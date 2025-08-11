Рассекреченные факты гибели «Курска», которые скрывали 25 лет

Мы из Советского Союза

25 ЛЕТ. ПАМЯТИ ЭКИПАЖА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК». Из глубины шагнули в вечность... В этот день, 12 августа 2000 года, в результате катастрофы, произошедшей во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула АПРК К-141 «Курск». Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.

Этот день – одна из самых трагических дат начала третьего тысячелетия.

Гибель «Курска»: Рассекреченные факты, которые скрывали 25 лет «Курск» был подводной лодкой проекта 949А«Антей» (класса «Оскар II»), в два раза длиннее самого большого самолёта 747 и одной из самых больших подводных лодок в российском флоте. Обломки российской подводной лодки «Курск» (К-141) в плавучем доке в Росляково.

Что на самом деле произошло в Баренцевом море 12 августа 2000 года? Тишина. Абсолютная, давящая темнота. 118 моряков заперты в стальной ловушке на глубине 108 метров. Вода медленно заполняет отсеки, а на поверхности уже знают: помощи не будет. Это не сценарий фильма-катастрофы - это последние часы экипажа атомного подводного крейсера «Курск». Официальная версия: взрыв учебной торпеды. Но почему тогда... Американские субмарины в момент катастрофы находились в опасной близости? Норвежские сейсмологи зафиксировали два взрыва, один из которых сравним с ядерным? Тела некоторых моряков имели следы, не характерные для взрыва? Сегодня мы погрузимся в самые засекреченные версии трагедии, каждая из которых страшнее предыдущей. Часть 1. Что не сходится в официальной версии? Норвежская сейсмическая сеть зафиксировала сейсмические колебания в трёх местах взрывов на подводной лодке «Курск» 1. Два взрыва - две разные причины Сейсмологические станции зафиксировали: Первый взрыв (11:28) - 1,5 балла, соответствует детонации торпеды

Второй взрыв (11:30:50) - 4,5 балла, эквивалентен 2 тоннам тротила Вопрос: Почему мощность второго взрыва в 100 раз превышает возможную энергию торпедного боезапаса? 2. Американские субмарины в эпицентре событий В зоне катастрофы находились: USS «Memphis» (атомная подлодка) USS «Toledo» (многоцелевая АПЛ) Факт: «Толедо» экстренно вернулась в базу Норфолк с серьезными повреждениями корпуса. 3. Загадочные царапины на корпусе При подъеме «Курска» обнаружены: Глубокие борозды вдоль левого борта Вмятины, характерные для столкновения с другим объектом Свидетельство водолаза: «Это не взрыв изнутри - это следы удара снаружи». Часть 2. 5 самых засекреченных версий катастрофы Сравнение размеров и массы "Курска" и эсминца ВМС США "Толедо", который составляет менее половины водоизмещения 1. Роковое столкновение с «Толедо» Доказательства: Радиоперехваты с «Мемфиса» (рассекречено в 2016) содержат панические сообщения о «столкновении» На «Толедо» после возвращения заменили 12 метров обшивки Почему скрывают? Признание столкновения означало бы катастрофу для российско-американских отношений. 2. Испытания гиперзвуковой торпеды «Шквал-2» Что известно: «Курск» действительно имел на борту экспериментальные боеприпасы В 1998 году аналогичный инцидент с утечкой перекиси водорода произошел на «Курске» Жуткая деталь: Свидетели утверждают, что за 10 минут до взрыва капитан Лячин передал: «Идем на рискованный эксперимент». 3. Боевое столкновение с неизвестной субмариной Странности: В 2001 году ВМФ РФ рассекретил данные о неопознанной субмарине класса «Лос-Анджелес» в этом районе На дне найдены обломки, не принадлежащие «Курску» Конспирологическая версия: Это могла быть британская HMS «Splendid», находившаяся в «неофициальном патрулировании». 4. Диверсия на борту Подозрительные факты: За 3 месяца до катастрофы сменился 31% экипажа В кормовом отсеке найден пистолет с одним стреляным патроном Теория: Возможна ликвидация капитана, слишком много знавшего о коррупционных схемах. 5. Вмешательство третьих сил Необъяснимые детали: Норвежские гидрофоны зафиксировали работу неизвестного гидролокатора за час до взрыва Часть тел имела странные ожоги, не характерные для взрыва Самый жуткий сценарий: Испытание нового подводного оружия, о котором не знали даже экипажи «Курска» и «Толедо». Часть 3. Проклятие «Курска»: Странные смерти Парус «Курска» был спасён со свалки и превращён в мемориал в храме Спаса-на-Водах в Мурманске. Он посвящён погибшим на борту подводной лодки: «Подводникам, погибшим в мирное время» С 2000 года при загадочных обстоятельствах погибли: Вице-адмирал Вячеслав Макаров - «сердечный приступ» через 3 недели после катастрофы Капитан 1 ранга Дмитрий Колесников (автор знаменитой записки) - тело найдено с огнестрельными ранениями Журналист Артем Боровик - разбился на частном самолете при подготовке расследования 7 водолазов, участвовавших в подъеме - все погибли в течение 5 лет Страшная статистика: Смертность среди причастных к расследованию в 40 раз выше среднего. Часть 4. Новые данные 2023 года Президент Путин на напряжённой встрече с родственниками погибших моряков в Видяево, во время которой семьи жаловались на реакцию ВМФ России на катастрофу Рассекреченные документы НАТО подтверждают присутствие в районе еще одной подлодки Спутниковые снимки показывают масляное пятно в 15 км от места катастрофы Записи черных ящиков (расшифрованы в 2020) содержат 18 минут «странных звуков» после второго взрыва https://dzen.ru/a/aDTJkCjStCcYnl5k

Вечная память погибшим героям-подводникам!

