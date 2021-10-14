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Месторождение Майское — добыча золота на Чукотке

месторождение майское, чукотка, полиметалл, добыча золотаМайское находится за полярным кругом, на Чукотке, ближайший город — Певек, самый северный город России. От города нужно добираться 180 км по автомобильной гравийной дороге. Территория вокруг незаселённая — безлюдная промерзшая тундра. Работать в таких условиях не просто, но результат того стоит — в год на Майском добывают более 4 тонн золота.

Месторождение разрабатывает компания «Полиметалл», которая занимает второе место по добыче золота в России. Майское входит в пятёрку крупнейших золотых месторождений России — разведанных запасов здесь хватит до 2032 года.

1. Месторождение Майское расположено в Чукотском автономном округе. Вокруг на сотни километров расстилается тундра. Попасть на Майское можно только по автомобильной дороге из города Певек. Именно по ней отправляется продукция с месторождения — в городе есть крупный порт для перевозки сырья на гидрометаллургические заводы.месторождение майское, чукотка, полиметалл2. На месторождении ведётся добыча золота открытым и закрытым способом. Минеральные ресурсы уходят на глубину 1000 метров. Эта буровая установка на горизонте -160 метров (от уровня моря). С этой точки до поверхности — 470 метров. месторождение майское, чукотка, полиметалл, проходка, шахта, бурение3. Axera DD 420 — это электрогидравлическая шахтная бурильная установка. Машина пробуривает горизонтальные и наклонные шпуры — углубления длиной до 5 метров, в которые затем закладывают заряды и взрывают породу.

Этот же инструмент используют для бурения шпуров под анкерный крепеж, когда собирают крепь для укрепления внутренних поверхностей забоя. месторождение майское, чукотка, полиметалл, бурение, проходка, шахта4. Машинист погрузочно-доставочной машины. Такая техника используется для погрузки и перевозки горной массы. Грузоподъемность одной машины достигает 5 и более тонн.месторождение майское, чукотка, полиметалл, пдм, машинист5. Буровая коронка — основной инструмент по разрушению породы. В конструкции используется рабочая часть с твердосплавными элементами. Инструмент отличается повышенной устойчивостью к износу, но даже при такой прочности коронку меняют 2-3 раза в смену.месторождение майское, чукотка, полиметалл, Буровая коронка, шахта6. Руду грузят на электрическую погрузочно-доставочную машину, которая вывозит материал на поверхность. месторождение майское, чукотка, полиметалл, пдм, погрузка7. Подземный горный мастер. Он руководит людьми на своём участке, организует выполнение работ и следит, чтобы всё было по инструкции и соблюдалась техника безопасности.месторождение майское, чукотка, полиметалл, шахта, Подземный горный мастер8. Здесь используются электрические погрузочно-доставочные машины MUCKMASTER 600EB. Это техника с мощными аккумуляторными батареями, которая по параметрам не уступает обычным дизельным машинам. Единственная сложность — нужен дополнительный персонал для обслуживания аккумуляторов и зарядных станций. месторождение майское, чукотка, полиметалл, пдм, аккумулятор, зарядка, батарея9. Главное преимущество электропривода в шахте — техника не выделяет выхлопных газов, поэтому снижается потребность в проветривании выработок. При этом уменьшается расход энергоносителей — стоимость электроэнергии ниже, чем у дизельного топлива.месторождение майское, чукотка, полиметалл, зарядка10.месторождение майское, чукотка, полиметалл, шахта, уаз, уазик11. Один из выездов из шахты. Отсюда вывозят руду для переработки. На Майском месторождении используется несколько вариантов горных работ, но 85% руды добывают из шахты.месторождение майское, чукотка, полиметалл, выезд шахта, уклон, пдм12. Вместе с золотосодержащей рудой из недр извлекается пустая порода. Она не содержит драгоценных металлов, однако используется для строительства и ремонта дорог, подготовки строительных площадок, укрепления дамб хвостохранилищ, а также в обратной закладке: смешивается с цементирующим раствором и применяется в штольнях для заполнения отработанных пространств. Пустая порода, не нашедшая применения, отправляется в отвалы, которые на Майском со временем стали напоминать окружающие месторождение сопкиместорождение майское, чукотка, полиметалл, отвал13. месторождение майское, чукотка, полиметалл, отвал14. Для транспортировки руды и сырья для переработки используют карьерные самосвалы. Грузоподъемность самой маленькой модели — 55 тонн.месторождение майское, чукотка, полиметалл, экскаватор15. Гусеничные экскаваторы для карьерных работ участвуют в погрузке отработанной породы, разработке карьера и формировании отвала.месторождение майское, чукотка, полиметалл, экскаватор16. Диаметр шины карьерного самосвала — от 2,2 м. За один рейс Komatsu HD405 может перевезти до 34 кубометров породы.месторождение майское, чукотка, полиметалл, самосвал, карьерный17. Самосвал выгружает отработанную породу в отвал, образуется насыпь. Затем площадка разравнивается, чтобы техника могла проехать дальше — именно так формируются рукотворные горы с извилистыми дорогами для карьерных машин.месторождение майское, чукотка, полиметалл, самосвал18. Карьерный самосвал Komatsu HD405. месторождение майское, чукотка, полиметалл, самосвал Komatsu19. Месторождение Майское открыто в 1972 году, но в то время не было технологии переработки, которые могли бы эффективно извлекать золото. Компания «Полиметалл» получила право на недропользование в 2009 году.месторождение майское, чукотка, полиметалл, экскаватор, сброс20. Масштабы горных работ можно оценить по высоте отвалов. После завершения добычи недропользователь обязан рекультивировать площадку, максимально приблизив новый ландшафт к естественным условиямместорождение майское, чукотка, полиметалл, отвал21. Фабрика.

Здесь происходит обогащение измельчённой руды флотационным методом – при помощи воздуха и реагентов драгоценный металл (золото) накапливается во флотационном концентрате, а пустые минералы – в отвальных «хвостах». Далее флотационный концентрат направляется на переработку на металлургический комбинат.месторождение майское, чукотка, полиметалл, фабрика22. После доставки на фабрику руда дробится до камней размером не более 20 сантиметров. Далее она подается на измельчение в мельницы, где по итогу размер каждой частицы руды не превышает 0,1 миллиметра.месторождение майское, чукотка, полиметалл, выгрузка, фабрика23. Мельница мокрого самоизмельчения. Частота вращения барабана 13,3 оборотов в минуту. месторождение майское, чукотка, полиметалл, фабрика, Мельница24. Помольный шар для мельницы, каждый весом почти 5 килограмм. Они разбивают камни и перетирают руду, превращают ее в пульпу с мелкими частицами. Чем мельче будет перетерта пульпа, тем проще из неё выделить частицы с золотом.месторождение майское, чукотка, полиметалл, Помольный шар25. месторождение майское, чукотка, полиметалл, мельница26. Работу комплекса контролирует оператор. На экранах отображаются действующие процессы, состояние оборудования, стадии циклов переработки.месторождение майское, чукотка, полиметалл27. Измельчённая в порошок руда поступает в цех обогащения. Флотация. месторождение майское, чукотка, полиметалл, флотация28. В ходе флотации измельченная в пыль руда смешивается с реагентами и водой. Содержащие золото сульфиды отделяются от породы и поднимаются на поверхность в виде пенного продукта.месторождение майское, чукотка, полиметалл, флотация29. Первичное обезвоживание флотоконцентрата выполняется на фильтр-прессе. Здесь влага механически выжимается из материала и уходит через фильтр.месторождение майское, чукотка, полиметалл30. Из фильтр-пресса флотоконцентрат выходит почти сухим, но перед отправкой необходимо удалить влагу полностью.месторождение майское, чукотка, полиметалл, фильтр-пресс31. Для финальной сушки флотоконцентрата используют сушильный барабан. В перерабатывающем комплексе на месторождении Майское установлен барабан длиной 8 метров. Внутренняя часть нагревается до 700°С, поэтому остатки влаги быстро удаляются из концентрата.месторождение майское, чукотка, полиметалл, сушильный барабан32. Готовый продукт фабрики — высушенный флотоконцентрат с влажностью 5% и средним содержанием золота 60-70 грамм на тонну.месторождение майское, чукотка, полиметалл, высушенный флотоконцентрат33. Сухой флотоконцентрат ссыпается в биг-бэги, по 1150 кг в каждый. Большие мешки отправляются на склад, а затем — в порт города Певек.месторождение майское, чукотка, полиметалл, Сухой флотоконцентрат34. Склад готовой продукции. В каждом мешке больше тонны флотоконцентрата и около 70 г золота, но чтобы извлечь его и получить золотосеребряный сплав доре, необходимо переработать концентрат на металлургическом комбинате методом автоклавного окисления и цианирования.месторождение майское, чукотка, полиметалл, Склад35. Порода после флотации не сразу отправляется в отвал — из неё можно добыть еще немного золота. Для этого на флотационной фабрике организовали участок сорбционного выщелачивания — здесь золото из окисленных руд переводится в жидкую фазу, а затем происходит его сорбция на активированный уголь. Процесс называется насыщение активированного угля золотом. Такой уголь затем проходит процедуру десорбции на гидрометаллургическом комбинате.месторождение майское, чукотка, полиметалл36. Аппаратчик-гидрометаллург отбирает пробы, чтобы оценить концентрацию активированного угля в ёмкости сорбционного выщелачивания.месторождение майское, чукотка, полиметалл37. Насыщенный золотом активированный уголь содержит 550 грамм золота на тонну. месторождение майское, чукотка, полиметалл38. Машинист насосных установок хвостового хозяйства производит замер осветлённого слоя воды в районе насосной станции хвостового хозяйства. Осветлённая вода отправляется обратно, чтобы повторно участвовать в сорбционном выщелачивании золота.месторождение майское, чукотка, полиметалл39. Рабочий поселок, где живут вахтовики. Здесь построены не только жилые корпуса: есть магазин, спортзал, баня. Работает даже интернет, хотя в незаселённой части тундры это редкость.месторождение майское, чукотка, полиметалл40. Вахтовики живут на месторождении по 2 месяца, поэтому внутри есть все условия. Всего в рабочем посёлке построено 8 жилых блоков, в которых проживает около 770 человек.месторождение майское, чукотка, полиметалл, столовая41. В большом зале можно поиграть в футбол, баскетбол и даже теннис. Есть в комплексе и спортзал с тренажерами.месторождение майское, чукотка, полиметалл, спортзал, футбол42. Руководство провело опрос рабочих — как улучшить условия в посёлке. Сотрудники проголосовали за строительство еще одной бани — теперь их уже три. Вахтовики говорят, что баня на Чукотке — это настоящая отдушина и лучшее средство расслабиться после рабочего дня. Еще в распоряжении рабочих бильярдная, комната отдыха с кофемашиной, аквариумами, системой климат-контроля.месторождение майское, чукотка, полиметалл43. Вахтовый посёлок расположен на удалении от рудника и фабрики.месторождение майское, чукотка, полиметалл44. Золоторудное месторождение Майское развивается — по данным геологической разведки, рудных запасов и минеральных ресурсов здесь на 4,8 млн унций — более 150 тонн. Этого достаточно, чтобы успешно работать до 2032 года. Сейчас Полиметалл наращивает мощности — закупает дополнительное оборудование, электрические погрузочно-доставочные машины и другую технику, которая повысит эффективность добычи золота.месторождение майское, чукотка, полиметалл
https://gelio.livejournal.com/263071.html

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