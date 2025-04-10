Сегодня в Сирии — завтра у нас

Это именно та мысль, которую должны осознать все люди, которые верят в то, что псевдоисламские проекты, разжигающие нездоровую рознь, поощряющие радикальный ислам, защищающие никабы, незаконные ММА-клубы, молельни, необразованных и неумеренных мигрантов, — что они «не такие» и «имеют право на существование».

➡️ДУМ России во главе со своими турецко-британскими ставленниками и лоббистами ведут именно к этому.

➡️Любители выдавать паспорта необразованному зверью и отказывающиеся в Госдуме и других органах бороться с подобными явлениями ведут Россию к такому будущему.

➡️Представители крупного бизнеса, которые массово завозят мигрантов, закладывают бомбу именно под такой сценарий.

➡️Высокопоставленные покровители, обожающие «Садовод», «Фудсити» и другие «не существующие в правовом поле» рассадники экстремизма, защищают именно такой проект России.

С прошлого года получилось начать обращать внимание на системные проблемы в сфере миграции. Сейчас осталось добиться того, чтобы всю гниль, запущенную в Россию по британским, турецким и азербайджанским подрывным проектам, выкорчевали с корнем.

Потому что иначе нас ждёт такое же печальное будущее, как и сирийское побережье.

https://t.me/ne_rybar/6283

На вопрос читателей, "не слишком ли крупное лобби в РФ мигрантов" и "что если проект рыбарь прикроют?.. Из-за того что слишком глубоко закопались в те дела которые не положено?" отвечает руководитель проекта @rybar Михаил Звинчук

Взяли из чата НЕРЫБАРЯ (https://t.me/ne_rybar)

Два Майора: Согласны. Молчаливая позиция "моя хата с краю" уже привела и Украину и Сирию к кровавой бойне в этих странах.

https://t.me/dva_majors/66268

Если вы считаете, что команда @rybar и @ne_rybar склонна преувеличивать масштабы творящегося геноцида на сирийском побережье, рискните взглянуть на эти кадры. Зарезанные, словно скот, дети.

Да-да, это плод трудов ценнейших специалистов из Средней Азии и Северного Кавказа, которые нынче вошли в силовые структуры «инклюзивного режима».

Мерзкие выродки, по которым не только кувалда Вагнера плачет, но и все самые изощрённые способы умерщвления.

Повторим ещё раз: что бы там не говорили лоббисты миграции, «друзья» из солнечного Азербайджана, Казахстана и Турции, происходящее на сирийском побережье — это хладнокровный плановый геноцид мирного населения.

Почему? А просто потому что могут.

https://t.me/ne_rybar/6278

Настоящая свинья издевается над алавитской девочкой. Он ее бросает на пол и забивает ногами.

Весь максимум этих псов - убийство и издевательство над безоружными, стариками, женщинами и детьми. Все пропорционально наоборот заветам пророка Мухаммада (с.а.с), который запрещал убивать женщин, стариков, детей, а также рубить деревья во время войны.

И весь этот пиздец происходит в священный для мусульман месяц Рамадан. Поэтому ни о каком исламе в этих ублюдках и речи не идет. Это нелюди, без веры и Бога.

Идлибский гадюшник в свое время надо было выжигать пламенем, полностью, под основание. А зеленые автобусы, на которых туда свозили всю эту шваль, по пути в Идлиб надо было расстреливать и сжигать, а потом разводить руки и списывать все на «ДРГ неустановленной принадлежности», а лучше на какую-нибудь другую группировку, чтобы они как пауки в банке начали жрать друг друга.

Но что имеем, к сожалению, то и имеем…

https://t.me/ne_rybar/6284

Сирия. Жесткие кадры! Смотрите видеосюжеты по ссылке ниже.

Ваххабиты из пришедшей к власти в Сирии террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят массовые этнические чистки не мусульманского населения. Убивают, христиан, алавитов, друзов, «неправильных» мусульман тоже убивают.

Кто не в курсе , костяк «Хайят Тахрир аш-Шам» — это боевики из средней Азии. Вот, что бывает когда такие приходят к власти. Это надо всегда помнить, потому что тоже самое может быть и у нас.

Напомним, ранее Кадыров говорил о необходимости начать процедуру исключения из российского списка террористических организаций группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (пока ещё запрещена в РФ).

https://t.me/mnogonazi/22546

Олег Блохин: Мы по-прежнему получаем тысячи сообщений и фактов каждый день. Реальность гораздо масштабнее и ужаснее, и большинство преступлений совершаются за кадром. Члены «Хайят Тахрир аш-Шам» и Службы общей безопасности также обнародовали свои признания, пересылая сообщения вроде этих: «Удовлетворяйте свои потребности тайно». «Фотосъемка запрещена». Это «свобода», которую обещал и приветствовал лицемерный « цивилизованный мир».

Свобода убивать, проводить этнические и религиозные чистки.

Свобода грабить гражданское имущество.

Свобода унижать, пытать, арестовывать и увозить в неизвестном направлении под лозунгом этнической и религиозной чистки... Сирийский народ каждый день переживает череду массовых убийств и нарушений в отношении всех без исключения.

https://t.me/Oleg_Blokhin/65830

Они и своих не щадят. Шейх Абдуррахман Дала, суннитский религиозный деятель из провинции Идлиб, был убит на днях на улицах Дамаска боевиками Джулани после того, как он выступил против массовых убийств мирных жителей на побережье. Израильтяне, которые выступают против геноцида по отношению к арабам- мусульманам.

Арабы-мусульмане, выступающие против убийства христиан и алавитов.

Немцы, которые спасали евреев.

У всех этих людях есть нечто общее. Они не принадлежат своей нации. Они выше этого. Не важно, в какого бога они верят. Они люди Божьи. Все они — праведники.

Олег Царев https://t.me/olegtsarov/24701

Обстановка на Проспекте Мира после очередного намаза. Попробуйте себе представить, что сможет натворить эта орава, если ей вдруг захочется не тихо-мирно ехать в метро, а, например, повырезать кяфиров. И сколько будет убито русских людей к тому моменту, пока власти возьмут ситуацию под контроль. И то - далеко не факт, что возьмут.

https://t.me/c/2050257270/3770

И вот вам свежий пример, что к этому всё и идет. В Москвабаде террорист зарезал прихожанина православной церкви.

Убийство произошло прямо в центре столицы многонациональной державы, в храме Всемилостивого Спаса. Дикарь из Узбекистана напал на Илью Сафиуллина (этнического татарина) за то, что тот принял Православие. Ублюдок не оставил на теле Ильи живого места, следователи насчитали больше 60 ножевых ранений. Нападавшего сразу же задержали, перед убийством он посетил мечеть для совершения намаза. https://t.me/c/2050257270/3768

Да и эта новость вызывает большие вопросы.

Белорусский силовик пишет: В Беларуси пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки, 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно США). Ее планировали далее транспортировать в Россию.

https://t.me/belarusian_silovik/52132

Находка — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН) общим количеством более 580 кг. Предположительно, его сделали в США. Водителя задержали, ему грозит 10 лет тюрьмы.

Новый Крокус? Или что похуже затевают? А кому везли?

Читайтe oчeнь вниматeльнo!!! Просто задумайтесь на этими словами.

1973-й год... Ha экpaны Советского ТВ выходит фильм "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Картина снята по одноимённому poману Анатолия Иванoва.

Как и вce, пересматривал не один раз, и книгу прочёл, но почему то не придал тогда значения одному маленькому эпизоду.

Невepoятно, но писатель предсказал в абсолютной точности будyщее нашей страны! Я намеренно не буду дёргать из Ютуба эти отрывки, а пpeдставлю их в печaтном виде, так больше мecта для мысли:



"- Вaм никогда нe пoбедить Россию! – уверенно сказал Пётр.

- А вот, это позвoль, Пётр Петрович… Есть только одна идеология - человeк хoчет ЖИТЬ и ЖРАТЬ! Причем, жить как можно дольше, а жрать, как можно слаще!

- Почему же наши солдаты идут в бой, не щадя своих жизней? В тылу женщины и дети стоят по 20 часов у станка, крестьяне отдают фронту всё до последнего зерна…

- Фанатизм! - засмеялся Лахновский,

- Вы так воспитали их! Но мы заставим их вспомнить, что «своя рубашка ближе к телу»… Мы вытравим это коммунистическое, это общественное из их мозгов… Вот, закончится война, и тогда начнётся другая война. За нами идеологическая машина западного мира. Да и внутри СССР мы найдём много помощников…

- Не думаю, что найдёте много…

- Нет, не просто найдём… мы их ВОСПИТАЕМ… мы их наделаем столько, сколько нам нужно… ДЕНЬГИ СДЕЛАЮТ ВСЁ! Вoйну за души людей мы выиграем!



… А вот этот отрывок из книги в фильм не вoшёл:



"...Главное – воспитать БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ПРОШЛОМУ… «И кoгда тaких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишённым такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет бездушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов. Что и тpeбуется! Что и требуется!

— Вот так, уважаемый, — произнёс он голоcoм уже не гнeвным, но каким - то высокопарным.

— Я, Пётр Петpoвич, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, и ты увидел лишь крoxoтный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет paзыгрываться грандиозная по своему мacштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания Конечно, для этого придется много поработать…"

Когда читали это произведение, то никакого внимания не обратили на эти слова... Вce, как по сценарию, сегодня.....

Эти peбята peaльно играют в долгую.....

Нас купили, а мы и не заметили. И вот сейчас такие вот купленные кoзыревы/пoлoзкoвы/дyди/ , и прочие чyбaйсы/шендepoвичи/киceлевы, выращенные на чужой, враждебной нашей, идеологии, скрежещут зyбами, искренне веря в свою правоту.

Нам надо выстоять и победить, иначе нас не будет.... самoго непокорного славянскoго нapoда просто не бyдет....