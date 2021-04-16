Кто слил Украину?

Саммит Байдена с Путиным может оказаться ловушкой
Видеоформат, текстовый вариант ниже:
Начну с шутки, в которой доля шутки.
— Алло, Владимир! я звоню, только чтобы предупредить тебя...
— Доброе утро, Джо! О чём?
— Чтобы вы не дергались, когда Киев начнёт действовать. Буду с тобой откровенен: любое ваше ответное действие — и НАТО будет под Москвой.
— Дорогой Джо, я тоже буду откровенен. Как только вы дёрнетесь, чтобы помочь Киеву, выйдут из строя ваши ключевые объекты инфраструктуры, а наши войска окажутся тут и тут (показывает карту на мониторе). Как видишь, мы максимально открыты для «партнёров».
— (длинная пауза) Хм, Владимир, нам надо встретиться, чтобы обсудить это подробнее...
— Думаю, это возможно. Могу предложить Крым, там весной прекрасно.
— Если не против, я предпочёл бы нейтральную территорию, Фин.. Филиппины, к примеру.
— Финляндию в смысле? Да, это нормальный вариант.
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ
Как сообщил Кремль, президент США Джозеф Байден позвонил президенту России Владимиру Путину. Они обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису.
Обе стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.
***
И уже серьёзно.
Звонок Байдена в Кремль и его предложение встречи с Путиным на нейтральной территории вызвало в нашем политикуме прилив оптимизма. Мол, американцы убедились в нашей стойкости и теперь будут договариваться.
Я бы поостерёгся от таких ожиданий.
Да, переговоры всегда лучше конфликта и взаимных оскорблений. Кстати, каково это «лидеру свободного мира» разговаривать с «убийцей»? Путин, в свою очередь, привык снисходительно относиться к оборзевшим западным партнёрам и их шавкам — чего стоит рукопожатие с Порошенко после начала боёв в Донбассе. Путин не чистоплюй, нравится это кому-то или нет.
Но дело в том, что против нас — хищники, и они не изменятся никогда. Они на переговоры идут только для того, чтобы убить «партнёра». Договариваться они не умеют, и если даже о чём-то договорятся, то в любой момент могут на это наплевать (соглашение с Януковичем).
Военные приготовления не остановлены и вряд ли это будет сделано даже из-за российско-американского саммита. Что, если прямо во время переговоров Путина и Байдена они набросятся на Донбасс? Что, если подготовлена иезуитская ловушка — мол, давай, Владимир, договаривайся с нами, пока мы убиваем Донбасс, и не рыпайся.
Конечно, Владимир Владимирович с достоинством выйдёт из такой ситуации и не обменяет Донбасс на рукопожатия с «партнёрами» — убеждён в этом. Но согласитесь: угроза такой ловушки опасна и к ней надо быть готовым. Главное — не воспринимать улыбки хищников как дружелюбность, они просто растягивают рот, чтобы сожрать жертву. Подавятся.
https://russkiy-malchik.livejournal.com/1028389.html
Россия не должна реагировать на каждый чих Байдена
Забавно наблюдать за расщеплением сознания от санкций у тех, кто позавчера радовался звонку Байдена и саммиту, который уже называли "новым Хельсинки", а вчера весь вечер недоумевал от Байдена, который одной рукой ввёл санкции, другой — призвал к сотрудничеству.
Как же так, вопрошают деятели, уже навострившиеся на поездку в третью страну на саммит века, какая жуткая непоследовательность! Как они могли после такого звонка?! От непонимания происходящего сошлись на том, что у Байдена деменция — будто это что-то меняет. И ещё решили, что нынешняя порция санкций — совсем слабая, чтобы оставить себе лазейку всё-таки слетать на саммит.
Забавно и грустно наблюдать эти метания. А всё от западноцентричного мышления нашего политикума, когда даже госпропагандистов волнует каждый чих за океаном. То есть даже противостоя Западу, они ментально зависимы от него.
России крайне важно научиться мыслить с суверенно, исходя из нашей положительной повестки. Чтобы федеральные новости и воскресные итоги начинались не с Трампа-Байдена, а с событий внутри России, что где построили, открыли, какие недостатки устранили, над какими проблемами бьются учёные и пр.
И потом, уже рядовой новостью, давать: кстати, в Кремль позвонил президент США, предложил встретиться, наш лидер раздумывает. Или: заокеанская страна опять ввела какие-то запреты против России, которые мы уже устали даже посчитывать...
Для этого даже идеологию не надо принимать, достаточно начать качественную кадровую политику и написать правильную методичку.
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