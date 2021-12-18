Как Третий Рейх вербовал советских солдат и военспецов

В кругах гитлеровской ставки бытовал афоризм: «Россию можно победить только Россией». И важнейшим инструментом к воплощению в жизнь этого афоризма стала вербовка советских военнопленных. Психологические мотивы, толкавшие советских военнопленных на сотрудничество с рейхом, были во многом ясны. Это были как разочаровавшиеся в советской власти, так и не выдерживавшие тягот жизни в концентрационных лагерях. Участь солдат и офицеров Красной Армии, захваченных немцами, зачастую была крайне трагичной. Вопреки всем нормам международного права, касавшимся обращения с военнопленными, они были обречены на голод, лишения и, в конченом итоге, на истребление.
Желая ускорить свою победу, немцы разработали имели план использовать для этого и советских военнопленных. Чтобы завербовать красноармейцев в лагерях, в ход шли любые способы – от запугивания голодом и непосильной работой до обработки сознания антисоветской пропагандой. Психологическое давление и тяжёлое физическое существование нередко вынуждало солдат и офицеров переходить на сторону врага Красной Армии. Некоторые из них становились прекрасными исполнителями и убивали свой народ. А некоторые после высадки в тыл шли сдаваться советским частям, не утаивая о вербовке.
Особенности технологии вербовочной работы нацистов
Перевозка советских военнопленных немцами 1941 год.
Сейчас не секрет, что Советский Союз в первый год войны нёс не только большие человеческие потери убитыми, но и терял миллионы солдат с командирами по причине захвата их плен. Немецкий историк, автор книги «Они нам не товарищи…Вермахт и советские военнопленные в 1941-45 гг.» Кристиан Штрайт подсчитал, что к концу зимы 1942 года в немецком плену было убито, заморено голодом и болезнями около 2 миллионов советских солдат и офицеров.
Согласно современным данным через ужасы гитлеровских концлагерей прошло 18 миллионов советских граждан, при этом только в лагерях, размещавшихся на оккупированной советской территории, эсэсовцы уничтожили около 4 миллионов человек.
Отечественные историки не сомневаются, что к подобной ситуации с советскими военнопленными приложили руку функционеры немецкой разведки: ведь она открывала перед ними возможности вербовки фактически неограниченного количества агентуры.
Игнорируя Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными, которая вступила в силу 19 июня 1931 года, фашисты сознательно обрекали красноармейцев на смерть, лишая их медицинской помощи и достаточного количества еды. Тяжёлые физические и моральные условия советским военнопленным создавали не просто так, а с определённой целью – завербовать психологически раздавленного и обессиленного противника, чтобы использовать его в борьбе против Красной Армии.
Вербовочная технология, основанная на запугивании и лишениях, приносила свои плоды, так как измождённые, морально ослабленные люди, часто шли на сотрудничество с нацистами, чтобы только вырваться из концентрационного ада. Однако вскоре немцы заметили, что тактика обычного согласия на сотрудничество малоэффективна: многие новоиспечённые агенты после заброски в тыл или сдавались органам советской власти, или попросту переставали выходить на связь. Как показала уже первая стадия операции «Цеппелин», в которой готовилось покушение на Сталина, одного согласия на сотрудничество с рейхом было недостаточно.Завербованные немцами военнопленные сдаются советским войскам.
Чтобы повысить качество вербовки, немцы стали применять более изощрённые методы. Одним из таких методов был – заставить красноармейца стать предателем, принудив его к выдаче важных сведений о бывшей части. Другой распространённый способ – опорочить пленного бойца, распространяя ложные слухи об участии его, например, в карательных операциях против мирных граждан и партизан. Или вспомните характерный для такой мсетодике снимок с попавшим в плен сыном Сталина.
Как проходила подготовка будущих агентов Абвера
В кругах гитлеровской ставки бытовал афоризм: «Россию можно победить только Россией».
Подготовкой завербованных военнопленных занимались разведывательные школы, которые создавались на оккупированных территориях СССР. Преподаватели и инструкторы в таких школах состояли из числа сотрудников службы безопасности (СД) и военной разведки вермахта. Весь обучающий состав свободно говорил на русском языке и был хорошо знаком с реалиями Советской страны, познакомившись и изучив их ещё до начала войны.
Опираясь на опыт немецких разведывательных школ, существовавших до нападения на СССР, нацисты развернули целую сеть подобных учреждений и на оккупированных советских территориях. Такие школы в первые месяцы войны возникли в Риге, Борисове, Катыне, позднее — в Харькове, Орле, Курске.
Основную часть новых агентов в школах обучали диверсионному делу – взрывать мосты, железные дороги, линии электропередачи, а также устраивать подрывы эшелонов с живой силой, боеприпасами и военной техникой. Кроме этого, обязательной частью программы являлась строевая подготовка, топография, инженерное дело, прыжки с парашютом, изучение структуры и организации вооружённых сил СССР. Не обходилось и без обязательной составляющей обучения, включавшей в себя инженерное дело, топографию, тактику, строевую подготовку, парашютизм, а также знания об организации и структуре советских вооруженных сил.
После окончания школы формировались диверсионные группы, а затем происходила встреча их участников с высшими чинами немецкой разведки.Обучение военнопленых в разведшколе Абвера.
Перед заброской диверсионных групп имевших особо важные задания проходила встреча агентов с высшими чинами германской разведки. Необходимо было убедиться, насколько они надежны и подготовлены к исполнению миссии. Интересные подробности одной из таких встреч приводит начальник внешней разведки службы безопасности рейха Вальтер Шелленберг. Речь идет о беседе с двумя москвичами, бывшими офицерами советской армии, попавшими в августе 1941 года в плен под Брянском. Они были намечены для участия в операции «Цеппелин». В ходе разговора выяснилось, что оба, несмотря на негативное отношение к советской системе, все же считают, что в конечном итоге СССР выиграет войну. «Вам, немцам, не одолеть ни русского народа, ни русских пространств», – приводит их слова Шелленберг. Но, поскольку, по мнению СД, надежность обоих не вызывала сомнений, этим высказываниям не придавали серьезного значения.
Как набирали бойцов в «Особое соединение «Седая голова» (РННА)
Генерал А. Власов беседует с военнослужащими своего штаба. Слева — К. Кромиади.
Военнопленные были необходимы немцам не только для разведки и совершения диверсий, но и для организации, так называемой Русской Национальной Народной Армии (РННА). Набором солдат для добровольческого батальона РННА занимались сначала русские эмигранты из Берлина, а позже офицеры РННА, заслужившие доверие делом и исполнительностью.
В разных источниках, в том числе и в документах советских органов госбезопасности есть информация, в каких лагерях производился набор. Так, в докладной записке особого отдела НКВД Северо-Западного фронта от 6 января 1943 года сообщается об отборе военнопленных в Оршанском и Витебском лагерях.
Для выбора военнопленных в создаваемую армию существовало несколько лагерей. По описанию одного из организаторов и руководителей Русской Армии Константина Кромиади, отбор в них осуществлялся всегда по одной и той же налаженной схеме. А именно: приёмщик, после приезда показывал подписанное фельдмаршалом фон Клюге удостоверение. После чего пленных выстраивали в ряд, вербовщик произносил перед ними агитационную речь, и, если среди пленных находились добровольцы, то их заносили в специальный список и выводили за пределы лагеря.
При недостатке добровольцев военнопленных запугивали, обещая им голодную смерть и непосильную работу в лагерях. Иногда в ход шла идеологическая пропаганда, сдобренная провокационными вопросами с антисоветским уклоном. Например: «Что вам даст борьба за колхозы? Вы желаете сражаться за советские концлагеря?» Тот или другой метод обычно срабатывали, и вербовщик получал нужное количество будущих солдат РННА.
Почему в Sonderverband Graukopf (РННА) не набирали лётчиков и танкистов
Группа офицеров РННА перед засылкой за линию фронта. Слева направо: лейтенант Закс, старшие лейтенанты Шумаков (с Орденом Красного Знамени), Ламсдорф, Зинченко, лейтенант Шербаков. Весна — лето 1942 г.
Если первое время желающих в РННА набирали, не обращая внимания на род войск, в которых состояли военнопленные, то чуть позже представители белой эмиграции отказывались принимать танкистов и лётчиков. Объяснялось это идеологической ненадёжностью советских офицеров и бойцов, которые служили раньше в военно-воздушных силах и танковых частях. По словам историка С. Г. Чуева: «Если в списке после отбора пригодных кандидатов, попадались танкисты и лётчики, то их отсеивали стразу. Белоэмигранты не доверяли им, считая, что эти рода войск состоят исключительно из верных советскому строю коммунистов и комсомольцев».
У руководства РННА имелись основания полагать, что после прибытия в Осинторф – место формирования новой армии – бывшие пилоты и танкисты начнут втайне вести антинацистскую пропаганду. Чтобы обезопасить контингент от деструктирующего влияния данной категории военнопленных, в штабе Русской Армии приняли решение ужесточить правила вербовки добровольцев в лагерях. Впрочем, с ходом войны, эти ограничения соблюдались не так пунктуально, как первоначально – для некоторых пленных лётчиков и танкистов делались исключения.
Особая миссия
Перед новым 1943 годом на участке 198-й стрелковой дивизии под Любанью советские бойцы привели к начальству перебежчика. Им оказался бывший пограничник РККА Иосиф Кернес, попавший в июне 42-го под Харьковом в плен и прошедший несколько лагерей на Украине, в Баварии и Польше. По его словам, он должен был ни много ни мало установить по заданию немецкого командования контакты с советским правительством для обсуждения условий сепаратного мира с Германией. Его путь в агенты был непростым. В харьковском лагере для военнопленных, чтобы избежать подозрений в еврейском происхождении, он решил выдать себя за русского офицера польского происхождения. Кернес назвал себя представителем якобы существующей в СССР контрреволюционной организации, которая состоит из остатков троцкистов. Видимо рассказ Кернеса был настолько убедительный, что он удостоился в Полтаве получасовой беседы с генерал-фельдмаршалом Федором фон Боком, которому поведал о сочувствующих подпольной организации среди советских военачальников, назвав в том числе имена маршала Шапошникова и генерала Василевского. А дальше было пространное письмо министру иностранных дел Германии Риббентропу, а за ним и самому Гитлеру. «Подпольщик» утверждал, что прибыл в немецкий тыл добровольно, с задачей «ознакомить правительство рейха с целями и программой оппозиции, возможностями прихода ее к власти, заключения сепаратного договора между Россией и Германией». И видимо дело пошло. Уже после войны Кернеса опознали по фотографии как агента немецкой разведки Керца или Керса, который в «особой команде 806» занимался сбором разведданных: опрашивал военнопленных, обрабатывал полученную другими агентами информацию политического и экономического характера. Однако прокуратура СССР «умысла совершить измену Родине в действиях Кернеса не установила». Обращения Кернеса к Риббентропу и Гитлеру подполковник юстиции предлагал рассматривать просто «как антисоветскую агитацию». В 1946 году суд приговорил Иосифа Кернеса к двадцати годам лишения свободы. Отсидев 9 лет, в 1955 году заключенный попал под амнистию. А на свободе бывший германский агент принялся себя реабилитировать и в первую очередь занялся восстановлением в партии, которую в немецком тылу считал виновницей всех своих бед.
Изуверские методы
Советские органы госбезопасности, так же не сидели сложа руки, и старались удерживать инициативу в тайной войне с агрессором, постоянно разоблачая и задерживая заброшенных агентов.
В 1943 году на «переломе войны» чекисты перешли к наступательной тактике и начали активно перевербовывать агентов противника, обещая им полную реабилитацию. Так как многих диверсантов дома ждали жены, дети и родственники, они без колебаний шли на это, стараясь не упустить единственную возможность.
Благодаря такому подходу советское командование получало очень ценные сведения, в том числе сведения об учебных центрах Абвера и действующих немецких агентах, как на территории СССР, так и за ее приделами. Советским чекистам, так же удалось проникнуть во многие диверсионные школы Абвера, где они имели практически всю информацию о планируемых операциях.Обучение военнопленых в разведшколе Абвера.
В 1943 году из-за многочисленных провалов тщательно спланированных операций и постоянной утечки ценной информации руководство Абвера просто «лихорадило».
Для успешных операций им требовались новые и надежные кадры. И именно в то время в головах немецкого руководства возник просто чудовищный план по привлечению к агентурной работе осиротевших бездомных детей. В то время более 1 млн. беспризорных детей, бродили по улицам оккупированных территорий Советского Союза.
Еще в 1939 году нацисты решили поставить под контроль русскую эмигрантскую молодежь. С этой целью при Управлении по делам русских беженцев в Германии генерала В. В. Бискупского была создана Национальная организация русской молодежи (НОРМ). Эту структуру возглавил некий Сергей Владимирович Таборицкий – радикально настроенный эмигрант, «прославившийся», в частности, тем, что в 1922 году стал одним из убийц Владимира Набокова, отца знаменитого писателя. Выйдя из тюрьмы, Таборицкий открыто примкнул к нацистскому движению, а чуть позже получил оплачиваемую должность в «коричневом доме» – мюнхенской штаб-квартире гитлеровской партии.
Члены НОРМ носили собственную униформу: черные косоворотки навыпуск с широкими погонами. Поначалу в организацию входили только русские юноши и девушки старше 16 лет из Берлина. Однако со временем под покровительство НОРМ вошли «витязи» Русского студенческого христианского движения в Праге и Брно, русские скауты в Лотарингии, скауты в Белграде, «витязи» в Протекторате Богемия и Моравия, дружина разведчиков и вожатых при Русском комитете в Варшаве.
Официально сотрудничая с нацистами (в том числе с СД и гестапо), сотрудники НОРМ проводили «идеологическую работу» среди русской эмигрантской и советской молодежи, прибывшей в Германию на трудовые работы в качестве «остарбайтеров». Некоторые «нормовцы» были одновременно членами такой разветвленной организации, как Национально-трудовой союз, и через посредничество СД получили возможность выехать на оккупированные территории Советского Союза для работы по установлению «нового порядка».
Сотрудничество русской эмигрантской молодежи с нацистами и, в частности, с эсэсовскими структурами имело различные формы. Вероятно, кто-то из подростков-эмигрантов был привлечен и к плану массовой вербовки русских детей в разведывательно-диверсионные структуры Третьего рейха.
Летом 1943 года при абвергруппе 209 (радиопозывной – «Буссард») была создана рабочая группа по руководству «Особой командой Гемфурт» из пяти разведчиков во главе с обер-лейтенантом германской армии Юрием Николаевичем Евтуховичем (по легенде, разработанной в абвере, – белоэмигрант Юрий Васильевич Ростов-Беломорин). 12 февраля 1944 года это подразделение, наряду с большей частью других структур абвера, вошло в подчинение РСХА.
В рапорте с обоснованием привлечения русских детей к выполнению диверсионных заданий начальник абвергруппы 209 капитан Фриц Больц (он же Бухольц; в 1941 году был откомандирован в СД и служил в зондеркоманде «Москва») отмечал: «Установлено, что забрасываемая нами агентура нередко задерживается не столько вследствие усиления контрразведки, сколько по причине слабой маскировки агентов и низкого качества документов их прикрытия. Поэтому для усиления диверсионной деятельности предлагается усовершенствовать средства, тактику и способы совершения диверсионных актов, а также скрытность маскировки самих исполнителей».
В качестве основной меры «усовершенствования тактики» предлагалось задействовать в качестве агентов специально обученных детей и подростков от 10 до 16 лет: «На их подготовку потребуется гораздо меньше средств и времени. В России они не имеют никаких документов, ими забиты все крупные прифронтовые вокзалы и станции, отношение к ним военных и охраны участливое и снисходительное. Поэтому появление их у объектов диверсий не вызывает подозрений».
Больц планировал под видом службы во власовской «Русской освободительной армии» мобилизовать физически здоровых подростков и в порядке эксперимента сформировать команду в количестве 30–40 человек. Воспитание и обучение в течение месяца подрывному делу, топографии, прыжкам с парашютом и строевой подготовке предлагалось организовать на территории Германии, под Касселем, в охотничьем имении Больца – Гемфурте. Срок готовности к проведению первой операции в тылу противника (по заданию отдела штаба 9-й армии и штаба группы армий «Центр») был определен на 30 августа 1943 года.
Глубоко в тылу в Германии в охотничьем имении Гемфурт под Касселем была создана детская диверсионная школа, где обучали беспризорных советских детей от 12-ти до 15 лет. Полагаясь на детскую психологию, более быструю обучаемость и авантюризм, в Абвере стали постепенно превращать задуманное в жизнь.Беспризорники во Время Второй Мировой войны.
В начале 43-го года контрразведка усилила проверку документов, а у Абвера с прикрытием были определенные проблемы, то в Советском Союзе у детей не достигшим шестнадцатилетия, не было ни каких документов, что увеличивало шансы на успешное выполнение поставленной задачи.
Немцы считали, что беспризорные дети, заброшенные в русский тыл, будут более неприметными, более надежными, исполнительными и склонными к предательству.Беспризорники во Время Второй Мировой войны.
Для отбора в учебную группу детей детей-диверсантов, которую впоследствии стали называть «сарычи», немцы проводили жесткий физический отбор кандидатов.
После двух дней проведенных в заточении детям в толпу кидали палку колбасы. Обескураженные и голодные подростки кидались на нее, агрессивно отбиваясь от конкурентов. Таким варварским и жестоким методом самых сильных и активных подростков отправляли на обучение.
Завербованные немцами советские беспризорники.
Дальнейшая судьба разведчиков работающих на Третий рейх, беспризорников мало интересовала. И что бы сломать детскую психику их постоянно стали возить по образцовым городам Германии, проводить с ними психологические тренинги, пытаясь разными методами сломать патриотические настроения.
И уже в сентябре 43-года в Управление контрразведки подошли два беспризорника. Все бы так и не обратили на них внимания, но в руках они держали парашюты. А у мальчика по имени Витя под рубашкой виднелся пионерский галстук, с которым, как оказалось, он не расставался даже в разведшколе.Завербованные немцами советские беспризорники.
Подойдя к часовым, они просили, что бы их пропустили в «СМЕРШ», так как являются немецкими диверсантами и хотели бы добровольно сдаться. Через несколько часов о существовании детской диверсионной школы под Касселем уже докладывали Сталину.
Зная о том, что с начала войны в СССР уголовная ответственность наступала уже с 14 лет и что они могли получить высшую меру наказания, бесстрашные мальчишки все-таки отважились и пришли в «СМЕРШ». Узнав историю про пионерский галстук, сам Сталин распорядился сохранить им жизни.Завербованный немцами советские беспризорник.
После этого случая многие беспризорники из разведшколы стали приходить с повинной. Благодаря героическому поступку Вити Комальдина, бойцам контрразведки ни разу не пришлось применять оружие, против детей-диверсантов, которые охотно и добровольно сдавались.
В 2007 году режиссер Евгений Румянцев снял документальный фильм «Дети-диверсанты», показанный по каналу ОРТ. В фильме показаны трое бывших воспитанников «Гемфурта» (Евгений Яковлев, Вячеслав Бабицкий и Иван Красавцев), продемонстрированы подлинные документы из Центрального архива ФСБ России, в том числе дела с протоколами допросов некоторых детей-диверсантов и самого Евтуховича. Съемочная группа побывала и в современном немецком Гемфурте, где опросила пожилых людей – очевидцев подготовки русских детей.
Согласно показанным документам, Евтухович с июня 1943 по январь 1945 года лично подготовил к выполнению диверсионных заданий 110 подростков. Первая операция состоялась в самом конце лета 1943 года в районе железнодорожных узлов Ржев – Тула – Курск. Заброшенные подростки были снабжены едой, водкой, сахарным песком, замаскированной под куски угля взрывчаткой. Все дети, кроме одного, были задержаны органами СМЕРШ в ходе оперативных мероприятий (впрочем, в фильме утверждается, что задержано было только трое подростков). Зато все 10 детей-диверсантов второй группы выполнили задания и вернулись назад.
В фильме фигурирует уголовное дело Якубова Анатолия Александровича, 1928 года рождения, уроженца Орла, русского, из рабочих, образование 5 классов, рабочего водоканала (заметим, в 1941 году ему было 13 лет).
Он был признан виновным в том, что, «находясь в Минском детдоме № 5 во время оккупации г. Минска немцами, в августе 1943 года немецкой разведкой был завербован и направлен на учебу в разведывательно-диверсионную школу, которую окончил в 1944 году.
Будучи в этой школе, Якубов был обмундирован в немецкую военную форму и содержался за счет немецких разведывательных органов.
Осенью 1943 года в составе отряда изменников Якубов, вооруженный винтовкой, выехал в одну из деревень Минской области на борьбу с партизанами. Якубов находился в лесу в засаде. Во время этой операции было задержано 12 человек советских граждан, которые участниками операции были расстреляны за связь с партизанами.
По окончании разведывательно-диверсионной школы Якубов выполнял задания по подрыву полотна железной дороги на советской территории, а именно: в июле 1944 года Якубов в районе станции Молодечно был выброшен разведкой из самолета на парашюте, имел при себе взрывчатые вещества и вблизи станции совершил взрыв железнодорожного полотна.
В августе 1944 года Якубов был снова выброшен из самолета на парашюте. Взорвал рельсы у станции Пуховичи. Поджег склад с сеном на станции Осиповичи».
27 февраля 1948 года Якубов был осужден Военным трибуналом войск МВД Орловской области и приговорен к 25 годам лишения свободы.
На фото: РУССКИЕ ДЕТИ-ДИВЕРСАНТЫ МИША КРУГЛИКОВ И ПЕТЯ МАРЕНКОВ. 1943 ГОД
Фото: Chekist.ru
После войны судьба завербованных детей-диверсантов решалась на Особом совещании НКВД, где было принято решение освободить из-под стражи тех, кто добровольно сдался. И только небольшая часть подростков была направлена в трудовые лагеря до совершеннолетия. А те, кто принимал участие в диверсионных операциях, получали от 10-ти до 25-ти лет лагерей. Эта страница войны до сих пор мало изучена и плохо известна большинству граждан современной России…
В юном возрасте человек не может отдавать полного отчета в своих поступках и деяниях. Этим и воспользовались нацисты, исковеркавшие судьбы многих и многих русских детей и подростков. Этим же и до сих пор пользуются нечистоплотные люди. Радикалы всех мастей и оттенков не брезгуют никакими способами, чтобы во имя тех или иных лозунгов и идей похитить самое ценное – детство. https://zen.yandex.ru/media/parallel56/kak-nemcy-vo-vremia-v...
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