Кто слил Украину?

Кто слил Украину?

Саммит Байдена с Путиным может оказаться ловушкой

Видеоформат, текстовый вариант ниже:

Начну с шутки, в которой доля шутки.

— Алло, Владимир! я звоню, только чтобы предупредить тебя... 

— Доброе утро, Джо! О чём? 

— Чтобы вы не дергались, когда Киев начнёт действовать. Буду с тобой откровенен: любое ваше ответное действие — и НАТО будет под Москвой. 

— Дорогой Джо, я тоже буду откровенен. Как только вы дёрнетесь, чтобы помочь Киеву, выйдут из строя ваши ключевые объекты инфраструктуры, а наши войска окажутся тут и тут (показывает карту на мониторе). Как видишь, мы максимально открыты для «партнёров».

— (длинная пауза) Хм, Владимир, нам надо встретиться, чтобы обсудить это подробнее...

— Думаю, это возможно. Могу предложить Крым, там весной прекрасно. 

— Если не против, я предпочёл бы нейтральную территорию, Фин.. Филиппины, к примеру.

— Финляндию в смысле? Да, это нормальный вариант. 

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ

Как сообщил Кремль, президент США Джозеф Байден позвонил президенту России Владимиру Путину. Они обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису.

Обе стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

***

И уже серьёзно.

Звонок Байдена в Кремль и его предложение встречи с Путиным на нейтральной территории вызвало в нашем политикуме  прилив оптимизма. Мол, американцы убедились в нашей стойкости и теперь будут договариваться.

Я бы поостерёгся от таких ожиданий. 

Да, переговоры всегда лучше конфликта и взаимных оскорблений. Кстати, каково это «лидеру свободного мира» разговаривать с «убийцей»? Путин, в свою очередь, привык снисходительно относиться к оборзевшим западным партнёрам и их шавкам — чего стоит рукопожатие с Порошенко после начала боёв в Донбассе. Путин не чистоплюй, нравится это кому-то или нет.

Но дело в том, что против нас — хищники, и они не изменятся никогда. Они на переговоры идут только для того, чтобы убить «партнёра». Договариваться они не умеют, и если даже о чём-то договорятся, то в любой момент могут на это наплевать (соглашение с Януковичем).

Военные приготовления не остановлены и вряд ли это будет сделано даже из-за российско-американского саммита. Что, если прямо во время переговоров Путина и Байдена они набросятся на Донбасс? Что, если подготовлена иезуитская ловушка — мол, давай, Владимир, договаривайся с нами, пока мы убиваем Донбасс, и не рыпайся.

Конечно, Владимир Владимирович с достоинством выйдёт из такой ситуации и не обменяет Донбасс на рукопожатия с «партнёрами» — убеждён в этом. Но согласитесь: угроза такой ловушки опасна и к ней надо быть готовым. Главное — не воспринимать улыбки хищников как дружелюбность, они просто растягивают рот, чтобы сожрать жертву. Подавятся.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1028389.html

Россия не должна реагировать на каждый чих Байдена

Забавно наблюдать за расщеплением сознания от санкций у тех, кто позавчера радовался звонку Байдена и саммиту, который уже называли "новым Хельсинки", а вчера весь вечер недоумевал от Байдена, который одной рукой ввёл санкции, другой — призвал к сотрудничеству.

Как же так, вопрошают деятели, уже навострившиеся на поездку в третью страну на саммит века, какая жуткая непоследовательность! Как они могли после такого звонка?! От непонимания происходящего сошлись на том, что у Байдена деменция — будто это что-то меняет. И ещё решили, что нынешняя порция санкций — совсем слабая,  чтобы оставить себе лазейку всё-таки слетать на саммит.

Забавно и грустно наблюдать эти метания. А всё от западноцентричного мышления нашего политикума, когда даже госпропагандистов волнует каждый чих за океаном. То есть даже противостоя Западу, они ментально зависимы от него. 

России крайне важно научиться мыслить с суверенно, исходя из нашей положительной повестки. Чтобы федеральные новости и воскресные итоги начинались не с Трампа-Байдена, а с событий внутри России, что где построили, открыли, какие недостатки устранили, над какими проблемами бьются учёные и пр. 

И потом, уже рядовой новостью, давать: кстати, в Кремль позвонил президент США, предложил встретиться, наш лидер раздумывает. Или: заокеанская страна опять ввела какие-то запреты против России, которые мы уже устали даже посчитывать...

Для этого даже идеологию не надо принимать, достаточно начать качественную кадровую политику и написать правильную методичку.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1028389.html

политикаУкраинаЗапад
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Замуж за вдовца.

Читать
Швеция столкнулась с дефицитом спермы из-за коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Швеция столкнулась с дефицитом спермы из-за коронавируса

Командование ВСУ не видит признаков подготовки России к «наступлению»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Командование ВСУ не видит признаков подготовки России к «наступлению»

Избил демонов в лифте и попал в объятия: приключения приморца обсуждают в соцсетях
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Избил демонов в лифте и попал в объятия: приключения приморца обсуждают в соцсетях

Премьер Японии подтвердил готовность к встрече с лидером КНДР
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Премьер Японии подтвердил готовность к встрече с лидером КНДР

Шойгу рассказал, как российская армия в Крыму не оскорбила украинский флаг
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Шойгу рассказал, как российская армия в Крыму не оскорбила украинский флаг

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, подразделения российской армии помогли в 2014 году крымчанам обеспечить свободное волеизъявле...
Пушков прокомментировал заявление Пентагона о военных операциях в Черном море
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Пушков прокомментировал заявление Пентагона о военных операциях в Черном море

Пушков оценил противоречивые заявления США о кораблях в Черном море
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Пушков оценил противоречивые заявления США о кораблях в Черном море

В Чикаго жители протестуют из-за убийства полицейским 13-летнего латиноамериканца. Что говорят защитники правоохранителя?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

В Чикаго жители протестуют из-за убийства полицейским 13-летнего латиноамериканца. Что говорят защитники правоохранителя?

70-летнюю женщину избили в автобусе, приняв за азиатку
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Америки на русском языке

70-летнюю женщину избили в автобусе, приняв за азиатку

Научно-образовательные центры получат гранты из бюджета
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Научно-образовательные центры получат гранты из бюджета

В Госдепе заявили, что считают эскалацией ответные меры России на санкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В Госдепе заявили, что считают эскалацией ответные меры России на санкции

Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации, однако оставляют за собой право ответа на любые контрмеры России, передает ТАСС.Об этом ...
Мужчина пнул ротвейлера в московском подъезде. Видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Мужчина пнул ротвейлера в московском подъезде. Видео

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 апреля 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 апреля 2021 года

Стрельба на складе FedEx в Индианаполисе. Как бороться с «эпидемией насилия» в США?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Стрельба на складе FedEx в Индианаполисе. Как бороться с «эпидемией насилия» в США?

Рар рассказал об унижениях, с которыми приходится мириться Евросоюзу
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Рар рассказал об унижениях, с которыми приходится мириться Евросоюзу

Во Франции 8 человек умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Во Франции 8 человек умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Пенсионер из Великобритании выиграл в лотерею 116 тысяч фунтов. Он забыл дома очки и приобрел билет со случайными числами
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Пенсионер из Великобритании выиграл в лотерею 116 тысяч фунтов. Он забыл дома очки и приобрел билет со случайными числами

Мужчина каждую неделю покупал билет с числами, совпадающими с датами рождения родственников. 80-летний британец Денис Фоссит и его 75-лет...
ВСУ не рассчитывают на поддержку союзников в случае обострения ситуации, — генерал
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

ВСУ не рассчитывают на поддержку союзников в случае обострения ситуации, — генерал

Командование ВС Украины оценило готовность армии к обострению ситуации
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Командование ВС Украины оценило готовность армии к обострению ситуации

Посольство США в Москве изучает ответные санкции России
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Посольство США в Москве изучает ответные санкции России

YouTube заблокировал проповедника из Нигерии за "лечение" лесбиянки
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

YouTube заблокировал проповедника из Нигерии за "лечение" лесбиянки

Российские туристы будут сядут на карантин в Греции и после 19 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Российские туристы будут сядут на карантин в Греции и после 19 апреля

Что будет с отношениями с США, сторонников Навального запишут в экстремисты и закрытая Турция
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Bell

Что будет с отношениями с США, сторонников Навального запишут в экстремисты и закрытая Турция

Греция выразила стопроцентную готовность к закупкам «Спутника V»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Греция выразила стопроцентную готовность к закупкам «Спутника V»

Салливан заявил об изучении санкций против США
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Салливан заявил об изучении санкций против США

Косачев оценил ответ России на "ковровое бомбометание" санкциями США
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Косачев оценил ответ России на "ковровое бомбометание" санкциями США

Жириновский заявил о необходимости перекрыть Днепр
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Жириновский заявил о необходимости перекрыть Днепр

Французам выплатят по 2500 евро за смену автомобиля на электрический велосипед
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Французам выплатят по 2500 евро за смену автомобиля на электрический велосипед

Британские СМИ: инвесторы ЕС и США игнорируют санкции против РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Британские СМИ: инвесторы ЕС и США игнорируют санкции против РФ

«Война неизбежна». Почему в Эстонии захотели выйти из ЕС
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewsword

«Война неизбежна». Почему в Эстонии захотели выйти из ЕС

Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы "вразумить" Киев
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы "вразумить" Киев

Посольство США в Москве консультируется с Вашингтоном из-за санкций РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Посольство США в Москве консультируется с Вашингтоном из-за санкций РФ

Украинская прокуратура возобновила судебный процесс по делу против Порошенко
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Украинская прокуратура возобновила судебный процесс по делу против Порошенко

В Брянской области депутата задержали за растление школьницы
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В Брянской области депутата задержали за растление школьницы

Картина дня

наверх