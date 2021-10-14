Месторождение Майское — добыча золота на Чукотке

Майское находится за полярным кругом, на Чукотке, ближайший город — Певек, самый северный город России. От города нужно добираться 180 км по автомобильной гравийной дороге. Территория вокруг незаселённая — безлюдная промерзшая тундра. Работать в таких условиях не просто, но результат того стоит — в год на Майском добывают более 4 тонн золота.

Месторождение разрабатывает компания «Полиметалл», которая занимает второе место по добыче золота в России. Майское входит в пятёрку крупнейших золотых месторождений России — разведанных запасов здесь хватит до 2032 года.

1. Месторождение Майское расположено в Чукотском автономном округе. Вокруг на сотни километров расстилается тундра. Попасть на Майское можно только по автомобильной дороге из города Певек. Именно по ней отправляется продукция с месторождения — в городе есть крупный порт для перевозки сырья на гидрометаллургические заводы. 2. На месторождении ведётся добыча золота открытым и закрытым способом. Минеральные ресурсы уходят на глубину 1000 метров. Эта буровая установка на горизонте -160 метров (от уровня моря). С этой точки до поверхности — 470 метров. 3. Axera DD 420 — это электрогидравлическая шахтная бурильная установка. Машина пробуривает горизонтальные и наклонные шпуры — углубления длиной до 5 метров, в которые затем закладывают заряды и взрывают породу. Этот же инструмент используют для бурения шпуров под анкерный крепеж, когда собирают крепь для укрепления внутренних поверхностей забоя. 4. Машинист погрузочно-доставочной машины. Такая техника используется для погрузки и перевозки горной массы. Грузоподъемность одной машины достигает 5 и более тонн. 5. Буровая коронка — основной инструмент по разрушению породы. В конструкции используется рабочая часть с твердосплавными элементами. Инструмент отличается повышенной устойчивостью к износу, но даже при такой прочности коронку меняют 2-3 раза в смену. 6. Руду грузят на электрическую погрузочно-доставочную машину, которая вывозит материал на поверхность. 7. Подземный горный мастер. Он руководит людьми на своём участке, организует выполнение работ и следит, чтобы всё было по инструкции и соблюдалась техника безопасности. 8. Здесь используются электрические погрузочно-доставочные машины MUCKMASTER 600EB. Это техника с мощными аккумуляторными батареями, которая по параметрам не уступает обычным дизельным машинам. Единственная сложность — нужен дополнительный персонал для обслуживания аккумуляторов и зарядных станций. 9. Главное преимущество электропривода в шахте — техника не выделяет выхлопных газов, поэтому снижается потребность в проветривании выработок. При этом уменьшается расход энергоносителей — стоимость электроэнергии ниже, чем у дизельного топлива. 10. 11. Один из выездов из шахты. Отсюда вывозят руду для переработки. На Майском месторождении используется несколько вариантов горных работ, но 85% руды добывают из шахты. 12. Вместе с золотосодержащей рудой из недр извлекается пустая порода. Она не содержит драгоценных металлов, однако используется для строительства и ремонта дорог, подготовки строительных площадок, укрепления дамб хвостохранилищ, а также в обратной закладке: смешивается с цементирующим раствором и применяется в штольнях для заполнения отработанных пространств. Пустая порода, не нашедшая применения, отправляется в отвалы, которые на Майском со временем стали напоминать окружающие месторождение сопки 13. 14. Для транспортировки руды и сырья для переработки используют карьерные самосвалы. Грузоподъемность самой маленькой модели — 55 тонн. 15. Гусеничные экскаваторы для карьерных работ участвуют в погрузке отработанной породы, разработке карьера и формировании отвала. 16. Диаметр шины карьерного самосвала — от 2,2 м. За один рейс Komatsu HD405 может перевезти до 34 кубометров породы. 17. Самосвал выгружает отработанную породу в отвал, образуется насыпь. Затем площадка разравнивается, чтобы техника могла проехать дальше — именно так формируются рукотворные горы с извилистыми дорогами для карьерных машин. 18. Карьерный самосвал Komatsu HD405. 19. Месторождение Майское открыто в 1972 году, но в то время не было технологии переработки, которые могли бы эффективно извлекать золото. Компания «Полиметалл» получила право на недропользование в 2009 году. 20. Масштабы горных работ можно оценить по высоте отвалов. После завершения добычи недропользователь обязан рекультивировать площадку, максимально приблизив новый ландшафт к естественным условиям 21. Фабрика.

Здесь происходит обогащение измельчённой руды флотационным методом – при помощи воздуха и реагентов драгоценный металл (золото) накапливается во флотационном концентрате, а пустые минералы – в отвальных «хвостах». Далее флотационный концентрат направляется на переработку на металлургический комбинат. 22. После доставки на фабрику руда дробится до камней размером не более 20 сантиметров. Далее она подается на измельчение в мельницы, где по итогу размер каждой частицы руды не превышает 0,1 миллиметра. 23. Мельница мокрого самоизмельчения. Частота вращения барабана 13,3 оборотов в минуту. 24. Помольный шар для мельницы, каждый весом почти 5 килограмм. Они разбивают камни и перетирают руду, превращают ее в пульпу с мелкими частицами. Чем мельче будет перетерта пульпа, тем проще из неё выделить частицы с золотом. 25. 26. Работу комплекса контролирует оператор. На экранах отображаются действующие процессы, состояние оборудования, стадии циклов переработки. 27. Измельчённая в порошок руда поступает в цех обогащения. Флотация. 28. В ходе флотации измельченная в пыль руда смешивается с реагентами и водой. Содержащие золото сульфиды отделяются от породы и поднимаются на поверхность в виде пенного продукта. 29. Первичное обезвоживание флотоконцентрата выполняется на фильтр-прессе. Здесь влага механически выжимается из материала и уходит через фильтр. 30. Из фильтр-пресса флотоконцентрат выходит почти сухим, но перед отправкой необходимо удалить влагу полностью. 31. Для финальной сушки флотоконцентрата используют сушильный барабан. В перерабатывающем комплексе на месторождении Майское установлен барабан длиной 8 метров. Внутренняя часть нагревается до 700°С, поэтому остатки влаги быстро удаляются из концентрата. 32. Готовый продукт фабрики — высушенный флотоконцентрат с влажностью 5% и средним содержанием золота 60-70 грамм на тонну. 33. Сухой флотоконцентрат ссыпается в биг-бэги, по 1150 кг в каждый. Большие мешки отправляются на склад, а затем — в порт города Певек. 34. Склад готовой продукции. В каждом мешке больше тонны флотоконцентрата и около 70 г золота, но чтобы извлечь его и получить золотосеребряный сплав доре, необходимо переработать концентрат на металлургическом комбинате методом автоклавного окисления и цианирования. 35. Порода после флотации не сразу отправляется в отвал — из неё можно добыть еще немного золота. Для этого на флотационной фабрике организовали участок сорбционного выщелачивания — здесь золото из окисленных руд переводится в жидкую фазу, а затем происходит его сорбция на активированный уголь. Процесс называется насыщение активированного угля золотом. Такой уголь затем проходит процедуру десорбции на гидрометаллургическом комбинате. 36. Аппаратчик-гидрометаллург отбирает пробы, чтобы оценить концентрацию активированного угля в ёмкости сорбционного выщелачивания. 37. Насыщенный золотом активированный уголь содержит 550 грамм золота на тонну. 38. Машинист насосных установок хвостового хозяйства производит замер осветлённого слоя воды в районе насосной станции хвостового хозяйства. Осветлённая вода отправляется обратно, чтобы повторно участвовать в сорбционном выщелачивании золота. 39. Рабочий поселок, где живут вахтовики. Здесь построены не только жилые корпуса: есть магазин, спортзал, баня. Работает даже интернет, хотя в незаселённой части тундры это редкость. 40. Вахтовики живут на месторождении по 2 месяца, поэтому внутри есть все условия. Всего в рабочем посёлке построено 8 жилых блоков, в которых проживает около 770 человек. 41. В большом зале можно поиграть в футбол, баскетбол и даже теннис. Есть в комплексе и спортзал с тренажерами. 42. Руководство провело опрос рабочих — как улучшить условия в посёлке. Сотрудники проголосовали за строительство еще одной бани — теперь их уже три. Вахтовики говорят, что баня на Чукотке — это настоящая отдушина и лучшее средство расслабиться после рабочего дня. Еще в распоряжении рабочих бильярдная, комната отдыха с кофемашиной, аквариумами, системой климат-контроля. 43. Вахтовый посёлок расположен на удалении от рудника и фабрики. 44. Золоторудное месторождение Майское развивается — по данным геологической разведки, рудных запасов и минеральных ресурсов здесь на 4,8 млн унций — более 150 тонн. Этого достаточно, чтобы успешно работать до 2032 года. Сейчас Полиметалл наращивает мощности — закупает дополнительное оборудование, электрические погрузочно-доставочные машины и другую технику, которая повысит эффективность добычи золота.

https://gelio.livejournal.com/263071.html