполнял боевые задачи по штурму опорных пунктов и долговременных огневых сооружений противника. Действуя на одном из тактических направлений, Александр Хромов обнаружил опорный пункт украинских боевиков. В ходе проведения воздушной разведки российским десантникам удалось вскрыть основные огневые точки, укрытия и численность сил противника. Подобравшись к врагу с нескольких направлений, десантники приступили к штурму.

В ходе боя, уничтожая противника из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также при помощи ручных осколочных гранат, штурмовая группа Хромова захватила опорный пункт врага.Умело действуя в стрелковом бою Александр лично подавил пулеметный расчет врага.

Благодаря мужеству, самоотверженности и грамотным действиям гвардии рядового Александра Хромова и его товарищей российские подразделения улучшили положение по переднему краю, нанеся значительные потери противнику.

https://t.me/rabotaembrat/7884

Капитан Булаткин Максим Командир роты связи капитан Максим Булаткин вместе с вверенной ему ротой связи выполнял задачи по обеспечению связью подразделений мотострелковой дивизии.

В районе одного из населенных пунктов, находясь на линии боевого соприкосновения с противником, Булаткин руководил работами по организации связи на переднем крае обороны. Противник начал плотный артиллерийский обстрел наших позиций. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, Максим вместе с подчиненным личным составом продолжил настраивать аппаратуру связи, принимая все необходимые меры для её маскирования и защиты от внешних воздействий.

Благодаря смелым и грамотным действиям со стороны капитана Максима Булаткина и его подчиненных была обеспечена бесперебойная связь вышестоящего командования с передовыми позициями, что позволило оперативно координировать силы в бою и способствовало отражению атак противника.

https://t.me/rabotaembrat/7911

Ефрейтор Ананьев Святослав Начальник аппаратной ефрейтор Святослав Ананьев в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах подразделений группировки российских войск в районах ведения интенсивных боевых действий.

В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков фидер ретранслятора был выведен из строя осколками от разорвавшегося рядом с аппаратной боеприпаса, что привело к потере связи. Ефрейтор Ананьев немедленно выдвинулся устранять повреждения. Обнаружив поврежденный фидер, Святослав оперативно восстановил его работоспособность. Также в ходе проверки линий связи Святослав оперативно устранил разрыв кабеля в трех местах, что позволило оперативно восстановить связь.

Благодаря профессиональным действиям ефрейтора Святослава Ананьева было организовано устойчивое управление подразделением и взаимодействие с артиллерийским расчетами, что позволило подавлять огневые позиции противника и отбить их атаку.

https://t.me/rabotaembrat/7885

Прапорщик Матвеев Алексей В ходе проведения специальной военной операции техник аппаратной прапорщик Алексей Матвеев обеспечивал организацию бесперебойной и устойчивой связи одного из подразделений с вышестоящим штабом. Находясь на командном пункте на важном тактическом направлении, Алексей выполнял задачи по предназначению.

Командный пункт подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника. Матвеев, рискуя собственной жизнью, свернул и эвакуировал в безопасное место мобильный комплект защищенной связи, после чего, добравшись до ближайшей лесополосы, в кратчайшие сроки развернул комплект для организации оперативной связи командира бригады.

Благодаря оперативным действиям прапорщика Алексея Матвеева удалось передать координаты сосредоточения сил противника. После чего при нанесенном ударе по данным координатам уничтожено более 15 единиц техники и большая часть боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7902

Полковник Абольянина Наталья В ходе специальной военной операции полковник медицинской службы Наталья Абольянина выполняла задачи по организации медицинского обеспечения, а также оказывала методическую помощь на этапах медицинской эвакуации на пункте управления медицинским обеспечением группировки войск.

Наталья лично возглавила проведение вакцинации, оказание неотложной и амбулаторной помощи личному составу группировки, оптимизировала сбор, систематизацию и анализ информации о раненых и больных, поступающих на этапы эвакуации, что позволило оперативно перераспределять потоки между эвакуационными направлениями, а также принимать меры по снижению заболеваемости в воинских частях группировки войск.

Также, находясь в зоне СВО, полковник медицинской службы Наталья Абольянина за 2 месяца подготовила более 180 санитарных инструкторов по вопросам тактической медицины.

https://t.me/rabotaembrat/7865

Капитан Ким Евгения В ходе специальной военной операции капитан медицинской службы Виктория Ким выполняла задачи медицинского обеспечения подразделения российских Вооруженных Сил. В ходе боя с украинскими боевиками, удерживающими под своим контролем один из населенных пунктов, Виктория, несмотря на артиллерийские и минометные залпы со стороны противника, оценивая тяжести ранений, оказывала неотложную помощь нашим военнослужащим прямо в местах обстрела.

Находясь под плотным огнем артиллерии противника, Виктория лично вынесла из-под огня противника в безопасное место двух тяжело раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказала им первую медицинскую помощь, чем спасла их жизни. Капитан Ким неоднократно оказывала медицинскую помощь военнослужащим с легкими ранениями на месте, вследствие чего часть пострадавших, получившая незначительные повреждения, продолжала выполнять боевые задачи.

Стойкость и профессионализм капитана Виктории Ким позволили обеспечить сохранение жизни, здоровья и скорейшее возвращение в строй российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7886

Гвардии капитан Сидоренко Анна В ходе специальной военной операции гвардии капитан медицинской службы Анна Сидоренко выполняла задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в ходе освобождения одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими боевиками.

Во время решающего штурма Анна, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны подконтрольной противнику территории, оказывала медицинскую помощь раненым. Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения, Анна организовала эвакуацию в полевой госпиталь, при этом, сопровождая их в пути, поддерживала их состояние, чем спасла жизни.

Смелые и отважные действия гвардии капитана медицинской службы Анны Сидоренко способствовали сохранению жизней военнослужащих и их восстановлению.

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https://t.me/rabotaembrat/7899

Сержант Братишко Валентина Сержант Валентина Братишко выполняет задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих. В составе медицинского подразделения, находясь на линии боевого соприкосновения с противником на одном из важных тактических направлений, оказывала медицинскую помощь раненым российским военнослужащим.

Организовывала и непосредственно участвовала в обустройстве мест временного сосредоточения и укрытия раненых на поле боя, проводила сортировку и оказание медицинской помощи раненым, находясь под ракетно-артиллерийскими обстрелами. Участвовала в сопровождении при эвакуации военнослужащих, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом. В настоящее время в составе отдельного медицинского отряда оказывает беспрерывную медицинскую помощь раненым, имеющим легкие и средние ранения.

Самоотверженные, решительные действия и профессиональные качества сержанта Валентины Братишко способствовали сохранению сотней жизней российских военнослужащих, их скорейшему восстановлению и возвращению в строй.

https://t.me/rabotaembrat/7903

Военнослужащий Халидов Руслан «Лакец» Раненый командир наградмл Георгиевским крестом бойца Руслана Халидова, который вывез группу из-под обстрела. Сам «Лакец» был ранен в шею, контужен и в тот момент вообще не слышал.

— Спасибо тебе, «Лакец». Ты настоящий герой! – говорит раненый офицер.

2023 год. Дрон-камикадзе подбил транспортное средство. Руслан находился за рулем. От удара на какие-то доли секунды он отключился. Очнувшись, понял, что ничего не слышит.

Однако «Лакец» понимал, если сейчас, несмотря ни на что, он не выведет машину из-под обстрела, последует еще удар, и все погибнут. Он дал себе установку: держаться и дойти до медсанбата.

В таком состоянии Руслан доехал до медсанбата в городе Токмак.

Руслан находился в зоне СВО с 28 сентября. Выполнял обязанности водителя в 71-м гвардейском полку.

Населенный пункт Верхний Катрух — село в Рутульском районе Дагестана. Руслан Халидов является его уроженцем.

– Мне всегда нравились люди в военной форме, в детстве, как и многие мальчишки, мечтал стать военным, защищать свою родную землю. Я очень уважаю тех, кто стоит на страже порядка, носит форму по чести, не теряя доблести.

У Руслана есть брат-близнец и две сестры. Родителей бойца не стало много лет назад. Халидов служил по контракту ещё до СВО. Затем работал дальнобойщиком. Незадолго до начала спецоперации он пытался устроиться в ОМОН, но отправился на СВО в рамках мобилизации. См. видео по ссылке

https://t.me/geroirossii/6529 Артиллеристы и операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота группировки войск «Юг» продолжают уничтожать выявленные огневые позиции и пункты временной дислокации противника на Артемовском направлении.

Герой России Михаил Попов рассказал о боевой работе своего подразделения. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37060

Подполковник Пашкевич Леонид Министр обороны РФ вручил медаль «Золотая звезда» участнику СВО подполковнику Леонида Пашкевичу

Батальон Пашкевича не допустил прорыва обороны

«Силами нашего батальона за 3 дня противник потерял 14 танков, 22 боевых бронемашин и БМП и до 500 человек личного состава», – рассказал Леонид Пашкевич. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37235

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Младший сержант Лаптев Михаил 2 февраля 2023 года, выполняя боевое задание, погиб младший сержант Михаил Александрович Лаптев - стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового взвода. Михаил Александрович родился п. Такучет Богучанского района Красноярского края. В 1996 году закончил Профтехучилище г. Уяр Красноярского края. В ноябре 1996 года был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации Богучанским районным военным комиссариатом Красноярского края, срочную службу по призыву проходил в должности старшего наводчика, старшего механика-водителя. После армии служил в системе ГУФСИН. В Тулуне Михаил Александрович проживал с 2012 года, воспитывал двоих детей, работал в ООО «Иркутская энергосбытовая компания» в должности контролера. После объявления Президентом страны Указа о частичной мобилизации, Михаил Александрович прибыл в военный комиссариат добровольцем. 24 октября 2022 года был призван по частичной мобилизации. 2 февраля 2023 года выполняя боевое задание, в ходе минометного обстрела на территории Луганской народной республики (г. Кременная), верный Военной присяге, проявив стойкость и мужество, младший сержант Лаптев Михаил Александрович погиб. За мужество и отвагу младший сержант Лаптев Михаил Александрович представлен к ордену Мужества (посмертно). Источник Гвардии младший сержант Жуков Евгений Жуков Евгений Дмитриевич, гвардии младший сержант Вооруженных Сил Российской Федерации, двадцатитрёхлетний парень, погиб при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции на Украине. Посмертно представлен к государственной награде Орден Мужества. Евгений родился 23 октября 1998 года в г. Барнауле. После девятого класса поступил в ПТУ на сварщика.

В апреле 2017 года его призвали в ряды Российской Армии. Служил он в мотострелковых войсках в Уссурийске, уже после трёх месяцев службы решил заключить контракт. Осенью того же года перевелся на контрактную службу в Хабаровск. В феврале 2022 года был отправлен в качестве старшего механика-водителя мотострелкового отделения на спецоперацию, а 25 апреля, получив осколочное ранение, погиб в бою. Похоронен с воинскими почестями. https://veteran-22.ru/жуков-евгений-дмитриевич-гвардии-мл/ Военнослужащий Лященко Виктор Погиб Лященко Виктор позывной "Заря", "срочку» прошел на Северном флоте, потом была Ханкала, в наши дни - Запорожье. Призывали Виктора по распределению в подразделение тылового обеспечения. Спустя время - по собственной инициативе - написал рапорт о переводе в гранатометный противотанковый взвод. https://t.me/wagner_group_pmc/54444 Старший лейтенант Семочкин Никита Старший лейтенант Никита «Берн» Семочкин, командир роты 346-й гв. отдельной бригады спецназа России. Никита был выпускником РВВДКУ 2020 года, после выпуска был распределен в Прохладный. СВО начал в качестве командира группы учебной роты бригады, находился на Херсонском направлении. После окончания Мариупольской операции был назначен на должность разведывательной группы в одном из отрядов бригады, первая боевая деятельность началась в районе Рубежного. Группа Берна работала в лесном массиве, зачищала опорники, выходила на засадные мероприятия, в том числе ночью. Далее фронт сместился к Северодонецку, где также работать приходилось в лесном массиве, выполняя задачи по наведению и корректировке огня артиллерии. После Северодонецка группа находилась в прямом подчинение командующего ЮВО, и работала за Попасной. Его группа в том числе выводила и обеспечивала работу других групп отряда, которые уходили на работу. В ходе боев, группа Никиты активно оказывала помощь и эвакуировала раненных бойцов пехоты, всего помощь была оказана более чем 40 военнослужащим. Группа Берна активно работала в качестве эвакуационной группы в те недели. После Попасной был Соледар. Работа заключалась в выставление наблюдательных пунктов, корректировке огня артиллерии через БПЛА и теплаки. Занимаясь корректировкой, меньше чем за неделю противнику был нанесен урон живой силы численностью до роты. Благодаря Никите, отряд и рота активно снабжались гуманитарной помощью. Будучи уже командиром роты, он активно развивал тему FPV-дронов в своем подразделение. После выполнения задач на Соледарском участке, разведчики Никиты переехали на Кременское направление, в район Белогоровки. Но далее вновь пришлось перекатываться назад, в район Клещеевки. Уже там, рота Берна воевала больше месяца, ведя штурмовые действия, беря пленных. Уже находясь на Лисичанском участке, Никита занимался выводом и эвакуацией своих групп. Там же он и принял свой последний бой. На последней задачи Берн обеспечивал вывод и замену группы. В ходе эвакуации разведчики попали под удар FPV, была повреждена машина, сам же Никита получил ранение руки. Несмотря на собственное ранение, он успел оказать помощь своему раненному разведчику, после чего дав команду на отход стал сам уходить в другую сторону, в попытке выманить «птиц» противника на себя чтобы группа смогла выйти из-под удара. Укрывшись в укрытие, группа получила от Берна приказ к нему не подходить, чтобы не попасть под удар. Последние его слова в станцию были «птица надо мной». За выполнение боевых задач в зоне СВО старший лейтенант Никита Семочкин был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия». За мужество, отвагу и героизм проявленные на своей последней боевой задаче Берн посмертно представлен к званию Героя России. https://t.me/okspn/30336 Военнослужащий Богачёв Максим Максим Богачев из Набережных Челнов, из Республики Татарстан. Участник специальной военной операции участвовал в ходе СВО с прошлой осени. Россиянин ранее служил «срочку» в ракетных войсках стратегического назначения. 4 марта 2023 года Максим Богачев отмечал свое 30-летие, погиб 29 апреля в 2023 году. Похороны состоялись со всеми воинскими почестями на Аллее Славы https://dzen.ru/a/ZHghhrHc1zAfiwuH Военнослужащий Козлов Алексей Алексей Козлов участвовал в специальной военной операции. Ему было 45 лет. 4 ноября Алексей Козлов должен был вернуться домой. https://dzen.ru/a/ZHghhrHc1zAfiwuH Доброволец Лаптев Александр Доброволец из отряда «Шторм-Z» из Тулуна Александр Лебедев погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания на территории ЛНР. Сегодня, во вторник 20 июня, в Тулуне простились с военнослужащим. Об этом сообщают в официальной группе администрации Тулуна в социальной сети во «ВКонтакте». Александр Лебедев учился в средней школе № 25 Тулуна, позже переехал в Усть-Кут, где уже и получил аттестат. Поступил в речное училище Ленска и в 1990 году окончил его по специальности «моторист-рулевой». Вернулся в Тулун, откуда его призвали в армию. В декабре 1992 года вернулся на малую родину, работал, а в апреле 2023 года вступил в добровольческий отряд «Шторм-Z». У погибшего остались жена и трое детей. https://sever138.ru/text/20-06-2023/008/?nw=1687257755000 Военнослужащий Иванов Леонид В декабре в возрасте 24 лет героически погиб уроженец посёлка Удимский Иванов Леонид. https://vk.com/wall-9224385_1542632 Полковник Мясников Тимур Во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб полковник ГРУ Тимур Мясников. Он приехал в отпуск с СВО и пошёл вместе с семьёй на концерт «Пикника». Когда началось нападение, Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под огонь. В него попали три пули — несколько дней врачи боролись за жизнь полковника, но спасти его не удалось. Мясников воевал в Косово и Таджикистане. Последние два года он находился на СВО. Тимур служил в третьей бригаде спецназа, Генеральном штабе ВС России. Полковник был награждён многими боевыми орденами и медалями. https://t.me/strana_geroev/5247 Военнослужащий Сибиряков Николай Николай Сибиряков из Колпашево, в Томской области. Россиянин увлекался баскетболом. В последнее время перед СВО работал в МБОУ «СОШ №5» охранником. Участник специальной военной операции погиб. 5 мая 2023 года в школе состоялась Линейка Памяти в честь Николая Сибирякова. https://dzen.ru/a/ZHghhrHc1zAfiwuH Доброволец Возмищев Александр Βo вpeмя кoнфликтa нa тeppитopии Укpaины пoгиб уpoжeнeц Πoмopья Алeкcaндp Βoзмищeв, кoтopый в нoябpe 2022 гoдa ушeл в ЧΒΚ «Βaгнep». Βoзмищeв был уpoжeнцeм дepeвни Дeдoв-Πoлoй Πpимopcкoгo paйoнa, a зaтeм пpoживaл в пoceлкe Χopькoвo. В пoceлкe у Алeкcaндpa Βoзмищeвa ocтaлacь мaмa, тeтя и двoюpoдный бpaт. 6 дeкaбpя 2022 года пoгиб. https://vk.com/wall-202899476_57759 Доброволец Меньшиков Дмитрий На Белоостровском кладбище в Петербурге 24 декабря состоялась церемония погребения бывшего заключённого Рязанской колонии, бойца ЧВК «Вагнер», Дмитрия Меньшикова. О месте его захоронения почти две недели спорили петербургские чиновники и бизнесмен Евгений Пригожин. Провожал в последний путь Меньшикова почетный караул. Перед погребением был дан залп из стрелкового оружия. Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища. https://www.fontanka.ru/2022/12/24/71927222/ Военнослужащий Шемелин Иван Снайпер Иван Шемелин из Забайкальского края погиб на Украине 23 марта. Иван со школы хотел быть военным. И когда спустя несколько месяцев службы ему предложили контракт, согласился. Это было еще в 2018-м. Служил во Владивостоке, в Морфлоте. Он всегда хотел быть морпехом и сразу подписал контракт — месяца через 3–4, к 19 годам. Шемелин был старшим матросом. Он показал себя настоящим воином. https://74.ru/text/family/2022/08/23/71591726/ Доброволец Казаков Руслан 18 марта 2014 года в Симферополе от рук снайпера-провокатора погиб доброволец из Волгограда Руслан Казаков. Ему было 33 года. Казакова похоронили 24 марта 2014 года со всеми воинскими почестями. Осталась жена и двое сыновей... Руслан родом из Волгоградской области. Хутор Нагольный Котельниковского района, где всю жизнь живут и работают его родители, невелик — всего тысяча человек, но есть своя школа. И для каждого из девяти десятков учеников Руслан был не просто примером, а живой легендой, знаменитостью.

Еще бы! За плечами Казакова — две чеченские кампании, служба в рядах СОБРа. Старший лейтенант, грудь в медалях! На стенде «Ими гордится школа» висит и его фотография — молодой, красивый, улыбающийся Руслан на службе в погранвойсках Дагестана, ниже дата — 1998-2000 гг. https://vk.com/wall-48144384_847787 Военнослужащий Москаленко Вячеслав В зоне проведения военной операции погиб чемпион России по мини-футболу, игрок национальной сборной и обладатель Кубка и Суперкубка России Вячеслав Москаленко. Вячеславу было 43 года. За национальную сборную он начал выступать в 2001 году. Всего на его счету 19 игр за команду страны. https://t.me/tomilinnikita/2378 Капитан Мошненко Юрий Мошненко Юрий Алексеевич, позывной Бухара - крайний справа. Боевой путь Бухара начал в Краматорске весной 2014 года. На протяжении всех 10 лет Юрий Мошненко стоял на защите Родины. Сослуживцы будут помнить его как честного, бесстрашного и справедливого командира. 9 марта он вступил в ряды Бессмертного полка. Бухара был похоронен на Аллее Героев в Донецке рядом с другими бойцами, вставшими на защиту Родины.

В нашей памяти он останется жизнерадостным человеком, который до последнего боролся за свою жизнь.

Поэтому не могу не рассказать как осенью 2014 года после ранения Бухара добирался в казарму. Из донецкого аэропорта его привезли в больницу им. Калинина. Там уже было много раненых ополченцев, а руку, которая лежала наперевес, нужно было спасать срочно. Врачи давали не оптимистичные прогнозы, поэтому он спросил у местных жителей, на каком автобусе может доехать до нужного адреса, и поехал в казарму к военному хирургу, который всё же спас руку. https://t.me/echo_of_war_dnr/1314 Военнослужащий Акопян Александр На фронте СВО погиб снайпер Александр Акопян, позывной «Ара». Он сражался с нацистами в составе отдельной роты 27-й гвардейской мотострелковой бригады ВС России.

Ценой своей жизни спас напарника, закрыв его собой от удара вражеского дрона. https://t.me/specnazAlpha/22705 Военнослужащий Баранов Иван В зоне СВО погиб фельдшер из Челябинской области, которого в домогательствах обвинила пьяная пациентка Иван Баранов более 10 лет работал на скорой и всегда пользовался уважением коллег. Однако в 2022 году он вместе с коллегами выехал на вызов, где на тротуаре без сознания лежала пьяная женщина. По пути в больницу дама очнулась и стала вести себя агрессивно. Позже она обвинила Ивана в том, что он домогался её. В итоге фельдшера приговорили к 3.5 годам тюрьмы, хотя за мужчину заступились сотни коллег-медиков. Баранов погиб под Адвеевкой. Он был санитаром-стрелком. Мужчина считал, что сможет принести пользу на фронте. "У него срока оставалось меньше двух лет. Но он сказал, что там сможет пользу принести, потому что он опытный на самом деле был. "А здесь я просто сижу", — говорил он. Сказал, что с воли бы тоже пошел. У меня отговорить его не получилось," — объяснил брат погибшего. https://t.me/rosich_ru/57405 Доброволец Машаровский Андрей Машаровский Андрей Викторович 20.09.1986 - 05.03.2023 Герой Российской Федерации, гвардии рядовой Машаровский Андрей Викторович родился 20 сентября 1986 года в селе Рождественка Дальнереченского района Приморья. После армии работал трактористом-комбайнером. Был "мастером на все руки", любил все чинить. Мог и проводку провести, и печку положить. Односельчане любили этого доброго и отзывчивого парня. 23 сентября Андрей был мобилизован в 57-ю бригаду. В зону проведения СВО прибыл в феврале 2023 года. Гвардии рядовой Машаровский (позывной "Псих"). 5 марта, находясь на Артёмовском направлении, обнаружил группу врага и вступил в бой. Израсходовав весь имеющийся боекомплект, подпустил противника к себе и применил оставшуюся у него осколочную гранату (Ф-1). Перед взрывом, подходящая группа ЧВК "Вагнер" для оказания помощи, услышала громкий возглас: "Слава России!" Рядом с героем валялись тела семерых боевиков ВСУ. Благодаря проявленному мужеству, ценой жизни Андрея удалось избежать окружения штурмовой группы, а "музыканты" смогли уничтожить оставшиеся силы противника и взять под контроль важный опорник. Указом Президента Российской Федерации ("закрытым") от 23 мая 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовому Машаровскому Андрею Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). https://t.me/Z13_Separ/25980 Александр, позывной "Шиша" Погиб 4 марта 2024 года при выполнении задания в зоне специальной военной операции. Александр был награждён двумя орденами Мужества и Георгиевским крестом. https://t.me/specnazAlpha/22835 Военнослужащий Касумов Азамат Азамат Касумов погиб в зоне СВО 16 января. Ему было 20 лет, воин из Ухты (до последнего момента проживал в Сыктывкаре). Контракт с МО заключил в октябре. Не хотел просто наблюдать, как его друзья едут добровольцами в зону СВО, чтобы защитить суверенитет нашей страны. В зоне боевых действий он получил должность пулеметчика. Сестра парня говорит, что брат всегда мечтал быть военным. Через пару месяцев у него должен был быть отпуск, собирался приехать домой. Погиб рано утром 16 января от бомбы, доставленной дроном. https://vk.com/im?sel=c3&w=wall-201190697_873013%2F00cd5... Военнослужащий Федоров Александр Преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств Александр Фёдоров погиб на СВО На фронт Фёдоров ушёл добровольцем и служил стрелком-огнемётчиком в отряде "Невский". У него остались жена и двое сыновей 2 и 10 лет. Вечная память и глубочайшие соболезнования родным и близким! https://t.me/sp_1703/56868 Военнослужащий Тимофеев Денис 28.02 погиб настоящий герой, наш земляк Тимофеев Денис с позывным "Лакоза". Из Самары. Самарский медик Денис Тимофеев был мобилизован осенью 2022 года, стал санинструктором одного из батальонов 85-й бригады. С тех пор «Лакоза» спасал жизни наших солдат и офицеров. Был ранен тремя осколками в руку, перебинтовал себя и пошел выводить других раненых на точку эвакуации, снаряд прилетел в уже отъезжавшую машину. Денис погиб героем спасая жизни других. Денис Тимофеев вел свой Телеграм-канал «Позывной Лакоза». Он рассказывал о боевых товарищах, о своем батальоне, получившем неофициальное название по оригинальному, популярному среди его бойцов, ругательству. «Лакозы» благодарил волонтеров за посылки, любовался природой, иногда публиковал короткие стихи и рассказы. Последняя запись, которую сделал «Лакозы» датирована 17 января 2024 года. Это стихи, написанные Денисом. Солнца нет. И нет листвы.

Обнажённые деревья –

Как сожженные мосты

В позабытых суеверьях. На болоте камыши,

Клочья белого тумана.

Кровь сочится из души,

Как из незакрытой раны. Я их вижу наяву –

Своих выживших и мёртвых.

С этим жить. И я живу

В памяти своей истёртой. Череда солдатских лиц

Проплывает пред глазами.

Преклониться, пасть бы ниц:

Мне за честь, что я был с вами. Матом, потом и бинтом.

И, склоняясь, как в поклоне,

Осеняю их крестом.

Красным, на зелёном фоне. Комитет семей воинов Отечества Самарской области со своей стороны будет ходатайствовать о присвоении Тимофееву Денису Героя России посмертно. https://t.me/geroi_samara/1969 Военнослужащий Дегтярёв Дмитрий Дмитрий Сергеевич Дегтярёв родился 31 января 1989 года в Оренбурге. Поступил в школу № 60. Позже перевёлся в Оренбургскую кадетскую школу-интернат имени И. И. Неплюева, которую окончил в 2008 году. В том же году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В 2013 году, окончив училище, продолжил военную службу в 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачьей бригаде ВДВ (пункт постоянной дислокации — Камышин, Волгоградская область). Дослужился до начштаба — замкомандира парашютно-десантного батальона. С декабря 2021 года 56-ю бригаду переформировали в 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачий полк, который вошёл в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) (пункт постоянной дислокации — Феодосия, Республика Крым). С начала военной спецоперации РФ по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины принимал в ней участие, успешно выполняя все возложенные на него обязанности и боевые задачи. Во время СВО не раз проявлял отвагу и профессионализм, за что был награждён медалями «За отвагу» и Суворова, а также орденом Мужества. 14 июня 2023 года гвардии майор Дегтярёв руководил сводным отрядом при обороне стратегически важного рубежа, который был атакован ВСУ во время украинского контрнаступления. Во время разведки дроном Дмитрию удалось обнаружить замаскированные огневые позиции и вражеский командный пункт. После чего по ним был нанесён артудар, корректируемый с беспилотника, в результате которого было уничтожено 12 иностранных наёмников и два украинских офицера-разведчика. З августа 2023 года состоялась очередная попытка украинских националистов прорвать оборону десантников. Дегтярёв заметил приближение превосходящих сил противника при поддержке бронированной военной техники. В завязавшемся бою офицер лично уничтожил две вражеские БМП точными выстрелами из противотанкового ракетного комплекса. Но боевики не намеревались отступать, и, сосредоточив весь наступательный потенциал, предприняли очередную попытку сломить российскую оборону. Гвардии майор Дегтярёв, грамотно рассредоточив личный состав, приказал вступить в бой резерву батальона. В кровопролитном боестолкновении ВСУ потеряли пять БТР М113, четыре боевых бронированных машины «Козак», две БМП М2А2 «Брэдли», танк Т-72 и до 80 националистов. Однако враг применил ударные беспилотники, атака одного из которых унесла жизнь Дмитрия. Майор похоронен 12 августа 2023 года в Оренбурге. «Закрытым» указом Президента России от 25 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Дегтярёву Дмитрию Сергеевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. https://kontingent.press/post/geroi-z-dmitrij-degtyaryov

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Дискотека Авария — Зло (клип 2007 года!) Предыдущие выпуски:

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