64 года Новочеркасской трагедии

1-2 июня 2020 года жители Новочеркасска отмечают печальную дату - 64-ю годовщину расстрела митинга рабочих, недовольных социальной политикой руководства Новочеркасского электровозостроительного завода и повышением цен в стране на продукты питания. Это трагическое событие произошло в самом центре города, перед зданием тогдашнего горкома партии, где ныне находится музей «Атаманский дворец», отдел Новочеркасского музея истории донского казачества. С 2008 года на первом этаже этого здания открыт для посетителей зал «Памяти Новочеркасской трагедии 1-2 июня 1962 года». В экспозиции находится немало подлинных предметов, рассказывающих об этой трагической странице в истории нашего города.

С чего же начинались эти события? 1 июня 1962 г. в стране объявили о первом послевоенном повышении цен на продукты питания (на 25-34 %). Это совпало с понижением расценок на производимую продукцию в ряде цехов НЭВЗа, которое произошло в конце мая того же года. В результате, 1 июня утром в сталелитейном цехе НЭВЗа вспыхнула забастовка рабочих, участие в которой, в начале, принимало около 40 человек. Однако, ни руководству завода в лице директора Б.Н. Курочкина, ни представителям горкома КПСС не удалось успокоить возмущенных рабочих. Чем же они были недовольны? Директору сообщали о ненормальных условиях труда в сталелитейном цехе, об отсутствии на заводе техники безопасности, о плохих бытовых условиях и низких заработках рядовых рабочих.

Очевидцы событий, находившиеся на заводе, отмечали грубое поведение и недопустимые высказывания директора Б.Н. Курочкина. В докладных записках сотрудников КГБ сообщается: «было установлено, что директор завода мало заботился о нуждах рабочих, грубо вел себя в коллективе, бюрократически относился к людям, что поспособствовало обострению обстановки на НЭВЗе».

1 июня к 13 часам дня в забастовке на НЭВЗе уже участвовало боле 4 тысяч человек, а большинство цехов прекратило работу. Забастовщики перекрыли железную дорогу, остановив движение поездов, чтобы об их требованиях узнали в Москве. Чего же пытались добиться рабочие? Лозунги бастующих на металлическом листе написал цеховой художник В.Д. Коротеев. Они были очень простые: «Мяса, масла, повышение зарплаты». На фотографиях из архива КГБ запечатлены люди, принимавшие участие в забастовке – это простые рабочие, которые еще не предполагали, что вскоре понесут суровое наказание за то, что попытались донести до руководства и властей свои проблемы. Забастовка на заводе продолжалась до глубокой ночи, но затем все разошлись по домам. Несколько участников забастовки были арестованы, завод взяли под военную охрану. Так закончились волнения на НЭВЗе 1 июня 1962 г. Впервые полностью публикуем докладную записку заместителя председателя КГБ СССР генерал-лейтенанта П.И. Ивашутина, составленную 7 июня 1962 года. ИНФОРМАЦИЯ заместителя Председателя КГБ при СМ СССР П.И. Ивашутина в ЦК КПСС о массовых беспорядках в г. Новочеркасске 7 июня 1962 г.

Особая папка Совершенно секретно

Докладываю, что с 1 по 3 июня 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе, а затем в г. Новочеркасске происходили массовые беспорядки, возникшие во время опубликования Обращения ЦК КПСС и Совета Министров СССР в связи с повышением закупочных и розничных цен на мясо, мясные продукты и масло. Указанные события возникли при следующих обстоятельствах: 1 июня 1962 года в 7.30 утра группа формовщиков сталелитейного цеха завода в количестве 8 –10 человек начала обсуждать решение правительства о повышении закупочных и розничных цен на мясо, мясные продукты и масло. Находившийся в цехе заведующий промышленным отделом обкома КПСС тов. Бузаев стал разъяснять рабочим Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР. К этой группе подошли другие рабочие, оставив свои участки работы. Их собралось около 20 – 25 человек. Начальник цеха тов. Чернышков, подойдя к рабочим, стал призывать их закончить обсуждение в рабочее время и приступить к работе. Однако последние его не послушали и вышли из цеха в заводской сквер, где продолжали активные дискуссии, носившие уже провокационный характер. К рабочим, находящимся за пределами цехов, пришёл директор завода тов.

Курочкин и начал уговаривать рабочих разойтись по своим местам. Рабочие других цехов завода, узнав о выступлении тов. Курочкина, начали бросать работу и подходить к месту беседы. Собравшиеся в сквере рабочие высказывали в адрес дирекции ряд претензий о ненормальных условиях труда в цехе, об отсутствии на заводе техники безопасности, о плохих бытовых условиях и низких заработках. Беседа между рабочими и директором проходила очень напряжённо, с отдельными хулиганскими выкриками и оскорблениями.

Следует отметить, что на заводе, до указанных событий имели уже место факты, когда некоторые рабочие кузово-сборочного цеха приходили на завод, но в течение трёх дней не приступали к работе, требуя от директора улучшения условий труда. Из-за плохой техники безопасности на заводе были случаи отравления 200 рабочих в обмоточно-изоляционном цехе. В начале 1962 года администрацией завода пересматривались нормы выработки, в результате чего у некоторых категорий рабочих понизилась заработная плата до 30 % Учитывая, что пересмотр норм выработки проводился в разное время (февраль – апрель месяцы), рабочие сталелитейного цеха накануне происходящих событий получили пониженную зарплату и были недовольны этим. В это же время нужной партийно-воспитательной и разъяснительной работы не велось.О таком неблагополучном положении – об условиях труда и состоянии заработной платы на электровозостроительном заводе было известно парткому завода и Новочеркасскому горкому КПСС. Однако, как выяснилась позже, Новочеркасский горком КПСС не оценил создавшейся на заводе обстановки, вовремя не довёл до сведения партийного и комсомольского актива о предстоящем повышении цен на отдельные виды продуктов, в связи с чем заводской актив не смог решительно воздействовать на зачинщиков и локализовать начавшиеся беспорядки.

Установлено, что директор завода тов. Курочкин мало заботился о нуждах рабочих, грубо вёл себя в коллективе, бюрократически относился к людям, что также способствовало обострению обстановки на заводе.Тов. Курочкин, во время этих событий, находясь в заводском сквере среди рабочих, не сумел добиться взаимопонимания, вырвался из толпы и ушёл в заводоуправление. После ухода директора среди собравшихся рабочих начали раздаваться призывы идти к заводоуправлению. В 11 часов, во время обеденного перерыва, формовщик Удовкин забежал в цех и на листе бумаги написал подстрекательский лозунг. Находившиеся там коммунисты пытались отобрать у него указанный лозунг, но он его изорвал и сжёг. В это же время на территории завода образовалась группа рабочих более ста человек, которая пошла к заводоуправлению. К ним стали присоединяться рабочие других цехов, вышедших на перерыв. Когда указанная группа рабочих проходила мимо заводоуправления, токарь кузнечного цеха Черных вышел с провокационным лозунгом: «Мяса, молока, повышения зарплаты».

В 11.30 большая группа людей подошла к заводоуправлению, прорвалась через проходные двери и вышла на площадь у завода. В это время на заводе находились секретари горкома КПСС, парткома завода и сотрудники УКГБ, которые пытались воздействовать на недовольных лиц через коммунистов завода и передовых рабочих, но успеха не имели. На площади у заводоуправления уже собралась толпа в 300 – 500 человек. Группами они возбуждённо обсуждали вопросы о новых ценах на отдельные продукты и о сниженных расценках на выпускаемую заводом продукцию. Среди собравшихся стали распространяться различные слухи, были подстрекательские и хулиганские возгласы, свист. Собравшиеся перед заводоуправлением рабочие стали вызывать директора завода, выкрикивая различные оскорбления в его адрес. На металлической опоре был вывешен плакат: «Мяса, молока, повышения зарплаты». Обстановка на заводе продолжала накаляться.

После 12 часов проходящий пассажирский поезд Саратов – Ростов толпой был остановлен, и движение поездов на этой линии на продолжительное время было прекращено. Ворвавшиеся в будку машиниста бунтовщики стали подавать гудки,

что ещё больше усилило приток массы рабочих с завода и прилегающего посёлка на помощь. К этому времени на завод приехали секретарь обкома КПСС тов. Маяков, председатель Ростовского облисполкома тов. Заметин, председатель совнархоза

тов. Иванов и с группой сотрудников УКГБ зам. начальника управления тов. Лазарев. На площади собралось более 4000 человек, большинство цехов завода работу прекратило.

В 13 часов возле остановленного поезда продолжалось бурное обсуждение вопроса о повышении цен. Отдельные коммунисты и рабочие, высказывавшиеся за прекращение беспорядков, грубо отталкивались в сторону. В толпе стали появляться пьяные и хулиганствующие лица. С фасада заводоуправления хулиганами на глазах у собравшихся людей был сорван портрет. Главный инженер завода, тов. Ёлкин пытался забраться в будку машиниста и прекратить гудки паровоза, но его стащили с лестницы и побили. В 14 – 16 часов основная масса толпы находилась на железнодорожном полотне у остановленного поезда. На тендере паровоза кто-то из числа антисоветски настроенных лиц мелом учинил враждебную надпись.

Прибывшая в 14.40 на завод группа чекистов с начальником областного КГБ совместно с отдельными коммунистами, комсомольцами, дружинниками и сотрудниками милиции в штатской одежде приняла меры к тому, чтобы расчленить толпу, оттеснить её от железнодорожного полотна и пропустить поезд. Принятые меры позволили провести поезд на небольшое расстояние, однако трусость машиниста и затем срыв стоп-крана хулиганствующими элементами не дали возможности пропустить состав. Толпа под влиянием наиболее оголтелых лиц вновь заняла ж.-д. путь, по которому движение поездов было невозможным. Только в 16 часов удалось вытеснить хулиганов из состава, убрать с крыш вагонов и увести поезд в обратном направлении на ст. Локомотивстрой. К этому времени на завод прибыл первый секретарь обкома КПСС тов. Басов.

В 16.20 хулиганствующие элементы переместились к заводоуправлению и, будучи ещё более озлоблены, распоясавшись, стали избивать активистов и лиц, пытавшихся уговорить рабочих прекратить беспорядки.Отдельные руководящие областные и городские партийные работники, прибывшие на завод, находились в кабинете директора в заводоуправлении, не выходили к рабочим и никаких решительных действий, направленных к установлению порядка не принимали.

Хулиганствующие элементы всё более и более наглели. Кто-то потребовал администрацию. Толпа с криками и свистом ринулась во внутренний двор заводоуправления и через дверь со стороны завода прорвалась к кабинету директора, где находились руководящие партийные и советские работники. Под различные выкрики толпа требовала выступления их перед собравшимися рабочими на площади.

К 16.30 на балконе заводоуправления были установлены громкоговорители. К микрофону подошли первый секретарь обкома КПСС тов. Басов, председатель Ростовского облисполкома тов. Заметин, первый секретарь Новочеркасского

горкома КПСС тов. Логинов и директор завода тов. Курочкин. Толпа замолкла. Собравшиеся ждали выступления. Однако после первых фраз тов. Босова, когда он начал излагать суть Обращения КПСС, начались выкрики:

«Обращение мы читали, сами грамотные, а ты нам скажи, как дальше будем жить, нормы снизили, а цены повысили». Подошедшему к микрофону затем тов. Заметину выступить не дали, а после того, как начал выступать тов. Курочкин, в стоявших на балконе полетели камни, металлические предметы и была брошена бутылка. Хулиганы пробрались на балкон и пытались воспользоваться оставленным микрофоном, но не сумели этого сделать, так как провода удалось вовремя перерезать. Группы хулиганов проникли в заводоуправление, разыскивая руководящих работников.Находящиеся в это время среди толпы сотрудники госбезопасности выявляли зачинщиков и негласно их фотографировали.После этого около двух часов никаких решительных мер по наведению порядка не принималось, на заводе продолжались бесчинства и избиения отдельных коммунистов. О создавшейся чрезвычайной обстановке было доложено в Президиум ЦК КПСС.

В 18 – 19 часов была предпринята попытка установить порядок на заводе силами милиции. Прибывший на завод отряд милиции в форме в количестве 200 человек был смят и бежал, а три милиционера были избиты. Проходивший по железной дороге тепловоз был остановлен, и хулиганы начали подавать тревожные гудки. К исходу дня 1 июня, в 20 – 21 час, к площади у заводоуправления прибыли 5 автомашин с солдатами. Толпа побежала им навстречу, преградила дорогу и остановила эти машины.

В связи с тем, что военное командование в своих действиях проявило нерешительность, офицеры и солдаты указанного воинского подразделения, направленного на завод, в создавшейся обстановке под напором толпы растерялись и действия их были парализованы.Хулиганствующие элементы стали всячески издеваться и оскорблять военнослужащих. На один из бронетранспортёров беспрепятственно влез один из преступников и призвал продолжать беспорядки, а солдат – присоединяться к ним. После этого под свист, выкрики и насмешки толпы машины с солдатами развернулись и уехали обратно.

На площади началось сборище. Выступавшие предлагали продолжать волынку, не расходиться, выделить делегацию к органам власти, которая предъявила бы требования о снижении цен на мясо, мясопродукты и масло и о повышении зарплаты.

Беспорядки всё время продолжались. Посланную на завод для выяснения обстановки военную автомашину с рацией толпа перевернула, при этом у одного из солдат была сломана рука. Через некоторое время к месту сборища вновь было направлено усиленное воинское подразделение, которое толпой было окружено, а затем под свист и хулиганские выкрики отправлено обратно. Сборища и бесчинства возле завода продолжались. Наиболее активные участники беспорядков призывали направить делегации на другие заводы города с призывом прекратить работу. Скопление людей на электровозостроительном заводе продолжалось до глубокой ночи, пока на его территорию не были введены войска.

В 8 утра рабочие сталелитейного цеха направились к новому машинному цеху, а затем пошли в сторону заводоуправления. К ним примкнул ряд рабочих кузовного и других цехов. Сорвав дверь с ворот заводоуправления, толпа двинулась на площадь. В это время проходил железнодорожный поезд. Из толпы к нему бросились хулиганы, остановили его и начали подавать тревожные сигналы. Движение по железной дороге 2 июня было прекращено. Под влиянием подстрекателей и провокаторов толпа, достав красные знамёна и портрет Ленина, в сопровождении детей и женщин направилась в город. Командование СКВО приняло меры по заграждению пути на мосту через реку Тузлов. Несмотря на то что, на мосту в трёх местах было сделано заграждение из танков, автомашин и солдат, возбуждённая толпа легко прошла мост и продолжала следовать в город. Шествие продолжалось по ул. Московской через центр города к горкому КПСС. По пути в город к ним присоединилась большая группа любопытных, главным образом из числа молодёжи, среди которой были уголовные элементы, которые своими провокационными действиями разжигали и накаляли обстановку. Когда толпа подошла к горкому партии, наиболее озверевшие хулиганы и

зачинщики начали бросать камни, палки в двери и окна, сломили сопротивление охраны и проникли внутрь здания, выбили окна, испортили мебель, срывали портреты и уничтожали их, избивали партийных и советских работников и сотрудников КГБ, находившихся в помещении.Несколько хулиганов пробрались на балкон ив провокационных целях вывесили красное знамя и выставили портрет Ленина. Начались выступления активных участников бесчинств с требованием о снижении цен на продукты питания и повышении зарплаты. Некоторые из них выступали по 2 – 3 раза. Одновременно с этим большая группа устремилась к зданию аппарата УКГБ и горотдела милиции.

В ходе оказанного им сопротивления и предотвращения захвата секретных документов и оружия произошла рукопашная схватка. Некоторые хулиганы были вооружены ножами и палками. Один из ворвавшихся в здание преступников набросился на солдата, выхватил у него автомат и пытался стрелять из него. В связи с этим по нападавшим преступникам был открыт огонь.Часть прорвавшихся лиц была захвачена, остальные из помещения бежали. После того, как попытки захватить аппарат КГБ и милиции не удались, толпа отошла и направилась снова к горкому КПСС. К этому времени здание горкома было освобождено от хулиганов и оцеплено воинским подразделением.Толпа снова предприняла попытку нападения на солдат с целью их обезоружить. В связи с этим военнослужащими, находившимися на посту по охране здания горкома КПСС, было применено оружие. После ликвидации массовых беспорядков подобрано 20 трупов, из них две

женщины, которые захоронены в разных местах области. Раненых и получивших увечья насчитывалось 40 человек, из которых три человека умерли.

Для прекращения массовых беспорядков в город были дополнительно введены войска и установлен комендантский час. Позже по радио было передано обращение А.И. Микояна. В это время хулиганы, преимущественно из молодёжи, выкрикивали враждебные и хулиганские лозунги, оскорбляли военнослужащих и требовали снижения цен на мясо и масло. Особенно большие сборища были у горкома КПСС, аппарата КГБ и милиции. Но с введением комендантского часа участники беспорядков с помощью войск и милиции были разогнаны. 3 июня рано утром отдельные ремонтные рабочие электровозостроительного завода вышли на работу. Затем группами по 2 – 3 человека некоторые из них стали выходить с завода. В пути к ним присоединялись ещё группы по 10 – 15 человек, которые пешком и автомашинами направлялись в город. К 8 часам утра против здания горотдела милиции и аппарата УКГБ, а также у горкома партии снова стали скапливаться толпы людей. К 9 часам у милиции было около 150 человек. В это время одна женщина начала истерически кричать, что якобы убили её сына, и это привлекло внимание многих людей, которых собралось на улице до 500 человек. Возбуждение толпы возрастало, она вплотную приблизилась к ограждению солдат, требуя освобождения арестованных. Для того чтобы отвлечь внимание толпы и оказать на неё воздействие, были установлены громкоговорители в кинотеатре «Победа» и переданы по трансляции, записанные накануне на плёнку речь тов. А.И Микояна и приказ командующего округом о введении комендантского часа.

В связи с введением комендантского часа в ночь с 3 на 4 июня было задержано и проверено около 240 человек. 4 июня электровозостроительный завод приступил к работе. В цеха пришли почти все рабочие, и работа проходила нормально. Ночная смена выполнила производственный план на 150%. Обстановка в городе нормализовалась, жизнь стала входить в обычную колею, большинство граждан правильно восприняли обращение представителей ЦК КПСС и Советского правительства. Выступления секретаря ЦК КПСС Ф.Р. Козлова перед коллективом завода им. Никольского было выслушано с большим вниманием. Они заклеймили позором лиц, спровоцировавших массовые беспорядки в городе Новочеркасске. В последующие дни,5 – 7 июня, были приняты меры к окончательной нормализации жизни города и работы предприятий. Отменён комендантский час, из города выведены прибывшие войска.Восстановлено движение автотранспорта.На заводах, в учреждениях и учебных заведениях по итогам решения городского партийного актива прошли собрания, на которых осуждены преступные действия хулиганских элементов, спровоцировавших беспорядки. Устранён ряд недостатков, имевшихся в торговле, улучшено снабжение населения продуктами питания.На электровозостроительном заводе проведены некоторые организационные мероприятия, в частности рабочие положительно восприняли назначение новым директором завода тов. Аброскина.Принимаются меры по очищению города и заводов от уголовных элементов, участвовавших в бесчинствах.

За время, прошедшее с момента возникновения беспорядков, задержано подозреваемых и опознанных лиц, принимавших участие, 146 человек. В числе арестованных – Борисов, 1937 года рождения, слесарь «Югогазпроводстроя». В 1953 году был судим за хищения к двум годам ИТЛ. Борисов принимал участие в бесчинствах. 3 июня, находясь в толпе, высказывал террористические намерения в адрес одного из руководителей Коммунистической партии и Советского правительства. Он вошёл в состав группы, пытавшейся посетить в Новочеркасске членов Президиума ЦК КПСС. Вёл провокационные, подстрекательские разговоры. В ходе следствия Борисов дал признательные показания о своих террористических намерениях и другой преступной деятельности.

Шуваев – 1937 года рождения, повар школы-интерната №22, г. Новочеркасска. 2 июня находился у здания аппарата КГБ и горотдела милиции, был злобно настроен, призывал толпу вешать коммунистов. Агитировал солдат повернуть оружие против своих офицеров.

Кувардин – 1928 года рождения, ранее судимый, без определённых занятий. Принимал активное участие в нападении 2 июня на горком КПСС. Ранее Кувардин был известен органам как антисоветски настроенная личность, он пытался установить связь с американским посольством в Москве и др.

Работа по выявлению, опознанию и задержанию активных участников массовых беспорядков продолжается. Имеется ввиду в г. Новочеркасске над наиболее активными участниками бесчинств провести открытый судебный процесс.

Зам. Председателя Комитета госбезопасности

при Совете Министров СССР Ивашутин.

С 1 на 2 июня 1962 г. в Новочеркасск были введены части внутренних войск для охраны важных объектов города и поддержания порядка. Из Москвы в Новочеркасск прибыли члены Президиума ЦК КПСС Ф.Р. Козлов и А.И. Микоян.

Утром 2 июня работники НЭВЗа пришли на смену, но к работе не приступили. Взяв красные знамена и портрет В.И. Ленина, толпа двинулась от НЭВЗа в центр города, к зданию горкома КПСС, ЧТОБЫ требовать от представителей власти решения своих проблем. По пути к ним присоединялись сочувствующие и любопытные. Сотрудники КГБ сообщали, что в центре города 2 июня 1962 г. собралось около 5 тысяч человек, часть из которых вела себя агрессивно. Несколько активистов ворвались в горком и с балкона 2-го этажа выступали, сменяя друг друга, требовуя повышения зарплат рабочим, отмены решения о повышении цен на продукты и др. Вскоре солдаты внутренних войск вытеснили всех из здания горкома, после чего военные потребовали от людей разойтись по домам и предупредили о применение оружия к не подчинившимся. Но толпа не поверила. Вскоре раздались выстрелы…

Итог волнений 2 июня трагичен: для разгона людей на площади перед зданием горкома КПСС было применено огнестрельное оружие, по официальным данным погибло 26 человек, было ранено 87 человек. Но стрельба, к сожалению, была не только возле горкома, но и в горотделе милиции на ул. Московской. В официальных документах сообщалось, «…что часть агрессивно настроенных людей ворвалась в здание горотдела милиции, находившееся под охраной. Ворвавшиеся требовали освободить арестованных 1 июня возле НЭВЗа. В ответ на это караульными было применено оружие, в результате чего появились первые погибшие».

В докладной записке председателя КГБ В.Е. Семичастного от 14 июня 1962 г. сообщалось, что подавляющее большинство убитых и раненых – это молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. ИНФОРМАЦИЯ Председателя КГБ при СМ СССР В.Е. Семичастного в ЦК КПСС об обстановке в Новочеркасске

12 июня 1962 г. Особая папка Совершенно секретно №1455-С

Докладываю, что обстановка в Новочеркасске полностью нормализовалась и город живёт обычной жизнью. Все предприятия, в том числе электровозостроительный завод, работают бесперебойно, выполняют и перевыполняют планы. Улучшилось снабжение населения продуктами. Положительно повлияли на настроение рабочих и остальных жителей города посещение электровозостроительного завода и других предприятий членами Президиума ЦК КПСС, собрание партийного актива Новочеркасска и последующие собрания на которых резко осуждались преступные действия антиобщественных элементов.

Рабочие одобрительно отзываются о назначении директором электровозостроительного завода т. Аброскина, который ранее работал директором этого завода и пользовался уважением рабочих. Они довольны тем, что новая администрация приняла энергичные меры к устранению недостатков в организации труда, быта и общественного питания рабочих. 9 июня рабочие сталелитейного цеха, где началась волынка, и других цехов электровозостроительного завода обратились с письменными заявлениями к администрации с просьбой разрешить им работать в воскресенье, 10 июня, с тем, чтобы искупить вину за имевшие место беспорядки. Эта инициатива была одобрена, но рабочим разъяснено, что воскресенье является днём отдыха и его следует использовать по назначению.

Отдельные участники беспорядков, раскаявшись в своих поступках, являются с повинной. Например, 9 июня райотдел милиции Октябрьского района посетили учащиеся электромеханического техникума Васильев и Дорогавцев, оба члены ВЛКСМ, где осудили своё поведение и просили им дать возможность загладить вину. Комитетом госбезопасности в связи с массовыми беспорядками в Новочеркасск, Ростов, Шахты и Таганрог было командировано 140 оперативных и руководящих работников во главе с заместителями председателя комитета тт. Ивашутиным и Захаровым. Для выявления и пресечения возможных случаев проникновения за границу нежелательных сообщений через радиолюбителей в Новочеркасск и шахты направлено 5 машин радиоконтрразведывательной службы с радиоприёмной и пеленгаторной техникой.

Органами госбезопасности по состоянию на 12 июня выявлено свыше 150 наиболее активных участников беспорядков. Их преступная деятельность документируется с целью привлечения к ответственности. 53 человека из этого числа уже арестовано.

<...>

В Новочеркасске убиты и умерли от ран в больницах 22 человека. 87 человек посетили больницы города в связи с ранениями и травмами, полученными ими во время беспорядков. Подавляющее большинство этих лиц – молодёжь в возрасте 18 – 25 лет.

Председатель Комитета госбезопасности

В. Семичастный.

Среди погибших был и несовершеннолетний Анатолий Артющенко 16 лет, убитый шальной пулей в городском отделе милиции. Еще одна трагическая сторона этих событий в том, что захоронение погибших было произведено тайно на 5 кладбищах области. В течение тридцати лет родственники не знали, где похоронены их родные.

По официальной версии, оружие на площади перед горкомом КПСС было применено военнослужащими, после попытки нападения на солдат оцепления с целью их обезоружить. В настоящее время эта версия считается ложной, так как погибшие и раненые были, в том числе, и далеко от здания горкома: на углу пр. Ленина (ул. Московская) и пр. Подтелкова (ныне - пр. Платовский) был убит выходящий из магазина Александр Дьяконов – секретарь партийной организации цеха завода металлоизделий. На рабочем месте, в парикмахерской на пр. Подтелковском, была убита парикмахер Антонина Грибова. Даже после расстрела волнения в Новочеркасске не закончились. 3 июня группа рабочих НЭВЗа до 500 человек опять двинулась в центр города, к горкому КПСС, требуя освобождения арестованных. По пути их следования включили громкоговорители с трансляцией речей А.И. Микояна, и Ф.Р. Козлова, в которых они призывали население успокоиться. На этот раз все закончилось без стрельбы: к 17 часам 3 июня собравшиеся в центре города люди разошлись.

Так завершились три дня волнений в жарком июне 1962 г. в Новочеркасске. Эти события имели далеко идущие последствия, прежде всего для тех, кто принимал в них участие. В июне-июле проходили аресты тех, кто попал в объективы фотокамер сотрудников КГБ.

13 июля 1962 г. В.Е. Семичастный доложил, что к ответственности было привлечено 116 человек. В августе-сентябре прошли суды над зачинщиками и участниками волнений. В итоге 7 человек были осуждены по 77 ст. УК РСФСР (бандитизм) и приговорены к расстрелу. Остальные были осуждены по 79 ст. УК РСФСР и приговорены к длительным срокам заключения (от 3 до 15 лет).

Местонахождение останков погибших было установлено только в начале 1990-х гг. В предполагаемых местах захоронений были проведены раскопки, найденные останки при помощи судмедэкспертов были эксгумированы, а затем перезахоронены в братской могиле 2 июня 1994 г. https://goo.gl/9FE8or - скачать сборник "Новочеркасск 62 - Как это было".

