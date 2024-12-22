Это что-то новенькое... или нет?

Когда-то Классическое переобувание в воздухе. Сегодня Кадыров заявил, что Россия должна стать союзником с филиалом Аль-Каиды, который сейчас захватил власть в Сирии «Я против политики Асада, сейчас пришел человек, которого поддерживает население. С ним, я считаю, Россия должна союзничать», – Заявил глава Чечни прямо в Кремле.

Для тех кто не в курсе, пока ещё запрещённая в России группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» была частью Аль-Каиды, а сам главарь ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани начинал свою карьеру, как боевик Аль-Каиды еще в далёком 2003 году, в той самой организации, что совершала массовые теракты в России и Европе. Джулани и сейчас не скрывает, что продолжает дело этих ваххабитов, но с большим размахом.Кадыров заявил о необходимости начать процедуру исключения из российского списка террористических организаций группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (пока ещё запрещена в РФ) которая пришла к власти в Сирии.Всё правильно. Теперь «очень нужные нам всем братья» со всего СНГ смогут в неё вступать и приобщаться к «прогрессивному джихаду», вместе с восторженным(узбеком-ваххабитом, который анонсировал зачистку Алеппо от ненастоящих мусульман). План надёжный как швейцарские часы, но что может пойти не так?

Восторженный ваххабит Фаррух тут же откликнулся и поддержал инициативу Рамзана Кадырова исключить запрещённую в РФ террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических организаций.

Правда Фаррух настаивает, что Россия должна ещё выпустить из тюрем всех ваххабитов, «иначе смысла нет».

Вообще, если ХТШ исключат из террористов, этот самый Фаррух мог бы и возглавить их российское отделение, русский язык он знает, а это главное, по мнению многих.

https://t.me/mnogonazi/20934

Талибан, теперь вот эти... может быть и Игилдосов себе в друзья возьмёте? Или какую нибудь "Джебхат-ан-Нусру"* (*запрещена в России)?

А завтра эти новые "друзья" захватят у нас какую-нибудь школу или устроят очередной теракт в торговом центре.

"Гениальные" конечно предложения. Остаётся только развести руками в стороны.

Есть преступления без срока давности.

И терроризм это именно то, что к этому относится.

https://t.me/Z13_Separ/34771

Накопилось много вопросов к главе Чечни, на которые хочется получить ответы. Хотя бы от компетентных органов:

1. Недавно Р.Кадыров признал, что в его подчинении есть некие разведывательные формирования, действующие, вероятно, вне подчинения МО РФ, поскольку докладывают полученную развединформацию лично главе ЧР, который распоряжается ей по собственному усмотрению. Как это согласуется со ст. 208 УК РФ? Даже если эти формирования созданы в соответствии с законом, то деятельность, направленная на сокрытие "чувствительной" информации от руководства МО РФ явно противоречит интересам государства в рамках проведения СВО.

2. Когда на границе ЧР ввели ввели некий пограничный режим, который запрещает силовикам других регионов въезжать туда без личного позволения Р.Кадырова под угрозой применения огнестрельного оружия? Напомню, что правоохранительные органы РФ являются федеральными органами исполнительной власти, а их руководители назначаются непосредственно президентом РФ и подчиняются ему напрямую, т.е. представители правоохранительных органов являются представителями федеральной власти.

3. В соответствии с каким НПА главе субъекта РФ позволено вмешиваться вмешиваться в вопросы внешней политики России, выходящие за рамки п. 1 ст. 25 Федерального закона от 21.12 21 N414-ФЗ?

4. Штатным расписанием какого министерства предусмотрено нахождение на территории Чечни военизированного формирования в количестве 84 тыс. человек? Кому данное формирование подчиняется и откуда получает финансирование? Какие функции оно выполняет в настоящий момент на территории Чечни? Чьи границы оно готово защищать? (подсказка - точно не Курской области).

5. В соответствии с каким законом РФ глава субъекта федерации имеет право давать оценку компетентности глав правоохранительных органов, правом назначения и снятия которых обладает только президент РФ?

6. В соответствии с каким законом РФ глава субъекта федерации отдаёт отдает приказы подразделениям МО РФ и Росгвардии, участвующим в СВО?

7. Чем определены полномочия главы субъекта РФ по отмене по отмене на своей территории действия законов РФ, в частности п. е.1, ч. 2, ст. 105 УК РФ?

8. На днях Р.Кадыров заявил, что готов накормить за свой счет Сирию. Как будет контролироваться распределение поставленного продовольствия? С учетом того, что большая его часть явно пойдет на снабжение членов террористической организации ХТШ. Исходя из смысла примечания 1 к ст. 205.1 УК РФ, финансированием терроризма признается не только непосредственно финансовая помощь, но и иное обеспечение террористической организации. Может ли в таком случае высказывание Р.Кадырова относительно готовности обеспечения Сирии, в том числе её новых "властей", продовольствием, расцениваться, как признание в подготовке к совершению деяния, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ? Каким образом будет гарантироваться, что под видом продовольствия террористам ХТШ не будут поставляться оружие и боеприпасы, в том числе из зоны СВО?

9. Чем регламентировано наличие официальных представителей главы субъекта РФ в других регионах России, входящих в состав нашего государства на равноправных началах?

10. Каким НПА главе субъекта РФ разрешено помилование помилование, в том числе лиц, входящих в перечень террористов и экстремистов, исключительным правом на которое обладает только президент РФ?

С учетом всего перечисленного можно сформулировать один большой вопрос: на каком основании в границах Чечни существует территориальное образование с собственным пограничным режимом и законодательством, собственной многотысячной армией, находящейся непосредственно в подчинении главы данного территориального образования, который фактически имеет собственный дипкорпус и представительства в субъектах РФ, наделяет себя полномочиями, являющимися исключительными правами президента РФ, а также активно проявляет себя во внешней политике?

В связи с этим мы можем говорить о "де-юре" еще не оформленных, но "де-факто" уже имеющих признаки сепаратизма действиях и высказываниях главы Чечни Р.Кадырова при полном попустительстве федеральных властей или нет?"

https://t.me/russkiegramoty/53850

«Проблемы Чарли это проблемы Чечни! Чарли говорит — говорит вся Чечня!» Сообщают, что в Симферополе цыганский барон по имени Чарли, вместе с «братьями» из Чечни крышует наркоторговлю, нелегальный игорный бизнес, рэкет и другой криминал. На видео попали кадры как Чарли стреляет из пистолета в центре города и сходка абу-бандитов в Чечне, где они по кайфу распивают алкоголь и говорят, что «проблемы Чарли — это проблемы всей Чечни». Удивляться тут нечему. Хотя... Кадыров-то в курсе? Вот тут видео: https://t.me/mnogonazi/20947

По 4 года тюрьмы светит примерным семьянинам из Чечни, совершившим вооруженное нападение на свадебный кортеж в Щёлково В суде начались слушания по этому резонансному делу.

Напомним, что эвакуаторщик повздорил с одним из водителей свадебного кортежа. Поначалу казалось, что конфликт быстро решился. Однако водитель эвакуатора ущемился вызволил вооружённых «братьев». Кортеж догнал черный внедорожник, из которого выскочили вооруженные ваххабиты. Они без объяснений напали на автобус с гостями. Побили стекла, угрожая пассажирам. Тогда телесные повреждения получили несколько человек. Среди них дети 15-ти и 6-ти лет.

По данным СМИ, абу-бандиты пытались откупиться, однако от денежной компенсации пассажиры кортежа отказались. Теперь нападавшим светит по 4 года колонии.

https://t.me/mnogonazi/20995

Дело чеченца, который зверски зарезал русского дорожного инспектора переквалифицировали в теракт. Эта историяю была еще почти 2 года назад, некоторые подписчики сетовали, что убийце удалось соскочить, но оказалось, что там всё гораздо серьёзнее чем бытовое убийство. По данным очевидца, сотрудник МАДИ снимал припаркованные машины под парящим мостом в парке Зарядье. Видимо приезжему из Чечни не понравилось, что сотрудник фотографировал его автомобиль и чтобы не пришел штраф, он нанес 16 ножевых ранений москвичу и попытался осторожно убежать, но его быстро поймали. И только сейчас стало известно:

«Убийство инспектора МАДИ в Зарядье в 2022 году переквалифицировали в теракт, в нем обвиняется боец ММА Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)»

Выяснилось, что боец ММА и примерный семьянин из Чечни Ахьядов Ламберд Байалиевич был завербован в турции и присягнул ИГИЛ (запрещено в РФ), после чего приехал в Москву и нанёс 16 ножевых ранений инспектору МАДИ и попытался осторожно убежать. Теперь ему грозит пожизненное.

https://t.me/mnogonazi/20962

И это только навскидку за пару дней. А сколько таких случаев?

А в самой Чечне все спокойненько и там гнут свою линию, как вот такие новости: Только вот не откроется, а уже открылась...