Рассекреченные факты гибели «Курска», которые скрывали 25 лет

25 ЛЕТ. ПАМЯТИ ЭКИПАЖА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК». Из глубины шагнули в вечность...В этот день, 12 августа 2000 года, в результате катастрофы, произошедшей во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула АПРК К-141 «Курск». Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.
Этот день – одна из самых трагических дат начала третьего тысячелетия.
Гибель «Курска»: Рассекреченные факты, которые скрывали 25 лет«Курск» был подводной лодкой проекта 949А«Антей» (класса «Оскар II»), в два раза длиннее самого большого самолёта 747 и одной из самых больших подводных лодок в российском флоте.Обломки российской подводной лодки «Курск» (К-141) в плавучем доке в Росляково.
Что на самом деле произошло в Баренцевом море 12 августа 2000 года?
Тишина. Абсолютная, давящая темнота. 118 моряков заперты в стальной ловушке на глубине 108 метров. Вода медленно заполняет отсеки, а на поверхности уже знают: помощи не будет. Это не сценарий фильма-катастрофы - это последние часы экипажа атомного подводного крейсера «Курск».
Официальная версия: взрыв учебной торпеды. Но почему тогда...
- Американские субмарины в момент катастрофы находились в опасной близости?
- Норвежские сейсмологи зафиксировали два взрыва, один из которых сравним с ядерным?
- Тела некоторых моряков имели следы, не характерные для взрыва?
Сегодня мы погрузимся в самые засекреченные версии трагедии, каждая из которых страшнее предыдущей.
Часть 1. Что не сходится в официальной версии?Норвежская сейсмическая сеть зафиксировала сейсмические колебания в трёх местах взрывов на подводной лодке «Курск»
1. Два взрыва - две разные причины
Сейсмологические станции зафиксировали:
-
Первый взрыв (11:28) - 1,5 балла, соответствует детонации торпеды
-
Второй взрыв (11:30:50) - 4,5 балла, эквивалентен 2 тоннам тротила
Вопрос: Почему мощность второго взрыва в 100 раз превышает возможную энергию торпедного боезапаса?
2. Американские субмарины в эпицентре событий
В зоне катастрофы находились:
- USS «Memphis» (атомная подлодка)
- USS «Toledo» (многоцелевая АПЛ)
Факт: «Толедо» экстренно вернулась в базу Норфолк с серьезными повреждениями корпуса.
3. Загадочные царапины на корпусе
При подъеме «Курска» обнаружены:
- Глубокие борозды вдоль левого борта
- Вмятины, характерные для столкновения с другим объектом
Свидетельство водолаза: «Это не взрыв изнутри - это следы удара снаружи».
Часть 2. 5 самых засекреченных версий катастрофыСравнение размеров и массы "Курска" и эсминца ВМС США "Толедо", который составляет менее половины водоизмещения
1. Роковое столкновение с «Толедо»
Доказательства:
- Радиоперехваты с «Мемфиса» (рассекречено в 2016) содержат панические сообщения о «столкновении»
- На «Толедо» после возвращения заменили 12 метров обшивки
Почему скрывают? Признание столкновения означало бы катастрофу для российско-американских отношений.
2. Испытания гиперзвуковой торпеды «Шквал-2»
Что известно:
- «Курск» действительно имел на борту экспериментальные боеприпасы
- В 1998 году аналогичный инцидент с утечкой перекиси водорода произошел на «Курске»
Жуткая деталь: Свидетели утверждают, что за 10 минут до взрыва капитан Лячин передал: «Идем на рискованный эксперимент».
3. Боевое столкновение с неизвестной субмариной
Странности:
- В 2001 году ВМФ РФ рассекретил данные о неопознанной субмарине класса «Лос-Анджелес» в этом районе
- На дне найдены обломки, не принадлежащие «Курску»
Конспирологическая версия: Это могла быть британская HMS «Splendid», находившаяся в «неофициальном патрулировании».
4. Диверсия на борту
Подозрительные факты:
- За 3 месяца до катастрофы сменился 31% экипажа
- В кормовом отсеке найден пистолет с одним стреляным патроном
Теория: Возможна ликвидация капитана, слишком много знавшего о коррупционных схемах.
5. Вмешательство третьих сил
Необъяснимые детали:
- Норвежские гидрофоны зафиксировали работу неизвестного гидролокатора за час до взрыва
- Часть тел имела странные ожоги, не характерные для взрыва
Самый жуткий сценарий: Испытание нового подводного оружия, о котором не знали даже экипажи «Курска» и «Толедо».
Часть 3. Проклятие «Курска»: Странные смертиПарус «Курска» был спасён со свалки и превращён в мемориал в храме Спаса-на-Водах в Мурманске. Он посвящён погибшим на борту подводной лодки: «Подводникам, погибшим в мирное время»
С 2000 года при загадочных обстоятельствах погибли:
- Вице-адмирал Вячеслав Макаров - «сердечный приступ» через 3 недели после катастрофы
- Капитан 1 ранга Дмитрий Колесников (автор знаменитой записки) - тело найдено с огнестрельными ранениями
- Журналист Артем Боровик - разбился на частном самолете при подготовке расследования
- 7 водолазов, участвовавших в подъеме - все погибли в течение 5 лет
Страшная статистика: Смертность среди причастных к расследованию в 40 раз выше среднего.
Часть 4. Новые данные 2023 годаПрезидент Путин на напряжённой встрече с родственниками погибших моряков в Видяево, во время которой семьи жаловались на реакцию ВМФ России на катастрофу
- Рассекреченные документы НАТО подтверждают присутствие в районе еще одной подлодки
- Спутниковые снимки показывают масляное пятно в 15 км от места катастрофы
- Записи черных ящиков (расшифрованы в 2020) содержат 18 минут «странных звуков» после второго взрыва
Вечная память погибшим героям-подводникам!
Предыдущие темы:
12 августа – День памяти моряков атомной подводной лодки «Курск»
День Памяти моряков и подводной лодки "Курск"
День памяти о трагедии подлодки "Курск"
Памяти героев. Как и почему погиб «Курск»
"Курск". Мученики 9 отсека
Мы могли бы спасти «Курск»
Свежие комментарии