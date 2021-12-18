Как Третий Рейх вербовал советских солдат и военспецов

Психологические мотивы, толкавшие советских военнопленных на сотрудничество с рейхом, были во многом ясны. Это были как разочаровавшиеся в советской власти, так и не выдерживавшие тягот жизни в концентрационных лагерях. Участь солдат и офицеров Красной Армии, захваченных немцами, зачастую была крайне трагичной. Вопреки всем нормам международного права, касавшимся обращения с военнопленными, они были обречены на голод, лишения и, в конченом итоге, на истребление.

В кругах гитлеровской ставки бытовал афоризм: «Россию можно победить только Россией». И важнейшим инструментом к воплощению в жизнь этого афоризма стала вербовка советских военнопленных.Желая ускорить свою победу, немцы разработали имели план использовать для этого и советских военнопленных. Чтобы завербовать красноармейцев в лагерях, в ход шли любые способы – от запугивания голодом и непосильной работой до обработки сознания антисоветской пропагандой. Психологическое давление и тяжёлое физическое существование нередко вынуждало солдат и офицеров переходить на сторону врага Красной Армии. Некоторые из них становились прекрасными исполнителями и убивали свой народ. А некоторые после высадки в тыл шли сдаваться советским частям, не утаивая о вербовке.

Особенности технологии вербовочной работы нацистов

Перевозка советских военнопленных немцами 1941 год.

Сейчас не секрет, что Советский Союз в первый год войны нёс не только большие человеческие потери убитыми, но и терял миллионы солдат с командирами по причине захвата их плен. Немецкий историк, автор книги «Они нам не товарищи…Вермахт и советские военнопленные в 1941-45 гг.» Кристиан Штрайт подсчитал, что к концу зимы 1942 года в немецком плену было убито, заморено голодом и болезнями около 2 миллионов советских солдат и офицеров. Согласно современным данным через ужасы гитлеровских концлагерей прошло 18 миллионов советских граждан, при этом только в лагерях, размещавшихся на оккупированной советской территории, эсэсовцы уничтожили около 4 миллионов человек. Отечественные историки не сомневаются, что к подобной ситуации с советскими военнопленными приложили руку функционеры немецкой разведки: ведь она открывала перед ними возможности вербовки фактически неограниченного количества агентуры. Игнорируя Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными, которая вступила в силу 19 июня 1931 года, фашисты сознательно обрекали красноармейцев на смерть, лишая их медицинской помощи и достаточного количества еды. Тяжёлые физические и моральные условия советским военнопленным создавали не просто так, а с определённой целью – завербовать психологически раздавленного и обессиленного противника, чтобы использовать его в борьбе против Красной Армии.

Вербовочная технология, основанная на запугивании и лишениях, приносила свои плоды, так как измождённые, морально ослабленные люди, часто шли на сотрудничество с нацистами, чтобы только вырваться из концентрационного ада. Однако вскоре немцы заметили, что тактика обычного согласия на сотрудничество малоэффективна: многие новоиспечённые агенты после заброски в тыл или сдавались органам советской власти, или попросту переставали выходить на связь. Как показала уже первая стадия операции «Цеппелин», в которой готовилось покушение на Сталина, одного согласия на сотрудничество с рейхом было недостаточно. Завербованные немцами военнопленные сдаются советским войскам.



Чтобы повысить качество вербовки, немцы стали применять более изощрённые методы. Одним из таких методов был – заставить красноармейца стать предателем, принудив его к выдаче важных сведений о бывшей части. Другой распространённый способ – опорочить пленного бойца, распространяя ложные слухи об участии его, например, в карательных операциях против мирных граждан и партизан. Или вспомните характерный для такой мсетодике снимок с попавшим в плен сыном Сталина.

Как проходила подготовка будущих агентов Абвера

В кругах гитлеровской ставки бытовал афоризм: «Россию можно победить только Россией».

Подготовкой завербованных военнопленных занимались разведывательные школы, которые создавались на оккупированных территориях СССР. Преподаватели и инструкторы в таких школах состояли из числа сотрудников службы безопасности (СД) и военной разведки вермахта. Весь обучающий состав свободно говорил на русском языке и был хорошо знаком с реалиями Советской страны, познакомившись и изучив их ещё до начала войны.



Опираясь на опыт немецких разведывательных школ, существовавших до нападения на СССР, нацисты развернули целую сеть подобных учреждений и на оккупированных советских территориях. Такие школы в первые месяцы войны возникли в Риге, Борисове, Катыне, позднее — в Харькове, Орле, Курске.

Основную часть новых агентов в школах обучали диверсионному делу – взрывать мосты, железные дороги, линии электропередачи, а также устраивать подрывы эшелонов с живой силой, боеприпасами и военной техникой. Кроме этого, обязательной частью программы являлась строевая подготовка, топография, инженерное дело, прыжки с парашютом, изучение структуры и организации вооружённых сил СССР. Не обходилось и без обязательной составляющей обучения, включавшей в себя инженерное дело, топографию, тактику, строевую подготовку, парашютизм, а также знания об организации и структуре советских вооруженных сил.

После окончания школы формировались диверсионные группы, а затем происходила встреча их участников с высшими чинами немецкой разведки. Обучение военнопленых в разведшколе Абвера.

Перед заброской диверсионных групп имевших особо важные задания проходила встреча агентов с высшими чинами германской разведки. Необходимо было убедиться, насколько они надежны и подготовлены к исполнению миссии. Интересные подробности одной из таких встреч приводит начальник внешней разведки службы безопасности рейха Вальтер Шелленберг. Речь идет о беседе с двумя москвичами, бывшими офицерами советской армии, попавшими в августе 1941 года в плен под Брянском. Они были намечены для участия в операции «Цеппелин». В ходе разговора выяснилось, что оба, несмотря на негативное отношение к советской системе, все же считают, что в конечном итоге СССР выиграет войну. «Вам, немцам, не одолеть ни русского народа, ни русских пространств», – приводит их слова Шелленберг. Но, поскольку, по мнению СД, надежность обоих не вызывала сомнений, этим высказываниям не придавали серьезного значения.

Как набирали бойцов в «Особое соединение «Седая голова» (РННА)

Генерал А. Власов беседует с военнослужащими своего штаба. Слева — К. Кромиади.

Военнопленные были необходимы немцам не только для разведки и совершения диверсий, но и для организации, так называемой Русской Национальной Народной Армии (РННА). Набором солдат для добровольческого батальона РННА занимались сначала русские эмигранты из Берлина, а позже офицеры РННА, заслужившие доверие делом и исполнительностью.

В разных источниках, в том числе и в документах советских органов госбезопасности есть информация, в каких лагерях производился набор. Так, в докладной записке особого отдела НКВД Северо-Западного фронта от 6 января 1943 года сообщается об отборе военнопленных в Оршанском и Витебском лагерях.



Для выбора военнопленных в создаваемую армию существовало несколько лагерей. По описанию одного из организаторов и руководителей Русской Армии Константина Кромиади, отбор в них осуществлялся всегда по одной и той же налаженной схеме. А именно: приёмщик, после приезда показывал подписанное фельдмаршалом фон Клюге удостоверение. После чего пленных выстраивали в ряд, вербовщик произносил перед ними агитационную речь, и, если среди пленных находились добровольцы, то их заносили в специальный список и выводили за пределы лагеря.



При недостатке добровольцев военнопленных запугивали, обещая им голодную смерть и непосильную работу в лагерях. Иногда в ход шла идеологическая пропаганда, сдобренная провокационными вопросами с антисоветским уклоном. Например: «Что вам даст борьба за колхозы? Вы желаете сражаться за советские концлагеря?» Тот или другой метод обычно срабатывали, и вербовщик получал нужное количество будущих солдат РННА.

Почему в Sonderverband Graukopf (РННА) не набирали лётчиков и танкистов

Группа офицеров РННА перед засылкой за линию фронта. Слева направо: лейтенант Закс, старшие лейтенанты Шумаков (с Орденом Красного Знамени), Ламсдорф, Зинченко, лейтенант Шербаков. Весна — лето 1942 г.

Если первое время желающих в РННА набирали, не обращая внимания на род войск, в которых состояли военнопленные, то чуть позже представители белой эмиграции отказывались принимать танкистов и лётчиков. Объяснялось это идеологической ненадёжностью советских офицеров и бойцов, которые служили раньше в военно-воздушных силах и танковых частях. По словам историка С. Г. Чуева: «Если в списке после отбора пригодных кандидатов, попадались танкисты и лётчики, то их отсеивали стразу. Белоэмигранты не доверяли им, считая, что эти рода войск состоят исключительно из верных советскому строю коммунистов и комсомольцев».



У руководства РННА имелись основания полагать, что после прибытия в Осинторф – место формирования новой армии – бывшие пилоты и танкисты начнут втайне вести антинацистскую пропаганду. Чтобы обезопасить контингент от деструктирующего влияния данной категории военнопленных, в штабе Русской Армии приняли решение ужесточить правила вербовки добровольцев в лагерях. Впрочем, с ходом войны, эти ограничения соблюдались не так пунктуально, как первоначально – для некоторых пленных лётчиков и танкистов делались исключения.

Особая миссия

Перед новым 1943 годом на участке 198-й стрелковой дивизии под Любанью советские бойцы привели к начальству перебежчика. Им оказался бывший пограничник РККА Иосиф Кернес, попавший в июне 42-го под Харьковом в плен и прошедший несколько лагерей на Украине, в Баварии и Польше. По его словам, он должен был ни много ни мало установить по заданию немецкого командования контакты с советским правительством для обсуждения условий сепаратного мира с Германией. Его путь в агенты был непростым. В харьковском лагере для военнопленных, чтобы избежать подозрений в еврейском происхождении, он решил выдать себя за русского офицера польского происхождения. Кернес назвал себя представителем якобы существующей в СССР контрреволюционной организации, которая состоит из остатков троцкистов. Видимо рассказ Кернеса был настолько убедительный, что он удостоился в Полтаве получасовой беседы с генерал-фельдмаршалом Федором фон Боком, которому поведал о сочувствующих подпольной организации среди советских военачальников, назвав в том числе имена маршала Шапошникова и генерала Василевского. А дальше было пространное письмо министру иностранных дел Германии Риббентропу, а за ним и самому Гитлеру. «Подпольщик» утверждал, что прибыл в немецкий тыл добровольно, с задачей «ознакомить правительство рейха с целями и программой оппозиции, возможностями прихода ее к власти, заключения сепаратного договора между Россией и Германией». И видимо дело пошло. Уже после войны Кернеса опознали по фотографии как агента немецкой разведки Керца или Керса, который в «особой команде 806» занимался сбором разведданных: опрашивал военнопленных, обрабатывал полученную другими агентами информацию политического и экономического характера. Однако прокуратура СССР «умысла совершить измену Родине в действиях Кернеса не установила». Обращения Кернеса к Риббентропу и Гитлеру подполковник юстиции предлагал рассматривать просто «как антисоветскую агитацию». В 1946 году суд приговорил Иосифа Кернеса к двадцати годам лишения свободы. Отсидев 9 лет, в 1955 году заключенный попал под амнистию. А на свободе бывший германский агент принялся себя реабилитировать и в первую очередь занялся восстановлением в партии, которую в немецком тылу считал виновницей всех своих бед.

Изуверские методы