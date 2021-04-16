Кто слил Украину?

Начну с шутки, в которой доля шутки.

— Алло, Владимир! я звоню, только чтобы предупредить тебя...

— Доброе утро, Джо! О чём?

— Чтобы вы не дергались, когда Киев начнёт действовать. Буду с тобой откровенен: любое ваше ответное действие — и НАТО будет под Москвой.

— Дорогой Джо, я тоже буду откровенен. Как только вы дёрнетесь, чтобы помочь Киеву, выйдут из строя ваши ключевые объекты инфраструктуры, а наши войска окажутся тут и тут (показывает карту на мониторе). Как видишь, мы максимально открыты для «партнёров».

— (длинная пауза) Хм, Владимир, нам надо встретиться, чтобы обсудить это подробнее...

— Думаю, это возможно. Могу предложить Крым, там весной прекрасно.

— Если не против, я предпочёл бы нейтральную территорию, Фин.. Филиппины, к примеру.

— Финляндию в смысле? Да, это нормальный вариант.

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ

Как сообщил Кремль, президент США Джозеф Байден позвонил президенту России Владимиру Путину. Они обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису.

Обе стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

***

И уже серьёзно.

Звонок Байдена в Кремль и его предложение встречи с Путиным на нейтральной территории вызвало в нашем политикуме прилив оптимизма. Мол, американцы убедились в нашей стойкости и теперь будут договариваться.

Я бы поостерёгся от таких ожиданий.

Да, переговоры всегда лучше конфликта и взаимных оскорблений. Кстати, каково это «лидеру свободного мира» разговаривать с «убийцей»? Путин, в свою очередь, привык снисходительно относиться к оборзевшим западным партнёрам и их шавкам — чего стоит рукопожатие с Порошенко после начала боёв в Донбассе. Путин не чистоплюй, нравится это кому-то или нет.

Но дело в том, что против нас — хищники, и они не изменятся никогда. Они на переговоры идут только для того, чтобы убить «партнёра». Договариваться они не умеют, и если даже о чём-то договорятся, то в любой момент могут на это наплевать (соглашение с Януковичем).

Военные приготовления не остановлены и вряд ли это будет сделано даже из-за российско-американского саммита. Что, если прямо во время переговоров Путина и Байдена они набросятся на Донбасс? Что, если подготовлена иезуитская ловушка — мол, давай, Владимир, договаривайся с нами, пока мы убиваем Донбасс, и не рыпайся.

Конечно, Владимир Владимирович с достоинством выйдёт из такой ситуации и не обменяет Донбасс на рукопожатия с «партнёрами» — убеждён в этом. Но согласитесь: угроза такой ловушки опасна и к ней надо быть готовым. Главное — не воспринимать улыбки хищников как дружелюбность, они просто растягивают рот, чтобы сожрать жертву. Подавятся.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1028389.html

Россия не должна реагировать на каждый чих Байдена