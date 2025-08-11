Мы из Советског...
Рассекреченные факты гибели «Курска», которые скрывали 25 лет

25 ЛЕТ. ПАМЯТИ ЭКИПАЖА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК». Из глубины шагнули в вечность...photo_2025-07-17_17-37-29.jpgВ этот день, 12 августа 2000 года, в результате катастрофы, произошедшей во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула АПРК К-141 «Курск». Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.

Этот день – одна из самых трагических дат начала третьего тысячелетия.

https://t.me/geroirossii/7237

Гибель «Курска»: Рассекреченные факты, которые скрывали 25 летscale_1200.jpg«Курск» был подводной лодкой проекта 949А«Антей» (класса «Оскар II»), в два раза длиннее самого большого самолёта 747 и одной из самых больших подводных лодок в российском флоте.scale_1200 (1).jpgОбломки российской подводной лодки «Курск» (К-141) в плавучем доке в Росляково.

Что на самом деле произошло в Баренцевом море 12 августа 2000 года?

Тишина. Абсолютная, давящая темнота. 118 моряков заперты в стальной ловушке на глубине 108 метров. Вода медленно заполняет отсеки, а на поверхности уже знают: помощи не будет. Это не сценарий фильма-катастрофы - это последние часы экипажа атомного подводного крейсера «Курск».

Официальная версия: взрыв учебной торпеды. Но почему тогда...

    • Американские субмарины в момент катастрофы находились в опасной близости?
    • Норвежские сейсмологи зафиксировали два взрыва, один из которых сравним с ядерным?
    • Тела некоторых моряков имели следы, не характерные для взрыва?

Сегодня мы погрузимся в самые засекреченные версии трагедии, каждая из которых страшнее предыдущей.

Часть 1. Что не сходится в официальной версии?scale_1200.pngНорвежская сейсмическая сеть зафиксировала сейсмические колебания в трёх местах взрывов на подводной лодке «Курск»

1. Два взрыва - две разные причины

Сейсмологические станции зафиксировали:

  • Первый взрыв (11:28) - 1,5 балла, соответствует детонации торпеды

  • Второй взрыв (11:30:50) - 4,5 балла, эквивалентен 2 тоннам тротила

Вопрос: Почему мощность второго взрыва в 100 раз превышает возможную энергию торпедного боезапаса?

2. Американские субмарины в эпицентре событий

В зоне катастрофы находились:

    • USS «Memphis» (атомная подлодка)
    • USS «Toledo» (многоцелевая АПЛ)

Факт: «Толедо» экстренно вернулась в базу Норфолк с серьезными повреждениями корпуса.

3. Загадочные царапины на корпусе

При подъеме «Курска» обнаружены:

    • Глубокие борозды вдоль левого борта
    • Вмятины, характерные для столкновения с другим объектом

Свидетельство водолаза: «Это не взрыв изнутри - это следы удара снаружи».

Часть 2. 5 самых засекреченных версий катастрофыscale_1200 (1).pngСравнение размеров и массы "Курска" и эсминца ВМС США "Толедо", который составляет менее половины водоизмещения

1. Роковое столкновение с «Толедо»

Доказательства:

    • Радиоперехваты с «Мемфиса» (рассекречено в 2016) содержат панические сообщения о «столкновении»
    • На «Толедо» после возвращения заменили 12 метров обшивки

Почему скрывают? Признание столкновения означало бы катастрофу для российско-американских отношений.

2. Испытания гиперзвуковой торпеды «Шквал-2»

Что известно:

    • «Курск» действительно имел на борту экспериментальные боеприпасы
    • В 1998 году аналогичный инцидент с утечкой перекиси водорода произошел на «Курске»

Жуткая деталь: Свидетели утверждают, что за 10 минут до взрыва капитан Лячин передал: «Идем на рискованный эксперимент».

3. Боевое столкновение с неизвестной субмариной

Странности:

    • В 2001 году ВМФ РФ рассекретил данные о неопознанной субмарине класса «Лос-Анджелес» в этом районе
    • На дне найдены обломки, не принадлежащие «Курску»

Конспирологическая версия: Это могла быть британская HMS «Splendid», находившаяся в «неофициальном патрулировании».

4. Диверсия на борту

Подозрительные факты:

    • За 3 месяца до катастрофы сменился 31% экипажа
    • В кормовом отсеке найден пистолет с одним стреляным патроном

Теория: Возможна ликвидация капитана, слишком много знавшего о коррупционных схемах.

5. Вмешательство третьих сил

Необъяснимые детали:

    • Норвежские гидрофоны зафиксировали работу неизвестного гидролокатора за час до взрыва
    • Часть тел имела странные ожоги, не характерные для взрыва

Самый жуткий сценарий: Испытание нового подводного оружия, о котором не знали даже экипажи «Курска» и «Толедо».

Часть 3. Проклятие «Курска»: Странные смертиscale_1200 (2).jpgПарус «Курска» был спасён со свалки и превращён в мемориал в храме Спаса-на-Водах в Мурманске. Он посвящён погибшим на борту подводной лодки: «Подводникам, погибшим в мирное время»

С 2000 года при загадочных обстоятельствах погибли:

    1. Вице-адмирал Вячеслав Макаров - «сердечный приступ» через 3 недели после катастрофы
    1. Капитан 1 ранга Дмитрий Колесников (автор знаменитой записки) - тело найдено с огнестрельными ранениями
    1. Журналист Артем Боровик - разбился на частном самолете при подготовке расследования
    1. 7 водолазов, участвовавших в подъеме - все погибли в течение 5 лет

Страшная статистика: Смертность среди причастных к расследованию в 40 раз выше среднего.

Часть 4. Новые данные 2023 годаscale_1200 (3).jpgПрезидент Путин на напряжённой встрече с родственниками погибших моряков в Видяево, во время которой семьи жаловались на реакцию ВМФ России на катастрофу

    1. Рассекреченные документы НАТО подтверждают присутствие в районе еще одной подлодки
    1. Спутниковые снимки показывают масляное пятно в 15 км от места катастрофы
    1. Записи черных ящиков (расшифрованы в 2020) содержат 18 минут «странных звуков» после второго взрыва

Вечная память погибшим героям-подводникам!

